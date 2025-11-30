Secretul dezvăluit de Kevin Prince Boateng: „Da, era obligatoriu! Altfel, nu te puteai transfera la Barcelona”

10:20

După ce Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a declarat pentru GSP că Lyon e interesată de Louis Munteanu, presa franceză a oferit un al doilea nume de echipă din Ligue 1 care îl urmărește atent pe atacantul de 23 de ani.E vorba de Nantes, locul 15 în Ligue 1. Fosta echipă a lui Viorel Moldovan caută un atacant pentru perioada de transferuri din iarnă și s-a oprit la Munteanu. ...