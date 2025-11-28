Euforie la apariția lui Ronaldinho la Iași! » Primarul l-a așteptat două ore pe brazilian să coboare din camera de hotel + câți bani a primit superstarul
Gazeta Sporturilor, 28 noiembrie 2025 18:20
Magicianul Ronaldinho Gaucho a ajuns astăzi la Iași, unde mâine va juca într-un meci demonstrativ între o echipă formată din el și alți foști jucători străini și o selecționată a unor foști fotbaliști români. Partida va avea loc pe stadionul din Copou, cu începere de la ora 16:00, și va fi televizată de Prima Sport. La ora meciului, la Iași, unde nu e stadion acoperit, e anunțată vreme ploioasă și 9 grade Celsius. ...
• • •
Acum 30 minute
18:20
18:20
Ironic cu Real Madrid: „Suferă de Barcelonită” » Joan Laporta jură că „arbitrii, în general, nu ne favorizează!” # Gazeta Sporturilor
Joan Laporta, președintele Barcelonei, s-a folosit de prilejul lansării cărții „Principado azulgrana: un país con sentimiento culé” (Principatul Blaugrana: O țară cu un sentiment culé), pentru a-i critica dur din nou pe Real Madrid și Florentino Pérez. Avocatul spune arbitrii favorizează echipa lui Xabi Alonso și a sugerat că președintele clubului blanco vrea să-l elimine pe Tebas din La Liga. ...
Acum o oră
18:00
Nouă înotători din România vor participa la Campionatele Europene în bazin scurt din Polonia # Gazeta Sporturilor
Delegația României, care va participa la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin între 2 și 7 decembrie, este una crudă, având o medie de vârstă de 18 ani. Cel mai experimentat este Denis Popescu (22 de ani), iar mezinele sunt Daria Silișteanu (16 ani) și Daria Asaftei (16 ani). ...
17:50
LaLiga și-a vândut drepturile TV pentru 5,25 miliarde de euro! Creștere de 9% și contract record # Gazeta Sporturilor
LaLiga a anunțat oficial atribuirea drepturilor de televizare pentru intervalul sezoanelor 2027/28 - 2031/32, într-un acord uriaș de 5,25 miliarde de euro semnat cu Telefonica (Movistar) și DAZN. Precedentul acord (2022-2027) fusese în valoare de 4,95 miliarde de euro, adică aproximativ 990 de milioane de euro pe sezon, iar LaLiga își propusese să depășească pragul de 1 miliard anual, obiectiv pe care l-a atins acum, cu un plus de 50 de milioane de euro pe sezon. ...
17:50
Horia Tecău aniversează 10 ani de la titlul la Wimbledon lansând o platformă educațională # Gazeta Sporturilor
Horia Tecău (40 de ani), triplu campion de Grand Slam la dublu și dublu mixt, învingător la Turneul Campionilor în 2015, va lansa o platformă educațională dedicată sportivilor, cu ocazia împlinirii unui deceniu de la triumful său la Wimbledon.După 10 ani de la cucerirea primului titlu de Grand Slam la dublu, Wimbledon 2015, alături de Jean-Julien Rojer, Horia Tecău va marca momentul, la câteva luni distanță, prin lansarea unei platforme educaționale, Mind.Set.Match. ...
17:40
Deși cu om în plus din minutul 27, când a fost eliminat Uchenna de la gazde, FCSB a pierdut meciul de Europa League susținut la Belgrad cu Steaua Roșie, 0-1. Eșecul campioanei noastre nu poate fi socotit o "bombă" în condițiile în care echipa roș-albastră nu se regăsește nici în Superligă, unde ocupă un neverosimil loc 10. ...
17:40
CSM București a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare faptul că Bojana Popovic (46 de ani) va prelua echipa de handbal feminin de la data de 1 decembrie 2025.Bojana Popovic va prelua funcția de „principal” de la Iulia Curea, antrenorul interimar numit de CSM București după plecarea lui Adrian Vasile de la cârma echipei. Popovic va debuta pe banca „tigroaicelor” la meciul de pe 29 decembrie din Liga Florilor împotriva handbalistelor de la HC Zalău. ...
17:40
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a decis să nu participe la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026. Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026 va avea loc vineri, 5 decembrie, de la 19:00 (ora României). Naționala noastră își va afla cele 3 adversare pe care le poate întâlni în grupă în cazul în care va trece de barajul din luna martie. ...
Acum 2 ore
17:30
Paolo Di Canio, atac dur la Cristi Chivu: „Mânca iarbă și juca fotbal cu cască, dar să ne lase acum cu scuzele!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a intrat în colimator după ce a pierdut al doilea meci la rând (1-2 cu Atletico), a doua serie negativă din acest sezon pe banca nerazzurrilor. Paolo Di Canio, fostul atacant italian și în prezent analist la Sky Sports, îl critică pe român într-un interviu publicat de ziarul La Repubblica. ...
17:10
Descătușare de bucurie pentru Iulian Chiriță, după calificarea în „sferturi” la Mondialul U19 » Urmează o semifinală și o finală pentru român # Gazeta Sporturilor
Iulian Chiriță (19 ani) a obținut vineri, 28 noiembrie, calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Tenis de Masă la Juniori. În cursul acestei seri, el va juca în semifinala mondială la dublu masculin (17:30) și în finala mondială la dublu mixt (20:00), în direct pe TVR Sport.În perioada 23-30 noiembrie, BTarena din Cluj-Napoca este gazda Campionatului Mondial de Tenis de Masă la Juniori. ...
17:00
„Patron, ce părere aveți?” » Gigi Becali l-a văzut pe Crețu distrugându-l pe Ngezana: „În piața publică!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, a comentat imaginile în care Valentin Crețu își arată cu degetul un coechipier, pe Siyabonga Ngezana, pentru înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad (0-1).FCSB a jucat peste 65 de minute în superioritate numerică, dar nu a putut înscrie la Belgrad, cât să obțină măcar un punct din această deplasare europeană. ...
16:50
Clubul din Italia cu o istorie de 113 ani s-a desființat » Regretele românului care i-a îmbrăcat tricoul: „Eram o forță” # Gazeta Sporturilor
Rimini Calcio, unul dintre cluburile cu rezonanță din Italia, a fost declarat în faliment, astăzi, de Federația Italiană de Fotbal, după 113 ani de activitate. Fostul club pentru care a evoluat Sorin Paraschiv (44 de ani), în perioada 2007-2009, a fost exclus din Serie C.Istoria formației din Emilia-Romagna se încheie într-un comunicat de un rând și jumătate, semnat de președintele FIGC, Gabriele Gravina. ...
16:50
Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron al celor de la FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în apel.Acesta era investigat încă din 2016 într-un dosar în care procurorii îl acuzau că ar fi retras ilegal sume importante de bani din firmele pe care le controla. ...
16:40
Adi Popa nu exclude plecarea de la Steaua » Cum a răspuns la întrebarea: „Ai accepta o ofertă de la FCSB?” # Gazeta Sporturilor
Adi Popa, 37 de ani, încă în activitate la Steaua București și absolvent al celei de-a doua generații de cursuri pentru directori sportivi, a vorbit despre importanța cunoștințelor acumulate în cadrul modulelor FRF, realizate în parteneriat cu DoublePass.El a discutat despre planurile sale de viitor și a explicat că ar putea lua în calcul o ofertă de la un alt club, în cazul în care „militarii” nu vor decide să-l numească director sportiv. ...
Acum 4 ore
16:30
Gian Piero Gasperini, implicat într-o fraudă cu pensii! » Știrea cu antrenorul Romei a devenit virală în Argentina # Gazeta Sporturilor
Gian Piero Gasperini (67 de ani), antrenorul lui AS Roma, a apărut într-un buletin de știri la Telefe Noticias în Argentina, fiind asociat cu un bărbat arestat de poliție, pentru că ar fi păcălit statul italian încasând din 2022 pensia mamei sale decedate!Postul de televiziune mai sus menționat i-a confundat poza lui Gian Piero Gasperini cu cea a infractorului din Mantova, care se deghizase în mama sa pentru a-și reînnoi actele necesare pentru a încasa mai departe pensia. ...
16:30
Gigi Becali a „pus tunurile” pe unul dintre jucătorii lui: „Trădare! L-au distrus femeile” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, a „pus tunurile” pe Siyabonga Ngezana, stoperul care a pierdut mingea la unicul gol din eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, 0-1 în Europa League. Patronul FCSB-ului a făcut o serie de afirmații deplasate în legătură cu jucătorul sud-african.La Belgrad, FCSB a jucat cu un om în plus vreme de mai bine de 65 de minute, dar nici așa nu a reușit să-i dea gol Stelei Roșii.Mai mult, campioana României a și primit un gol. ...
16:20
Românul cu un deceniu de experiență în Serie A îi sare în apărare lui Cristi Chivu: „Fotbalul e ciudat” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Lobonț, 47 de ani, fost portar cu o experiență vastă în fotbalul italian, atât ca jucător al Romei între 2009 și 2018, cât și ulterior în staff-ul tehnic și în departamentul de scouting al „giallorossilor”, a vorbit despre situația lui Cristi Chivu la Inter. ...
16:10
David Popovici, în centrul unui alt mural uriaș: „Povestea lui merită să fie spusă tinerilor din România” # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani), campion olimpic și mondial la înot, apare pe cel mai nou mural realizat în Timișoara.Ascociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului și Raiffeisen Bank România au prezentat cea mai nouă pictură care il înfățișează pe cel mai cunoscut sportiv al momentului în România. ...
16:10
Zeljko Kopic, 48 de ani, a prefațat duelul dintre Dinamo și Oțelul Galați, programat sâmbătă, ora 20:45. Croatul a transmis că Danny Armstrong va fi în curând apt de joc, deși președintele Andrei Nicolescu lăsase de înțeles că este posibil ca scoțianul să nu mai joace în acest an!Extremă dreapta, Armstrong a suferit o accidentare musculară în a doua repriză a meciului cu FC Botoșani (1-1 pe 24 noiembrie). ...
16:10
Marius Croitoru a numit cauza prăbușirii FCSB: „La asta mă gândesc eu” + L-a antrenat pe Duarte și dezvăluie: „Aici diferă de Ngezana” # Gazeta Sporturilor
Marius Croitoru, 45 de ani, tehnician în prezent liber de contract, fost mijlocaș la FCSB între 2007 și 2008, a anlizat, într-un interviu acordat vineri Gazetei Sporturilor, situația actuală de la campioana Românie, aflată într-un regres considerabil comparativ cu stagiunea precedentă. ...
15:50
Război total! Oțelul o pulverizează pe Dinamo: „Metode securiste!” / „Nu se poate desprinde de propriul trecut obscur” # Gazeta Sporturilor
Oțelul acuză o măsură luată de Dinamo înaintea meciului direct de sâmbătă. Echipa bucureșteană a decis să limiteze accesul suporterilor adverși în funcție de domiciliul din actul de identitate, ceea ce gălățenii au descris drept „metodă securistă”, acuzând că roș-albii „nu se pot desprinde de propriul trecut obscur”.Sâmbătă, 29 noiembrie, Dinamo va primi vizita Oțelului în etapa 18 a Superligii. ...
15:40
„Ar fi un dezastru pentru CFR Cluj” » A numit „marea provocare” a lui Daniel Pancu # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada (43 de ani), fostul campion cu CFR Cluj, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre situația echipei ardelene, care a obținut 6 puncte în ultimele două meciuri de Superliga.Fostul fundaș central de la clubul ardelean consideră că pentru CFR Cluj ar fi un dezastru să nu se califice în play-off. Vede șanse ca echipa lui Daniel Pancu să prindă top 6, însă consideră că antrenorul ardelenilor va avea o mare provocare după pauza de iarnă. ...
15:40
Fanii oltenii, pe podium în Conference, primii în Superliga! FCSB, marea surpriză # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a avut 24.284 de spectatori în tribune, la meciul cu Mainz 05 (1-0). Locul doi în etapa de joi a Conference League. Universitatea Craiova a triumfat nu doar pe teren, joi seară, ci și în tribune. Meciul oltenilor cu Mainz 05, decis de golul lui Alex Cicâldău, din penalty, a fost urmărit pe „Ion Oblemenco” de 24.284 de suporteri - conform UEFA.Universitatea Craiova - Mainz, la 5. ...
15:40
A adus scouterii la Universitatea Craiova - Mainz și dezvăluie pentru GSP: „Orice jucător poate pleca în iarnă” # Gazeta Sporturilor
Mihăiță Pleșan, fost fotbalist important la începutul mileniului în fotbalul românesc, apropiat de Universitatea Craiova, fiind impresar și implicat în strategia de transferuri a clubului, a discutat cu GSP despre succesul istoric de aseară al oltenilor, 1-0 cu Mainz.Fosta „perlă” din Bănie a transmis două mesaje esențiale după succesul Universității Craiova: continuitatea lăsată de Mirel Rădoi și clarificarea misterului scouterilor prezenți în tribune. ...
15:20
„Tănase, scutură-i!” » Mijlocașul UEFAntastic, discurs-manifest după dezastrul de la Belgrad # Gazeta Sporturilor
Sorin Paraschiv (44 de ani) a analizat prestația celor de la FCSB în meciul cu Steaua Roșie, de la Belgrad, la finele căreia sârbii s-au impus cu 1-0, în cea de-a cincea rundă a Europa League. Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, fostul mijlocaș defensiv din generația „UEFAntasticilor” a transmis un mesaj pentru echipa aflată în criză și, în special, pentru liderii vestiarului. ...
15:20
Dubla campioană olimpică a mers pe firul amintirilor la Gala Canotajului 100 de ani: „Cred că am făcut cea mai bună alegere” # Gazeta Sporturilor
Veronica Cochela (60 de ani), campioană olimpică în 1996 și 2000 în proba de 8 plus 1 rame, a vorbit la Gala Canotajului despre reîntâlniri emoționante, momentul cel mai frumos al carierei și medalia cea mai dragă.Canotajul românesc a sărbătorit 100 de ani de existență într-o atmosferă de sărbătoare joi, 27 noiembrie, la Palatul Parlamentului. ...
15:10
„Kopic, selecționer al României. Cum sună?” » Antrenorul lui Dinamo nu s-a ascuns: „Sunt mândru, bucuros” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, 48 de ani, antrenorul lui Dinamo, a fost întrebat despre zvonurile care-l dau drept posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. Croatul s-a arătat flatat de faptul că numele lui a ajuns să fie menționat într-un astfel de context. ...
15:00
Apar primele probleme legate de Campionatul Mondial din 2026 » O țară a anunțat boicotul în urma deciziilor lui Donald Trump # Gazeta Sporturilor
Federația Iraniană de Fotbal intenționează să boicoteze în masă tragerea la sorți a Campionatului Mondial din 2026, în semn de protest față de restricțiile de intrare impuse de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, potrivit sport.sk. ...
15:00
Un fost campion mondial îl susține ferm pe Cristi Chivu: „Soarele va străluci în curând iar și pentru Interul său” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, i-a lăsat o impresie excelentă lui Jurgen Klinsmann. Câștigător al titlului la Campionatul Mondial din 1990, fostul atacant neamț în vârstă de 61 de ani a declarat - în interviul acordat italienilor - despre românul venit în vară la conducerea a nerazzurrilor că „e un tehncian modern, care îți schimbă modul de gândi”. ...
15:00
Bad news is good news. Este un principiu fundamental în jurnalism de când lumea. Știrile rele sunt știrile bune. Așa este construit publicul în mare măsură, să fie atras de știrile care redau nenorociri și nu chestiuni plăcute. Întotdeauna, de exemplu, conflictele sângeroase din Ucraina și Gaza vor atrage mult mai mult public decât relatări despre bunăstarea din Elveția sau Canada. ...
14:50
Halucinant! Viceprimarul a lovit un jucător cu sticla în cap în timpul unui meci din România # Gazeta Sporturilor
Scene incredibile s-au petrecut în Liga 4 din Teleorman. Săptămâna trecută, ACSC Putineiu s-a impus cu 2-1 în fața formației CS Viitorul Lunca. Viceprimarul Marius Marian Bîră din satul echipei gazdă este acuzat că ar fi lovit cu sticla un jucător al oaspeților, chiar în timpul meciului!Clubul CS Viitorul Lunca a emis un comunicat în care explică situația petrecută la meci. ...
Acum 6 ore
14:20
„Și acum mi se face pielea ca de găină!” » Oana Manea, analiză amplă după debutul României la Mondial: „Ce personalitate! N-are pic de trac” # Gazeta Sporturilor
Oana Manea, 40 de ani, fostă mare handbalistă a României, parte din echipele naționale care au câștigat medaliile de bronz la Campionatul European din 2010 și Mondialul din 2015, a analizat debutul „tricolorelor” la turneul final desfășurat în Olanda și Germania, o entuziasmantă victorie contra Croației, 33-24.200 de selecții, 444 de goluri, două medalii cu echipa națională la turneele majore, plus o Ligă a Campionilor în tricoul CSM-ului. ...
14:10
Stupoare la Betis » Proaspăt revenit pe teren, Isco a fost accidentat grav de către un coechipier # Gazeta Sporturilor
Starul celor de la Betis, Isco (33 de ani), a fost accidentat de colegul său Sofyan Amrabat (29 de ani), în victoria cu Utrecht din etapa 5 a grupei Europa League, scor 2-1.Abia revenit pe teren după o accidentare gravă, Isco are acum 7 copci la picior și va rata derby-ul cu Sevilla din acest weekend. ...
14:10
Rodion Cămătaru taie din elanul Universității Craiova, după victoria cu Mainz: „Fotbalul n-a fost extraordinar, contează punctele” # Gazeta Sporturilor
Rodion Cămătaru, vârful de legendă al oltenilor, 67 de ani, a „disecat” succesul istoric al celor de la Universitatea Craiova cu Mainz, scor 1-0, cu unicul gol al partidei reușit de Assad Al Hamlawi de la punctul cu var, pentru GSP.Succesul „leilor” cu Mainz, trupă aflată pe loc de retrogradare în Bundesliga, este primul succes al unei echipe românești contra uneia din Germania obținut în timpul regulamentar, după 19 ani, de la Dinamo - Leverkusen 2-1, pe 29.11.2006. ...
14:00
Fostul jucător important de la FCSB, verdict despre transferul roș-albaștrilor: „Ăsta e rolul lui” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada, fostul fundaș central de la FCSB, a analiza eșecul campioanei României cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, din grupa unică de Europa League. Fostul stoper a vorbit pentru GSP și despre forma lui Syiabonga Ngezana, dar și despre transferul lui Andre Duarte.Rada, fundaș cu 10 meciuri în Champions League pentru roș-albaștri, consideră că Duarte va fi un plus pentru FCSB. ...
14:00
Salvat de CCTV! Un campion mondial a scăpat de suspendare cu ajutorul camerelor de supraveghere ale unui spital # Gazeta Sporturilor
Wang Jianan (China), campion mondial la săritura în lumgine la Eugene (Oregon) în 2022, a fost exonerat de acuzațiile de dopaj după ce anchetatorii au analizat înregistrările sistemului de supraveghere video dintr-un spital.Wang, în vârstă de 29 de ani, a intrat în istorie în 2022, la Oregon, devenind primul sportiv asiatic care a câștigat medalia de aur la săritura în lungime la Campionatele Mondiale, cu o performanță de 8,36 metri. ...
14:00
Lovitură de proporții! Cel mai dorit antrenor la echipa națională nu ia în calcul să preia prima reprezentativă: „Sprijin total pentru Mircea Lucescu” # Gazeta Sporturilor
România se pregătește pentru barajul decisiv cu Turcia, însă în culisele FRF a început deja discuția despre viitorul selecționer. Deși numele lui Edward Iordănescu a reapărut pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mircea Lucescu, fostul tehnician al naționalei nu ia în calcul o revenire. Surse din Federație susțin că Edi a transmis clar că nu va prelua din nou echipa în perioada următoare. ...
13:50
Fostul mare atacant din Superligă l-a făcut praf pe jucătorul campioanei: „Niște greșeli incredibile!” # Gazeta Sporturilor
Joi seară, Steaua Roșie Belgrad și FCSB s-au întâlnit într-un meci din cadrul etapei #5 din Europa League. Campioana României a cedat cu 0-1, păstrând doar șanse infime la calificarea în faza eliminatorie a competiției.Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost unul dintre jucătorii criticați pentru prestația din jocul de la Belgrad, Vali Crețu chiar având un derapaj la adresa acestuia la finalul meciului. ...
13:40
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că Denis Alibec (34 de ani) a trecut printr-o operație de extirpare a unui chist și este foarte puțin probabil să mai joace în acest an.FCSB mai are de jucat 6 meciuri în acest an calendaristic, dintre care 4 în Superliga: în deplasare cu Farul, pe teren propriu cu Dinamo, în deplasare cu Unirea Slobozia și acasă cu Rapid. ...
13:30
După un control doping în campionatul feminin din Norvegia, opt jucătoare au fost depistate cu o substanță interzisă. Acum s-a dovedit că materialul din care e făcut gazonul pe care joacă a determinat testele pozitive, iar fotbalistele nu au consumat voluntar nicio substanță interzisă.La meciul dintre LSK Kvinner - Valerenga, din luna aprilie, jucătoarele au fost testate pentru doping, iar patru de la fiecare echipă au fost depistate pozitiv. ...
13:10
ASA Târgu Mureș și Concordia Chiajna deschid runda 15 din Liga 2 » Meciurile etapei + clasament # Gazeta Sporturilor
Etapa #15 din Liga 2 începe în această seară, de la ora 17:30, cu duelul dintre ASA Târgu Mureș și Concordia Chiajna. Partidele din această rundă vor fi transmise în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe posturile Prima Sport și Digi Sport.Se anunță multe partide interessante în această rundă. ...
13:10
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că s-a ajuns la un acord cu Andre Duarte (28 de ani), fundaș central portughez, care a mai evoluat în România la FCU Craiova, în sezonul 2022-2023, timp în care a bifat 41 de apariții în Superliga.Rămas liber de contract după despărțirea de Ujpest, Duarte este foarte aproape de a semna cu FCSB. ...
13:10
Vânzarea lui Luis Diaz, la Bayern, este considerată acum drept „o mare greșeală” și unul dintre posibilele motive ale crizei pe care o traversează Liverpool.Ca și cum nu-i era de ajuns criza din teren, 9 eșecuri în ultimele 12 partide oficiale, Liverpool se confruntă și cu un scandal în birouri. Mărul discordiei? Vânzarea lui Luis Diaz, în vară, la Bayern Munchen. ...
13:00
Miodrag Belodedici, pupat cu drag de sârbi: „Cine a câștigat?!” » Ce l-a dezamăgit la FCSB # Gazeta Sporturilor
Legendă și la Steaua, și la Steaua Roșie Belgrad, Miodrag Belodedici, 61 de ani, a fost înconjurat de sârbi și înainte, și mai ales după meciul de aseară. Tras în poze, pupat de mama focului, strâns în brațe cu dragoste și cu prețuire. Ce a declarat fostul internațional după partidă.Miodrag Belodedici, 61 de ani, a fost invitat special de către sârbi la partida Steaua Roșie - FCSB (1-0) de joi seară, din grupa Europa League. ...
12:50
„A comis-o!” » Mihai Stoica, fără milă după gesturile de la finalul meciului de la Belgrad: „Caracterele se văd la greu” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a declarat dezamăgit de gestul lui Valentin Crețu (36 de ani) de la finalul meciului pierdut în Serbia cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, în etapa 5 din grupa Europa League.La finalul meciului de pe „Marakana” din Belgrad, jucătorii de la FCSB au mers în fața galeriei pentru a-și cere scuze pentru meciul dezastruos. ...
Acum 8 ore
12:30
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a demisionat, după scandalul legat de CV-ul său.Moșteanu fusese numit în funcție în iunie și avea planuri mari pentru CSA Steaua, clubul manageriat de Ministerul Apărării Naționale. Acesta declarase în repetate rânduri că plănuia realizarea unei asocieri în Steaua și un privat, pentru ca echipa din Liga 2 să capete drept de promovare în Superliga. ...
12:30
Andreea Popa a numit aspectul unde România trebuie să progreseze: „Așa este începutul de Campionat Mondial” # Gazeta Sporturilor
Andreea Popa (25 de ani) a numit aspectele unde România va trebui să progreseze în următoarele etape ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăRomânia a debutat în forță în grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin, triumf 33-24 în fața Croației. ...
12:20
Marius Șumudică, propus la FCSB de către Giovanni Becali: „Să-l punem pe nebun, oricum vorbește cu Gigi la telefon” # Gazeta Sporturilor
Giovanni Becali (73 de ani), impresar și văr al lui Gigi Becali (67 de ani), este de părere că Elias Charalambous (45 de ani) trebuie îndepărtat de la FCSB și înlocuit pe banca tehnică cu Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid.FCSB a suferit un nou eșec în Europa League, 0-1 în deplasare cu Steaua Roșie Belgrad, deși gazdele au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 27. ...
12:10
Fostul căpitan din Bănie, impresionat după victoria mare a Craiovei cu Mainz: „De mult nu am văzut așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a analizat victoria obținută de echipa lui Filipe Coelho cu Mainz, scor 1-0, în grupa unică de Conference League.Campionul din 1991 cu echipa din Bănie a rămas impresionat de atitudinea suporterilor prezenți joi seară pe „Oblemenco”, catalogând atmosfera drept „electrizantă”. De asemenea, Pavel Badea a lăudat schimbările făcute de Coelho. ...
12:10
„E batjocorită credința!” » Profesorul Cristian Preda, despre mesajul afișat la Steaua Roșie - FCSB: „Solidaritatea fraților ortodocși e folosită și de Putin” # Gazeta Sporturilor
Politologul Cristian Preda, 59 de ani, interpretează, într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, banner-ul afișat joi seara, la Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0, de către suporterii sârbilor. Un mesaj de unitate interetnic a fost ridicat de către ultrașii lui Zvezda în startul meciului din Europa League, pe el fiind inscripționat mesajul „Orthodox Brothers” (n.r. - frații ortodocși). ...
