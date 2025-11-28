Viața lui Corneliu Zelea Codreanu, evaluată în bani. Filmul asasinării liderului Mișcării Legionare și sumele puse la bătaie de Carol al II-lea
Click.ro, 28 noiembrie 2025
• • •
Viața lui Corneliu Zelea Codreanu, evaluată în bani. Filmul asasinării liderului Mișcării Legionare și sumele puse la bătaie de Carol al II-lea # Click.ro
În noaptea dintre 29 și 30 noiembrie 1938, Corneliu Zelea Codreanu, liderul Mișcării Legionare, a fost ucis pe un câmp din apropierea pădurii de la Tâncăbești, județul Ilfov. Oficial, moartea sa a fost motivată de o tentativă de evadare, însă, în realitate, Codreanu a fost asasinat. Alături de el și
19:40
Monumentul dedicat liderului legionar Zelea Codreanu a fost distrus. Unde se afla și ce se știe # Click.ro
Poliţia a deschis o anchetă după ce persoane necunoscute au distrus troiţa din satul Tâncăbeşti, locul unde a fost comemorat în mai multe rânduri liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu. Conform unor postări de pe rețelele de socializare, crucea de lemn a fost tăiată cu și aruncată în apropiere.
19:20
Corina Dănilă are toate motivele să fie mândră. Actrița duce o viață împlinită și se bucură de compania fiicei sale, Rianna, care urmează să împlinească 22 de ani pe 26 decembrie. Tânăra este rodul iubirii dintre Corina și pilotul Norris Măgeanu și s-a transformat într-o femeie superbă, iar fanii re
19:20
Ce au însemnat pentru noi jocurile de noroc? Au fost sute de ani pentru oameni o formă de socializare și comunicare. Un mediu unde oamenii se regăseau, socializau, împărtășeau opinii de tot soiul. Așadar, într-un context potrivit, jocul aduce efecte benefice asupra minții și societății în sine.
19:00
Andreea Marin, apariție de infarct! A îmbrăcat cea mai sexy rochie, cu decolteu generos și a făcut ravagii cu formele ei: „Exact ca vinul, cu fiecare an mai bun” Foto # Click.ro
Andreea Marin a făcut senzație la Gala Femeilor Împlinite și de Succes, impresionând prin eleganță și feminitate. Vedeta a ales o rochie spectaculoasă, cu decolteu generos, care i-a pus în valoare formele și a stârnit admirația celor prezenți, dar și a fanilor de pe rețelele sociale.
18:40
Un martor a surprins în imagini momentul izbucnirii incendiului din Hong Kong! Flăcările s-au propagat în câteva secunde. Experții atrag atenția asupra schelelor # Click.ro
Un videoclip realizat de un martor ocular în Tai Po arată cum incendiul se intensifică rapid, în timp ce fumul dens iese din clădirea de mari dimensiuni. Imaginile surprind primele momente ale incendiului izbucnit într-un complex de locuințe publice din Hong Kong și cât de repede s-au extins flăcări
18:40
Motivul pentru care experții recomandă consumul zilnic de prune. Efectele neștiute ale acestui fruct delicios # Click.ro
Aceste fructe sunt foarte populare în țara noastră, însă nu foarte mulți oameni știu că ele au și nenumărate efecte benefice pentru sănătate. Pe lângă gustul delicios pe care îl au, prunele au și numeroși nutrienți importanți, motiv pentru care nutriționiștii ne spun că nu trebuie să le ignorăm.
18:40
Ce lecție dură i-a dat Anastasia Soare propriei fiice: „Am fost destul de strictă cu ea. Am dat-o afară” # Click.ro
Anastasia Soare (67 de ani) și-a clădit un imperiu de un milliard de dolari în industria frumuseții. A plecat la 31 de ani din țară și a avut norocul și șansa de a-și clădi visul american.
17:30
Antena 1 anunță program special între 29 noiembrie şi 1 decembrie. Ce surprize sunt pregătite pentru telespectatori # Click.ro
Antena 1 marchează 32 de ani de existență cu trei zile de programe speciale. Telespectatorii vor avea parte de ediții aniversare, momente emoționante și multe surprize pregătite de vedetele postului.
17:10
Unde se află singurul lacăt deschis din imagine. Testul de inteligență pe care aproape nimeni nu îl poate rezolva # Click.ro
La prima vedere, acest test de inteligență poate părea a fi destul de simplu. În realitate, ne vom da seama aproape imediat că este mult mai dificil decât am crezut inițial. În plus, această provocare are și o limită de timp destul de stringentă în care trebuie să ne încadrăm.
17:10
Unde trebuie amplasat bradul de Crăciun, potrivit Feng Shui. Așa vei putea atrage norocul și prosperitatea în casă # Click.ro
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne apropiem cu pași repezi de începutul lunii decembrie. Iar deja nenumărați români încep să se pregătească să își decoreze casele pentru sărbători.
16:30
Ramona Olaru, terorizată de amenințări. Mai mulți bărbați i-au transmis mesaje șocante vedetei: „Mi-au zis că pe unde mă prind, mă...” # Click.ro
Ramona Olaru i-a supărat pe unii bărbați prin afirmațiile făcute în cadrul unui podcast. Prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit prin ce a trecut după ce mai mulți dintre cei care s-au simțit jigniți au ajuns să o amenințe.
15:40
Monica Tatoiu a început pregătirile pentru Sărbători. Cum a decorat casa și de ce va avea 2 brazi: „Face parte din...” # Click.ro
Monica Tatoiu, în vârstă de 69 de ani, completează lista vedetelor care au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Afacerista a împodobit primul brad și a arătat imagini cu decorul locuinței sale.
15:30
Adi Minune, propus de fani la „Eurovision”, după ce a cântat demențial „Salcia”. Și Horia Moculescu îl lăudase: „O plăcere de glas”. Are șanse să reprezinte România? „Țară de prejudecăți” # Click.ro
15:30
Răzvan Ochea se alătură distribuției serialului „Tătuțu”!
15:20
Elena Udrea vrea returnarea bunurilor executate silit, în timp ce statul urmărește prejudiciul de 9 milioane: „Am demarat deja acțiuni” # Click.ro
Elena Udrea susține că a început acțiuni pentru a-și recupera proprietățile pierdute în urma executării silite, după ce a fost condamnată în cazul „Galei Bute”. Fosta politiciană denunță o condamnare abuzivă și spune că vrea să-și facă dreptate.
15:10
Ce planuri de Sărbători și-a făcut Andreea Berecleanu. Vedeta tocmai și-a vizitat fiul, în Spania # Click.ro
Andreea Berecleanu (50 de ani) e tare mândră de copiii ei, Eva și Petru Zaharescu. Petru e student în Spania acum iar celebra lui mamă i-a făcut o vizită recentă ca să vadă cum s-a acomodat fiul ei acolo, după ce s-a mutat de la Londra în Marbella.
15:10
Cele 3 zodii cărora Dumnezeu „le pune mâna în cap” înainte de sărbători. Scapă de probleme și au parte de surprize neașteptate de Crăciun și Revelion # Click.ro
Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, energia universului pare să favorizeze anumite zodii, oferindu-le un răgaz binevenit și oportunități neașteptate. Potrivit astrologilor, există trei semne zodiacale care, deși traversează momente dificile sau se confruntă cu probleme de natură personală
14:10
Xonia va intra proaspăt tunată în noul an. Cum a luat artista decizia de a-și face sânii acum: „Îmi doresc un look foarte natural, cu implanturi naturale” # Click.ro
Xonia (36 de ani) a luat o decizie pe care o aștepta de ceva timp.
14:10
Trebuia să fie cel mai mare aeroport din lume dar a fost abadnonat complet. Un film celebru l-a folosit drept platou # Click.ro
Cândva, autoritățile anticipau ca acest aeroport să devină cel mai mare din întreaga lume. Însă, un loc care ar fi trebuit să fie tranzitat zilnic de nenumărați oameni din întreaga lume a fost abandonat și complet uitat.
14:10
Animal rar, dispărut de zeci de ani, văzut în Botoșani. Cine a surprins imaginile a rămas mut de uimire. Video # Click.ro
O scenă desprinsă parcă din basme a transformat o simplă plimbare prin pădure într-un moment care a emoționat mii de români. Un turist aflat într-o zonă împădurită din județul Botoșani a surprins, cu telefonul mobil, o căprioară complet albă, o prezență aproape ireală, care părea să se contopească c
13:40
A ieșit soarele și pe strada ei! Andreea Perju, primele declarații despre nunta cu noul iubit! „Divorțul îl percep ca pe un eșec” # Click.ro
Andreea Perju a vorbit în premieră despre nuntă după un divorț dureros.
13:20
Catrinel Sandu, mesaj emoționant de ziua soțului ei: „Vreau doar să știi cât…”. Ce a spus coregrafa despre Steve Schroeter # Click.ro
Catrinel Sandu strălucește la brațul soțului său, stomatologul Steve Schroeter! Pe 27 noiembrie, el a împlinit 52 de ani, iar cu această ocazie, coregrafa i-a transmis un mesaj special.
13:20
Trucurile ingenioase folosite de gospodine pentru a pregăti prăjituri delicioase. Vor avea un gust și o textură perfectă # Click.ro
Tuturor ni s-a întâmplat să încercăm să pregătim un desert delicios iar la final să ne dăm seama că creația noastră nu a ieșit deloc cum ne-am imaginat.
12:50
Menajera care curăță locuințe gratis, dar a devenit milionară: „Îmi place la nebunie!”. Condiția care i-a adus succes # Click.ro
O menajeră din Finlanda a devenit milionară datorită jobului său. Succesul financiar se datorează unei condiții pe care a stabilit-o cu angajatorii. Află-i povestea!
12:40
De 1 Decembrie, ne întoarcem la “Origini”! Cum poți să-ți decorezi casa cu motive tradiționale românești?! # Click.ro
De 1 decembrie, Oana Vlădilă lansează „Origini”, colecția de design interior prin care sărbătorește România în întreaga lume.
12:40
Sunt cele mai ieftine destinații din Europa în această iarnă! Orașele superbe unde poți petrece un Crăciun de vis # Click.ro
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne apropiem cu pași repezi de înceutul lunii decembrie, iar românii din întreaga țară încep deja să se gândească la vacanța de sărbători. Din fericire, dacă nu aveți un buget foarte generos, există câteva destinații de vis care sunt și foarte ieftine.
12:20
Guvernul a adoptat recent modificări importante privind facilitățile de transport pentru studenți, asigurându-se că aceștia vor beneficia și în anul 2026 de tarife reduse la călătoria cu trenul și metroul.
12:00
Cum arată spectaculoasa Piramidă de Crăciun ce va fi inaugurată sâmbătă, la Târgul de Crăciun București? Imagini în premieră! # Click.ro
Click! vă prezintă imagini în premieră cu Piramida de Crăciun, care va fi inaugurată sâmbătă (29 noiembrie), la Târgul de Crăciun București.
11:40
Feli a răbufnit pe rețelele de socializare: „Nu mai veniți la concerte!”. Ce a deranjat-o pe artistă # Click.ro
Feli, în vârstă de 39 de ani, a reacționat în mod tranșant pe rețelele de socializare, după ce a fost criticată de un bărbat că nu a făcut fotografii cu fanii la finalul unui concert.
11:30
Prodanca a plecat în America să-și viziteze viitorul ginere! „Mă distrez cu copiii mei, fără Ronald”. Ce se întâmplă cu iubitul boxer? # Click.ro
Anamaria Prodan petrece Ziua Națională în America. Ce face impresara peste Ocean?
11:30
Cum să îți decorezi casa de Crăciun fără să faci risipă de bani. 5 metode inteligente care transformă orice locuință într-un decor de poveste # Click.ro
Pe măsură ce sărbătorile se apropie, tot mai mulți români își doresc un cămin festiv, primitor și elegant, însă fără cheltuieli inutile. Într-un context în care prețurile cresc, iar bugetele devin tot mai atent gestionate, tendința este clară: decor de Crăciun cu impact vizual maxim, dar cu investiț
11:00
Pictura i-a adus Irinei Columbeanu venituri consistente. Cum arată tabloul vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani” # Click.ro
Irina Columbeanu, în vârstă de 18 ani, este o tânără ambițioasă, cu planuri serioase de carieră. Ea se pregătește să studieze nutriția, iar în tot acest timp nu renunță la o pasiune pe care o are de mulți ani - pictura.
10:50
Trump vrea, după atacul armat de la Washington, suspendarea imigrației din toate „țările lumii a treia” # Click.ro
După atacul armat care a avut loc recent în Washington, soldat cu moartea unui membru al Gărzii Naționale și rănirea altuia, Donald Trump a declarat că intenționează să suspende imigrația din toate „țările lumii a treia” până la revizuirea completă a sistemului american.
10:40
Andrei Bănuță face declarații savuroase despre viața amoroasă.
10:20
Imagini rare cu Ileana Lazariuc, fosta noră a lui Ion Țiriac. De ce s-a retras din spațiul public: „Mi-am dat seama că…” # Click.ro
Ileana Lazariuc, în vârstă de 43 de ani, continuă să fie una dintre cele mai râvnite românce. Fire discretă, fosta noră a lui Ion Țiriac a lipsit o perioadă din spațiul public, iar frumusețea ei a rămas de neegalat.
10:00
Trucul surprinzător al lui Chef Florin Dumitrescu pentru salata de boeuf perfectă. Secretul care răstoarnă rețeta clasică # Click.ro
Salata de boeuf ocupă un loc de cinste pe mesele festive din România, devenind un preparat emblematic în perioadele de sărbătoare. Indiferent dacă este pregătită pentru Crăciun, Revelion ori Paște, acest aperitiv presupune răbdare și atenție la detalii, de la tăierea uniformă a legumelor până la obț
09:50
Ce spune rectorul Bioterra despre CV-ul lui Ionuț Moșteanu: „Poate a avut pistolul la tâmplă” # Click.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, se află în centrul unei controverse legate de CV-ul său din urmă cu zece ani, când a declarat studii pe care nu le-a urmat la Universitatea Athenaeum din Capitală.
09:30
Ce a putut să găsească o româncă în ciorba de burtă pe care a comandat-o la un restaurant din Dâmbovița. A trăit un șoc după ce a mâncat din ea: „Mâncați la voi acasă” # Click.ro
Un episod revoltător a stârnit indignare într-un local din județul Dâmbovița, unde o clientă a trăit o experiență de-a dreptul dezgustătoare. După ce a comandat o porție de ciorbă de burtă, pentru care a achitat suma de 23 de lei, tânăra a observat în farfurie prezența unui vierme, moment care i-a p
09:30
Orașul din România care, în prag de iarnă, a rămas fără căldură și fără apă caldă. Cum s-a ajuns aici # Click.ro
Orașul Motru se confruntă cu o criză majoră în pragul iernii. Locuitorii au rămas fără apă caldă și căldură după ce Uzina de Agent Termic a rămas fără cărbune, iar autoritățile locale se străduiesc să găsească soluții pentru a proteja populația de temperaturile scăzute.
09:20
Secretul pentru un ten tânăr, fără cheltuieli. Dr. Virgiliu Stroescu: „De șapte ori se face pielea mai fină” # Click.ro
În timp ce piața este dominată de produse cosmetice și tratamente costisitoare, medicul Virgiliu Stroescu dezvăluie o metodă simplă care face pielea de șapte ori mai fină, fără nicio investiție financiară.
09:00
Tornada devastatoare din Grecia care a distrus totul în calea ei. Acoperişuri smulse, copaci rupți şi zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric # Click.ro
O tornadă extrem de puternică a lovit Grecia în regiunea Messinia, provocând pagube semnificative și lăsând zeci de mii de locuitori fără curent electric.
08:40
Conferință-eveniment la București: „Fericirea Altfel”, o prelegere despre credință și împlinire sufletească # Click.ro
Bucureștiul va fi gazda unui moment rar în care cultura, credința și frământarea sufletească se întâlnesc într-un singur loc. Pe 4 decembrie 2025, la ora 18:00, Sala I.C. Brătianu va găzdui prelegerea „Fericirea Altfel”, susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin Ciomâzgă.
08:40
România, lider european la consumul de alcool în 2025. De la ce vârstă încep minorii să bea # Click.ro
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de alcool, cu un nivel alarmant de 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor, potrivit unui raport OCDE publicat în 2025.
08:40
Alimentul care aduce fericire și ajută la slăbit. Mihaela Bilic îl recomandă în sezonul rece: „Dă stare de bine în creier” # Click.ro
Îți dorești să îți imbunătățești starea de spirit, să ai o memorie mai bună sau să slăbești sănătos? Mihaela Bilic, renumitul medic nutriționist, recomandă consumul unui tip de carne care aduce toate aceste beneficii.
08:20
Patru mașini, implicate într-un accident grav. 5 persoane au fost rănite. A fost activat Planul Roșu # Click.ro
Un incident rutier deosebit de grav a avut loc joi seară pe Autostrada A1, în județul Hunedoara, unde patru autovehicule au fost implicate într-un impact în lanț.
07:50
3 zodii vedetă ale lunii decembrie 2025. Vor fi favorizate în dragoste, finanțe și carieră # Click.ro
Luna decembrie 2025 vine cu evenimente astrale puternice, marcate de tranzite majore ale lui Jupiter, Venus și Saturn, care aduc șanse remarcabile în viața personală, financiară și profesională pentru trei zodii.
07:50
Părul cu aspect gras este una dintre cele mai comune probleme de îngrijire, iar mulți oameni o atribuie doar spălării insuficiente. În realitate, lucrurile sunt mult mai complexe. Excesul de sebum poate fi influențat de hormoni, afecțiuni ale pielii, produse nepotrivite și chiar de modul în care apl
07:10
Care este cel mai curat oraș din lume în 2025. Aici, un muc de țigară aruncat te va costa mai mult decât o cină de lux # Click.ro
Când vine vorba despre orașe impecabile, fără gunoaie, fără aglomerație și fără scuze, Singapore rămâne în 2025 exemplul perfect al ordinii urbane. Străzile sale sunt atât de curate încât par parte dintr-un decor futurist, nu dintr-un oraș de peste cinci milioane de locuitori.
06:10
Cum să vindeci tusea fără medicamente. 2 rețete naturale de sirop care o ameliorează rapid și eficient # Click.ro
Când gâtul începe să te usture, vocea devine aspră, iar tusea nu te lasă să dormi, știm cu toții ce urmează: sezonul răcelilor. Farmaciile sunt pline de siropuri cu ingrediente greu de pronunțat, însă multe persoane caută soluții mai blânde, naturale și la îndemână.
