Trump a anunţat operaţiuni terestre împotriva traficanţilor de droguri venezueleni
Bursa, 28 noiembrie 2025 17:20
Statele Unite se pregătesc să extindă operaţiunile antidrog împotriva reţelelor venezuelene şi la sol, nu doar pe mare, a anunţat preşedintele american Donald Trump, într-un context de tensiuni sporite între Washington şi Caracas, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
• • •
Acum 10 minute
17:50
Volodimir Zelenski l-a demis pe şeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak, după ce agenţiile din Ucraina de combatere a corupţiei i-au percheziţionat reşedinţa, conform News, de unde urmează să relatăm.
Acum o oră
17:20
17:10
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 24.882.424,19 de lei pentru 9 obiective realizate prin componenta C11 - Turism şi cultură, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - a anunţat ministrul Cseke Attila, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
17:10
Demisia ministrului român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost preluată de principalele agenţii internaţionale de presă, care subliniază contextul geopolitic delicat în care România se află - stat cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina dintre membrele NATO, confruntat cu incursiuni repetate ale dronelor ruseşti în spaţiul său aerian şi cu obligaţia de a finaliza în următoarele 48 de ore planul privind accesarea fondurilor din programul european SAFE, destinat achiziţiilor de armament, potrivit Reuters, AFP, POLITICO şi BalkanInsight, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 2 ore
16:50
Ryanair a anunţat că îşi va închide programul de fidelizare a pasagerilor care zboară des, deoarece clienţii au profitat prea mult de beneficiile oferite de acesta, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
16:40
În perioada 24.11.2025 - 28.11.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a monitorizat respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor, verificând peste 2.170 de operatori economici din întreaga ţară, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
16:30
Emisarii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui, vor merge la Moscova cu oferta de recunoaştere a controlului Rusiei asupra unor teritorii din Ucraina, conform mass-media, de unde urmează să relatăm. Aliaţii europeni au respins ideea recunoaşterii teritoriilor cucerite de Rusia.
16:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că Statele Unite urmează să lanseze operaţiuni terestre împotriva traficanţilor de droguri venezueleni, nu doar acţiuni maritime, în contextul tensiunilor dintre Washington şi Caracas, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Din septembrie, forţele americane au vizat peste 20 de nave suspecte de trafic de droguri în Caraibe şi Oceanul Pacific, acţiuni soldate cu 83 de morţi, denunţate de ONU drept and #8222;execuţii extrajudiciare and #8221;.
16:00
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat joi că ţara sa a învins Statele Unite şi Israelul în războiul de 12 zile din iunie, susţinând că obiectivele celor două state nu au fost atinse, conform EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
16:00
George Simion: Demisia lui Moşteanu and #8222;nu rezolvă problema unui Guvern incapabil and #8221; # Bursa
Liderul AUR, George Simion, a reacţionat după demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmând că schimbarea acestuia nu soluţionează and #8222;problema structurală and #8221; a Executivului, potrivit unei postări publice a acestuia, de la care transmitem cele ce urmează.
16:00
IQANTO, Groupama, Sanofi, Veolia şi Wolf-e Robotics sunt câştigătorii premiilor Business Awards CCIFER 2025 # Bursa
IQANTO, Groupama, Sanofi, Veolia şi Wolf-e Robotics sunt câştigătorii premiilor Business Awards CCIFER 2025, iar premiul V.I.E. a fost acordat companiei Alstom, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Acum 4 ore
15:50
Japonia ar putea rămâne fără urşi panda pentru prima dată în ultimele decenii, odată cu iminenta repatriere în China a ultimelor două exemplare aflate în ţară - Xiao Xiao şi Lei Lei -, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează. Plecarea acestora readuce în atenţie deteriorarea relaţiilor bilaterale şi pune sub semnul întrebării continuarea aşa-numitei and #8222;diplomaţii panda and #8221;, instrument simbolic folosit de Beijing încă din anii and #39;70.
15:40
Studiu Deloitte: Instabilitatea politică şi corupţia sunt în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii români în 2025 # Bursa
Instabilitatea politică şi corupţia urcă anul acesta în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii din România (36%, respectiv 22% dintre Millennials şi 23%, respectiv 25% dintre reprezentanţii Generaţiei Z sunt preocupaţi de aceste aspecte), conform studiului and #8222;Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025 and #8221;, realizat în 44 de ţări, inclusiv ţara noastră.
15:40
AnimaWings, compania aeriană din ţara noastră, pune la dispoziţia pasagerilor bilete de avion cu reduceri de 50% la tariful de bază pentru zboruri în Europa şi Orientul Mijlociu, către unele dintre cele mai dorite destinaţii de city break, business şi spre cele mai căutate insule de vacanţă în 2026, până pe 29 noiembrie, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
15:40
Ministerul Afacerilor Interne a transmis un apel ferm către populaţie, recomandând cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei de 1 Decembrie, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Potrivit instituţiei, măsura este necesară atât din cauza restricţiilor temporare de zbor instituite cu prilejul Zilei Naţionale, cât şi pentru prevenirea unor incidente care ar putea pune în pericol siguranţa oamenilor sau ar putea afecta desfăşurarea activităţilor oficiale ale autorităţilor.
15:40
TGA: Descoperă magia recoltei de măsline din Turcia: o tradiţie de toamnă pe care nu vrei să o ratezi # Bursa
În ultimii ani, aşteptările în schimbare ale turiştilor au transformat tendinţele globale din turism, conform unui comunicat din partea TGA, de unde urmează să relatăm. În zilele noastre, vacanţele au cu adevărat sens atunci când oferă experienţe autentice şi o conexiune profundă cu cultura locală. Conform raportului and #8222;Monitoring Sentiment for Intra-European Travel and #8221; (ediţia 23) realizat de Comisia Europeană pentru Turism (ETC), 60% dintre turiştii europeni plănuiesc să rămână într-o singură destinaţie în lunile următoare, semn că dorinţa de a trăi mai intens experienţele locale este în creştere.
15:30
Turcia a solicitat acces la Fondul european de apărare SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, pentru a fi inclusă în arhitectura de securitate a Uniunii Europene, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina, a declarat vineri ministrul turc de externe, Hakan Fidan, conform EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
15:30
Economia României a trecut în ultimii ani printr-o evoluţie considerată nesustenabilă de către Consiliul Fiscal, care atrage atenţia asupra dinamicii deficitului bugetar şi a datoriei publice, potrivit HotNews, de la care relatăm cele ce urmează. Datoria statului a urcat la aproximativ 59% din PIB în iulie 2025, faţă de 35% în 2019. Aceste concluzii apar în opinia preliminară transmisă de Consiliul Fiscal în legătură cu proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din 2025.
15:30
Directiva (UE) 2025/1892 a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 septembrie 2025 de modificare a Directivei-cadru privind deşeurile ('Directiva 2025/1892 and #8221;) introduce o serie de modificări Directivei 2008/98/CE şi îşi produce efectele începând cu 16 octombrie 2025, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Modificările aduse reprezintă un pas înainte către economia circulară şi deschid drumul către un regim armonizat de răspundere extinsă a producătorului pentru produse textile şi încălţăminte, aplicabil în toate statele membre.
15:30
Bolojan: Vom demara procedura de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat în şedinţa de guvern, că demarează procedura de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor, estimarea fiind că cel mai probabil marţi vor trece la finalizarea acestei proceduri, prin prezentarea în Parlament, după primirea amendamentelor de la parlamentari.
15:20
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, şi-a făcut publică diploma de studii, document ce atestă absolvirea Facultăţii de Drept a Universităţii Ecologice şi susţinerea examenului de licenţă la Universitatea Bucureşti.
15:10
Un membru din Garda Naţională SUA a decedat în urma focurilor de armă trase în Washington DC # Bursa
Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naţionale SUA care au fost loviţi de focuri de armă în Washington DC a decedat, a transmis Donald Trump, conform BBC, de unde urmează să relatăm.
15:10
Guvernul se reuneşte într-o şedinţă dedicată adoptării proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, după primirea avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit informaţiilor oficiale, de la care transmitem cele ce urmează.
14:50
Banca Transilvania şi BT Investments au finalizat achiziţia companiei BRD Pensii şi a fondului de pensii administrat privat BRD, tranzacţie anunţată în mai 2024, conform unui comunicat transmis de bancă. Prin această operaţiune, Grupul BT ajunge la 800.000 de participanţi în Pilonul 2 şi 3, faţă de 200.000 anterior, când era prezent doar pe Pilonul 3.
14:50
METAL SHOW and TIB, ediţia din 2026, programată între 12 şi 15 mai la Romexpo, va reuni la Bucureşti producători şi furnizori de echipamente, tehnologii şi soluţii dedicate prelucrării tablelor şi ţevilor, prelucrărilor prin aşchiere, sistemelor CNC, fabricaţiei aditive, sudurii, debitării, instrumentaţiei pentru măsură şi control, software-ului industrial, metalurgiei, hidraulicii, pneumaticii, roboticii şi automatizării, potrivit unui comunicat emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
14:40
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a decis să nu mai efectueze călătoria planificată în Statele Unite pentru a participa la tragerea la sorţi a Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, eveniment programat pe 5 decembrie la Washington, potrivit agenţiei EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
14:30
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ilie-bolojan-a-anuntat-ca-a-luat-act-de-demisia-lui-ionut-mosteanu-09667750Ilie Bolojan a anunţat că a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/dominic-fritz-am-un-mare-respect-pentru-decizia-lui-ionut-mosteanu-de-a-se-retrage-din-functia-de-ministru-al-apararii-nationale-88667759Dominic Fritz: Am un mare respect pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage din funcţia de ministru al Apărării Naţionale---Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat demisia de la Ministerul Apărării printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, de la care relatăm cele ce urmează. and #8222;România şi Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea naţională trebuie apărată cu orice preţ. Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă pe cei care conduc ţara de la misiunea grea în care se află and #8221;, a declarat Moşteanu.
14:30
Fănel Dragoş, omul de afaceri acuzat de cumpărare de influenţă şi pe care şeful PNL Vaslui l-a dus în biroul lui Bolojan, va rămâne după gratii încă 30 de zile, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
14:30
Deputatul USR Bogdan Rodeanu şi fostul deputat USR Nicu Fălcoi se numără printre opţiunile analizate de partid pentru preluarea Ministerului Apărării Naţionale, după demisia lui Ionuţ Moşteanu, potrivit unor surse din USR citate de G4Media, de la care transmitem cele ce urmează.
14:30
Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost condamnat la 10 ani de închisoare de Tribunalul Braşov, conform portalului instanţelor. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată în apel.
14:20
COMUNICAT DE PRESA Anunţ privind lansarea procedurii competitive de Achiziţie centrală electrică fotovoltaică Pi=14MW # Bursa
În baza prevederilor Ordinului nr. 1561/2024 pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privaţi finanţaţi din Fondul pentru modernizare, care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, emis de Ministrul Energiei şi ale Contractului de finanţare nr. 1241 din data de 25.09.2025 pentru proiectul and #8222;INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ LA CHIMCOMPLEX S.A BORZEŞTI - ONEŞTI and #8221;, Cod SMIS 328009, proiect cofinanţat prin
14:20
România îşi menţine rolul de pilon de stabilitate la nivel regional şi european şi rămâne un membru responsabil al Uniunii Europene şi NATO, contribuind, alături de aliaţi şi parteneri, la consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, a declarat vineri Nicuşor Dan. Mesajul preşedintelui a fost transmis prin consilierul de stat Mihai Şomordolea, în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului militar de către soldaţii profesionişti, organizată la Monumentul and #8222;Mormântul Ostaşului Necunoscut and #8221; din Parcul Carol I, potrivit Agerpres.
14:20
Industria ospitalităţii: tichete de vacanţă şi OMD-uri, teme cheie la conferinţa din Piteşti # Bursa
La conferinţa naţională dedicată industriei ospitalităţii au participat reprezentanţi din mediul privat şi ai autorităţilor centrale, inclusiv a Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Laurenţiu Viorel Gidei, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
14:20
Moscova a primit cadrul planului de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, ajustat după consultările purtate cu Kievul şi Uniunea Europeană la Geneva, potrivit agenţiei EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
14:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat că, dacă părţile implicate vor opta pentru această variantă, Budapesta poate deveni locul de desfăşurare a negocierilor de pace pentru Ucraina, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 6 ore
13:50
Sportiva Sofia Moldovan a reuşit joi o performanţă excelentă în Valle di Casies/Gsies, unde s-a clasat pe locul 3 la slalom feminin
13:50
Consiliul Fiscal: Coordonatele celei de-a doua rectificări bugetare rămân compatibile cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025 # Bursa
Consiliul Fiscal afirmă limpede, într-o opinie preliminară privind proiectul de rectificare bugetară, opinie publicată astăzi că toate and #8222;coordonatele celei de-a doua rectificări bugetare rămân compatibile cu un deficit de 8,4% din PIB în 2025 and #8221;.
13:40
Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) a transmis faptul că fără reguli clare şi contracte, piaţa de hidrogen nu porneşte şi ţara noastră riscă să întârzie tranziţia energetică, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
13:30
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanţei în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Măsurile includ menţinerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmărite, blocări de conturi şi popriri asupra acţiunilor deţinute de debitor.
13:20
Poliţia de Frontieră a dispus o serie de măsuri de adaptare a misiunilor, resurselor umane şi materiale în funcţie de specificul fiecărei frontiere, angrenând aproximativ 3.500 de poliţişti de frontieră zilnic în punctele de trecere şi în zona de competenţă, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Măsurile au fost luate pentru a asigura un control eficient şi operativ, precum şi un climat de siguranţă pentru cetăţenii care tranzitează graniţele ţării în perioada minivacanţei dedicate Zilei Naţionale.
13:20
Reprezentanţii IMM România s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru discuţii pe teme economice majore # Bursa
IMM România (Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România) a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, în cadrul căreia s-au discutat mai multe teme de actualitate, aflate pe agenda prioritară a Guvernului şi a mediului de afaceri, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
12:50
Dominic Fritz: Am un mare respect pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage din funcţia de ministru al Apărării Naţionale # Bursa
Preşedintele USR, Dominic Fritz, şi-a exprimat respectul pentru decizia lui Ionuţ Moşteanu de a se retrage din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, apreciindu-l drept and #8222;un ministru integru, implicat şi respectat de partenerii internaţionali and #8221;, potrivit unei postări pe pagina sa oficială de Facebook, de la care relatăm cele ce urmează.
12:50
Premierul Ilie Bolojan anunţă vineri că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că interimatul la Apărare va fi asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei, potrivit news.ro.
12:50
Un număr de 6.640 şomeri, din care 3.985 femei, erau înregistraţi, la sfârşitul lunii octombrie, în evidenţele Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM) iar rata şomajului s-a redus uşor, la 0,51%.
12:30
12:30
Kremlinul a dezvăluit vineri că a primit cadrul planului de pace al SUA, ajustat după consultările cu Ucraina şi Uniunea Europeană la Geneva, informează EFE.
12:20
Au fost publicate normele pentru olimpiade: elevii pot participa la o clasă superioară celei în care sunt înscrişi # Bursa
Ministerul Educaţiei a anunţat publicarea în Monitorul Oficial a Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare, precum şi a Regulamentului privind calendarele proiectelor de educaţie extraşcolară, potrivit news.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
12:20
Fondurile deschise de investiţii din luna octombrie au atras peste 31.000 de noi investitori, cele mai mari subscrieri ale lunii înregistrându-se în fondurile de acţiuni, care au atras aproximativ 342 milioane lei în plus, potrivit datelor centralizate de Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).
12:00
Alertele meteo sunt menţinute azi în sud-vestul Bulgariei, după două zile de ploi torenţiale care au provocat inundaţii în mai multe comune, potrivit Euronews, de la care relatăm cele ce urmează.
12:00
Banca Comercială Română (BCR) listează astăzi o nouă emisiune de obligaţiuni pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, în valoare de 1,12 miliarde lei, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
