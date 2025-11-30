Secretul dezvăluit de Kevin Prince Boateng: „Da, era obligatoriu! Altfel, nu te puteai transfera la Barcelona”
Gazeta Sporturilor, 30 noiembrie 2025 15:50
Kevin Prince Boateng (38 de ani), mijocașul ofensiv retras în vara lui 2023 de la Hertha Berlin, a povestit cum a decurs mutarea la FC Barcelona în ianuarie 2019. „Messi avea acea putere. M-am dus la culcare, visând că Leo mă va aprecia și mă vede făcând parte din echipă”, a mărturisit fostul internațional ghanez. ...
• • •
Acum 5 minute
16:10
„Kopic la națională?” » Are 31 de selecții și vine cu alte 3 propuneri-bombă: „Văd că nu se amintește niciodată nimic de el” # Gazeta Sporturilor
Gică Mihali, legenda a lui Dinamo, este convins că echipa alb-roșie și-a asigurat deja locul în play-off și are șanse să prindă podiumul în Superliga.Mihali consideră că Zeljko Kopic este un antrenor bun, dar subliniază că trebuie răbdare înainte de a-l vedea la echipa națională. În opinia lui, antrenori precum Dan Petrescu, Gică Hagi sau Dorinel Munteanu ar trebui să fie prioritari. ...
Acum 30 minute
15:50
Secretul dezvăluit de Kevin Prince Boateng: „Da, era obligatoriu! Altfel, nu te puteai transfera la Barcelona” # Gazeta Sporturilor
Acum o oră
15:40
Novak Djokovic, prezent la Marele Premiu care poate da campionul în Formula 1: „,Nu aș putea conduce o mașină ca asta” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic este într-un tur mondial. După Bahamas, a ajuns la Doha, unde va urmări în direct cursa de Formula 1 pentru Marele Premiu al Qatarului, o cursă care poate rezolva calculele la titlu în „Marele Circ”. Având în vedere că este una dintre figurile emblematice ale companiei aeriene naționale din Qatar, principalul sponsor al evenimentului, era de așteptat ca tenismenul sârb să fie prezent la fața locului. ...
15:40
„Nu aveau Google Maps, nu voiau să vorbească” » Ce surpriză pregătește Gabi Tamaș după ce a câștigat cu Dan Alexa la Asia Express: „Merg la ceva mai tare! Pe o insulă pustie” # Gazeta Sporturilor
Emisiunea Asia Express - Drumul Eroilor și-a desemnat câștigătorii: Dan Alexa (45 de ani) și Gabriel Tamaș (41 de ani), cei doi foști internaționali și-au adjudecat marele premiu de 35.000 de euro. Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, Tamaș a vorbit pe larg despre experiența din show-ul Antenei 1. ...
Acum 2 ore
15:10
Giani Kiriță știe ce-i lipsește lui Dinamo pentru a se bate la titlu: „Ar fi ideal dacă s-ar întâmpla asta!” # Gazeta Sporturilor
Giani Kiriță (48 de ani), fostul fundaș central sau mijlocaș defensiv al lui Dinamo, și-a exprimat opinia despre parcursul „câinilor” în acest sezon.Fost campion cu formația alb-roșie, Kiriță crede că Dinamo se poate bate la titlu, dar are nevoie de transferuri în perioada de mercato din iarnă.Giani Kiriță spune că numirea lui Zeljko Kopic la echipa națională ar putea deveni realistă, însă doar în cazul în care antrenorul ar cuceri titlul cu Dinamo.VIDEO. ...
15:10
West Ham - Liverpool, în etapa #13 din Premier League. „Cormoranii” sunt în criză » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
West Ham - Liverpool, în etapa #13 din Premier League, are loc de la ora 16:05. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Voyo.Cele două echipe sunt în a doua jumătate a clasamentului, având mare nevoie de puncte pentru a urca. Londonezii speră să scape de zona retrogradării, „cormoranii” urmăresc să se apropie de locurile de Champions League. ...
15:10
Gabriela Ruse a cucerit titlul în turneul ITF de categorie W75 de la Trnava » Salt de 18 locuri în ierarhia mondială # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea română Gabriela Ruse (28 de ani, locul 101 WTA) s-a impus în turneul ITF de la Trnava (Slovacia), cu premii de 60.000 de dolari, învingând-o în finală pe Lucie Havlickova din Cehia (20 de ani, numărul 325 WTA), 5-7, 6-4, 6-0.Săptămâna din Slovacia s-a încheiat cu succes pentru Gabriela Ruse, ea reușind să cucerească titlul în turneul ITF disputat pe hard indoor la Empire Tennis Academy din Trnava. ...
15:00
Ionuț Cercel, înainte de vizita la Ovidiu ca adversar al Farului: „Și acum am emoții dacă îl văd pe Hagi!” # Gazeta Sporturilor
FCSB traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimele sezoane. Campioana României va evolua în această seară pe terenului Farului, de la 20:30, într-un meci extrem de important în lupta pentru play-off.Ionuț Cercel (19 ani), jucător care a venit de la formația constănțeană, a vorbit despre perioada petrecută la Farul, dar și despre momentul transferului la campioana României. ...
15:00
15:00
Fostul adversar al celor de la FCSB, amendat de club pentru că și-a batjocorit un adversar în Europa League # Gazeta Sporturilor
Go Ahead Eagles, fosta adversară a celor de la FCSB, i-a aplicat o amendă de 500 de euro atacantului său, Victor Edvardsen. Sancțiunea vine în urma unui gest provocator al jucătorului suedez la adresa lui Angelo Stiller, mijlocașul lui Stuttgart, în timpul partidei din Europa League dintre cele două echipe, încheiată cu victoria nemților, scor 4-0. ...
14:50
Albion Rrahmani, la pământ înainte de duelul cu Craiova: „A fost invizibil pe teren!” # Gazeta Sporturilor
Albion Rrahmani (25 de ani), atacantul care a făcut senzație în tricoul lui Rapid, traversează o perioadă dificilă la Sparta Praga.Kosovarul a fost unul dintre jucătorii care au ajutat echipa să se califice în faza principală a Conference League, dar prestațiile sale din ultima vreme au stârnit critici din partea presei din Cehia. Fotbalistul a fost criticat chiar înainte de meciul cu Universitatea Craiova, formație cu care se va lupta pe 11 decembrie. ...
14:50
Noul antrenor de la Universitatea Craiova lansează un avertisment: „Trebuie să ne controlăm” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a prefațat meciul cu U Cluj, din etapa #18 a Ligii 1. Partida va avea loc luni, de la ora 19:00, pe Cluj Arena.Tehnicianul portughez de la Craiova a îndemnat la calm după victoria cu Mainz, scor 1-0, din Conference League, încercând să-i țină concentrați pe jucători pentru duelul cu U Cluj.Coelho și-a analizat viitoarea adversară și a declarat că Bergodi a reușit să aducă o organizare mai bună la U.VIDEO. ...
14:30
Ședințe în grupuri restrânse! Xabi Alonso vorbește clar despre situația din vestiar # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a vorbit despre relația cu vedetele Vinicius jr și Jude Bellingham.Mai multe publicații spaniole au relatat recent despre o schimbare în vestiarul lui Real Madrid. După remiza cu Elche (2-2), antrenorul Xabi Alonso ar fi purtat discuții în grupuri restrânse cu jucătorii, pentru a rezolva orice potențiale tensiuni. ...
14:20
Încurajat de fosta gimnastă Larisa Iordache, Iulian Chiriță a impresionat la Mondialul U19: „M-a ajutat mult în cariera de jucător” # Gazeta Sporturilor
Iulian Chiriță (19 ani) a obținut o medalie de argint și una de bronz la Campionatul Mondial de Tenis de Masă la Juniori, organizat în BTarena din Cluj-Napoca. Sportivul român a fost lăudat de fosta gimnastă Larisa Iordache, cumnata lui, care a cucerit o medalie europeană de bronz în aceeași sală, în 2017.În perioada 23-30 noiembrie, BTarena din Cluj-Napoca a găzduit Campionatul Mondial de Tenis de Masă la Juniori. ...
14:20
14:20
Acum 4 ore
14:10
Dani Coman a făcut anunțul despre Mario Tudose: „Avem acum o discuție. Prețul e peste 2,5 milioane de euro” # Gazeta Sporturilor
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, susține poartă o discuție pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani), fundaș central, iar prețul de transfer ar fi mai mare de 2,5 milioane de euro.După ce transferul la FCSB a căzut în perioada de mercato de vară, Tudose ar putea pleca în iarnă de la FC Argeș. Acesta ar fi dorit în străinătate, după cum a declarat Dani Coman.FCSB a vrut să plătească un milion de euro la începutul sezonului, însă piteștenii au refuzat. ...
14:10
Jucătorul pe care Cristi Chivu îl cere urgent la Inter! » Agentul anunță că ar costa 30-40 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Éderson (26 de ani), mijlocașul central de la Atalanta, a reintrat pe radarul lui Inter. Nerazzurrii au nevoie de un jucător de profilul brazilianului, al cărui acord cu echipa din Bergamo expiră în 2027, și încearcă să îl transfere, după ce în vară au eșuat în negocierile cu Manu Koné de la AS Roma. ...
14:00
Anunț despre stadionul de 23 de milioane de euro din România: „În primăvară e gata” # Gazeta Sporturilor
Romario Benzar, jucător în prezent la Poli Timișoara, a anunțat că arena „Eroii Timișoarei” care se construiește în oraș ar putea fi gata pentru inaugurare în primăvara anului 2026.Arena „Eroii Timișoarei” este o arenă care costă 23 de milioane de locuri și va avea o capacitate de 10.000 de persoane. În prezent gruparea viola evoluează pe stadionul „Electrica”, o arenă de 5.000 de locuri.FOTO. ...
13:50
Mai rău ca la amatori » Încă un meci de Liga 2 jucat pe „câmp”: imagini SCANDALOASE # Gazeta Sporturilor
CSM Reșița - Metalul Buzău, singurul meci de duminică din Liga 2, s-a jucat pe un teren impracticabil. E încă o partidă din eșalonul secund stricată de un gazon demn de fotbalul amator.După ce săptămâna trecută s-a jucat în noroi meciul Afumați - Sepsi, scor 2-2, etapa aceasta a venit rândul Reșiței să se facă de râs. Imaginile cu arătura unde ar fi trebuit să se afle gazon sunt de-a dreptul uluitoare.GALERIE FOTO. ...
13:30
Marele Premiu din Qatar, duel în 3 între piloții care luptă pentru titlul mondial! # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu din Qatar are loc duminică, la ora 18:00, și poate fi urmărit, liveTEXT, pe GSP.ro și, în direct, pe Antena 3 CNN. Oscar Piastri (24 de ani, McLaren) va porni din pole-position, la o zi după ce a cucerit și proba de sprint.Câștigătorul Marelui Premiu din Qatar va obține 25 de puncte în clasamentul piloților.În ultimele luni, profitând de bâlbăielile din echipa McLaren, Max Verstappen a relansat lupta pentru titlul mondial la Formula 1. ...
13:20
Danemarca, adversara României în ultimul meci din grupa A, și o apărare puternică: „Întotdeauna e grozav să fii lângă ea în defensivă” # Gazeta Sporturilor
România va disputa ultimul meci în grupa preliminară A în cadrul Campionatului Mondial împotriva celei mai dificile adversare: Danemarca. Și a defensivei acesteia, care a primit doar 43 de goluri până acum și în care evoluează trei apărătoare puternice. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
13:20
Tabloidul Daily Mail dezvăluie detalii din vestiarul lui Liverpool și despre starea mentală a jucătorilor. Conținutul este exploziv!Liverpool traversează cea mai dură criză din ultimii 72 de ani, cu 9 eșecuri suferite în ultimele 12 partide disputate, iar dezvăluirile pe care Daily Mail le face duminică explică degringolada care domnește pe teren și în vestiar de o bună bucată de vreme.Daily Mail: „Domnește o confuzie totală. ...
12:40
Nicolae Stanciu, dezastru la Genoa » Decizia lui Daniele De Rossi + căpitanul naționalei e așteptat în Superliga # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul de la Genoa, a fost din nou lăsat pe bancă de antrenorul Daniele de Rossi. Căpitanul naționalei României a văzut de pe margine victoria echipei lui cu Verona, scor 2-1, în etapa 13 din Serie A.E deja al 4-lea meci la rând când Stanciu e rezervă neutilizată la Genoa. Ultimele 3 meciuri din această serie sunt după instalarea lui De Rossi pe banca „Grifonului”. ...
12:40
Andrei Nicolescu, președintele celor de la DInamo, a transmis faptul că Lisav Eissat (20 de ani), internaționalul român de la Maccabi Haifa, este dorit de „câini”.Președintele de la Dinamo a transmis că fundașul central este unul dintre numele dorite în perioada de mercato de iarnă, dar mutarea e greu de realizat din cauza clubului la care activează în prezent. ...
12:40
Atenție, Mircea Lucescu! Adversarul din barajul CM, de nota 10 » Recordul doborât de Kenan Yildiz la Juventus # Gazeta Sporturilor
Kenan Yildiz, decarul lui Juventus, a devenit, la 20 de ani și 209 zile, cel mai tânăr fotbalist din istoria bianconerilor ce înscrie 20 de goluri. Mijlocașul ofensiv turc, pe care selecționata lui Mircea Lucescu o va înfrunta în deplasare în play-off-ul pentru calificarea pentru Campionatul Mondial 2026, a semnat „doppietta” cu care trupa lui Luciano Spalletti a învins-o sâmbătă pe Cagliari cu 2-1. ...
Acum 6 ore
12:10
Reacția presei maghiare după succesul României cu Japonia: „Vecina noastră a luptat și și-a asigurat victoria în ultimele 10 minute” # Gazeta Sporturilor
Victoria României în fața Japoniei (31-27) la Campionatul Mondial de handbal feminin nu a rămas neobservată în Ungaria, țară pe care tricolorele o vor întâlni în faza principală a competiției. Maghiarii de la una din cele mai mari publicații au analizat evoluția elevelor lui Ovidiu Mihăilă.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
12:10
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a făcut buletinul medical după partida câștigată de „câini” în fața celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa #18 din Superliga.Oficialul dinamoviștilor a anunțat faptul că Antonio Bordușanu, variantă U21 pentru Dinamo și jucător folosit ca fundaș lateral la nevoie, va lipsi aproximativ 4 luni după accidentarea din meciul cu Oțelul Galați. ...
12:10
Barcelona a învins-o pe Alaves cu 3-1, pe noul Camp Nou, însă a avut destule emoții.Catalanii s-au revanșat sâmbătă, într-o oarecare măsură, față de suporteri. După 0-3 cu Chelsea, în Champions League, au învins-o pe Alaves cu 3-1 în La Liga. Însă echipa lui Hansi Flick a arătat din nou numersoase slăbiciuni în defensivă, ceea ce l-a deranjat vizibil pe antrenorul Hansi Flick. ...
12:00
Decizia luată de Mircea Lucescu, după ce a refuzat să meargă la tragerea de la Washington # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul României, va merge să vadă de pe stadion derby-ul Fenerbahce - Galatasaray. Meciul de la Istanbul va avea loc pe 1 decembrie, de la ora 19:00.Decizia selecționerului vine la câteva zile după ce le-a transmis șefilor FRF că nu va merge la Washington pentru tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial. Acolo, România va afla pe cine ar întâlni la turneul final în cazul în care ar trece de baraj. ...
12:00
Hansi Flick (60 de ani), antrenorul Barcelonei, a părut vizibil emoționat după încheierea meciului cu Alaves (victorie Barcelona cu 3-1), fiind abordat de Raphinha pentru o discuție.În imagini se poate vedea cum jucătorul brazilian merge la antrenorul său care a rămas pe bancă după finalul partidei, copleșit de emoții după ce a fost criticat vehement în ultima perioadă. ...
11:50
Ștefan Radu, nelipsit la meciurile lui Lazio » Cu cine a fost pe San Siro și ce mesaj a distribuit pe Instagram! # Gazeta Sporturilor
Ștefan Radu (39 de ani) s-a retras în vara lui 2023, după 15 sezoane jucate în Italia doar în tricoul lui Lazio, dar rămâne apropiat biancocelestilor. Fostul căpitan al echipei capitoline l-a luat în deplasare pe Luis Alberto, ex-mijlocașul lazial, și au încurajat trupa lui Maurizio Sarri sâmbătă seară pe San Siro în partida cu AC Milan (0-1). ...
11:40
Echipa din Superligă a făcut un protest oficial la LPF: „Este o lege neinspirată. Competiția nu va mai fi aceeași” # Gazeta Sporturilor
La jumătatea lunii noiembrie, „Legea Novak”, care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, a fost votată în Parlament.Oțelul Galați a fost printre primele echipe care au contestat această lege. Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați, susține că echipa sa a făcut deja o adresă către cei de la LPF în care și-a exprimat nemulțumirea privind această lege. ...
11:40
Girona și Real Madrid se întâlnesc în această seară, de la ora 22:00, într-un meci din cadrul etapei #14 din La Liga. Partida va transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.După victoria de ieri a Barcelonei în fața lui Alaves (3-1), „Galacticii” sunt în căutarea unei victorii care i-ar urca pe prima poziție în clasament. ...
11:30
Fostul jucător de la FCSB, șocat când a ajuns în Serie A: „Vă spun sincer, suntem amatori” # Gazeta Sporturilor
Romario Benzar (33 de ani), fundașul dreapta de la Poli Timișoara, a vorbit despre șocul trăit atunci când a ajuns în Serie A, la Lecce.În 2019, Benzar ajungea de la FCSB la Lecce. Nou-promovată la acea vreme în Serie A, echipa italiană a plătit 1,7 milioane de euro pentru fundașul dreapta cu 19 meciuri în naționala României. ...
11:30
Vancouver Whitecaps a învins-o pe San Diego FC în semifinale, scor 3-1, și o va întâlni week-end-ul viitor pe Inter Miami în marea finală din MLS.Lionel Messi și Thomas Muller se vor afla din nou față în față, sâmbăta viitoare, după numeroasele dueluri de la Mondiale și din Liga Campionilor. De astă-dată, în superfinala MLS, într-un supermeci Inter Miami - Vancouver Whitecaps. Thomas Muller: „Miami are o echipă foarte puternică. ...
11:10
Și Massimiliano Allegri atacă arbitrul: „La naiba, mereu iese scandal cu tine” » De ce nu i-a dat penalty lui Lazio # Gazeta Sporturilor
Dacă Maurizio Sarri și jucătorii săi de la Lazio au refuzat să dea declarații în semn de protest după penalty-ul refuzat în prelungirile partidei cu AC Milan (0-1), Massimiliano Allegri nu s-a putut abținut și a explicat criza de furie și ce i-a zis arbitrului înainte să fie eliminat pentru proteste și o altercație cu un asistent al echipei oaspete.S-a lăsat cu un scandal monstru la finalul meciului de sâmbătă seară, pe San Siro, AC Milan - Lazio 1-0. ...
11:10
Ion Marin a analizat amănunțit Dinamo: „Câteva lucruri m-au impresionat” + „Două piese le mai trebuie, acolo scârțâie” # Gazeta Sporturilor
Ion Marin, fostul jucător și antrenor de la Dinamo, a analizat jocul „câinilor” în acest sezon din Superliga, după ce trupa lui Kopic a obținut o victorie cu 1-0 în fața celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, într-un meci din etapa #18 a campionatului intern.Ion Marin a vorbit despre jocul „câinilor” în partida cu Oțelul Galați, dar și despre șansele dinamoviștilor la titlu. ...
11:10
Victoria României la Mondial, cadou pentru ziua de naștere a lui Constantin Din, președintele FRH: „M-au făcut mândru că sunt român” # Gazeta Sporturilor
Constantin Din (57 de ani), președintele Federației Române de Handbal, și-a sărbătorit ziua de naștere la Rotterdam, acolo unde România a învins-o pe Japonia, scor 31-27, și a obținut a doua victorie de la Campionatul Mondial și calificarea în grupele principale ale turneului.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
10:40
Un tânăr tenismen elvețian a anunțat că este gay și a fost felicitat de celebra Kim Clijsters: „Simt că e timpul să mă deschid” # Gazeta Sporturilor
Tenismenul elvețian Mika Brunold (21 de ani, 307 ATP), aflat la începutul carierei sale sportive, a anunțat sâmbătă, 29 noiembrie, că este gay și a fost felicitat de nume importante din tenisul mondial pentru curajul de a își face publică orientarea sexuală.Născut în 2 octombrie 2004 în Winterthur, Elveția, Mika Brunold ocupă locul 307 în clasamentul mondial, cea mai bună clasare a lui fiind locul 289, în luna august a acestui an. ...
10:40
PSV - Volendam, cu Dennis Man anunțat titular! Reporterii GSP transmit de pe Philips Stadion # Gazeta Sporturilor
Reporterii GSP vor fi prezenți astăzi în tribunele Philips Stadion, la duelul dintre PSV Eindhoven și FC Volendam, în runda cu numărul 14 din Eredivisie. Dennis Man e anunțat titular la gazde! Meciul va începe la ora 13:15, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 5.La câteva ore de la calificarea naționalei de handbal feminin în grupa principală a Campionatului Mondial de handbal feminin, un alt român e pregătit de reprezentație în Olanda. ...
10:40
Schimbă Radu Drăgușin din nou antrenorul?! Thomas Frank, „îngropat” de propriul portar # Gazeta Sporturilor
Tottenham a pierdut derby-ul cu Fulham, scor 1-2, și din cauza unei gafe impardonabile a portarului Guglielmo Vicario.Radu Drăgușin așteaptă în continuare să fie nominalizat în lot pentru prima apariție din acest sezon, după ruptura de ligamente încrucișate suferită la sfârșitul lui ianuarie. ...
10:30
Flamengo este din nou stăpâna Americii de Sud, iar Palmeiras, se pare, nu va câștiga nimic în acest sezon! # Gazeta Sporturilor
Pe teren neutru, la Lima, Flamengo a cucerit Copa Libertadores învingând Palmeiras cu 1-0, într-un meci fără prea multe ocazii concrete de ambele părți. Astfel, clubul din Rio de Janeiro a ajuns la al patrulea titlu continental, devenind prima echipă braziliană care reușește această performanță. ...
10:20
Francezii anunță un posibil transfer-„bombă” din Superliga: „Misteriosul jucător român e dorit la Nantes” # Gazeta Sporturilor
După ce Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a declarat pentru GSP că Lyon e interesată de Louis Munteanu, presa franceză a oferit un al doilea nume de echipă din Ligue 1 care îl urmărește atent pe atacantul de 23 de ani.E vorba de Nantes, locul 15 în Ligue 1. Fosta echipă a lui Viorel Moldovan caută un atacant pentru perioada de transferuri din iarnă și s-a oprit la Munteanu. ...
10:20
Farul - FCSB, meciul zilei în Superligă! Campioana e la pământ, constănțenii vor în play-off » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Farul - FCSB se joacă astăzi, de la ora 20:30, în etapa #18 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #18 din SuperligaFCSB e praf și tremură serios pentru a intra în play-off! Rezultatele din ultima perioadă, fie că vorbim de campionat sau cupele europene nu le dau deloc liniște bucureștenilor. ...
Acum 8 ore
10:10
Dezamăgire și frustrare în tabăra Japoniei! Morten Soubak, antrenorul niponelor: „România e o echipă foarte puternică și a meritat victoria” # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 29 noiembrie, Japonia a încasat a doua înfrângere de la Campionatul Mondial de handbal feminin, fiind învinsă la 4 goluri de România: 31-27. După meci, antrenorul Morten Soubak (61 de ani) și 2 jucătoare și-au exprimat dezamăgirea față de rezultatul obținut în Rotterdam Ahoy.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
10:00
Unirea Slobozia - Botoșani, în etapa #18 din Superliga. Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - FC Botoșani se joacă astăzi, de la ora 17:30, în etapa #18 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #18Unirea Slobozia traversează o serie neagră, cu șase înfrângeri consecutive. În schimb, Botoșani speră să își mențină forma excelentă și să rămână pe podium.Gazdele abordează această rundă de pe locul 12, cu 18 puncte adunate după 17 partide. ...
10:00
Meciul dintre Pisa și Inter din etapa #13 a primei ligi italiene a fost programat astăzi, 30 noiembrie, de la ora 14:30. Meciul echipei lui Cristi Chivu va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3.Interul lui Cristi Chivu, pe locul 4 în acest moment, poate ajunge cel mult până pe locul 3 cu o victorie în meciul cu nou-promovata în Serie A. ...
