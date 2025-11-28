Bărbat arestat preventiv, după ce i-a furat altuia maşina sub ameninţarea cuţitului pe o stradă din Capitală/ Ulterior, a abandonat autoturismul pe o altă stradă, maşina fiind restituită păgubitului/ Poliţiştii au găsit şi cuţitul folosit de hoţ
Un bărbat de 36 de ani acuzat că i-a furat altuia maşina sub ameninţarea cuţitului, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile pentru tâlhărie calificată. Hoţul ar fi condus autoturismul până pe o altă stradă din acelaşi sector, unde a abandonat-o, maşina fiind găsită de către poliţişti şi restituită păgubitului. Poliţiştii au găsit şi cuţitul cu care a fost ameninţată victima tâlhăriei.
Cluj: Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a bătut partenera şi a lovit-o cu pumnii în faţă, dar şi în alte zone ale corpului / El i-a pus femeii un cuţit la gât şi a ameninţat-o cu moartea # News.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv de Judecătoria Cluj-Napoca, pentru 30 de zile, după ce şi-a agresat partenera şi a bătut-o cu pumnii şi picioarele, lovind-o în zona feţei, dar şi în alte zone ale corpului. El este acuzat şi pentru că i-a pus femeii un cuţit la gât şi a ameninţat că o omoară pentru că este ”un om de nimic care nu merită să trăiască”.
Cluj: Un bărbat este cercetat pentru două infracţiuni de agresiune sexuală / El este acuzat că a pipăit două femei în apropierea unei săli de fitness # News.ro
Un bărbat este cercetat pentru două infracţiuni de agresiune sexuală, el fiind acuzat că a aşteptat o femeie în apropierea unei săli de fitness, iar apoi a pipăit-o pe fese. De asemenea, după câteva zile, în acelaşi loc, bărbatul a procedat la fel cu o altă victimă.
Daniel Raj Stoican s-a calificat, vineri, în finala categoriei 70 kg la Campionatul European de Seniori U23 de la Budapesta.
Trump ameninţă, în alocuţiunea adresată militarilor de Thanksgiving, cu operaţiuni terestre, ”foarte curând”, împotriva ”narcotraficanţilor venezueleni” # News.ro
Statele Unite urmează să înceapă - în curând - să ţintească ”traficanţi de droguri venezueleni” - în operaţiuni terestre - şi nu doar pe mare, a anunţat preşedintele american Donald Trump, în contextul unor tensiuni puternice între Washington şi Caracas, relatează AFP.
Baschet feminin: Rapid, calificată în faza următoare a EuroCup. Va înfrunta o echipă din Turcia # News.ro
Echipa de baschet feminin Rapid Bucureşti s-a calificat în faza următoare a FIBA Euro-Cup, în urma rezultatelor din ultima etapă a grupelor, şi va înfrunta o formaţie din Turcia.
Consiliul Fiscal: În 2026, măsurile fiscal-bugetare adoptate în a doua jumătate a anului 2025 ar putea conduce la un deficit în jur de 6,5% din PIB. O absorbţie masivă de fonduri europene poate ajuta menţinerea economiei în teritoriu pozitiv în 2026 # News.ro
Proiectul actualei rectificări operează o revizuire marginală a proiecţiilor de la rectificarea precedentă, menţinând neschimbată ţinta de deficit bugetar de 8,4% din PIB (159,8 miliarde lei), se arată în opinia preliminară a Consiliului Fiscal cu privire la proiectul celei de-a doua rectificări a bugetului general consolidat pe anul 2025. Potrivit Consiliului Fiscal,în 2026, măsurile fiscal-bugetare adoptate în a doua jumătate a anului 2025 ar putea conduce la un deficit în jur de 6,5% din PIB. În lipsa corecţiei bugetare, România poate ajunge într-o criză a datoriei suverane, cu efecte economice şi sociale grave, prcizează Consiliul Fiscal.
Ilie Bolojan: Vom demara astăzi procedura de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor. Estimarea este că cel mai probabil marţi vom trece la finalizarea acestei proceduri, prin prezentarea în Parlament # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în şedinţa de guvern, că demarează procedura de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor, estimarea fiind că cel mai probabil marţi vor trece la finalizarea acestei proceduri, prin prezentarea în Parlament, după primirea amendamentelor de la parlamentari.
O nouă lovitură pentru Isco. Deşi Betis Sevilla a obţinut o victorie importantă împotriva formaţiei Utrecht (2-1) în Liga Europa, echipa a pierdut jucătorul său vedetă, Isco. Revenit titular după o fractură de peroneu care l-a ţinut departe de teren timp de 18 meciuri, spaniolul s-a accidentat din nou.
Noutăţi la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 - Piramidă de 10 metri înălţime, scenă felinar şi proiecţii pe faţada Palatului Parlamentului # News.ro
Piramidă de 10 metri înălţime, scenă felinar şi proiecţii festive pe faţada Palatului Parlamentului sunt câteva dintre noutăţile de la Târgul de Crăciun Bucureşti care se deschide vineri, în Piaţa Constituţiei.
Ministrul Sănătăţii: Extindem reţeaua naţională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unităţi specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă extinderea reţelei naţionale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unităţi specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil. Cele trei centre vor funcţiona în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti – CEBR pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut şi bolile vasculare rare, Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, Bucureşti – CEBR pentru urologie şi Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Constanţa – CEBR pentru bolile musculo-scheletare autoimune şi autoinflamatorii.
MAI recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivanţa de 1 Decembrie, în condiţiile unor restricţii temporare de zbor şi pentru evitarea unor incidente care ar putea pune în pericol vieţile oamenilor # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivanţa de 1 Decembrie, în condiţiile unor restricţii temporare de zbor de Ziua Naţională şi pentru evitarea unor incidente care ar putea pune în pericol vieţile oamenilor, dar şi pentru a permite intervenţii şi activităţi oficiale desfăşurate de autorităţi, fără interferenţe.
UPDATE - Guvernul se reuneşte în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor şi demararea procedurii de angajare a răspunderii în Parlament / Rectificarea bugetară, pe agendă # News.ro
Guvernul se reuneşte vineri în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, după ce a fost primit avizul CSM. După aprobarea în şedinţă, Guvernul îl va transmite Parlamentului, declanşându-se, astfel, procedura de angajare a răspunderii. Pe agenda şedinţei se află şi proiectul rectificării bugetare.
Expoziţie - eveniment despre femeile victime ale represiunii comuniste din România, la MNIR. Portretele a 71 de femei, considerate „duşmani ai poporului”, în faţa publicului # News.ro
Vernisajul expoziţiei „Duşmance ale poporului” va avea loc în 4 decembrie, începând cu ora 13:00, la sediul Muzeului Naţional de Istorie a României din Calea Victoriei nr. 12, Bucureşti. Proiect al Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, expoziţia este curatoriată de Virginia Ion, iar design-ul expoziţional a fost realizat de echipa coordonată de arhitecţii Cosmina Goagea şi Constantin Goagea de la Zeppelin Design.
Armata israeliană omoară 13 persoane într-o incursiune în sudul Siriei, în satul Beit Jinn, la 40 km sud-vest de Damasc. Şase militari israelieni răniţi, trei grav. Damascul denunţă o ”crimă de război” # News.ro
Forţele israeliene au ucis 13 persoane, vineri, într-o operaţiune în sudul Siriei, cea mai sângeroasă de la îndepărtarea de la putere fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad, în urmă cu aproape un an, care viza, anunţă ele, o grupare islamistă, relatează AFP.
Hunedoara: Aproximativ 15.000 de credincioşi participă la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop # News.ro
Aproximativ 15.000 de crendincioşi participă, vineri, la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, în judeţul Hunedoara. Ceremonialul religios este oficiat de circa 30 de preoţi.
O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul olimpic şi mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara - FOTO # News.ro
O pictură murală dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată la Timişoara, în cadrul proiectului ”Scrie-ţi povestea prin sport”. Pictura are 400 mp şi se află în apropiere de centrul oraşului, pe strada Simion Bărnuţiu.
Ziua Naţională a României, celebrată de reprezentanţele Institutului Cultural Român în 24 de ţări prin concerte, expoziţii, filme, # News.ro
Concerte, expoziţii, proiecţii de documentare şi lungmetraje, precum şi un spectacol de teatru vor fi organizate de reprezentanţele din străinătate ale Institutului Cultural Român, de Ziua Naţională.
Anchetele şi percheziţiile care-l vizează pe Iermak arată că instanţele anticorupţie ”îşi fac treaba”, salută Comisia Europeană # News.ro
Comisia Europeană consideră că anchete aflate în curs în Ucraina, în cadrul cărora au loc vineri percheziţii la domiciliul puternicului şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski Andrii Iermak, arată că instanţele anticorupţie ucrainene ”îşi fac treaba”, declară vineri o purtătoare de cuvânt a CE, Paula Pinho.
Ministrul Sănătăţii, discuţii cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, despre investiţiile în zona de energie şi soluţiile care pot creşte eficienţa energetică a spitalelor: Construim un sistem de sănătate sustenabil # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut vineri o întâlnire cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la Palatul Victoria, discuţiile concentrându-se pe investiţiile în zona de energie şi pe soluţiile care pot creşte eficienţa energetică a spitalelor. ”Construim un sistem de sănătate sustenabil, bine organizat şi transparent, în care fiecare investiţie e validată prin rezultate”, a transmis ministrul.
Timiş: Aproape 3 ani de închisoare sub supraveghere pentru o doctoriţă care a luat mită de 34 de ori/ Femeia şi-a recunoscut vinovăţia # News.ro
O femeie, medic primar, care a primit sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, a fost condamnată la 2 ani şi 8 luni de închisoare sub supraveghere, după ce aceasta şi-a recunoscut vinovăţia.
Premierul belgian Bart De Wever îşi reiterează, într-o scrisoare adresată lui von der Leyen, opoziţia faţă de folosirea activelor ruse blocate în finanţarea Ucrainei # News.ro
Premierul belgian Bart De Wever îşi reiterează vineri, într-o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, opoziţia faţă de folosirea de către Uniunea Europeană (UE) a activelor ruse blocate în vederea finanţării Ucrainei, ameninţând astfel viabilitatea acestui dispozitiv, relatează AFP.
Banca Transilvania a finalizat achiziţia companiei BRD Pensii şi a fondului de pensii administrat privat BRD şi ajunge la 800.000 de participanţi la fondurile de pensii din Pilonul 2 şi 3 # News.ro
Banca Transilvania şi BT Investments au finalizat achiziţia companiei BRD Pensii şi a fondului de pensii administrat privat BRD, anunţată în mai 2024. Numărul participanţilor administraţi de Grupul BT în Pilonul 2 şi 3 ajunge la 800.000, faţă de 200.000, când era prezent doar pe Pilonul 3.
Măsuri dispuse de IGSU în minivacanţa de 1 Decembrie: Aproximativ 5.000 de pompieri cu sute de echipamente de prim ajutor vor fi mobilizaţi zilnic pentru intervenţii în caz de urgenţă/ Vineri, măsuri sporite la Mănăstirea Prislop # News.ro
Aproximativ 5.000 de pompieri cu sute de echipamente de prim ajutor vor fi mobilizaţi zilnic, în minivacanţa de 1 Decembrie, pentru a asigura intervenţii „rapide şi eficiente” în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă care pot apărea la nivel naţional, anunţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Potrivit IGSU,în contextul afluxului mare de pelerini la Mănăstirea Prislop, au fost luate măsuri sporite şi au fost mobilizaţi peste 30 de pompieri şi mai multe mijloace de intervenţie, inclusiv un punct medical avansat. Pompierii le recomandă pelerinilor să aibă grijă cu lumânările aprinse şi să evite blocarea accesului autospecialelor de intervenţie.
Respect pe teren. Respect acasă. LPF, mesaj de toleranţă zero faţă de violenţa împotriva femeilor # News.ro
Liga Profesionistă de Fotbal şi Centrul FILIA şi-au unit forţele pentru a transmite împreună un mesaj de toleranţă zero faţă de violenţa împotriva femeilor, informează LPF.
Cupa Mondială 2026: Iranul boicotează tragerea la sorţi din cauza refuzului SUA de a acorda vize mai multor membri ai delegaţiei sale # News.ro
Iranul a decis să nu participe la ceremonia de tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, care va avea loc în data de 5 decembrie la Washington, după ce Statele Unite au refuzat să acorde vize mai multor membri ai delegaţiei sale, a anunţat vineri federaţia iraniană.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului şi-a făcut publică diploma de studii: A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice şi a susţinut examenul de licenţă la Universitatea Bucureşti # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului Ioana Dogioiu şi-a făcut publică diploma de studii, din care rezultă că a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice şi a susţinut examenul de licenţă la Universitatea Bucureşti.
Orban, primit de Putin pentru a discuta despre eforurile de pace în Ucraina şi livrări de hidrocarburi ruseşti # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin îl primeşte vineri, la Moscova, pe premierul ungar Viktor Orban, a anunţat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţia rusă oficială de presă Tass.
O pensionară din Elveţia susţine că a fost jefuită de 100.000 de euro de un fals Brad Pitt # News.ro
După ce a urmărit un cont Instagram dedicat lui Brad Pitt, o femeie din Elveţia a intrat într-o relaţie cu un escroc care i-ar fi sustras o sută de mii de franci elveţieni. Aproximativ 107.000 de euro. Înşelăciunea aminteşte de nefericita întâmplare mediatizată anul trecut a unei femei franceze în vârstă de 50 de ani, care credea, la rândul ei, că are o conversaţie cu vedeta americană, scrie Le Figaro.
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă oraşul, ci oamenii. El are o viziune solidă” (P) # News.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, la prezentarea viziunii lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, că edilul Sectorului 6 este „un om serios”, cu un program solid pentru Bucureşti, şi că are încredere că acesta poate pune „în practică, la nivelul întregului oraş”, modelul de regenerare urbană aplicat deja în sectorul pe care îl conduce. Şeful Guvernului a subliniat, în discursul său, că programul lui Ciucu pentru oraş este unul „serios şi fundamentat”, diferit de promisiunile simplificate specifice campaniilor electorale.
Parlamentul moldovean a adoptat prin vot închiderea Centrului rus de Ştiinţă şi Cultură de la Chişinău, într-o nouă încercare de reducere a influenţei Moscovei în Republica Moldova, la o zi după convocarea ambasadorului Rusiei la Chişinău, în urma pătrunderii unor drone ruseşti în spaţiul aerian moldovean, denunţată drept inadmisibilă de autorităţile moldovene, relatează Reuters.
IONUŢ MOŞTEANU A DEMISIONAT DIN FUNCŢIA DE MINISTRU AL APĂRĂRII - Moşteanu: Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara/ Miruţă, interimar # News.ro
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat vineri demisia din funcţie, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său. Moşteanu precizează că a discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR. ”Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”,afirmă el, într-o postare pe Facebook, în care susţine şi că a dat ”un mesaj clar împotriva băieţilor deştepţi cu interese în domeniu”.
Preşedintele USR, Dominic Fritz: Am un mare respect pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. A fost un ministru integru, implicat şi respectat de parteneri internaţionali # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, transmite vineri că are un mare respect pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, despre care afirmă că a fost un ministru integru, implicat şi respectat de parteneri internaţionali.
Guvern: Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării. Radu Miruţă, ministrul Economiei, propus să preia interimatul # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă vineri că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că îi va propune preşedintelui ca interimatul la Apărare să fie asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei.
Juan Sebastian Veron, preşedintele clubului Estudiantes, suspendat după incidentul privind garda de onoare pentru Rosario Central # News.ro
Preşedintele clubului Estudiantes de La Plata, Juan Sebastian Veron, şi jucătorii din echipă au fost suspendaţi joi de Federaţia Argentiniană de Fotbal după ce au refuzat să formeze garda de onoare pentru Rosario Central, declarată campioană a ligii în urma unei modificări a regulamentului, relatează Reuters.
Cod Portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova şi Cod Galben în alte 12 judeţe/ Hidrologii avertizează că vor fi creşteri de debite şi niveluri, scurgeri importante pe versanţi şi posibile viituri rapide pe râurile mici # News.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, un Cod Portocaliu de inundaţii, valabil până duminică la prânz, în judeţul Prahova, şi Cod Galben, pentru aceeaşi perioadă, în judeţele Gorj, Braşov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău. Hidrologii avertizează că vor fi creşteri de debite şi niveluri, scurgeri importante pe versanţi şi posibile viituri rapide pe râurile mici, cu probabilitatea depăşirii cotelor de apărare.
Premierul Ilie Bolojan, consultări cu reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii, despre aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri şi salariul minim brut pe economie # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, vineri, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (IMM România), cu care a discutat despre aspecte care ţin de stabilitatea regimului fiscal al microîntreprinderilor din România, accesul companiilor la finanţări, precum şi despre aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA). Premierul a transmis că acest subiect reprezintă un punct important pe agenda Guvernului, iar decizia va fi luată în sprijinul companiilor.
Putin urmează să efectueze o vizită de stat în India, la 4 şi 5 decembrie, anunţă Kremlinul # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să efectueze - o vizită de stat - în India, la 4 şi 5 decembrie, la invitaţia premierului indian Narendra Modi, anunţă vineri într-un comunicat Kremlinul, relatează AFP.
Economistul Gheorghe Diaconu este noul manager interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi/ Numirea, la o săptămână de la demisia Veronicăi Leonte, care i-a urmat altui demisionar # News.ro
Consiliul Judeţean Iaşi anunţă că economistul Gheorghe Diaconu a fost numit în funcţia de manager interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”, începând cu data de 1 decembrie 2025. Potrivit sursei citate, decizia vine „într-un moment în care este esenţială asigurarea continuităţii şi calităţii serviciilor medicale oferite micilor pacienţi”. Numirea are loc la o săptămână de la demisia fostului manager interimar Veronica Leonte, care îi urmase în funcţie altui manager demisionar, aflat în funcţia respectivă doar o săptămână. DSP Iaşi a amendat cu 30.000 de lei spitalul ieşean, după decesul a şapte copii infectaţi cu bacteria Serratia în secţia de Terapie Intensivă a unităţii.
INS: În anul 2023 s-au folosit 3.992 tone fungicide şi 9.188 tone erbicide, sub formă lichidă, pentru protecţia plantelor/ 86,8% din suprafaţa cultivată cu grâu a fost tratataă cu produse de protecţie a plantelor # News.ro
În anul 2023 s-au folosit 3.992 tone fungicide, 858,36 tone insecticide şi 9.188 tone erbicide, sub formă lichidă, pentru protecţia plantelor, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Au fost publicate Normele de organizare a olimpiadelor. Elevii vor putea participa la o clasă superioară celei la care sunt înscrişi/ David: Aceste competiţii reprezintă excelenţa. Ca atare, standardele şi procedurile trebuie să fie adecvate excelenţei # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că au fost publicate în Monitorul Oficial Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare şi Regulamentul privind calendarele de proiecte de educaţie extraşcolară. Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că aceste competiţii reprezintă „excelenţa” din educaţia românească şi, ca atare, trebuie „tratată serios”, cu standarde şi proceduri „la acest nivel”, „cât mai transparente şi nebirocratice”.
Doi jucători sauditi, victime ale unui furt la Paris. Au rămas fără obiecte de lux în valoare de 240.000 de euro # News.ro
Doi fotbalişti sauditi, ale căror nume nu au fost dezvăluite, susţin că au fost victimele unui furt din camera lor de hotel la Paris, relatează Le Parisien.
Ministerul Educaţiei anunţă că au fost publicate Normele de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şi a concursurilor şcolare/ David: Aceste competiţii reprezintă excelenţa. Ca atare, standardele şi procedurile trebuie să fie adecvate excelenţei # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că au fost publicate în Monitorul Oficial Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare şi Regulamentul privind calendarele de proiecte de educaţie extraşcolară. Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că aceste competiţii reprezintă „excelenţa” din educaţia românească şi, ca atare, trebuie „tratată serios”, cu standarde şi proceduri „la acest nivel”, „cât mai transparente şi nebirocratice”.
Alerte meteo erau menţinute vineri în sud-vestul Bulgariei, după două zile de ploi puternice, care au provocat inundaţii în mai multe comune, relatează Euronews.
La zece ani de la lansarea primului sezon din „Singuri” („Alone”, 2012-2025) în peste 200 de teritorii, inclusiv România, reality-show-ul conceput ca cel mai îndrăzneţ test de rezistenţă încercat vreodată, revine la History Channel România. Producţia începe la 1 decembrie. Cele 12 episoade din sezonul 11 vor fi difuzate de luni până vineri, de la ora 16:10.
