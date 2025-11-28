Românii care şi-au montat la bloc, pe balcon, panouri fotovoltaice. Ce economii fac la factură
ObservatorNews, 28 noiembrie 2025 19:50
Pentru a reduce facturile la curent electric, tot mai multi romani au început să monteze fotovoltaice direct pe balcoane sau pe faţada blocurilor. Specialiștii avertizează că instalarea acestor sisteme nu se poate face oricum. Improvizaţiile pot provoca incendii, iar instalaţiile fără autorizaţie le pot aduce proprietarilor alte cheltuieli şi amenzi.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
20:00
Reacţia unei turiste venite la Târgul de Crăciun din Craiova când află că o noapte de cazare e 400 de euro # ObservatorNews
Celebrul târg de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa. Oraşul a câştigat detaşat în faţa unor capitale europene care au zeci de milioane de turişti pe an - Viena, Budapesta sau Paris. 400.000 de oameni ajung săptămânal în Craiova, în perioada aceasta, un motiv pentru care găsirea unei cazări devine misiune aproape imposibilă, iar preţurile sar de 300 de euro pe noapte.
Acum 30 minute
19:50
Românii care şi-au montat la bloc, pe balcon, panouri fotovoltaice. Ce economii fac la factură # ObservatorNews
Pentru a reduce facturile la curent electric, tot mai multi romani au început să monteze fotovoltaice direct pe balcoane sau pe faţada blocurilor. Specialiștii avertizează că instalarea acestor sisteme nu se poate face oricum. Improvizaţiile pot provoca incendii, iar instalaţiile fără autorizaţie le pot aduce proprietarilor alte cheltuieli şi amenzi.
19:40
Canonizarea lui Arsenie Boca a adunat zeci de mii de pelerini la Prislop. 28 noiembrie, marcat cu cruce roşie # ObservatorNews
30.000 de pelerini au luat astăzi drumul credinţei spre Mănăstirea Prislop. Au venit la slujba de canonizare a Părintelui Arsenie Boca, deşi afară nu au fost mai mult de cinci grade. Coloanele de mașini s-au întins pe șapte kilometri, iar credincioşii au stat la coadă cu orele ca să intre în mănăstire. Ziua de 28 noiembrie va fi înscrisă, de anul viitor, în calendarul ortodox cu cruce roșie, marcând oficial trecerea Părintelui Arsenie în rândul sfinților.
19:40
Fără curse de noapte pe Aeroportul Băneasa. Localnicii cu case în zonă s-au plâns de zgomot # ObservatorNews
Zborurile comerciale pe timp de noapte vor fi oprite pe Aeroportul Băneasa de la sfârşitul anului viitor, după numeroase plângeri ale localnicilor din zonă. Pista este la mai puțin de o sută de metri de case, iar oamenii reclamă că nopțile lor au devenit un calvar. Oficialii promit şi modernizări pentru al treilea cel mai vechi aeroport din lume, care va deveni un "city airport", adică va ţine cont de faptul că în jur locuiesc mii de bucureşteni.
Acum o oră
19:30
Ciclonul Adel strică atmosfera în acest weekend. Plouă şi bate vântul în cea mai mare parte a ţării în următoarele zile, iar la munte va ninge. Meteorologii anunţă că soarele va ieşi de Ziua Naţională.
19:30
Cutremur la vârful Guvernului! Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a demisionat azi după ce a fost acuzat că şi-a falsificat CV-ul în urmă cu 10 ani, atunci când a devenit consilier în Guvernul Cioloş. Deşi premierul ar fi vrut să îşi continue activitatea, Moşteanu a discutat azi cu preşedintele Nicusor Dan iar apoi, la presiunea unor lideri USR, a decis să facă un pas în spate. Interimatul la şefia MApN va fi asigurat de ministrul Economiei, Radu Miruţă. În USR se discută deja mai multe variante pentru post.
19:30
Cu războiul la graniţă, Armata României caută oameni. De anul viitor, primii două - trei mii de civili vor intra în proiectul noii armate de voluntari, un program gândit să acopere lipsa de personal. Până atunci, ministerul Apărării continuă recrutările clasice. Astăzi, în Capitală, 600 de tineri, soldați profesionişti, au depus jurământul militar.
19:30
Guvernul taie voucherele de vacanţă: Hotelierii au oferit servicii proaste şi nu au investit nimic # ObservatorNews
Voucherele de vacanţă ar putea dispărea complet de anul viitor. Ministrul Turismului a anunţat că statul nu mai are bani pentru tichete. Oficialul îi acuză pe hotelieri că s-au bazat doar pe vouchere şi nu au mai facut investiţii. Patronii din turism se plâng că vor intra în faliment.
19:20
Economist: O fi fost constituţional să fie majorate pensiile magistraţilor la niveluri care nu pot fi duse? # ObservatorNews
Saga pensiilor încasate de magistrați a ajuns la episodul al doilea. Guvernul a adoptat azi un nou proiect, asta după ce primul a picat la Curtea Constituțională. Săptămâna viitoare premierul își va asuma răspunderea în Parlament pe legea care va limita pensiile magistraților la 70% din ultimul salariu net. Tot azi, Executivul a aprobat o rectificare bugetară marcată de tăieri consistente. În acest timp, analiștii avertizează că deficitul rămâne o bombă cu ceas.
Acum 2 ore
18:40
Vanghelie, audiat după incidentul din trafic. Spune că femeia ar fi fost pusă de "cineva din SRI" să-l fileze # ObservatorNews
Marian Vanghelie a fost audiat la Poliţia Voluntari - a trebuit să dea explicaţii cu privire la incidentul de zilele trecute din traficul din Capitală. O femeie de 33 de ani îl acuză că a urmărit-o cu maşina şi a ameninţat-o cu moartea, dar fostul edil al sectorului 5 are propria lui versiune: tânăra l-ar fi filat la ordinul cuiva din SRI.
18:10
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie # ObservatorNews
Doar câteva ore ne mai despart de mini-vacanţa de 1 Decembrie, însă planurile de sărbătoare sunt puse la încercare. Ciclonul Adel, furtuna botezată de meteorologii greci, a ajuns deja în România. Urmează un weekend prelungit cu ploi, vânt puternic şi atmosferă de toamnă târzie.
18:10
Şeful cancelariei lui Zelenski a demisionat după percheziţiile în cel mai mare dosar de corupţie din Ucraina # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că șeful său de cabinet, Andriy Yermak, a demisionat în urma unui raid anticorupție desfășurat la locuința acestuia. Investigația vizează un amplu dosar de corupție legat de compania de stat Energoatom, considerat cel mai mare caz deschis în timpul actualei președinții, scrie BBC.
Acum 4 ore
18:00
Sondaj Flashdata: Ciprian Ciucu conduce în cursa pentru Primăria Bucureşti. Ce scoruri au candidaţii # ObservatorNews
Potrivit unui sondaj Flashdata publicat vineri, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, conduce în preferințele alegătorilor pentru Primăria Capitalei, cu 23,5% din intențiile de vot. El este urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 21,5%, Anca Alexandrescu (Alianța Dreptate pentru București) cu 19% și Cătălin Drulă (USR), care are 17,5%, informează Agerpres.
17:50
Reacțiile presei internaționale după demisia lui Moșteanu:Pentru a nu deranja conducătorii țării, membră NATO # ObservatorNews
Demisia ministrului român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost preluată rapid de agenţiile internaţionale de presă, care subliniază contextul extrem de sensibil în care se produce acest gest, informează News.ro. România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre statele NATO şi a fost martora unor incidente repetate, de la drone ruseşti care au încălcat spaţiul aerian, până la mine descoperite în apele teritoriale.
17:50
"Profa de mate" de azi nu mai are nimic de-a face cu profa de mate de altă dată, uneori predă online, îşi asortează hainele cu lecţia şi face milioane de elevi să urmărească o demonstraţie.
17:40
Presa internaţională, despre Moşteanu:o eroare în CV-ul său îl determină pe ministrul apărării să demisioneze # ObservatorNews
Demisia ministrului român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost preluată rapid de agenţiile internaţionale de presă, care subliniază contextul extrem de sensibil în care se produce acest gest, informează News.ro. România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre statele NATO şi a fost martora unor incidente repetate, de la drone ruseşti care au încălcat spaţiul aerian, până la mine descoperite în apele teritoriale.
17:40
Românii din întreaga ţară şi cei din diaspora sărbătoresc, pe 1 Decembrie 2025, Ziua Naţională a României, respectiv 107 ani de la marea unire din 1918.
17:40
SURSE: Cine l-ar putea înlocui pe Ionuţ Moşteanu în funcţia de ministru al Apărării # ObservatorNews
După demisia lui Ionuţ Moşteanu, USR ia în calcul mai multe nume pentru funcţia de ministru al Apărării. Vineri, Moşteanu a demisionat în urma scandalului legat de informaţiile contradictorii din CV, după ce presa a descoperit că fostul ministru a indicat greşit universitatea absolvită.
17:30
Momentul în care un adolescent pe trotinetă este lovit de o maşină şi aruncat în aer # ObservatorNews
Trotinetele care circulă cu viteză pe şosele şi trotuare sunt un pericol imens pentru pietoni, dar şi pentru cei care care le conduc. Un accident grav în care a fost implicat un adolescent de 16 ani pe trotinetă a avut loc în Mangalia.
17:10
Ursuleţi "spânzuraţi" de pereţii unei clădiri la târgul de Crăciun din Constanţa. "Se pregătesc de Halloween" # ObservatorNews
Pe modelul Craiova sau Strasbourg, la târgul de Crăciun de la Constanţa au apărut zeci de ursuleţi de pluş. Sună bine, dar rezultatul este altul decât cel aşteptat. Jucăriile par spânzurate pe pereţii unei clădiri scorojite şi murdare. Doar Focşaniul ce le mai face concurenţă: acolo, ursuleţii par traşi în ţeapă.
17:00
Scene șocante la Cluj: și-a agresat partenera, a ameninţat-o cu moartea și i-a spus că e "un om de nimic" # ObservatorNews
Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Cluj-Napoca, după ce şi-ar fi agresat partenera, lovind-o cu pumnii şi picioarele în faţă şi în alte zone ale corpului. Acesta este acuzat şi că i-ar fi pus un cuţit la gât şi a ameninţat-o cu moartea, spunând că este "un om de nimic care nu merită să trăiască", informează News.ro.
16:50
Probele la tramvaiul 5, blocate de un șofer plecat după mici. "Tramvaiul corporatiștilor" revine în decembrie # ObservatorNews
Probele pentru reluarea circulației pe linia 5 au fost întrerupte vineri de un șofer, care și-a lăsat mașina parcată direct pe șine, în apropierea Aeroportului Băneasa. Bărbatul a blocat lucrările "doar câteva minute", pentru a merge să cumpere mici, informează Mediafax.
16:40
The Telegraph: Trump vrea să ofere Rusiei controlul asupra teritoriilor ocupate ale Ucrainei # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump intenționează să recunoască regiunile ocupate ale Ucrainei ca parte a Rusiei, potrivit unei dezvăluiri exclusive a publicației The Telegraph. Deși planul contravine convenției diplomatice a SUA, acesta ar putea fi totuși implementat, în pofida îngrijorărilor exprimate de aliații europeni ai Kievului.
16:40
Jandarmeria Capitalei va mobiliza 1.000 de jandarmi pentru a asigura siguranţa publică și protecția celor prezenți la evenimentele organizate de Ziua Naţională a României în zona Arcului de Triumf, informează Agerpres.
16:20
A furat o mașină ameninţând cu cuţitul și a abandonat-o în același sector. Acum riscă ani grei de închisoare # ObservatorNews
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tâlhărie calificată după ce ar fi furat un autoturism amenințând proprietarul cu un cuțit, pe o stradă din Sectorul 2 al Bucureștiului, potrivit News.ro.
Acum 6 ore
16:00
Târgul de Crăciun din Bucureşti îşi deschide porțile sâmbătă, 29 noiembrie, la ora 17:00, în Piaţa Constituţiei, iar organizatorii promit cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Câteva dintre noutăţile de anul acesta sunt o piramidă de 10 metri înălţime, o scenă felinar şi proiecţii festive pe faţada Palatului Parlamentului, informează News.ro.
16:00
Consiliul Fiscal: "România nu poate perpetua deficite de circa 9% din PIB". Riscăm o criză a datoriei suverane # ObservatorNews
Consiliul Fiscal estimează că, în 2026, măsurile fiscal-bugetare adoptate în a doua jumătate a anului 2025 ar putea conduce la un deficit în jur de 6,5% din PIB. În lipsa corecţiei bugetare, România poate ajunge într-o criză a datoriei suverane, cu efecte economice şi sociale grave, mai precizează Consiliul Fiscal, citat de News.ro.
15:50
Guvernul îşi va angaja răspunderea "cel mai probabil" marţi pentru proiectul privind pensiile magistraţilor # ObservatorNews
Guvernul se reunește vineri, de la ora 15:00, pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, după ce a primit avizul CSM. Odată cu aprobarea în ședință, Guvernul va transmite proiectul Parlamentului, declanșând, astfel, procedura de angajare a răspunderii. Pe agenda ședinței se află, de asemenea, și proiectul rectificării bugetare.
15:50
Ceauşescu, glorificat pe TikTok de generaţia care nu l-a prins. Mituri demontate de istoricul Daniela Popescu # ObservatorNews
La Istorie nu excelăm, ba dimpotrivă, înviem toate stafiile comuniste, iar Ceauşescu a dobândit o nouă glorie pe TikTok. Propaganda pro-comunistă de tip "Ce bine era pe vremea lui Nea Nicu" inundă reţelele sociale. O analiză a Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului arată că videoclipurile care glorifică această perioadă din istoria României au ajuns la 130 milioane de vizualizări.
15:30
Pentru toţi românii, ziua de 1 Decembrie reprezintă Ziua Naţională a României, prilej de bucurie, dar şi de introspecţie sau de a demonstra lumii întregi că sunt mândri de ţara lor.
15:20
Şedinţă de guvern de la ora 15. Adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor, pe ordinea de zi # ObservatorNews
Guvernul se reunește vineri, de la ora 15:00, pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, după ce a primit avizul CSM. Odată cu aprobarea în ședință, Guvernul va transmite proiectul Parlamentului, declanșând, astfel, procedura de angajare a răspunderii. Pe agenda ședinței se află, de asemenea, și proiectul rectificării bugetare.
15:10
Vremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 grad # ObservatorNews
România intră într-un nou episod de vreme severă: ploile se intensifică în sudul și sud-estul țării, iar în zonele montane înalte revin lapovița și ninsoarea. Vântul va avea rafale puternice, care pot ajunge până la 80 km/h pe creste, iar temperaturile rămân scăzute, cu minime ce coboară la 1 grad și maxime de cel mult 16 grade.
15:00
Linia 5 de tramvai va fi redată circulaţiei, după 2 ani de şantier. Lucrările au costat 27,5 milioane de euro # ObservatorNews
La 8 ani de când a fost suspendată, linia 5 de tramvai care uneşte centrul capitalei de zona de Nord, va fi redată circulaţiei. Testele de probă vor fi făcute însă fără călători, iar constructorul a anunțat că au scopul de a verifica funcționarea infrastructurii.
14:50
Din orfelinat la ONU: povestea tânărului român care a schimbat legile pentru copiii abandonați # ObservatorNews
Andreeas Novacovici nu a avut o viață ușoară. Născut prematur, abandonat la scurt timp după naștere și crescut într-un orfelinat din România pe care îl descrie drept „mai rău decât o închisoare”, a învățat devreme că supraviețuirea nu e un dar, ci o luptă dură. Astăzi, la 31 de ani, este doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara, specialist în politici sociale și unul dintre cei mai respectați tineri experți în domeniul protecției copilului. Povestea lui, de la orfelinat la Consiliul Europei și ONU, este dovada că educația și curajul pot rescrie un destin.
14:30
Doctoriță condamnată la închisoare, după ce a luat mită de 34 de ori pentru concedii medicale # ObservatorNews
O doctoriţă din Timiș a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a primit mită de 34 de ori de la pacienți sume între 50 și 4.000 de lei pentru eliberarea de concedii și înscrisuri medicale. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș anunță că medicului îi vor fi interzise timp de doi ani atât exercitarea profesiei în sistemul public, cât și ocuparea unor funcții publice, după rămânerea definitivă a hotărârii.
14:30
Şofer beat şi drogat, accident de groază pe o şosea din Tecuci. Trei persoane au ajuns la spital # ObservatorNews
Trei oameni au ajuns la urgenţă după ce un şofer beat şi drogat a provocat un accident grav aseară pe o şosea din Tecuci. Bărbatul a pierdut controlul volanului şi a intrat frontal într-un alt autoturism.
14:30
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic # ObservatorNews
Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua.
14:20
Horoscop Leu luna decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni, pe 4 decembrie, marchează finalul unui proiect colectiv, al unei colaborări sau al unei relații de prietenie.
14:20
Horoscop Fecioară luna decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni marchează finalul unui proiect profesional, a unui contract sau a unei etape de lucru.
14:20
Horoscop Balanţă luna decembrie 2025. Pentru tine, luna decembrie activează axa valorilor, a comunicării și a casei. Totul pornește de la Luna Plină în Gemeni, pe 4 decembrie, care îți încheie o etapă legată de studii, acte, deplasări sau o discuție cu cineva aflat la distanță.
14:20
Horoscop Scorpion luna decembrie 2025. Redefinirea valorilor și exprimare puternică # ObservatorNews
Horoscop Scorpion luna decembrie 2025. Decembrie este pentru tine o lună de reconfigurare mentală și socială. Luna Plină în Gemeni activează zona responsabilităților împărțite: se poate închide o datorie, o discuție legată de bani comuni, o tensiune financiară sau un capitol emoțional intens.
14:20
Horoscop Săgetător luna decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni activează zona relațiilor și aduce un moment de cotitură: poți pune punct unei colaborări, poți încheia o etapă profesională realizată cu un partener sau poți clarifica o relație personală care a fost incertă.
14:20
Horoscop Capricorn luna decembrie 2025. Putere, carismă și decizii capitale, luna în care preiei controlul # ObservatorNews
Horoscop Capricorn luna decembrie 2025. Pentru tine, decembrie este una dintre cele mai puternice luni ale anului, pentru că planeta acțiunii, Marte, intră în semnul tău pe 15 decembrie, iar Soarele și Venus te urmează pe 21 și 24 decembrie.
14:20
Horoscop Vărsător luna decembrie 2025. Clarificări emoționale și proiecte cu miză, decembrie e luna strategiei # ObservatorNews
Horoscop Vărsător luna decembrie 2025. Pentru tine, decembrie este luna care activează sectorul prieteniilor, al proiectelor colective și al planurilor mari.
14:20
Dramă pe un drum din Bacău: doi morți și trei răniți, după ce un șofer nu a acordat prioritate # ObservatorNews
A fost nenorocire joi aseară, pe o şosea din Bacău, după ce o maşină în care erau 5 oameni s-a lovit de un TIR. Un adolescent şi o femeie au murit pe loc iar celelalte trei persoane, printre care şi un băiat de 15 ani au fost răniţi. Echipele de intervenţie au găsit încarcerate trei dintre victime.
14:20
(P) De ce SmartBill este preferat de antreprenori și contabili pentru gestionarea documentelor: 8 motive clare # ObservatorNews
Gestionarea documentelor financiare poate părea complicată, mai ales atunci când lucrezi cu volume mari de facturi sau ai nevoie să respecți în permanență reglementările noi. Antreprenorii și contabilii caută soluții care să le permită să economisească timp, să respecte cerințele legale și să limiteze riscurile legate de greșeli sau pierderea datelor. SmartBill răspunde acestor nevoi printr-o platformă digitală sigură, simplă și accesibilă. Mai jos poți descoperi opt motive concrete pentru care această soluție primește preferința profesioniștilor din România.
14:20
Clasament Europa League, după Steaua Roşie Belgrad - FCSB 1-0. Campioana României, printre codaşe # ObservatorNews
Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a 5-a a Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în această fază a competiţiei, a suferit o nouă înfrângere, cedând, scor 0-1, pe terenul formaţiei Steaua Roşie Belgrad.
14:10
Horoscop Berbec luna decembrie 2025. Decizii mari și drumuri noi; luna marilor asumări în carieră și relații # ObservatorNews
Horoscop Berbec luna decembrie 2025. Luna decembrie îți activează două zone majore: mobilitatea și cariera. Luna Plină în Gemeni, de pe 4 decembrie, aduce finalizarea unui drum, a unei discuții sau a unei etape de învățare.
14:10
Horoscop Taur luna decembrie 2025. Decembrie pune accent pe bani, resurse comune, acte și extindere personală. Luna Plină în Gemeni, pe 4 decembrie, poate aduce o clarificare financiară: o plată întârziată, o renegociere, o închidere de datorie sau o situație urgentă care trebuie rezolvată.
14:10
Horoscop Gemeni luna decembrie 2025. Finaluri personale și parteneriate tensionate, luna marilor transformări # ObservatorNews
Horoscop Gemeni luna decembrie 2025. Luna Plină în zodia ta, pe 4 decembrie, marchează un final personal puternic: o decizie, un proiect, o relație sau un mod de a te exprima se schimbă radical
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.