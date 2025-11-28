Acest animal este atât de rar încât nimeni nu știe câte dintre ele există în lume. Ce s-a descoperit?

Newsweek.ro, 28 noiembrie 2025 21:20

Pisica aurie africană, sau caracal aurata, este atât de rară și evazivă încât oamenii de știință nu ...

• • •

Acum 5 minute
21:40
UE ar introduce o taxă specială pe aceste alimente. Ce produse ar putea dispărea? Newsweek.ro
Comisia Europeană urmează să introducă o nouă taxă începând cu 2026, care ar putea crește prețul mul...
Acum 30 minute
21:20
O tendință îngrijorătoare se răspândește printre adolescenți. Cum își fac prieteni în zilele noastre? Newsweek.ro
Adolescenții par să apeleze din ce în ce mai mult la inteligența artificială (IA) pentru ceea ce găs...
21:20
Acum o oră
21:10
Matematica poate garanta salarii corecte? Un cercetător analizează egalitatea salarială. Ce a descoperit? Newsweek.ro
Este clar că economia este legată de numere și, în cele din urmă, de matematică. Dar poate matematic...
20:50
„Fluturele Cosmic” – Fenomen pe cerul nopții. Când și de unde va putea fi văzut? Newsweek.ro
Pentru a marca aniversarea, Observatorul Gemini prezintă o nouă fotografie a spectaculoasei Nebuloas...
Acum 2 ore
20:40
Cea mai mare centrală nucleară din lume este pe cale să fie repornită. Va fi într-o zonă cu seisme Newsweek.ro
Centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa din Japonia este situată într-una dintre cele mai active regiun...
20:20
„Giganții adormiți” – cea mai mare amenințare la adresa lumii. Care sunt cei mai periculoși vulcani inactivi? Newsweek.ro
Cercetătorii trag un semnal de alarmă: nu faimoșii munți de foc, ci vulcanii aparent inactivi ar put...
20:10
Tinerii români se tem de pensie. Ce alte îngrijorări mai au Millennials și Generația Z? Newsweek.ro
Un nou raport Deloitte relevă faptul că tinerii din România se tem de situația financiară pe care o ...
20:10
Drepturile de exploatare a litiului, vândute odată pe 7 cenți, valorează azi sute de milioane de euro Newsweek.ro
Drepturile de exploatare a litiului, atât de căutat în Carintia, Austria, au fost vândute odată pent...
Acum 4 ore
19:40
Idei de amenajare a terasei cu mobilier de grădină confortabil și stilat Newsweek.ro
Transformarea terasei într-un spațiu de relaxare, întâlnire și inspirație nu este un moft sau o inte...
19:30
Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară. Cheltuielile de personal scad cu 255.000.000 de lei. Ce crește Newsweek.ro
Guvernul a adoptat cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025: Cheltuielile de personal se dimi...
19:20
Militarii din cadrul grupului de luptă NATO din România participă la parada de 1 Decembrie Newsweek.ro
Militarii din cadrul grupului de luptă NATO din țara noastră (FLF-BG) vor participa la parada de Ziu...
19:10
Germania crește pensiile. Românii care lucrează acolo ar putea câștiga cu 116 euro mai mult pe lună Newsweek.ro
În Germania, sistemul de pensii se află într-un punct crucial de transformare, iar schimbările plani...
19:00
Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, interimar la Apărare Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu și pe cel care îl dese...
18:30
Copil de 15 ani, bătut cu cruzime într-un parc din București. Agresorii l-au amenințat cu moartea dacă spune Newsweek.ro
Un copil de 15 ani a fost bătut într-un parc din București. Agresorii, un tânăr de 18 ani și un mino...
18:20
VIDEO O oportunitate de 10 miliarde de euro. Cine ar putea salva forța de muncă din România Newsweek.ro
România se confruntă cu una dintre cele mai accelerate scăderi ale populației active din Uniunea Eur...
18:10
Horoscop Care e cea mai norocoasă zi din decembrie pentru fiecare zodie? Vin bani, iubire și glorie Newsweek.ro
Mai sunt câteva zile din această lună noiembrie. Avem Horoscopul care vă spune care cea mai norocoa...
17:50
Andriy Yermak, șeful de cabinet al lui Zelenski, a demisionat din funcție, în urma scandalului de corupție Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că șeful său de cabinet, Andriy Yermak, ...
17:50
Polonia iși ia elicoptere de atac Apache de ultimă generație de 4.700.000.000$. România bate pasul pe loc Newsweek.ro
Este posibil ca Polonia să fie primul utilizator al versiunii 6.5 al elicopterului de atac Apache în...
Acum 6 ore
17:30
Amenzi de 5.500.000 lei date de ANPC. Ce nereguli au descoperit comisarii Newsweek.ro
Comisarii ANPC au dat amenzi de aproape 5,5 milioane de lei, în urma controalelor din această săptăm...
17:20
SONDAJ Alegeri în București: Ciprian Ciucu - 23,5%, Daniel Băluță - 21,5%, Anca Alexandrescu - 19% Newsweek.ro
Un nou sondaj referitor la alegerile din București îl arată pe Ciprian Ciucu pe primul loc, cu 23,5%...
17:00
A apărut sistemul antiaerian „Michelangelo Dome”. Senzori multipli și AI. Vânează și rachete hipersonice Newsweek.ro
Italieni de la Leonardo a dezvăluit „Michelangelo Dome”, introducând un nou sistem integrat de apăra...
17:00
Orban spune că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi de la Rusia. Putin: e o poziție „echilibrată” Newsweek.ro
Orban spune că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi de la Rusia. Putin salută poziția „echili...
16:40
The Telegraph: Trump ar urma să recunoască anexarea teritoriilor ucrainene la Rusia Newsweek.ro
Președintele SUA trimite emisari la Moscova cu un plan de pace care recunoaște câștigurile Rusiei în...
16:40
Povestea motociclismului din România, de la prima cursă din 1903, la marile performanțe din anii 1950-1960 Newsweek.ro
De mulți ani motociclismul din România este, din păcate, într-un con de umbră, deși prima cursă de m...
16:30
Ce nu au voie să facă românii de 1 Decembrie? Anunțul Ministerului de Interne Newsweek.ro
MAI recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivanţa de 1 Decembrie, pentru evitarea u...
16:00
Ioan Niculae, condamnat la 10 ani de închisoare. E acuzat de evaziune fiscală Newsweek.ro
Ioan Niculae, fost patron al echipei de fotbal FC Braşov, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Br...
15:50
Ilie Bolojan, anunț important despre pensiile speciale. Marți, procedura va fi asumată în Parlament Newsweek.ro
Ilie Bolojan a afirmat vineri, că Guvernul va demara procedura de angajare a răspunderii pe propiect...
Acum 8 ore
15:40
Frunza de dafin la ușa casei. Motivul surprinzător pentru care oamenii o pun tot mai des Newsweek.ro
Multe gospodării folosesc frunze de dafin pentru a da savoare supelor și tocănițelor, dar puțini își...
15:20
Tsipras dezvăluie că Obama i-a oferit ajutor în 2015 pentru a împiedica ieşirea Greciei din eurozonă Newsweek.ro
Fostul prim-ministru elen Alexis Tsipras dezvăluie în memoriile sale că, în 2015, preşedintele ameri...
15:10
Operațiunea „ROADPOL Truck &#38; Bus”: 1 din 3 camioane controlate în Europa, găsit cu probleme serioase Newsweek.ro
Bilanțul operațiunii „ROADPOL Truck & Bus” care a fost desfășurată în perioada 17 - 23 noiembrie 202...
14:50
Argeş: Un agent de securitate care a lovit un bărbat, reţinut pentru purtare abuzivă Newsweek.ro
Un agent de securitate de la o casă de pariuri din Piteşti, suspectat că a lovit un bărbat, a fost r...
14:40
Ce face Poliția din Bulgaria cu banii din amenzile șoferilor? Își cumpără 405 SUV-uri și 285 de motociclete Newsweek.ro
Cu o parte din banii strânși din amenzile șoferilor, Poliția din Bulgaria își cumpără 405 SUV-uri Sk...
14:30
Spania anunţă primele cazuri de pestă porcină africană de după 1994 Newsweek.ro
Ministerul spaniol al Agriculturii a anunţat vineri că au fost descoperite primele cazuri de pestă p...
14:20
Ucraina: Parchetul din Kiev investighează presupusa execuţie a altor cinci prizonieri de război ucraineni Newsweek.ro
Parchetul ucrainean anchetează presupusa execuţie a cinci soldaţi ucraineni care fuseseră capturaţi ...
14:10
Război în tabăra extremiștilor. Sefa POT, atac la Anca Alexandrescu, consiliera vechiului sistem: Noi am știut Newsweek.ro
E scaldal în tabăra partidelor extremiste, după ce Anamaria Gavrilă, șefa POT a acuzat-o pe Anca Ale...
13:50
Luvru va majora prețurile biletelor pentru majoritatea turiștilor din afara UE cu 45%. Cât va costa intrarea Newsweek.ro
Prețurile biletelor pentru muzeul Luvru din Paris vor crește cu 45% pentru majoritatea vizitatorilor...
13:50
VIDEO Premierul ungar Viktor Orban, în vizită la Moscova. Ce va discuta cu prietenul său Vladimir Putin Newsweek.ro
Premierul ungar Viktor Orban se află vineri, 28 noiembrie 2025, în vizită oficială la Moscova, pentr...
Acum 12 ore
13:40
Cele mai frumoase crame din Dealu Mare care oferă cazare şi degustări de vin Newsweek.ro
Dealu Mare – această fabuloasă podgorie a României – are două atuuri pe care, dacă le-ar juca cu cap...
13:40
VIDEO Cum se luptă România cu atacurile hackerilor? Ne confruntăm cu 3 probleme. Cum se pot rezolva? Newsweek.ro
Atacurile cibernetice fac parte din războiul hibrid la care este supusă și România. Alexandru George...
13:20
Premierul Bolojan a luat act de demisia lui Moșteanu de la Apărare. Ministrul Economiei, propus interimar Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de minist...
13:00
Centrul rus pentru Ştiinţă şi Cultură de la Chişinău, închis de Parlamentul Moldovei Newsweek.ro
Parlamentul Republicii Moldova a votat închiderea Centrului rus pentru Ştiinţă şi Cultură de la Chiş...
13:00
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus Newsweek.ro
O ințiativă legislativă semnată de peste 35 de parlamentari PSD vrea să schimbe legea pensiilor. Dac...
12:50
Atac cu drone în Crimeea. Baza Saki, în flăcări. Sistemele Pantsir-S1 și TOR-M2 de 42.000.000$, distruse Newsweek.ro
Baza aeriană rusă Saki din Crimeea și mai multe instalații strategice din apropierea Simferopolului ...
12:30
Putin respinge pacea în Ucraina: „Negocierile cu Zelenski sunt imposibile legal”. Ucraina nu va ceda teritorii Newsweek.ro
Vladimir Putin afirmă că Moscova nu poate negocia pacea cu Volodimir Zelenski, pe care îl consideră ...
12:20
BREAKING Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a demisionat, pe fondul scandalulului CV-ului său Newsweek.ro
Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, pe fondul scandalulului CV-ului său...
12:20
Doi fotbaliști, jefuiți în centrul Parisului. Camera de hotel le-a fost golită de bunuri de 240.000 € Newsweek.ro
Doi fotbaliști au petrecut toată noaptea într-un club din centrul Parisului și când s-au întors la h...
12:10
Trump: atacurile la sol în Venezuela, împotriva rețelelor de trafic de droguri, vor începe „foarte curând” Newsweek.ro
Donald Trump a sugerat joi că Statele Unite se pregătesc să ia noi măsuri împotriva rețelor de trafi...
12:00
FOTO Inundații puternice, în Bulgaria, la granița cu Grecia. E Cod roșu de ploi Newsweek.ro
Autoritățile din Bulgaria sunt în alertă maximă. Regiunea Blagoevgrad, de la granița cu Grecia, este...
11:50
Prețurile locuințelor din marile orașe din România au crescut cu 60% - 90% în 6 ani. Unde au explodat? Newsweek.ro
Datele statistice arată că prețurile locuințelor din marile orașe din România au crescut cu 60% - 90...
