Tribunalul Cluj obligă Primăria din Cluj-Napoca să legalizeze o vilă construită fără autorizație
G4Media, 28 noiembrie 2025 19:50
O femeie din Cluj Napoca, proprietara unei case tip vilă care a fost ridicată fără autorizație, a dat în judecată Primăria Cluj-Napoca pentru a legaliza situația juridică a imobilului, iar instanța i-a dat câștig de cauză, scrie ActualdeCluj.ro Primăria Cluj Napoca are obligația să achite și cheltuielile de judecată de mii de euro. Prin cererea […]
Acum 10 minute
20:00
Fosta mare handbalistă Bojana Popović preia CSM Bucureşti / Cristina Neagu, aşteptată să revină ca manager # G4Media
Campioana CSM Bucureşti a anunţat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie, de fosta mare jucătoare Bojana Popović, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului, transmite News.ro. "Pentru noi, această decizie depăşeşte cadrul strict sportiv. Ea reprezintă o declaraţie de ambiţie şi un pas ferm în direcţia profesionalismului, stabilităţii […]
Acum 30 minute
19:50
Ordonanța de Urgență a Guvernului privind a doua rectificarea bugetului de stat din acest an prevede tăieri și la venituri, și la cheltuieli, suplimentări la trei ministere și tăieri de alocări la alte 15 ordonatori de credite sunt propuși la tăieri de alocări, potrivit agenției Mediafax. Cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, proiect […]
19:50
Tribunalul Cluj obligă Primăria din Cluj-Napoca să legalizeze o vilă construită fără autorizație # G4Media
O femeie din Cluj Napoca, proprietara unei case tip vilă care a fost ridicată fără autorizație, a dat în judecată Primăria Cluj-Napoca pentru a legaliza situația juridică a imobilului, iar instanța i-a dat câștig de cauză, scrie ActualdeCluj.ro Primăria Cluj Napoca are obligația să achite și cheltuielile de judecată de mii de euro. Prin cererea […]
19:40
Bilanţul inundaţiilor care au lovit Asia de Sud-Est s-a agravat considerabil vineri, depăşind pragul de 300 de decese, cu cel puţin 145 de morţi în Thailanda şi 174 în Indonezia, transmite Agerpres. În Indonezia, precum şi în Malaezia vecină şi în Thailanda, aceleaşi imagini cu oraşe inundate, oameni rămaşi izolaţi în urma creşterii nivelului apelor […]
Acum 2 ore
19:00
VIDEO&FOTO Expoziție grandioasă la Timișoara. 100 de piese originale vorbesc despre Pompei, orașul înghițit de erupția vulcanului Vezuviu # G4Media
Muzeul de Artă din Timișoara a inaugurat astăzi, la Palatul Baroc, cea mai amplă expoziție organizată vreodată de instituție, dedicată memoriei vizuale a orașului Pompei și transformărilor sale culturale de-a lungul secolelor. Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi" aduce la Timișoara peste 100 de piese originale de patrimoniu care nu […]
18:50
Alibaba lansează Quark AI Glasses, noii săi ochelari inteligenţi cu modelele lingvistice de inteligenţă artificială Qwen integrate # G4Media
Alibaba a lansat joi pe piaţă noii săi ochelari inteligenţi alimentaţi de inteligenţă artificială, Quark AI Glasses, pe măsură ce gigantul tehnologic chinez îşi intensifică ofensiva pe segmentul de consum al AI, unde concurenţa devine tot mai puternică, transmite CNBC, conform News.ro.
18:50
Scandal uriaș privind diplome false în Polonia: 29 de persoane vizate, între care foști europarlamentari, un primar, rectori și cadre universitare # G4Media
Procurorii polonezi au pus sub acuzare 29 de persoane în scandalul diplomelor false din Polonia, acuzațiile vizând corupție, fraudă, trafic de influență și eliberarea de documente educaționale falsificate. Printre inculpați se numără primarul unui oraș major, foști membri ai Parlamentului European, rectori și cadre universitare, transmite MEDIAFAX. Cazul are ca punct central universitatea privată Collegium […]
18:50
Autoritățile din Suedia au anunțat că familia regală suedeză a participat la un exercițiu de simulare a războiului. Anunțul a fost făcut în limba rusă. Este pentru prima dată în ultimii peste 30 de ani când la un exercițiu militar de amploare participă membrii familiei regale, transmite MEDIAFAX. Autoritățile din Stockholm au dezvăluit vineri că […]
18:40
Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu și l-a numit pe Radu Miruță pentru interimatul în funcția de vicepremier, ministru al Apărării Naționale # G4Media
Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, decretele prin care a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu și l-a numit pe Radu Miruță pentru interimatul în funcția de vicepremier, ministru al Apărării Naționale. „Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 28 noiembrie 2025, următoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț […]
18:30
Adolescenții români acuzați de tentativă de viol în Irlanda de Nord au fost achitați / Acuzațiile au stârnit revolte de stradă în această vară # G4Media
Acuzațiile de tentativă de viol împotriva a doi adolescenți români, care au declanșat revolte pe motive rasiale în toată Irlanda de Nord, au fost retrase, potrivit BBC. Băieții, în vârstă de 14 și 15 ani, au fost acuzați că au încercat să violeze o elevă în Ballymena, pe 7 iunie. Într-o audiere anterioară, s-a afirmat […]
18:10
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate # G4Media
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitat, transmite News.ro. Proiectul de lege adoptat de Guvern prevede următoarele modificări în domeniul pensiilor de serviciu […]
Acum 4 ore
18:00
Ministrul Economiei îşi publică diplomele, după ce a fost atacat de Victor Ponta: Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul / Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi-a publicat vineri diplomele, după ce a fost atacat de deputatul Victor Ponta, care l-a acuzat că "a făcut o facultate la Bucureşti şi alta la Târgu Jiu în acelaşi timp". "Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjaţi de măsurile […]
18:00
Numele de Andrei sau Andreea, precum şi derivate ale acestora sunt purtate de 986.365 de persoane care îşi sărbătoresc onomastica, duminică, de Sfântul Apostol Andrei, transmite Agerpres. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, sunt 548.298 de bărbaţi cu numele de Andrei sau derivate şi 438.067 de femei cu […]
17:50
Un cosmodrom din Kazakhstan a fost avariat în timpul lansării unei rachete / Aceasta transporta un echipaj ruso-american către ISS # G4Media
Dimensiune text Platforma de lansare a cosmodromului Baikonur, din Kazahstan, a suferit avarii în timpul lansării unei rachete Soyuz care transporta un echipaj ruso-american către Stația Spațială Internațională, a declarat agenția spațială rusă Roscosmos citată de Le Monde.
17:50
Mac and cheese americane adaptate la cașcavalul românesc/ Sunt complet diferite de pastele cu brânză # G4Media
Paste mac and cheese, mulți am auzit de ele, dar nu tot la fel de mulți stiu cum se prepară. În realitate, foarte simplu. Este o rețetă de efect, clasica mâncare pe care o poți prepa în timp record și fără mare efort. Condiția originală este să ai o brânză Cheddar bună, dar ea poati […]
17:40
Polonia a reţinut doi cetăţeni ucraineni şi trei belaruşi sub acuzaţia de a fi acţionat la ordinele serviciilor de informaţii străine, au anunţat vineri procurorii, în contextul în care Varşovia avertizează asupra încercărilor Rusiei de a destabiliza ţările care susţin Kievul, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. Polonia afirmă că este adesea ţinta […]
17:40
Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak, considerat pe scară largă cea mai influentă figură din guvernul ucrainean, a demisionat, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, citat de BBC. Începând de vineri dimineață, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) efectuează o percheziție la domiciliul lui Iermak. Zelenski a declarat că, în prezent, […]
17:30
Oradea va fi alimentată cu apă din barajul Oşorhei, printr-o investiţie de 238 milioane de euro # G4Media
Consiliul Local Oradea a aprobat, vineri, indicatorii tehnico-economici şi studiul de fezabilitate pentru una dintre cele mai importante investiţii în infrastructura de apă a municipiului: realizarea unei noi aducţiuni care va alimenta Uzinele de apă 1, 4 şi 5 din barajul Oşorhei printr-un proiect în valoare de peste 238 milioane de euro, finanţat aproape integral […]
17:20
Militarii din cadrul grupului de luptă NATO din România participă la parada de 1 decembrie # G4Media
Militarii din cadrul grupului de luptă NATO din ţara noastră (FLF-BG) vor participa la parada de Ziua Naţională a României, transmite Agerpres. „Este o mândrie pentru militarii noştri să poată defila alături de fraţii de arme români, cu care împărtăşesc aceleaşi valori: simţul datoriei, devotamentul şi angajamentul pentru apărarea păcii. Este o mândrie să fim […]
17:00
Parlamentul german a aprobat bugetul federal pentru 2026, ce include cheltuieli de 525 miliarde de euro # G4Media
Camera inferioară a parlamentului german a aprobat vineri bugetul Germaniei pentru 2026, care va include cheltuieli în valoare de 525 miliarde de euro, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Proiectul de buget federal include împrumuturi de peste 180 de miliarde de euro, cea mai mare valoare a acestora din istoria Germaniei, cu excepţia […]
17:00
SUA sunt gata să recunoască Crimeea și Donbasul ca teritorii rusești în schimbul încetării războiului (The Telegraph, surse) # G4Media
Statele Unite sunt gata să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și a altor teritorii ucrainene ocupate pentru a asigura un acord de încetare a războiului, scrie The Telegraph. Potrivit surselor citate de Telegraph, Donald Trump l-a trimis pe Steve Witkoff și pe ginerele său Jared Kushner pentru a face oferta directă lui Vladimir Putin la […]
17:00
O scrisoare de o valoare inestimabilă descrie compunerea unui concert de către Mozart, la vârsta de 4 ani # G4Media
Wolfgang Amadeus Mozart, în vârstă de 4 ani, stă la masă, îşi înmoaie stângaci pana în călimară şi compune un concert pentru pian. Tatăl său examinează compoziţia şi izbucneşte în lacrimi la vederea talentului fiului său. Scena este descrisă într-o scrisoare a unui prieten al familiei Mozart – una dintre cele 12 pe care Fundaţia […]
16:50
Tineri paralizați complet în urma unor accidente învată să meargă din nou, la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
Complet paralizați în urma unor accidente grave, tineri considerați fără șanse de a-și mai reveni vreodată, contrazic toate estimările și învață să meargă din nou, la Spitalul de Recuperare Medicală "Sfântul Sava cel Sfințit", din Pantelimon, Ilfov. După accidente rutiere, accidente de muncă sau în urma unor căderi de la înălțime, pacienți care rămân imobilizați […]
16:50
Tribunalul Vaslui a prelungit arestul preventiv pentru omul de afaceri Fănel Bogos şi alţi trei inculpaţi din dosar # G4Media
Tribunalul Vaslui a prelungit, vineri, măsura arestului preventiv pentru omul de afaceri Fănel Bogos şi alţi trei inculpaţi din dosar, decizia nefiind definitivă, transmite Agerpres. „Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi. (…) Prelungeşte durata măsurii arestării preventive dispusă prin încheierea nr. […]
16:40
Piața de lux din China trece printr-o schimbare profundă, una care îi surprinde chiar și pe marii jucători ai industriei. Un exemplu simbolic s-a petrecut în septembrie, când Bernard Arnault, șeful LVMH și unul dintre cei mai influenți oameni din moda globală, a sosit la Shanghai. Vizita lui ar fi trebuit să fie una obișnuită: […]
16:40
Ministrul elen de Finanţe, Kyriakos Pierrakakis, va candida la preşedinţia Eurogrupului, un rol cu ajutorul căruia ar putea conduce unul din principalele organisme europene de luare a deciziilor economice, transmite Bloomberg, citată de Agerpres. Pierrakakis ar urma să facă anunţul în cursul zilei de vineri, înaintea termenului limită fixat de Bruxelles la ora 17:00, au […]
16:40
„Povestea spune că putem”. Cinci mari sportivi români povestesc cum au devenit campioni după ce au pierdut / O inițiativă Banca Transilvania de 1 decembrie despre cum crești după înfrângeri # G4Media
Banca Transilvania lansează, de 1 decembrie, o nouă ediție a inițiativei „Povestea spune că putem", care să ne reamintească faptul că, după fiecare cădere, vine întotdeauna momentul revenirii, acea clipă în care oamenii își regăsesc forța, își reconstruiesc drumul și reușesc să meargă mai departe. Campania „Povestea spune că putem" este un proiect devenit tradiție […]
16:40
Rase de câini care pot fi de ajutor în situații dificile: Ce rase ies în evidență datorită abilităților # G4Media
De-a lungul istoriei, câinii au fost aliații oamenilor în momente gr
16:20
O bulă în domeniul roboților umanoizi ar putea fi în curs de formare, a avertizat joi agenția principală de planificare economică din China, relatează The Verge. © G4Media.ro.
16:20
Cel puţin 29 de persoane arestate în două operaţiuni ale Europol împotriva traficului de persoane, inclusiv în România # G4Media
Cel puţin 29 de persoane au fost arestate în urma a două operaţiuni desfăşurate în mai multe ţări europene, inclusiv România, împotriva unor reţelele de trafic de persoane active de mai mulţi ani în exploatarea sexuală a unor femei în Europa, operaţiuni care au condus de asemenea la protejarea a zeci de victime, a anunţat […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:50
Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli / Vizează dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor, rezolvarea paşnică a conflictelor şi cultivarea empatiei / Un proiect de lege este în dezbatere publică # G4Media
Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în curriculumul naţional, potrivit unei propuneri legislative aflată în dezbatere publică la Camera Deputaţilor, transmite Agerpres. Potrivit proiectului, „începând cu anul şcolar 2026-2027, în planurile-cadru pentru învăţământul primar şi gimnazial se introduce disciplina, „Educaţie emoţională şi nonviolenţă”. Disciplina are caracter formativ şi preventiv, vizând dezvoltarea abilităţilor […] © G4Media.ro.
15:50
Studiu Deloitte: Instabilitatea politică și corupția, în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii români din gen Z și Millenials / Costul vieții de zi cu zi rămâne pe primul loc # G4Media
Instabilitatea politică și corupția urcă anul acesta în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii din România (36%, respectiv 22% dintre Millennials și 23%, respectiv 25% dintre reprezentanții Generației Z sunt preocupați de aceste aspecte), conform studiului Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025, realizat în 44 de țări, inclusiv România. Costul vieții de […] © G4Media.ro.
15:40
Viktor Orban spune că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia / Putin salută poziţia „echilibrată” a Budapestei # G4Media
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat vineri, în timpul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că ţara sa va continua să achiziţioneze hidrocarburi de la Rusia în viitor, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie […] © G4Media.ro.
15:30
Administraţia Bazinală Prut-Bârlad a finalizat lucrările de refacere pe râurile afectate de inundaţiile de anul trecut din Galaţi şi Vaslui # G4Media
Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad a finalizat şi recepţionat lucrările de refacere pe râurile afectate de inundaţiile din luna septembrie a anului trecut, din judeţele Galaţi şi Vaslui, a anunţat vineri instituţia, transmite Agerpres. În zonele afectate de inundaţii, lucrările au avut ca scop refacerea capacităţii de scurgere şi limitarea efectelor fenomenelor produse. Astfel, s-au […] © G4Media.ro.
15:30
Exclusiv | Care sunt avantajele folosirii dronelor în agricultură / Gabriel Stoian, Profeco: „Consumul de apă se reduce de la 200-300 litri, prin metoda clasică, la 10-20 litri” # G4Media
O lege mult așteptată de fermieri a reușit să ”treacă” de Senat, urmând să intre la vot, în Camera Deputaților. Este vorba de proiectul de act normativ care introduce reguli clare pentru folosirea dronelor în agricultură, în aplicarea tratamentelor pentru protecția plantelor. Gabriel Stoian, CEO Profeco și fondator C.A.T.A. (Comunitatea Antreprenorilor Tineri din Agricultură), a declarat […] © G4Media.ro.
15:20
Ministerul de Interne recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivanţa de 1 Decembrie, în condiţiile unor restricţii temporare de zbor şi pentru evitarea unor incidente care ar putea pune în pericol vieţile oamenilor # G4Media
Ministerul Afacerilor Interne recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivanţa de 1 Decembrie, în condiţiile unor restricţii temporare de zbor de Ziua Naţională şi pentru evitarea unor incidente care ar putea pune în pericol vieţile oamenilor, dar şi pentru a permite intervenţii şi activităţi oficiale desfăşurate de autorităţi, fără interferenţe, transmite News.ro. „Recomandăm cetăţenilor […] © G4Media.ro.
15:10
Medic de la Spitalul Târgu Jiu, concediat disciplinar în urma decesului unui pacient într-o ambulanţă # G4Media
Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu a decis desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă în cazul unui medic UPU-SMURD în urma decesului unui bărbat de 78 de ani în ambulanţă, în timpul unui transfer între două clădiri ale unităţii medicale, transmite Agerpres. Purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu, a […] © G4Media.ro.
14:50
FOTO „Un bloc pe patru roți, cu o expresie prietenoasă”: Dacia Hipster, premiată de Top Gear pentru „Designul Anului” / Renault 4, Ferrari 296 Speciale și BMW iX3, pe lista câștigătorilor # G4Media
Noul concept electric Dacia Hipster a fost distins de publicația britanică Top Gear cu premiul „Designul Anului”, în cadrul ediției 2026 a galei TopGear.com Awards. © G4Media.ro.
14:50
Interdicția căsătoriilor între persoane de același sex din Japonia este constituțională / Japonia este singura țară din G7 care nu recunoaște pe delplin cuplurile de același sex # G4Media
O instanță japoneză a decis că interdicția căsătoriilor între persoane de același sex este constituțională, contrar tendinței stabilite de instanțele din întreaga țară, care au trezit speranțe pentru egalitatea căsătoriei în Japonia, relatează BBC. Decizia a fost întâmpinată cu dezamăgire de către reclamanți și echipa lor juridică, care se adunaseră în fața tribunalului din Tokyo. […] © G4Media.ro.
14:40
Primăria Sibiu pierde un proces cu patronii restaurantelor din oraș / Curtea de Apel Alba anulează regula locală „dacă ne dai în judecată, nu-ți mai dăm terasă” # G4Media
Curtea de Apel Alba a anulat o reglementare locală controversată care interzicea restaurantelor și barurilor din centrul Sibiului să exploateze terase sezoniere dacă erau implicate în litigii cu municipalitatea, anunță Turnul Sfatului. Decizia, pronunțată în 26 noiembrie este o victorie pentru Organizația Patronală HORECA Sibiu. Procesul a început după ce Organizația Patronală HORECA Sibiu, a […] © G4Media.ro.
14:40
Înainte de demisie, Dmitri Kozak i-a scris o scrisoare lui Putin în care critica războiul, după care a plecat în Israel # G4Media
Publicația Agenția (listată ca „agent străin”) susține că Dmitri Kozak, unul dintre cei mai vechi aliați ai lui Vladimir Putin, care a lucrat cu acesta încă din perioada petrecută la Sankt Petersburg, i-a scris o scrisoare președintelui rus în care critica atacul Rusiei asupra Ucrainei, înainte de a demisiona din administrația prezidențială, potrivit serviciului în […] © G4Media.ro.
14:30
Noul sponsor al Barcelonei ridică suspiciuni în Spania / Zero-Knowledge Proof e o companie specializată în tehnologie blockchain cu sediul în Samoa, țară considerată „paradis fiscal de UE„ / Andrew Tate e unul din promotorii ei # G4Media
Clubul FC Barcelona a anunțat recent că Zero-Knowledge Proof este noul său partener global. Compania ar urma să plătească 3 milioane de euro anual, într-un contract ce se întinde până în 2028. Jurnaliștii spanioli au descoperit însă că această companie este practic necunoscută și are susținători cel puțin ciudați. În anul financiar 2024-2025, clubul a […] © G4Media.ro.
14:30
Aproximativ 15.000 de oameni participă vineri la Mănăstirea Prislop din Hunedoara la ceremonia de proclamare locală a canonizării lui Arsenie Boca sub numele Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie. Ceremonialul religios este oficiat de circa 30 de preoţi, transmite News.ro. Momentul solemn al proclamării canonizării Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop a început în judeul orei 11.00 […] © G4Media.ro.
14:20
Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide vineri: Prima piramidă de Căciun din România # G4Media
Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București se deschide sâmbătă. A 18-a ediție aduce, pe lângă căsuțele tradiționale, roata panoramică, și prima piramidă de Crăciun din România, scrie Mediafax. Una dintre cele mai importante noutăți ale ediției din acest an este prima piramidă de Crăciun instalată în România. Construcția are 10 metri înălțime și 7 metri […] © G4Media.ro.
14:20
CSM discută în 2 decembrie solicitarea de revocare a lui Bogdan Pîrlog din funcția de șef al Parchetului Militar București # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) are pe ordinea de zi a ședinței din 2 decembrie solicitarea procurorului general de revocare a lui Bogdan Pîrlog din funcția de prim procuror militar al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Potrivit raportului Inspecției Judiciare, consultat de G4Media, nu au fost identificate deficiențe manageriale în ceea ce […] © G4Media.ro.
14:10
BREAKING Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de Tribunalul Brașov / Decizia nu este definitivă # G4Media
Ioan Neculaie a fost condamnat la 10 ani de închisoare, conform portalului instanțelor. Decizia nu este definitivă. știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
Acum 8 ore
14:00
Google restricționează accesul la Gemini 3 pentru utilizatorii fără abonament la doar o săptămână după lansare # G4Media
La doar o săptămână după lansarea noului model Gemini 3, Google anunţă restricţionarea accesului pentru utilizatorii care îl folosesc fără să plătească abonament, transmite News.ro. © G4Media.ro.
14:00
În cazul unui conflict, Taiwanul și aliații săi s-ar putea baza pe o constelație de peste 10.000 de sateliți care schimbă frecvențele, redirecționează traficul și rezistă interferențelor în timp real. Cu toate acestea, un studiu de simulare recent realizat de cercetătorii chinezi oferă cea mai detaliată încercare publică de până acum de a modela o […] © G4Media.ro.
13:50
Un bărbat din Coreea de Sud a fost achitat pentru un furt în valoare de 62 de cenţi, după aproape doi ani de procese # G4Media
Un muncitor acuzat că a furat două prăjituri, în valoare de 1.050 de woni (62 de cenţi), dintr-un frigider al companiei la care lucra a fost în sfârşit achitat după aproape doi ani de procese, a informat vineri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În 2024, bărbatul lucra ca subcontractant pentru o companie de […] © G4Media.ro.
13:50
Aproape 3 ani de închisoare sub supraveghere pentru o doctoriţă din Timișoara care a luat mită de 34 de ori / Femeia şi-a recunoscut vinovăţia # G4Media
O femeie, medic primar, care a primit sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, a fost condamnată la 2 ani şi 8 luni de închisoare sub supraveghere, după ce aceasta şi-a recunoscut vinovăţia, transmite News.ro. Potrivit unui comunicat de presă, de vineri, al Parchetului de pe lângă Tribunalul […] © G4Media.ro.
