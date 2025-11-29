Friedrich Merz, ironic la adresa vizitei lui Viktor Orban la Moscova: S-a prezentat la Kremlin “fără un mandat european”
CaleaEuropeana, 29 noiembrie 2025 09:00
Liderii europeni au criticat vizita premierului ungar Viktor Orbán la Moscova, care a avut loc vineri și în cadrul căreia s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, anunțând că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene. Într-o conferință de presă susținută la Berlin […]
• • •
Acum 30 minute
09:00
08:50
Suedia anunță, în limba rusă, că a efectuat exercițiu de simulare de război, cu participarea forțelor armate, a familiei regale și a decidenților politici # CaleaEuropeana
Guvernul suedez a anunțat vineri, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a efectuat un exercițiu de simulare de război la care au luat parte, pe lângă forțele armate, regele Suediei, prințesa moștenitoare și mai mulți aleși. "În această săptămână, Guvernul a organizat un exercițiu bazat pe un scenariu de securitate care implică război și […]
Acum 24 ore
19:10
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations) # CaleaEuropeana
Craiova a obținut anul acesta locul I în competiția celor mai frumoase târguri de Crăciun organizată anual de European Best Destinations, site turistic partener oficial al Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut joi după-amiază când s-a și încheiat procesul de vot în urma căruia Târgul de Crăciun din Craiova s-a clasat pe podiumul celor mai […]
19:00
Nicușor Dan a semnat decretul decretele prin care ia act de demisia ministrului apărării și îl desemnează interimar pe ministrul economiei # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele referitoare la schimbări în cadrul Guvernului, respectiv demisia din funcție a ministrului apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și preluarea interimatului acestei poziții de către Radu Miruță, ministru al economiei. Primul decret prevede că șeful statului „ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, şi se constată […]
15:30
Un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent”, își arată nerăbdarea Friedrich Merz în fața opoziției Belgiei: Ucraina are nevoie de sprijinul nostru # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a evidențiat că un acord la nivelul UE privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina devine „din ce în ce mai urgent". În cadrul unei conferințe de presă comună cu premierul Sloveniei, Robert Golob, Merz a trădat nerăbdarea față de această temă și a evidențiat că „Ucraina are nevoie […]
15:20
China este un partener important pentru România, îi transmite Nicușor Dan noului ambasador chinez la București, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan i-a primi în această săptămână, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, pe ambasadorul agreat al Muntenegrului – Danilo Brajovic, ambasadorul agreat al Republicii Arabe Egipt – Mohamed Moustafa Kamal Orfy, ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze – Chen Feng, ambasadorul agreat al Republicii Italiene – Laura Aghilarre, ambasadorul agreat al […]
15:00
De la Moscova, Orbán anunță că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene # CaleaEuropeana
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat vineri, în timpul întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că Ungaria va continua să achiziționeze hidrocarburi de la Rusia și în viito relatează AFP, potrivit Agerpres. „Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei și va rămâne […]
14:00
„Lupta împotriva corupției este un element cheie pentru aderarea unei țări la UE”, reacționează Comisia Europeană în contextul scandalului de corupție din Ucraina: Perchezițiile arată că organismele abilitate își fac treaba # CaleaEuropeana
UE va „urmări situația foarte atent", dar perchezițiile arată că agențiile anticorupție „continuă să lucreze", a reacționat Comisia Europeană la situația din Ucraina, unde autoritățile ucrainene de combatere a corupției au efectuat o descindere la sediul principalului consilier al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, într-o evoluție surprinzătoare a unei anchete privind corupția care a luat […]
13:30
România rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european, le transmite Nicușor Dan noilor soldați profesioniști care au depus jurământul militar # CaleaEuropeana
Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan. Președintele a transmis un mesaj cu prilejul depunerii jurământului […]
13:20
UE și partenerii din sudul Mediteranei lansează Pactul pentru Mediterana: Importanța geopolitică a Mediteranei este mai evidentă ca niciodată # CaleaEuropeana
Miniștrii din statele membre ale UE și din țările partenere din sudul Mediteranei s-au reunit la Barcelona pentru a lansa împreună Pactul pentru Mediterana: un moment istoric pentru cooperarea mai strânsă a UE cu țările din regiunea mediteraneană. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, lansarea a avut loc cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a […]
12:40
Comisarul european pentru mediu Jessika Roswall: Bioeconomia în viața noastră de zi cu zi # CaleaEuropeana
de Jessika Roswall, comisar european pentru Mediu, Reziliență în Domeniul Apei și o Economie Circulară Competitivă Imaginați-vă o lume în care toate produsele pe care le folosim în viața de zi cu zi, de la materialele plastice la vopsele, la îmbrăcăminte și la materialele de construcții, în loc să fie produse din combustibili fosili, ar […]
12:30
Conferința Economică trilaterală Germania-România-Moldova. Radu Miruță: Avem „nevoie urgentă de o strategie clară, care să pregătească forța de muncă pentru ceea ce urmează, nu pentru ce a fost” # CaleaEuropeana
România are nevoie urgentă de o strategie clară, coerentă, care să pregătească forța de muncă pentru ceea ce urmează, nu pentru ce a fost, a subliniat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, în contextul participării la Conferința de Afaceri Germania-România-Republica Moldova, desfășurată la Stuttgart. „Atunci când stăm la aceeași masă, vorbim deschis și […]
12:30
Premierul Bolojan asigură IMM-urile că decizia privind impozitul minim pe cifra de afaceri va fi luată în sprijinul companiilor # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România), în care s-a discutat pe marginea mai multor teme de actualitate, aflate pe agenda prioritară a Guvernului și a mediului de afaceri, informează Palatul Victoria într-un comunicat. La […]
12:20
Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al apărării naționale: “Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română” # CaleaEuropeana
Ionuț Moșteanu a anunțat că și-a depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, precizând că a discutat despre această decizie cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președintele partidului USR, Dominic Fritz, mulțumindu-le pentru "susținere și încredere". Moșteanu afirmă că demisia este un gest făcut „cu asumare și respect față de Armata Română", […]
12:00
Orban merge la Moscova pentru discuții cu Putin: „Mă duc să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată pentru iarnă și pentru anul viitor” # CaleaEuropeana
Premierul ungar Viktor Orbán a anunțat că se va întâlni vineri, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea Ungariei cu țiței și gaze, precum și despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează Reuters, potrivit Agerpres. Orban a menținut relații strânse cu Moscova în ciuda războiului din Ucraina vecină, iar Ungaria […]
11:50
După Germania și Franța, Italia ia în calcul reintroducerea serviciului militar voluntar. Ministrul italian al Apărării va prezenta un proiect de lege în acest sens # CaleaEuropeana
Ministrul italian al Apărării Guido Crosetto a propus joi reintroducerea serviciului militar voluntar în Italia, la 20 de ani de la abolirea serviciului militar obligatoriu, în fața unor potențiale noi amenințări externe cum este Rusia, anunță ANSA, citată de Agerpres. Aflat în vizită la Paris, Crosetto, a precizat că va prezenta un proiect de lege […]
11:30
Miniștrii culturii din UE solicită statelor membre să contribuie la protejarea valorilor europene prin promovarea culturii și a patrimoniului cultural # CaleaEuropeana
Într-o perioadă marcată de o incertitudine geopolitică crescândă, cultura și patrimoniul cultural sunt esențiale pentru protejarea democrației și apărarea valorilor europene, au transmis miniștrii culturii din UE în concluziile aprobate vineri la Bruxelles. Potrivit comunicatului oficial, miniștrii subliniază necesitatea de a proteja și promova cultura în toate formele sale și patrimoniul cultural al Europei ca […]
11:30
Dan Șucu, reales președinte al Confederației Patronale Concordia, cu obiectivul de a modela dialogul social: Vom rămâne un reper pentru mediul de afaceri românesc # CaleaEuropeana
Confederația Patronală Concordia, vocea reprezentativă a mediului de afaceri din România, anunță noua componență a Consiliului Director, pentru următorii doi ani, informează organizația într-un comunicat. În urma votului exprimat în cadrul Adunării Generale, Dan Șucu a fost reales în funcția de președinte al Confederației Patronale Concordia. Sub conducerea sa, Concordia va continua să reprezinte interesele […]
11:10
Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după orice acord de pace convenit cu Rusia, susține Friedrich Merz # CaleaEuropeana
Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după orice acord de pace convenit cu Rusia și nu ar trebui să fie nevoită să predea teritorii, a menționat joi cancelarul german Friedrich Merz, conform Reuters, citat de Agerpres. „Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și, dacă se ajunge la […]
11:00
UE și Republica Coreea consolidează cooperarea în domeniul tehnologiei și al digitalizării în cadrul celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană și Republica Coreea au reafirmat rolul central al parteneriatului lor în promovarea cooperării privind tehnologiile digitale emergente pentru a debloca beneficii reciproce pentru economiile lor, se arată într-un comunicat de presă. În cadrul celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital, care a avut loc la Seul, UE și-a subliniat, de asemenea, angajamentul […]
10:30
Premierul belgian afirmă că planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei ar putea pune în pericol șansele unui acord de pace # CaleaEuropeana
Premierul belgian Bart De Wever a declarat că planul Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina ar putea pune în pericol șansele unui potențial acord de pace care să pună capăt celor aproape patru ani de război lansat de Moscova, a relatat joi Financial Times, informează Reuters, potrivit Agerpres. „Avansarea […]
10:20
Iulian Chifu: Dronele rusești în spațiul românesc. Între dependențe și condiționări, formulele de ieșire dintr-o agresiune constantă # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Spațiul românesc a fost ținta recentă a unor valuri de drone. În România, 13 asemenea incursiuni au avut loc, majoritatea în zona limitrofă de frontieră, dar și în două cazuri zboruri mai lungi, de observare și survol, de provocare și citire a reacțiilor autorităților române în fața acestei provocări. Republica Moldova a […]
10:20
China, ținută la distanță: Țările UE înăspresc regulile privind licitațiile pentru porturi și căi ferate, pe fondul temerilor că infrastructura cheie ar putea fi controlată de entități externe # CaleaEuropeana
Țările UE analizează mai atent cine construiește, deține și lucrează la infrastructuri cheie precum porturi, IT și căi ferate — iar această preocupare se traduce acum într-o serie de legi care vizează țări precum China. Suedia este cel mai recent stat care a luat măsuri în acest sens, propunând săptămâna aceasta să acorde autorităților locale […]
Ieri
18:00
Execuția bugetară confirmă “traiectoria corectă” a României în redresarea finanțelor publice, anunță ministrul Nazare: Consolidează evaluarea Comisiei Europene privind deficitul bugetar # CaleaEuropeana
Ministrul finanțelor Alexandra Nazare a prezentat joi principalele date privind evoluția finanțelor publice la nivelul lunii octombrie, afirmând că acestea consolidează evaluarea recentă a Comisiei Europene, care a validat conformarea României în cadrul procedurii de deficit excesiv. Potrivit lui Nazare, această confirmare înseamnă că țara „a depăşit pericolul suspendǎrii fondurilor europene", fapt ce reprezintă un […]
17:50
Contribuția României la arhitectura europeană de supraveghere spațială, evidențiată la reuniunea ministerială a Agenției Spațiale Europene # CaleaEuropeana
Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, participă la Bremen la reuniunea interministerială a Agenției Spațiale Europene (ESA – European Space Agency), un cadru strategic în care statele membre discută orientările europene privind dezvoltarea spațiului, securitatea orbitală și capacitățile tehnologice emergente, informează instituția într-un comunicat. Din delegația României fac parte și vicepreședintele ANC, Tudor Prisecaru, […]
16:00
Cu privirea la “amenințările tot mai acute”, Macron relansează serviciul militar voluntar pentru tineri: Avem nevoie de mobilizarea națiunii pentru a se apăra # CaleaEuropeana
Franța ar putea mobiliza tineri cu competențe utile în caz de război, a declarat joi președintele francez Emmanuel Macron, anunțând că țara va institui un serviciu militar voluntar care va începe vara viitoare și care va ajuta Franța să răspundă la „amenințările tot mai acute" de pe scena internațională. „În cazul unei crize majore, parlamentul poate […]
15:50
15:40
Parlamentul European cere UE să dea dovadă de leadership pentru obținerea păcii în Ucraina și critică „ambivalența politică” a Washingtonului # CaleaEuropeana
Parlamentul European a solicitat Uniunii Europene să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea europeană și să se angajeze în mod activ în inițiativele pentru obținerea păcii în Ucraina. În urma inițiativelor recente ale administrației SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, plenul a adoptat o rezoluție cu 401 voturi pentru, 70 împotrivă […]
15:30
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice # CaleaEuropeana
PPC blue, divizia de mobilitate electrică a grupului PPC în România, continuă extinderea rețelei sale naționale prin achiziția rețelei Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare. Odată cu integrarea noilor stații, utilizatorii vor avea acces la o rețea mai amplă de stații rapide și ultra-rapide, disponibile treptat în aplicația PPC blue în perioada următoare. "Mobilitatea […]
14:50
Ministrul Daniel David consideră că integrarea educației și cercetării în Strategia Națională de Apărare a Țării este „fundamentală” # CaleaEuropeana
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, consideră că integrarea educației și a cercetării (Științei) în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030 este fundamentală, deoarece doar astfel România poate evolua ca o societate bazată pe cunoaștere. „În esență, integrarea Educației și a Cercetării este fundamentală, pentru a ne dezvolta ca o societate bazată […]
14:30
Drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie integrate în toate politicile UE, cere Parlamentul European, prezentând o serie de propuneri # CaleaEuropeana
Parlamentul a adoptat prioritățile sale pentru strategia UE privind drepturile persoanelor cu dizabilități după 2024. Raportul, adoptat cu 409 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 109
14:20
Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la noile norme menite să sporească transparența activităților de lobby din țări terțe # CaleaEuropeana
Parlamentul European și-a adoptat joi poziția pentru negocierile cu statele membre ale UE cu privire la noi norme menite să sporească transparența activităților de reprezentare a intereselor desfășurate în numele țărilor terțe în țări din Uniunea Europeană, cu 392 voturi pentru, 88 împotrivă și 133 abțineri. Eurodeputații au consolidat propunerea inițială a Comisiei prin clarificarea definițiilor […] The post Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la noile norme menite să sporească transparența activităților de lobby din țări terțe appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Comisia Europeană lansează garanția de competențe pentru a sprijini lucrătorii aflați în tranziție să dobândească noi competențe pentru sectoarele strategice # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat un nou sistem – Garanția de competențe – pentru a sprijini lucrătorii și întreprinderile și pentru a aborda deficitul de forță de muncă în sectoarele strategice și în creștere. Potrivit unui comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, o inițiativă emblematică în cadrul uniunii competențelor, garanția de competențe va consolida sectoarele […] The post Comisia Europeană lansează garanția de competențe pentru a sprijini lucrătorii aflați în tranziție să dobândească noi competențe pentru sectoarele strategice appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Comisia Europeană prezintă noua strategie privind bioeconomia pentru a stimula creșterea ecologică, competitivitatea și reziliența în întreaga Europă # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat un nou cadru strategic pentru o bioeconomie competitivă și durabilă a UE, care trasează calea de urmat pentru construirea unei economii europene curate, competitive și rezilient Potrivit comunicatului oficial, prin utilizarea resurselor biologice regenerabile terestre și maritime și prin furnizarea de alternative la materiile prime critice, UE va avansa către o economie […] The post Comisia Europeană prezintă noua strategie privind bioeconomia pentru a stimula creșterea ecologică, competitivitatea și reziliența în întreaga Europă appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări # CaleaEuropeana
Incursiunile unor drone în spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova sunt „inacceptabile”, transmite Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe prin intermediul unui purtător de cuvânt. „Spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste incidente sunt inacceptabile. Franța reafirmă […] The post Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a discutat cu Stéphane Séjourné despre capacitatea României de a „contribui direct la noul model industrial european”: Trebuie să fim parte din deciziile europene importante # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a avut „un dilog aplicat” cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné, despre „cum poate România să fie parte reală din noua politică industrială europeană.” În cadrul dialogului, Victor Negrescu a subliniat „nevoia unui proiect strategic precum AI Gigafactory în România, ca element esențial […] The post Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a discutat cu Stéphane Séjourné despre capacitatea României de a „contribui direct la noul model industrial european”: Trebuie să fim parte din deciziile europene importante appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Comisia Europeană va acorda anul viitor sprijin financiar țărilor baltice afectate de efectele economice ale sancțiunilor UE împotriva Rusiei # CaleaEuropeana
Comisia Europeană va acorda anul viitor un ajutor financiar țărilor baltice care suferă daune economice colaterale ca urmare a sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei, relatează Politico Europe. Regiunea este afectată în mod deosebit de scăderea turismului și a investițiilor, precum și de prăbușirea comerțului transfrontalier. Comisarul pentru regiuni, Raffaele Fitto, conduce planul, care vizează […] The post Comisia Europeană va acorda anul viitor sprijin financiar țărilor baltice afectate de efectele economice ale sancțiunilor UE împotriva Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera acuză administrația Trump că se folosește de „șantaj” în negocierile comerciale pentru a forța UE să dilueze Legea privind piețele digitale # CaleaEuropeana
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera a lansat un atac virulent la adresa administrației Trump, acuzând Washingtonul că folosește „șantajul” pentru a forța UE să-și dilueze regulamentul în domeniul tehnologiei. Secretarul pentru comerț Howard Lutnick a declarat luni la Bruxelles că SUA ar putea modifica abordarea sa privind tarifele la oțel și aluminiu dacă […] The post Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera acuză administrația Trump că se folosește de „șantaj” în negocierile comerciale pentru a forța UE să dilueze Legea privind piețele digitale appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
România a primit avizul formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale # CaleaEuropeana
România a primit avizul formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției. Ministerul Justiției, în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție, a asigurat coordonarea activităților aferente procesului de evaluare a României în Grupul de lucru anti-mită, în calitate de punct […] The post România a primit avizul formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Ambasada SUA: American Councils și Ministerul Educației și Cercetării din România au semnat un acord istoric de co-finanțare pentru programul FLEX # CaleaEuropeana
American Councils for International Education a anunțat miercuri semnarea un acord de referință cu Ministerul Educației și Cercetării din România pentru susținerea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027, acest parteneriat marcând un moment semnificativ în cooperarea educațională dintre Statele Unite și România, informează Ambasada Statelor Unite în România într-un comunicat. Programul FLEX […] The post Ambasada SUA: American Councils și Ministerul Educației și Cercetării din România au semnat un acord istoric de co-finanțare pentru programul FLEX appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Servicii de plată: Consiliul UE și Parlamentul European convin să intensifice lupta împotriva fraudei și să sporească transparența # CaleaEuropeana
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu pentru a consolida legislația UE privind serviciile de plată. Potrivit unor comunicate ale celor două instituții, obiectivul noilor norme este de a combate mai eficient frauda în domeniul plăților, de a spori transparența comisioanelor și de a îmbunătăți protecția consumatorilor în sectorul serviciilor […] The post Servicii de plată: Consiliul UE și Parlamentul European convin să intensifice lupta împotriva fraudei și să sporească transparența appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Boeing va construi elicoptere de atac Apache în Polonia în cadrul unui contract atribuit de Armata SUA de 4,7 miliarde de dolari # CaleaEuropeana
Compania americană Boeing a declarat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru clienți internaționali, inclusiv 96 pentru Forțele Armate Poloneze, în baza unui contract de vânzări militare externe în valoare de aproape 4,7 miliarde de dolari, atribuit de Armata SUA, relatează Reuters. Livrările sunt așteptate să înceapă în 2028, a precizat Boeing. […] The post Boeing va construi elicoptere de atac Apache în Polonia în cadrul unui contract atribuit de Armata SUA de 4,7 miliarde de dolari appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
de Lucian Mircescu, Manager Afaceri Instituționale PPC România A luat avânt de câțiva ani în spațiul public ideea că problemele energetice ale României, (în principal prețuri finale mari și dependență crescândă de importuri) se rezolvă prin urmărirea unei politici de independență energetică. Ea își are cel mai probabil originea în mitologia regimului comunist care promova […] The post Piața Unică a UE – garanția securității energetice appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Rusia trebuie să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina, subliniază Kaja Kallas: Accentul trebuie pus pe ce trebuie să facă agresorul, nu pe ce trebuie să sacrifice victima # CaleaEuropeana
Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a avertizat miercuri că Rusia trebuie să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru a ajunge la o „pace justă și durabilă” în Ucraina, informează Politico Europe. „În orice acord de pace, trebuie să ne concentrăm pe modul în care […] The post Rusia trebuie să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina, subliniază Kaja Kallas: Accentul trebuie pus pe ce trebuie să facă agresorul, nu pe ce trebuie să sacrifice victima appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Secretarul de stat Luca Niculescu a preluat, în numele MAE, președinția Inițiativei Central Europene, pe care România o va exercita în 2026 # CaleaEuropeana
Secretarul de stat Luca Niculescu a preluat, în numele Ministerului Afacerilor Externe, conducerea viitoarei președinții a Inițiativei Central Europene, pe care România o va exercita în anul 2026, în cadrul reuniunii miniștrilor afacerilor externe din statele membre ICE, desfășurată la Belgrad miercuri, 26 noiembrie, și organizată de Serbia în calitate de președinție-în-exercițiu. „Moment simbolic astăzi […] The post Secretarul de stat Luca Niculescu a preluat, în numele MAE, președinția Inițiativei Central Europene, pe care România o va exercita în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025. ICI București sprijină modernizarea administrației și dezvoltarea ecosistemului digital național # CaleaEuropeana
ICI București a participat marți, 25 noiembrie 2025, la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni, eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Potrivit unei informări a institutului, summitul a reunit lideri politici, experți internaționali și reprezentanți ai mediului academic, privat și ai societății civile, având ca obiectiv accelerarea […] The post Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025. ICI București sprijină modernizarea administrației și dezvoltarea ecosistemului digital național appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
România a semnat contractul de 625 milioane euro pentru sisteme antiaeriene MISTRAL, în cadrul inițiativei coordonate de Franța și finanțată prin SAFE # CaleaEuropeana
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL, informează Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat. Prețul achiziției este de aproximativ 625 de milioane de euro, […] The post România a semnat contractul de 625 milioane euro pentru sisteme antiaeriene MISTRAL, în cadrul inițiativei coordonate de Franța și finanțată prin SAFE appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Încălcarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Rusiei, devine infracțiune în România. Parlamentul a adoptat legea care urmează a fi promulgată de președinte # CaleaEuropeana
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege al Guvernului României, co-iniţiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale. Actul normativ fusese anterior adoptat în Senat, pe 10 noiembrie 2025, și după adoptarea în camera decizională urmează să meargă […] The post Încălcarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Rusiei, devine infracțiune în România. Parlamentul a adoptat legea care urmează a fi promulgată de președinte appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare elaborată de președintele Nicușor Dan: “Apărăm cetățeanul român, nu o abstracțiune – statul român” # CaleaEuropeana
Parlamentul a adoptat, miercuri, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document strategic prezentat miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de către președintele Nicușor Dan, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului de președinte. Au fost înregistrate 314 voturi pentru, 43 împotrivă […] The post Parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare elaborată de președintele Nicușor Dan: “Apărăm cetățeanul român, nu o abstracțiune – statul român” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Consiliul Economic și Social lansează studiul privind migrația cetățenilor din țări terțe în România și atrage atenția că fenomenul este însoțit de vulnerabilități semnificative # CaleaEuropeana
Consiliul Economic și Social (CES) a lansat marți, 25 noiembrie, la sediul Guvernului României, studiul „Migrația cetățenilor din țări terțe în România: Integrarea pe piața muncii și riscurile exploatării prin muncă”, potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro. Observând că România devine o destinație emergentă pentru lucrătorii migranți, în special din Asia de Sud și […] The post Consiliul Economic și Social lansează studiul privind migrația cetățenilor din țări terțe în România și atrage atenția că fenomenul este însoțit de vulnerabilități semnificative appeared first on caleaeuropeana.ro.
