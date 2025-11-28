Adi Popa, răspuns tăios când a fost întrebat de o ofertă de la FCSB: "Nu se pune problema!"

Sport.ro, 28 noiembrie 2025 17:20

Adi Popa (37 de ani), încă activ în tricoul celor de la Steaua, a absolvit vineri cursurile pentru directori sportivi organizate de FRF. „Motoreta” a vorbit deschis despre viitorul său în administrație și a tranșat rapid varianta unei trădări istorice.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
17:40
Probleme mari pentru Rapid înainte de meciul cu Csikszereda. Absență importantă Sport.ro
Rapid - Csikszereda va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30.
Acum o oră
17:20
Adi Popa, răspuns tăios când a fost întrebat de o ofertă de la FCSB: "Nu se pune problema!" Sport.ro
Adi Popa (37 de ani), încă activ în tricoul celor de la Steaua, a absolvit vineri cursurile pentru directori sportivi organizate de FRF. „Motoreta” a vorbit deschis despre viitorul său în administrație și a tranșat rapid varianta unei trădări istorice.
17:20
Lucescu adoptă „modelul iranian“ și refuză deplasarea în SUA: explicația deciziei Sport.ro
Selecționerul României va lipsi de la tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, eveniment în urma căruia se vor stabili grupele Mondialului din 2026.
17:00
OUT de la Barcelona la trei zile de la umilința cu Chelsea Sport.ro
Marți, Chelsea a învins-o cu 3-0 pe FC Barcelona în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Champions League.
Acum 2 ore
16:50
Ngezana, trecutul lui întunecat explică prezentul lui dezolant: „Era ridiculizat de ai lui!“ Sport.ro
După două sezoane bune, la FCSB, stoperul sud-african e pus la zid acum de colegi și de patronul Gigi Becali din cauza gafelor sale repetate.
16:50
Il Fenomeno - Povestea unui Superstar | Documentarul va fi lansat pe 2 decembrie pe VOYO în parteneriat cu FRF Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) s-a retras din fotbal în urmă cu 9 ani, după o carieră impresionantă.
16:40
Dinamo Kiev a luat decizia! Detalii despre noul antrenor care îl va pregăti pe Vladislav Blănuță Sport.ro
Schimbare de strategie la Dinamo Kiev, echipa unde evoluează atacantul Vladislav Blănuță.
16:40
Risto Radunovic, devastat după eșecul de la Belgrad: ”Nu înțeleg, nu înțeleg! M-a consumat mult” Sport.ro
Steaua Roșie - FCSB s-a încheiat 1-0 în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Europa League.
16:10
Ireal: suma refuzată de Mourinho l-a lăsat pe Becali cu gura căscată! „Își dăduse cuvântul“ Sport.ro
„The Special One“ a avut prilejul de a lucra, în Arabia Saudită, având în față un contract incredibil. A spus însă „nu“, iar timpul a arătat că a greșit.
Acum 4 ore
15:50
Cum arată clasamentele în Champions League-ul Asiei, cu trei etape înainte de finalul fazei ligii! Sport.ro
AFC Champions League se apropie de terminarea fazei ligii, urmând ca ulterior să se desfășoare meciurile eliminatorii.
15:40
Portugalia e noua campioană mondială U17. Cine îi calcă pe urme lui Luis Figo Sport.ro
Ediția din acest an a competiției a avut loc în Qatar.
15:30
Marko Arnautovic a transmis doar câteva cuvinte după ce FCSB a fost învinsă la Belgrad în superioritate numerică Sport.ro
Marko Arnautovic (36 de ani), cel mai experimentat jucător din lotul celor de la Steaua Roșie Belgrad, a fost titular la campioana Serbiei în victoria contra lui FCSB, scor 1-0.
15:20
Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise! Sport.ro
ACS Omega Sport București vizează promovarea în Liga 3.
15:20
Fotbalistul lui FCSB ar prinde transferul carierei! „Au fost mulțumiți de el! Îl văd omul numărul 1” Sport.ro
FCSB a pierdut duelul cu Steaua Roșie, scor 0-1, dar unul dintre jucătorii roș-albaștrilor s-a remarcat.
15:10
Reacția lui Zeljko Kopic, după ce FRF l-ar fi inclus pe listă pentru postul de selecționer Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) are în față un baraj dificil în drumul spre Campionatul Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
14:40
Metz - Rennes, primul meci din etapa 14 din Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45! Sport.ro
Ligue 1 este transmisă în exclusivitate de VOYO.
14:30
Surpriză! În ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026 Sport.ro
Naționala Ucrainei a încheiat pe locul 2 în preliminariile CM 2026 și va juca în play-off-ul din martie.
14:30
Liverpool s-a hotărât! Variantele incredibile de înlocuitori pentru Are Sport.ro
Arne Slot se află într-o situație extrem de complicată la Liverpool, după înfrângerea din Champions League.
14:20
Mural uriaș pentru David Popovici! Sport.ro
O pictură murală dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată la Timişoara, în cadrul proiectului ”Scrie-ţi povestea prin sport”. 
14:10
Sepsi Sfântu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și în ultimul meci Sport.ro
Echipa din România a terminat pe ultimul loc în FIBA EuroCup Women.
Acum 6 ore
13:30
Echipa invincibilă în Europa League care se află abia pe locul 13! Sport.ro
S-au disputat deja cinci etape din grupa unică a competiției.
13:30
Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT Sport.ro
Unul dintre oamenii de bază de la FCSB a încheiat meciul cu Steaua Roșie cu dureri.
13:30
Mihai Stoica îl face praf pe Vali Crețu după conflictul cu Ngezana: "Foarte urât ce a făcut! Caracterele se văd la greu" Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat disputa dintre Vali Crețu și Siyabonga Ngezana, după eșecul de la Belgrad cu Steaua Roșie, scor 0-1.
13:10
De 1 Decembrie, trăiești România la PRO TV! Sport.ro
De Ziua Națională a României, PRO TV deschide larg porțile unei sărbători care se simte cu adevărat în suflet.
13:10
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon” Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad a câștigat cu 1-0 meciul cu FCSB din Europa League, iar campioana României a bifat o nouă înfrângere în faza principală a competiției.
13:00
FCSB a anunțat numele noului fundaș central: "Am bătut palma, se lucrează la documente" Sport.ro
FCSB a rezolvat prima mutare pentru fereastra de mercato din ianuarie.
12:50
Cum s-a încheiat FC Drita - KF Shkendija, meciul fostelor adversare ale lui FCSB din acest sezon european Sport.ro
Ambele echipe evoluează în grupa unică din Conference League.
12:50
Greșelile făcute de Rapid! Marius Șumudică nu s-a abținut: „Să mă ferească Dumnezeu” Sport.ro
Marius Șumudică a comentat situația de la Rapid și a sesizat o problemă.
12:30
"E o premieră pe un stadion!" MM Stoica dezvăluie ce s-a întâmplat pe Marakana, la Steaua Roșie - FCSB Sport.ro
FCSB a plecat învinsă de la Belgrad, după 0-1 contra celor de la Steaua Roșie, deși a jucat aproape 70 de minute în superioritate numerică.
12:20
Rapid, OUT din Europa! Sport.ro
Echipa de baschet feminin din Giulești a fost eliminată din competițiile europene.
12:10
FCSB, aproape de implozie. Caramavrov e drastic cu echipa care ne reprezintă în Europa League Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0, în Europa League.
12:10
AS Roma, lider în Serie A cu abia al șaselea cel mai scump lot din campionatul italian! Sport.ro
Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, e pe ultimele locuri și în privința valorii lotului. 
12:00
Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Liderul se poate revanșa față de fani Sport.ro
Rapid - Csikszereda se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30.
Acum 8 ore
11:50
El a fost cel mai slab jucător al lui FCSB în 0-1 cu Steaua Roșie! ZERO driblinguri reușite și 17 mingi pierdute Sport.ro
Campioana României a pierdut deși a avut om în plus din minutul 27.
11:40
Novak Martinovic s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB la Belgrad: ”Nimic bun” Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad a câștigat cu 1-0 meciul cu FCSB din Europa League, iar campioana României a bifat o nouă înfrângere în faza principală a competiției.
11:40
Ce urmează pentru naționala României după victoria minunată cu Croația de la Campionatul Mondial Sport.ro
Debut excelent pentru tricolorele lui Ovidiu Mihăilă, 33-24 cu Croația.
11:40
Scandal în Europa League: și-a ironizat adversarul pentru aspectul fizic: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi" Sport.ro
Victor Edvardsen (29 de ani) și Angelo Stiller (24 de ani) s-au aflat în centrul unui conflict la partida Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4, disputată joi seară, în Europa League.
11:40
Vestiarul a reacționat imediat după greșeala lui Araujo! Ce s-a întâmplat la antrenamentul Barcelonei Sport.ro
Barcelona a cedat în deplasarea de la Chelsea, scor 0-3, din faza ligii de Champions League.
11:20
Ionuţ Chirilă i-a dat lecții în direct unui antrenor din Superliga: „Înnebunesc!” Sport.ro
Universitatea Craiova joacă joi seară cu Mainz, în etapa a 4-a din UEFA Conference League, iar declarațiile lui Filipe Coelho au stârnit reacții puternice înaintea duelului.
11:10
Tricolorul cu triplă cetățenie își deschide academie de portari la Oradea! Sport.ro
Denis Lungu, fost internațional de juniori prezent la EURO U-19 2022, a jucat în ultimele sezoane la UTA Arad și Austria Salzburg.
11:10
Basarab Panduru a găsit marea problemă de la FCSB: „Nu are cum să pice toată lumea” Sport.ro
Steaua Roșie s-a impus pe teren propriu în fața lui FCSB, scor 1-0.
10:50
Accidentat pentru Cupa Davis, Alcaraz explică: e apt de joc pentru amicalele care îl plătesc cu milioane de dolari Sport.ro
Carlos Alcaraz a explicat de ce nu renunță la meciurile amicale din luna decembrie, chiar dacă a declarat că suferă din punct de vedere fizic, după Turneul Campionilor.
10:40
Gabriela Ruse nu renunță la visul său: avantaj important obținut într-un turneu din Slovacia Sport.ro
Gabriela Ruse luptă din răsputeri pentru a corecta regresul recent din clasamentul WTA.
10:40
Ruptură între Chivu și Lautaro? Gazzetta dello Sport dezvăluie culisele de la Inter Sport.ro
Lautaro Martinez (28 de ani), căpitanul lui Inter Milano, a fost înlocuit de Cristi Chivu la ultimele două meciuri ale nerazzurrilor, ambele încheiate cu eșec.
10:20
Ce au făcut fetele de la Volei Alba Blaj în meciul de debut din grupele Champions League Sport.ro
Grupă grea pentru campioana României.
10:10
Știm primele două echipe calificate în fazele superioare din Conference League! Universitatea Craiova vine și ea tare din urmă Sport.ro
Mai sunt doar două etape de disputat din grupa unică a competiției.
10:10
Ce au spus sârbii după cartonașul roșu din meciul Steaua Roșie - FCSB: „O altă noapte de coșmar” Sport.ro
FCSB a pierdut cu Steaua Roșie, scor 0-1, într-un meci din faza ligii din Europa League.
10:00
"Poate Drăgușin să fie titular?" Ce a spus Thomas Frank înainte de Tottenham - Fulham Sport.ro
Radu Drăgușin este așteptat să revină pe teren și într-un meci oficial după lunga pauză cauzată de accidentarea gravă din ianuarie.
10:00
Sârbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul în trei cuvinte Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad a câștigat cu 1-0 meciul cu FCSB din Europa League, iar campioana României a bifat o nouă înfrângere în faza principală a competiției.
Acum 12 ore
09:40
Și-a făcut praf coechipierul! Vali Crețu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB 1-0 Sport.ro
FCSB a pierdut în fața Stelei Roșii, scor 0-1, într-un meci din faza ligii din Europa League.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.