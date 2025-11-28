Doliu în lumea sportului! Tania Souza, celebra „Ring Girl” de la MMA, găsită moartă în casă
Cancan.ro, 28 noiembrie 2025 17:20
O tragedie a zguduit lumea sportului. Tania Souza, cunoscută pentru aparițiile sale ca „ring girl” în meciurile de MMA și pentru activitatea de antrenoare de fitness, a murit subit. Ea a fost găsită fără viață […]
Acum 10 minute
17:50
Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Pro TV # Cancan.ro
Tu recunoști cine e tânăra din pozele de mai jos? În prezent este o mare prezentatoare din România, iar zâmbetul și look-ul ei au rămas aproape neschimbate după aproape 30 de ani. De la o […]
17:50
Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu # Cancan.ro
Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost pe primele pagini ale ziarelor, după ce la începutul acestei luni au fost acuzați că au agresat fizic un cuplu de vârstnici, de 66, respectiv 67 de […]
17:50
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari: ”Nu te voi uita niciodată!” # Cancan.ro
Sfârșitul prematur și brusc al Jasminei, tânăra de 20 de ani care a murit în accidentul rutier de pe Calea Ferentari, a îndurerat o întreagă comunitate. Iubitul fetei nu își revine nici acum din șoc […]
17:50
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag # Cancan.ro
Opt cetățeni români au fost convinși de un bărbat să muncească în Anglia, însă autoritățile au descoperit că aceștia erau ținuți în condiții degradante, fără documente și fără bani. Situația a ieșit la iveală după […]
Acum o oră
17:20
17:10
Scene de groază s-au derulat în Italia, acolo unde un tânăr de 24 de ani a fost ținut la pământ și forțat să privească cum mai mulți migranți marocani i-au abuzat logodnica, potrivit poliției din […]
17:00
Zodia care va încasa o primă uriașă de Crăciun. Neti Sandu avertizează: Există un revers al medaliei! # Cancan.ro
Universul anunță schimbări importante la sfârșit de an, iar pentru un nativ, veștile se anunță extrem de bune. Dacă pentru anumite zodii urmează un val de noroc și oportunități neașteptate, pentru un semn zodiacal, sfârșitul […]
17:00
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, îți dorim spor și voie bună. – Și zici că […]
17:00
Dacă fotbalul românesc ar avea un „băiat rău” cu inimă de artist, picioare de matador, dar și lipici la femei, acela ar fi, cu siguranță, Dan Alexa! Pe teren, dribla apărările ca pe popice, iar […]
Acum 2 ore
16:50
Am făcut calculul complet. Cât curent consumă un frigider și câți lei plătești lunar, în funcție de furnizorul de energie electrică # Cancan.ro
Facturile la energie au devenit o preocupare tot mai mare pentru majoritatea familiilor din România și este esențial să înțelegem cât consumă fiecare electrocasnic din locuință. Frigiderul, fiind un aparat care funcționează continuu, reprezintă una […]
16:50
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătiti un test psihologic tare interesant. Ascultă-ți intuiția și alege o ușă. Decizia îți va spune ce fel de om ești. Ești pregătit să descoperi? Deși nu pot reproduce informațiile oferite […]
16:40
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
16:20
Primele imagini cu Ronaldinho în România! Balonul de Aur, meci de senzație în Iași: ”Este ceva istoric” # Cancan.ro
Iașiul se pregătește pentru un eveniment unic în istoria Moldovei: Ronaldinho, fostul câștigător al „Balonului de Aur”, va juca pe stadionul Emil Alexandrescu sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 16:00, într-un meci demonstrativ alături de […]
16:10
Care este singurul cuvânt pe care neurochirurgul Vlad Ciurea nu îl pronunță niciodată în fața pacienților # Cancan.ro
Neurochirurgul Vlad Ciurea a dezvăluit care este singurul cuvânt pe care nu îl folosește niciodată în fața pacienților săi. Renumitul medic consideră că modul în care comunici cu un pacient aflat într-o situație gravă are […]
Acum 4 ore
15:30
Coșmarul trăit de Valentin, un tânăr care a vrut doar un job mai bun în Olanda. Unde a ajuns, de fapt: „Mulți nu vor să vorbească de frică” # Cancan.ro
Valentin, un tânăr în vârstă de 34 de ani, atras de o ofertă de muncă în Olanda, a ajuns să fie exploatat, plătit cu doar jumătate din suma promisă și cazat într-un adăpost insalubru. Cum […]
15:10
Oana Roman a mers recent la medic împreună cu fiica sa, Isa. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie realizată chiar în cabinetul clinicii, dorind să își țină fanii la curent cu situația. […]
15:10
BREAKING NEWS. Senatoarea Aldea Valentina a pierdut procesul împotriva femeii care a bătut-o cu ranga în parcare! # Cancan.ro
Decizie surprinzătoare a instanței în cazul senatoarei Valentina Aldea: cererea sa de ordin de protecție împotriva Oanei Ungureanu, femeia care a agresat-o în parcare cu o rangă, a fost respinsă! ”Respinge cererea ca neîntemeiată. În […]
15:00
Destinații ieftine de Crăciun în Europa. Orașele în care poți avea sărbători de vis la prețuri mai mici # Cancan.ro
Pe măsură ce luna decembrie se apropie, românii încep să își facă planuri pentru vacanța de sărbători. Chiar și cei care nu dispun de un buget consistent pot găsi opțiuni atractive, deoarece în Europa există […]
14:50
Ultimul mesaj postat de Jasmina, tânăra moartă în accidentul produs de prietena ei: „Nu suntem pe pământ atât de mult timp…” # Cancan.ro
Un grav accident rutier produs pe 26 noiembrie, pe Calea Ferentari din București, a dus la moartea unei tinere de 20 de ani și a zguduit comunitatea din care aceasta făcea parte. Tragedia s-a petrecut […]
14:40
Cum arată Andreea Esca fără pic de machiaj la 53 de ani! Știrista a recunoscut: „Niște make-up ar fi fost indicat” # Cancan.ro
Andreea Esca a debutat în televiziune în urmă cu mai bine de 30 de ani și mereu a avut o imagine impecabilă. Pe rețelele de socializare, jurnalista de la PRO TV a publicat un clip […]
14:40
Lavinia Betea dezvăluie secretele familiei Ceaușescu la ”Altceva cu Adrian Artene”: le-a prezis sau nu Arsenie Boca că vor fi uciși?! # Cancan.ro
Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00, pe canalul Altceva cu Adrian Artene, vă invităm la un nou episod special al podcastului, având-o ca invitată pe una dintre cele mai respectate voci ale lumii academice: […]
14:30
În acest final de săptămână, în campionatele de top din Europa sunt programate trei meciuri de cinci stele. De la Ligue 1 până la Serie A și Premier League, fanii fotbalului vor avea un program […]
14:10
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada # Cancan.ro
După valul de discuții apărute în jurul posibilității ca Ella Vișan să participe la Survivor 2026, dar și după mesajele „călduțe” transmise indirect fostei sale „ispite” din Thailanda, Teo pare că a răspuns în stilul […]
14:10
Simona Sensual nu mai există. În 2025, fosta „bombă sexy” a showbizului românesc trăiește o viață cu totul diferită: brunetă, discretă, fără operații estetice, a scris o carte despre religie-psihologie și duce o viață care […]
14:00
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile # Cancan.ro
O româncă de 48 de ani, stabilită în Italia, a fost ucisă de fostul său partener italian, iar ancheta se află într-un punct delicat. Ce s-a descoperit la autopsia Danielei i-a uimit pe anchetatori, care […]
Acum 6 ore
13:50
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor # Cancan.ro
Bogdan Mocanu și iubita lui s-au despărțit! Cei doi au mai trecut printr-o separare în urmă cu câteva luni, iar acum au decis din nou să meargă pe drumuri diferite. Cei doi păreau că au […]
13:30
Influencerul Dorian Popa atrage din nou atenția în mediul online, după ce și-a prezentat achiziția Rolls-Royce Phantom, precum și prețul plătit pentru CASCO. Artistul a publicat imagini și detalii despre automobilul său, o limuzină de […]
13:30
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid # Cancan.ro
Carmen Grebenișan trăiește una dintre cele mai intense și frumoase perioade din viața sa, la două luni după ce a devenit mamă pentru prima oară. Venirea pe lume a micuțului Kadri, fiul ei și al […]
13:20
Adina Buzatu se pregătește de nuntă! Și asta pentru că fiica ei, Sara, și-a găsit jumătatea și, după o relație de câțiva ani, cererea în căsătorie a avut loc și planurile sunt făcute. Stilista va […]
13:10
Iubitul Jasminei, fata care a murit în accidentul produs de prietena ei, este devastat de durere. Mesajul lui de adio e sfâșietor: „Cumințenia mea” # Cancan.ro
O tânără de doar 20 de ani s-a stins din viață într-un accident rutier teribil. Jamina se afla în mașină, împreună cu prietena sa care conducea cu viteză și deodată s-au izbit de un stâlp. […]
13:00
Pentru a-ți crea ținutele elegante când afară este rece, ai nevoie de: botine elegante. Fie că vorbim despre o seară de gală, un cocktail sofisticat sau o recepție cu dress code, alegerea încălțămintei poate ridica […]
13:00
Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Dă stare de bine în creier” # Cancan.ro
S-a descoperit alimentul perfect pentru cei care vor să-şi îmbunătăţească starea de spirit, să aibă o memorie mai bună sau să slăbească sănătos. Renumitul medic nutriționist, Mihaela Bilic recomandă consumul unui tip de carne care […]
12:50
Marian Vanghelie, executat silit de ANAF! Câte milioane de lei datorează fostul edil statului # Cancan.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală a început procedurile de executare silită împotriva lui Marian Vanghelie, după ce instanța a stabilit definitiv obligația acestuia de a achita peste 13,7 milioane de lei, sumă rezultatată din măsura […]
12:50
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe […]
12:50
Românii plecați în străinătate trimit tot mai des flori acasă: un obicei care a devenit o punte emoțională între familii # Cancan.ro
Tot mai mulți români stabiliți în afara țării aleg să trimită flori rudelor din România, iar acest gest simplu a devenit una dintre cele mai întâlnite forme prin care își arată apropierea față de cei […]
12:30
Fenomene meteo severe în România! ANM a emis cod galben de ploi puternice, viscol, ninsori și îngheț # Cancan.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo pentru intervalul 28 noiembrie, ora 10:00, și 30 noiembrie, ora 20:00. În această perioadă, țara va fi afectată de ploi abundente, lapoviță, ninsori și temperaturi […]
12:30
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat din funcție! Ce bilanț are mandatului său? # Cancan.ro
Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, decizie care marchează încheierea mandatului său în Guvernul Bolojan. În cadrul acestuia, Moșteanu a ocupat simultan funcțiile de vicepremier din partea USR și de ministru […]
12:10
Donald Trump, decizie radicală după atacul armat de la Casa Albă! Un membru al Gărzii Naționale a murit # Cancan.ro
După atacul armat petrecut recent la Washington, în urma căruia un membru al Gărzii Naționale și-a pierdut viaţa, iar altul a fost rănit, Donald Trump şi-a declarat intenția de a suspenda imigrația din toate „țările […]
12:00
Drama din spatele imperiului Kardashian! Kim trăiește un calvar în spatele camerelor de fimat! # Cancan.ro
Kim Kardashian marturisește că îi este foarte greu să împartă custodia celor patru copii pe care îi are cu fostul său soț, Kanye West și că a ajuns la nivelul în care „simte că îi […]
12:00
Când sunt Floriile, Paștele și Rusaliile în 2026, „Anul omagial al pastorației familiei creștine” # Cancan.ro
Biserica Ortodoxă Română a publicat Calendarul Ortodox 2026, care oferă reperele pentru cele mai importante sărbători cu date schimbătoare — Floriile, Paștele ortodox și Rusaliile. Credincioșii își pot nota încă de pe acum principalele date […]
Acum 8 ore
11:50
Cum a reușit Manuel să câștige 5.000 de euro pe lună în Spania: „O muncă grea, murdară, dar aduce satisfacții” # Cancan.ro
Un român domiciliat de ani de zile în Spania a dezvăluit în cadrul unui podcast cum a reuşit să câştige 5.000 de euro pe lună. Deşi meseria acestuia nu este una deloc uşoară, bărbatul se […]
11:50
Ramona Olaru, amenințată cu moartea! Vedeta Antenei 1 trăiește în teroare: „Pe unde mă prind, mă omoară” # Cancan.ro
Ramona Olaru, asistenta matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, continuă să atragă atenția publicului nu doar prin prezența sa în televiziune, ci și prin modul sincer în care vorbește despre viața personală și relațiile sentimentale. […]
11:30
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani” # Cancan.ro
Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu cu Monica Gabor, este o tânără ambițioasă, cu obiective clare pentru viitor. Aceasta se pregătește să studieze nutriția, iar în paralel continuă să cultive o pasiune veche: pictura. Încă […]
11:10
Carmina Vârciu, fiica cea mare a celebrului artist și prezentator Liviu Vârciu, a ales să își construiască viața după propriile reguli, concentrându-se în prezent pe carieră și dezvoltare personală. Iată ce declarații a făcut tânăra! […]
11:00
Pandemia care ar putea amenința omenirea după covid-19! Institutul Pasteur din Franța a lansat un avertisment major # Cancan.ro
Experții trag un semnal de alarmă: o criză globală mai gravă decât pandemia de COVID-19 ar putea lovi planeta. Care sunt pericolele iminente pentru populație și ce spun specialiștii – vedeți în rândurile de mai […]
10:50
O mai ții minte pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta „dirigintă” a Școlii Vedetelor din anii ’90? # Cancan.ro
Dana Mladin, una dintre cele mai cunoscute prezențe ale televiziunii românești din anii ’90, continuă să își construiască o carieră solidă în industria media, deși nu mai apare în fața camerelor. Fosta prezentatoare a emisiunii […]
10:50
Andra Volos, adevărul despre relația cu fiica ei vitregă: „Antonia este o adevărată eroină” # Cancan.ro
Relația dintre Andra Voloș și Antonia, fiica lui Robert Lele din prima căsătorie, a fost mult comentată în ultimii ani, atât de fanii celor doi, cât și în mediul online. Deși la început existau voci […]
10:50
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: „Le vom alunga cu forţa militară” # Cancan.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi că actuala conducere a Ucrainei nu mai este legitimă și că nu vede rostul de a semna documente cu aceasta. Autoritățile de la Kiev susțin că nu pot […]
10:40
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență care să vă stârnească interesul, în această zi de vineri. Este vorba despre un test de perspicacitate menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul […]
10:10
Nepotul lui Florin Salam a primit o veste de ultimă oră de la tribunal! Judecătorii i-au modificat sentința # Cancan.ro
Nepotul celebrului manelist Florin Salam, Eugen Jan Stoian, cunoscut sub numele de Giani, a trecut printr-un episod tensionat , după ce tribunalul i-a revizuit recent sentința. Tânărul, în vârstă de 30 de ani, fusese inițial […]
