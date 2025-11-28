Peste 15.000 de credincioşi s-au închinat Sfântului Arsenie de la Prislop

10:10

Medicul din Iași care a ars penisul unui băiețel în timpul unei operații de rutină ar putea scăpa doar cu plata unei câtimi din daunele stabilite de judecători, scrie Ziarul de Iași. Spitalul de Copii a pierdut deja 200.000 de euro. Omniasig SA a plătit și ea 16.000 de euro, pe care încearcă să-i recupereze […] Cazul chirurgului ieșean care a ars penisul unui băiețel, la Spitalul de Copii. Ce daune s-au cerut și câte au fost plătite până acum