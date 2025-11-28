Bărbat arestat preventiv, după ce i-a furat altuia maşina sub ameninţarea cuţitului pe o stradă din Capitală/ Ulterior, a abandonat autoturismul pe o altă stradă, maşina fiind restituită păgubitului/ Poliţiştii au găsit şi cuţitul folosit de hoţ

13:30

Aproximativ 5.000 de pompieri cu sute de echipamente de prim ajutor vor fi mobilizaţi zilnic, în minivacanţa de 1 Decembrie, pentru a asigura intervenţii „rapide şi eficiente” în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă care pot apărea la nivel naţional, anunţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Potrivit IGSU,în contextul afluxului mare de pelerini la Mănăstirea Prislop, au fost luate măsuri sporite şi au fost mobilizaţi peste 30 de pompieri şi mai multe mijloace de intervenţie, inclusiv un punct medical avansat. Pompierii le recomandă pelerinilor să aibă grijă cu lumânările aprinse şi să evite blocarea accesului autospecialelor de intervenţie.