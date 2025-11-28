Cei trei jucători de la FCSB care vin direct de la București la Constanța pentru „finala” cu Farul. Unul va fi titular. Exclusiv
Fanatik, 28 noiembrie 2025 18:50
Mihai Stoica a clarificat situația jucătorilor de la FCSB care nu au făcut deplasarea pentru partida cu Steaua Roșie Belgrad. Unul dintre ei va fi titular în duelul cu Farul, unul extrem de important în lupta pentru play-off.
Acum 30 minute
19:10
Adrian Mutu, apariție de senzație la Arad! De ce a fost așteptat „Briliantul” cu un tort gigant. Video # Fanatik
Adrian Mutu, prezență specială la Arad, la un eveniment la care au participat și fotbaliștii de la UTA, dar și antrenorul Adrian Mihalcea
19:10
Londra își ține răsuflarea în așteptarea derby-ului din etapa a 13-a din Premier League. Chelsea și Arsenal, două forțe care definesc însăși identitatea capitalei fotbalistice, se pregătesc să se ciocnească într-un duel în care miza […]
Acum o oră
18:50
18:40
Scandal monstru înainte de Dinamo – Oțelul Galați! Acuzații grave la adresa clubului din „Ștefan cel Mare” # Fanatik
Dinamo se pregătește de un nou duel în SuperLiga, iar de data aceasta urmează să primească vizita celor de la Oțelul Galați, partidă ce va avea loc pe Arena Națională.
Acum 2 ore
18:20
Fostul patron din Premier League, cu o avere colosală, investește în România! Cine este Mike Ashley # Fanatik
O nouă lovitură pe piața de investiții din România. Fostul patron de club din Premier League vine să devină proprietar în țară. Cine este, de fapt, Mike Ashley.
18:10
România lovită de Ciclonul Adel. Care este explicația apariției unor astfel de fenomene în țara noastră # Fanatik
România se confruntă cu efectele Ciclonului Adel. Află cum se formează astfel de fenomene meteorologice rare și ce impact pot avea asupra țării noastre.
17:50
Care este muzicianul pe care Sorana Cîrstea îl urmărește cu mare interes. Jucătoarea de tenis, în vârstă de 35 de ani, adoră versurile pe care le interpretează acesta.
17:50
Rezultate Superliga, etapa 18. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape din campionatul României.
17:40
17:40
Fostul patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare! Mai avea o pedepasă de doi ani # Fanatik
Oamenii care au fost în fotbalul românesc continuă să aibă probleme cu legea, iar acum o condamnare de 10 ani a venit pe numele celui care visa să se lupte pentru locurile fruntașe.
Acum 4 ore
17:10
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto” # Fanatik
Dominic Fritz este un alt caz din USR care își ține diplomele sub cheie. Șeful de partid al lui Ionuț Moșteanu invocă ”narativul conspiraționist”, motivând astfel ”secretizarea” documentelor de studii.
17:00
Gigi Becali, atac direct la Mircea Lucescu: „Jucătorii când vin de la echipa națională sunt praf, distruși!” # Fanatik
Gigi Becali a rupt prietenia cu Mircea Lucescu. Patronul FCSB a dat vina pe selecționer pentru forma slabă a jucătorilor săi. La ultima acțiune a naționalei, campioana a avut 5 jucători convocați
16:50
Gigi Becali, reacție surprinzătoare după conflictul Crețu – Ngezana: „Trebuie să fii înjurat în piața publică!” # Fanatik
Gigi Becali a reacționat după ce Valentin Crețu l-a jignit pe Siyabonga Ngezana la finalul partidei pe care FCSB a pierdut-o cu Steaua Roșie Belgrad, 0-1.
16:50
Oldies But Goldies, sâmbătă, 29 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre cariera lui Miodrag Belodedici. Episodul 2 # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 29 noiembrie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor continua analiza carierei lui Miodrag Belodedici
16:20
Sorin Cârțu, intervenție chirurgicală de ultimă oră: ”N-am dormit toată noaptea!” Ce a pățit după Craiova – Mainz # Fanatik
Sorin Cârțu a fost supus unei intervenții chirurgicale, dar chiar și așa s-a bucurat la maxim de victoria Universității Craiova. Ce s-a întâmplat după meci cu legenda Olteniei.
16:10
Etapa cu numărul 15 din Liga 2 este gata să înceapă. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
16:00
Super-computerul nu minte! Universitatea Craiova a prins viteză în lupta pentru titlu, Rapid a luat-o la vale. Ce se întâmplă cu FCSB # Fanatik
Specialiștii de la Football Meets Data și-au actualizat predicţiile pentru SuperLiga. Universitatea Craiova este echipa care a profitat cel mai mult după etapa a 17-a.
15:40
Vești tari de ultimă oră despre situația lui Andrei Borza. Când va juca iar la Rapid. Exclusiv # Fanatik
Accidentat de mai bine de două luni, Andrei Borza se pregătește să revină în lotul Rapidului. Giovanni Becali a dat ultimele vești despre situația fundașului stânga.
Acum 6 ore
15:30
Ultimele șase locuri disponibile pentru Cupa Mondială 2026 vor fi obținute în urma meciurilor de baraj programate în martie 2026, printre echipele în cursa de calificare numărându-se și naționala României. Europa are patru locuri disponibile […]
15:20
Patrick Borcea, viitorul patron al lui Dinamo!? Prietenul său cel mai bun dezvăluie toate secretele # Fanatik
S-a tot vorbit despre o posibilă implicare a lui Patrick Borcea din postura de acționar la Dinamo, iar acum un apropiat de-al său dezvăluie tot adevărul.
15:00
Dănuț Lupu l-a întrebat frontal în direct pe Șumudică: „Ce faci dacă te sună Gigi diseară să vii la FCSB?”. Răspuns bombă! Exclusiv # Fanatik
Dănuț Lupu l-a întrebat în direct pe Marius Șumudică dacă acceptă oferta lui Gigi Becali să meargă la FCSB. Ce răspuns a oferit antrenorul român.
14:50
Câți bani face anual Fundația Dinu Pescariu cu baza sportivă din Floreasca. De ce nu a reușit încă statul român să-și preia proprietatea # Fanatik
Ce se întâmplă cu fosta Bază Cutezătorii din zona Floreasca, aflată în administrarea Fundației Din Pescariu. Câți bani produce proprietatea pe care statul o vrea înapoi
14:40
Liverpool stă pe un butoi cu pulbere după umilința cu PSV Eindhoven: ”Suntem în rahat”. Video # Fanatik
Liverpool are un sezon modest atât în campionat, cât și în Champions League. Una dintre vedetele echipei a răbufnit după umilința suferită în meciul cu PSV Eindhoven.
14:20
Propus la FCSB, Marius Șumudică a făcut analiza crizei de la echipa lui Gigi Becali. ”Nu sunt de acord cu Meme Stoica”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică l-a contrat pe Meme Stoica după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad. Ce afirmații l-au nemulțumit, de fapt, la conducătorul FCSB-ului.
14:10
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică l-a pulverizat pe Valentin Crețu pentru reacția de la finalul meciului cu Steaua Roșie, când a dat vina pe Ngezana pentru eșecul de la Belgrad
13:50
Ce se află în spatele atacului la adresa ministrului apărării, Ionuț Moșteanu: „O luptă pentru putere” # Fanatik
Atacul la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a declanșat un nou cutremur politic. O luptă dură pentru putere și influență în interiorul Parlamentului.
13:40
Suporterii FCSB au primit vești proaste cu privire la doi jucători accidentați. Meme Stoica a anunțat, de fapt, când vor putea reveni Joyskim Dawa și Denis Alibec pe teren.
Acum 8 ore
13:30
Giuleștiul în alertă! Vine lunetistul SuperLigii, fotbalistul crescut la echipa lui Pele și Neymar # Fanatik
Giuleștenii sunt liderul SuperLigii, după 17 etape, și primesc astăzi vizita celor de la Csikszereda, care vin la București în mare formă, autorul unor goluri fabuloase
13:30
(P) Trucuri pentru a plăti mai puțin pe echipamentul sportiv: folosește codurile de reducere # Fanatik
Echipamentul sportiv de calitate costă, uneori chiar prea mult. Din fericire, există metode destul de simple prin care poți scădea serios factura finală. Codurile de reducere rămân una dintre cele mai eficiente arme când vrei […]
13:10
Vestiarul de la FCSB s-a făcut cioburi! Meme Stoica a vorbit în direct despre gestul uluitor al lui Crețu la adresa ”adormitului” Ngezana: „Foarte urât!”. Exclusiv # Fanatik
Vali Crețu a avut un derapaj la adresa lui Siyabonga Ngezana chiar în fața suporterilor FCSB. Cum a caracterizat Meme Stoica gestul făcut de fundașul dreapta.
13:10
Deciziile legate de achiziția sau vânzarea unei proprietăți au nevoie de informare corectă, evaluări realiste și acces la oferte verificate. Piața imobiliară este într-o dinamică permanentă, iar cumpărătorii și vânzătorii au nevoie de claritate și […]
13:00
Ratează Daniel Bîrligea derby-ul Farul – FCSB? „E la medic acum!”. Ce a acuzat la pauza meciului de la Belgrad. Exclusiv # Fanatik
Daniel Bîrligea este în pericol să rateze meciul Farul Constanța - FCSB. Mihai Stoica a oferit detalii despre problemele medicale ale atacantului
13:00
„Am bătut palma cu Duarte!”. Meme Stoica a confirmat transferul dezvăluit de Fanatik. Toate detaliile contractului cu FCSB. Exclusiv # Fanatik
FCSB a securizat primul transfer din mercato de iarnă. Mihai Stoica a confirmat mutarea dezvăluită de FANATIK. Toate detaliile contractului lui Andre Duarte.
12:40
„Am rezolvat-o mai repede anul ăsta decât anul trecut. Cel mai prost meci!”. Meme Stoica, ironie tristă despre parcursul european al FCSB. A remarcat doar 3 jucători. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica, concluzii amare după Steaua Roșie - FCSB 1-0. Ce l-a impresionat, pe cine a lăudat, dar și pe cine a pus la zid după un nou eșec în Europa League.
12:40
Gestul șocant de care a avut parte un reporter sportiv, care transmitea în direct: ”Mi-am dat seama că este intenționat” # Fanatik
Comportamentul neașteptat de care s-a lovit un reporter sportiv în timp ce se afla într-un live, în direct. Și-a dat seama că nu este doar o simplă glumă.
12:10
Moartea lui Diogo Jota a șocat lumea fotbalului și nu numai, iar Rute, cea cu care se căsătorise în vară, nu l-a uitat și a postat mai multe imagini cu acesta pe rețelele sociale.
11:50
Giovanni Becali aruncă bomba: a vorbit la Istanbul pentru transferul lui Baiaram la Galatasaray! „Aștept un răspuns”. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit, în direct la Giovanni Show, că l-a propus pe Ștefan Baiaram la Galatasaray
11:40
Giovanni Becali, șocat de FCSB după 0-1 la Belgrad. A cerut ceea ce patronul Gigi Becali nu acceptă la el în club! „Bârligea e căzut rău”. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali nu mai înțelege nimic din situația FCSB-ului după 0-1 cu Steaua Roșie. Recomandarea făcută campioanei României de care Gigi Becali nici nu vrea să audă.
Acum 12 ore
11:20
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali i-a propus, în direct la Giovanni Show, un antrenor lui Gigi Becali, după Steaua Roșie Belgrad - FCSB, 1-0
11:10
Un candidat la Primăria Capitalei, dat în judecată pentru că nu și-a achitat facturile la gaze. Motivul pentru care a refuzat să plătească # Fanatik
Un candidat independent la Primăria Capitalei, a fost chemat în instanță pentru neplata facturilor la gaze, adunându-se o sumă uriașă.
10:50
Steaua Roșie a obținut o victorie mare în fața FCSB-ului în Europa League. Ce a spus antrenorul sârbilor la finalul meciului de la Belgrad în care echipa sa jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică.
10:40
Șumudică a distrus două transferuri ale Rapidului. „Să nu mai plângă după banii pe care îi dădeau lui Boupendza, Dumnezeu să-l ierte!” # Fanatik
Unde suferă cel mai mult Rapidul lui Costel Gâlcă. Transferurile făcute de giuleșteni, analizate de Marius Șumudică. Sfat dat direct pentru conducerea clubului.
10:20
Steaua Roșie îi „fură” secundul lui Cristi Chivu! Antrenorul dorit la Belgrad a scris istorie în Europa. Exclusiv # Fanatik
Steaua Roșie a învins FCSB, dar încă trece printr-o criză la nivelul băncii tehnice. Sârbii au pus deja ochii pe secundul lui Cristi Chivu. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
10:10
FCSB și Rapid s-ar fi interesat de serviciile unui fotbalist lansat de Gică Hagi și care acum nu traversează cea mai bună perioadă.
09:50
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a remizat cu Brann, iar antrenorul român a fost dezamăgit după meci. Ce a spus, de fapt, tehnicianul după rezultatul modest obținut în Europa League.
09:40
Cristi Chivu a suferit prima înfrângere ca antrenor în Champions League la meciul Atletico - Inter 2-1. Un fotbalist de legendă al Italiei a pus tunurile pe tehnicianul român.
09:20
Turneul pentru domnișoare organizat de Ionuț Moșteanu, actualul șef al MApN. Episodul uitat din Regie: câștigătoarea a plecat acasă cu un Tico # Fanatik
”Fetelor, luați tacul în mână și veniți la Texas”. Așa suna titlul unui articol care-l avea în prim-plan pe tânărul Ionuț Moșteanu, la acea vreme director al unui club de biliard din Regie.
09:10
Ce au scris jurnaliștii din Germania după ce Mainz s-a văzut învinsă în deplasarea de la Craiova. „Alunecă și mai adânc în criză. Forma echipei continuă să scadă”
08:50
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?” # Fanatik
Gigi Becali știe de ce Siyabonga Ngezana a fost din nou gafeurul de serviciu la FCSB. Sud-africanul a greșit decisiv la golul care a adus victoria celor de la Steaua Roșie Belgrad.
08:40
Cum a schimbat cancerul viața unei mari campioane: “Acum fac doar lucrurile care mă fac fericită!” # Fanatik
Chris Evert, una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului, a învins de două ori cumplita boală care afectează viața a milioane de oameni de pe planetă și a vorbit deschis despre experiența sa
