Reputatul diplomat Vasile Pușcaș își lansează cartea “Magna Civitas. The Worlds of Our World”, de Ziua Națională a României
Financial Intelligence, 28 noiembrie 2025 18:50
Ernest H. Latham, Jr., PhD, istoric și diplomat la Washington, D.C.: În "Magna Civitas. Lumile lumii noastre", profesorul […]
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum o oră
18:50
Ernest H. Latham, Jr., PhD, istoric și diplomat la Washington, D.C.: În "Magna Civitas. Lumile lumii noastre", profesorul […]
Acum 4 ore
16:20
Cătălin Stancu, Horvath: “Gazul natural va avea un impact semnificativ asupra evoluției prețului pe piața angro a energiei electrice”; SORIN Elisei: “Era prețurilor la gaz de peste 40 de euro pe termen lung nu este una sustenabilă” # Financial Intelligence
"Creșterea costurilor marginale ale producției de gaze naturale ridică provocări pentru modelul ordinii de merit" "Industriile dependente de […]
Acum 6 ore
14:10
Disponibilitate raport trimestrial consolidat la 30 septembrie 2025 al Lion Capital SA # Financial Intelligence
Societatea emitentă Lion Capital SA • Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 • Tel +40257 […]
Acum 8 ore
13:10
Fondurile deschise de investiții au atras peste 31.000 de noi investitori în octombrie, cu cele mai mari subscrieri în fondurile de acțiuni # Financial Intelligence
Într-un an marcat de recorduri, industria de asset management din România își continuă ascensiunea, o evoluție care confirmă […]
13:10
Grupul Banca Transilvania ajunge la 800.000 de participanți la fondurile de pensii din Pilonul 2 și 3, în urma achiziției BRD Pensii # Financial Intelligence
Banca Transilvania și BT Investments au finalizat achiziția companiei BRD Pensii și a fondului de pensii administrat privat […]
13:00
Ilie Bolojan: Am luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu; îl voi propune interimar pe Radu Miruţă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri, că a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi că […]
12:20
Ionuț Moșteanu a anunțat pe pagina sa de facebook că și-a depus demisia. Acesta a scris: "Mi-am depus […]
Acum 12 ore
11:30
Vladimir Putin se va întâlni astăzi cu premierul ungar Viktor Orban la Moscov; Ungaria va continua cooperarea energetică cu Rusia — Szijjarto # Financial Intelligence
Conform datelor de pe site-ul Kremlinului, Vladimir Putin a avut 12 întâlniri cu Viktor Orban în calitate de […]
11:20
Sindicatul Angajaților de la Guvern: Cazul Moșteanu arată adevărata față a „reformei”: funcționarii sunt blocați, dar politicul intră în stat fără filtre de competență # Financial Intelligence
Cazul Moșteanu arată adevărata față a „reformei": funcționarii sunt blocați, dar politicul intră în stat fără filtre de […]
11:10
Cât costă racordarea la rețeaua de gaze naturale? Află rapid, accesând site-ul Delgaz Grid! # Financial Intelligence
Opțiunea este disponibilă pentru solicitanții din județele din aria de distribuție a companiei; Depunerea online a documentelor înjumătățește […]
11:00
BCR listează la Bursa de Valori București obligațiuni în valoare de 1,12 miliarde de lei. Valoarea totală a emisiunilor de obligațiuni listate de BCR la Bursă se apropie de 10 miliarde de lei # Financial Intelligence
Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, listează astăzi, 28 noiembrie, o […]
10:00
Ana Opriță, 2Performant.com: Obiectivele principale pentru 2026 – scalarea în România și extinderea în Irlanda # Financial Intelligence
Rezultatele finale din 2025 vor fi influențate inevitabil și de factori cum sunt creșterea TVA, inflația, scăderea puterii […]
10:00
ANAF inițiază procedura de executare silită în cazul fostului primar al sectorului 5: confiscări de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor # Financial Intelligence
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei […]
09:50
Anchetatorii percheziționează biroul șefului de cabinet al lui Zelensky în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Financial Intelligence
Biroul Național Anticorupție (NABU) a anunțat pe 28 noiembrie că efectuează percheziții la sediul șefului de cabinet al […]
09:50
„Rușii” din noi – între mitul infiltrării externe și realitatea capturii interne; ANATOMIA UNEI DEMOCRAȚII IMPERFECTE – ROMÂNIA (Partea a III-a) – Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1] # Financial Intelligence
REZUMAT. „Rușii" din noi – între mitul infiltrării externe și realitatea capturii interne România contemporană își explică adesea […]
09:30
Agenţi anticorupţie din Ucraina au percheziţionat biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui Zelenski # Financial Intelligence
Autorităţile anticorupţie din Ucraina au efectuat percheziţii la biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean […]
09:10
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Politica fiscală, costul finanțării și stabilitatea financiară # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Legătura dintre politica fiscală și stabilitatea financiară din perspectiva efectului de evicțiune (crowding […]
09:00
Orban se întâlneşte vineri cu Putin la Moscova pentru a discuta despre energie şi eforturile de pace privind Ucraina # Financial Intelligence
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin […]
08:20
Bolojan, despre reducerea cheltuielilor de personal în administraţia centrală: Toată lumea să participe la efort, e de bun simţ # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan afirmă, că este "un lucru de bun simţ" ca toată lumea, fiecare minister, autoritate să […]
Acum 24 ore
06:30
Silviu Predoiu, fostul adjunct al SIE: Cazul Moșteanu, vice-prim ministru și ministru al Apărării, arată mocirla în care se complace guvernul României și premierul ei ”reformator”; Domnul Moșteanu este o palmă dată militarilor români, veteranilor, rezerviștilor și tuturor celor care își servesc țara cu loialitate” # Financial Intelligence
Cazul Moșteanu, vice-prim ministru și ministru al Apărării, arată mocirla în care se complace guvernul României și premierul […]
06:20
Ilie Bolojan refuză să-l demită pe Ionuț Moșteanu, după scandalul CV-ului: “Am avut o colaborare bună cu dânsul în această perioadă; I-am spus ‘Capul sus’!” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că nu intenționează să îl demită pe ministrul Apărării, […]
27 noiembrie 2025
20:30
Cifra de afaceri brută a Rompetrol Rafinare ajuns la 4,44 miliarde de dolari, la nouă luni # Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare a înregistrat în primele nouă luni din 2025 pierderi de 20,64 milioane dolari, în scădere faţă […]
19:50
Ionuţ Moşteanu şi-a publicat diploma de licenţă la Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, după ce într-un CV vechi scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti: O greşeală care recunosc că mă jenează # Financial Intelligence
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi-a publicat joi, pe Facebook, diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie […]
Ieri
19:30
Hidroelectrica: Prezentarea în mod distorsionat a unor situații din 2018-2022, în legătură cu care Hidroelectrica a luat măsuri legale, riscă să afecteze nejustificat imaginea unei companii care a demonstrat în mod constant integritate, profesionalism și eficiență operațională # Financial Intelligence
Prezentarea în mod distorsionat a unor situații din perioada 2018-2022, în legătură cu care Hidroelectrica a luat măsuri […]
17:50
Cristina Prună: Este important ca statul român să depună toate eforturile pentru ca activele Lukoil din România să fie preluate de un partener serios # Financial Intelligence
Scoaterea la licitație a activelor Lukoil este abordarea corectă, naționalizarea nu ar fi fost o opțiune, apreciază deputata […]
17:30
Ucraina: Putin anunţă că va cere la negocierile cu SUA recunoaşterea suveranităţii ruse asupra Donbasului şi Crimeei # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că schiţa proiectului de plan de pace discutat între SUA şi […]
17:00
Presupusul ‘creier’ al sabotajului din septembrie 2022 asupra gazoductelor Nord Stream a fost extrădat în Germania # Financial Intelligence
Presupusul organizator al actului de sabotaj asupra gazoductelor Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 a fost […]
17:00
Lazea: Investitorii străini în turism au fost ţinuţi deliberat la distanţă în România printr-o privatizare confuză a activelor # Financial Intelligence
Investitorii străini în turism au fost ţinuţi deliberat la distanţă în România printr-o privatizare confuză a activelor, prin […]
16:40
Birourile familiale – jucători cheie pe piețele financiare; Radu Magdin, Smartlink Communications: “Familiile de business din România vor avea un rol important în lunile următoare, prin aportul la relansarea creșterii economice” # Financial Intelligence
Birourile familiale (family offices) depășesc rapid alte vehicule financiare în privința activelor gestionate și se preconizează o creștere […]
16:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma unor informaţii apărute în spaţiul […]
15:50
Banca Centrală a Rusiei: Discountul aplicat petrolului Ural faţă de Brent s-a extins în noiembrie # Financial Intelligence
Discountul aplicat petrolului rusesc Ural faţă de Brent (cotaţia de referinţă pe plan global) s-a extins cu şase […]
15:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă instituirea “serviciului naţional” pentru tinerii majori # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi instituirea unui "serviciu naţional" de zece luni pentru tinerii majori, care […]
15:40
Coreea de Nord a instituit studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli începând de la vârsta de zece […]
15:20
Dogioiu: România riscă o penalizare pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR privind numirile în companii de stat # Financial Intelligence
România riscă o penalizare din partea Comisiei Europene pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR privind numirile în companii de […]
15:20
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) participă parţial la împrumutul acordat Altex România de către Raiffeisen Bank […]
15:00
Institutul Național de Statistică, partener activ în noua rețea ReMAP pentru îmbunătățirea datelor privind refugiații din România # Financial Intelligence
Pe 27 noiembrie, Institutul Național de Statistică (INS) a organizat și găzduit cea de-a patra ediție a evenimentului […]
14:30
Continuă discuţiile cu privire la preluarea de către MOL a unei participaţii la NIS, spune un oficial ungar # Financial Intelligence
Grupul petrolier ungar MOL ar putea cumpăra o participaţie la compania de rafinare NIS din Serbia, la care […]
14:30
Aderarea la OCDE/ România a primit aviz formal pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale # Financial Intelligence
România a primit avizul formal al Grupului de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru […]
14:30
Comisia Europenă lansează garanţia de competenţe ca răspuns la deficitul de forţă de muncă în sectoarele strategice # Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat, joi, un nou sistem denumit "Garanţia de competenţe" pentru a sprijini lucrătorii şi întreprinderile […]
14:20
Procurorii DIICOT – Descindere la Oil Terminal, solicitând documente comerciale # Financial Intelligence
Societatea Oil Terminal informează acționarii și investitorii că în data de 27 noiembrie 2025, în contextul efectuării unor […]
13:30
Felix Lucian CĂPRARIU: Energia, unul din cele mai importante costuri de producție ale antreprenorilor; Tendința este ca antreprenorii să devină și producători de energie # Financial Intelligence
Antreprenorii au două componente importante în costul de producție: resursa umană și energia, a spus Felix Lucian CĂPRARIU, […]
12:20
Ivan: Estimez că am reuşit să salvăm 90% din penalizările de 227 de milioane de euro pe jalonul 121 din PNRR; Pentru o poziţie la Hidroelectrica în directorat, penalizarea din PNRR e de 6 milioane de euro # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că s-a reuşit recuperarea a 90% din penalizările de 227 de […]
11:50
Tendința prețului la gaze naturale în iarna următoare și după reliberalizarea pieței de la 1 aprilie 2026 (Monica David, AEI) # Financial Intelligence
Articol bazat pe intervenția Monicăi David, vicepreședinte Asociația Energia Inteligentă, la FORUMUL GAZELOR NATURALE 2025, organizat de Financial […]
11:20
Anişoara Ulceluşe, numită în funcția de preşedinte AMEPIP; Nicolae-Bogdan-Codruț Stănescu și Oana-Mihaela Petrescu, numiți vicepreședinți # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a decis, azi, numirea numirea doamnei Anişoara Ulceluşe in funcția de preşedinte al Agenției pentru […]
11:10
Mihai Precup: Performanțele companiilor de stat din România sunt foarte polarizate; soluțiile de restructurare trebuie adaptate în funcție de specificul fiecăreia dintre ele # Financial Intelligence
Performanțele companiilor de stat din România sunt foarte polarizate, astfel încât soluțiile de restructurare trebuie adaptate în funcție […]
11:00
Acționarii Electrica au aprobat obținerea finanțării destinate achizițiilor de societăți, linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, în vederea extinderii operațiunilor; finanțări de până la 1 miliard de euro # Financial Intelligence
Acționarii Electrica au aprobat obținerea finanțării destinate achizițiilor de societăți, linii de activitate sau active individuale din domeniilor […]
10:50
Deficitul bugetar a scăzut la 5,7% din PIB în luna octombrie a acestui an, faţă de deficitul lunii […]
10:50
Nazare, MFP: Aștept propuneri de eficientizare de la CEC Bank și Exim; Orice decizie privind listarea CEC trebuie formalizată în Guvern # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor Alexandru Nazare așteaptă propuneri de eficientizare de la băncile de stat CEC Bank și Exim Banca […]
10:10
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță prelungirea termenului de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici […]
10:10
Percheziții la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, într-un dosar de și evaziune fiscală și fals în documente (DIICOT) # Financial Intelligence
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din […]
