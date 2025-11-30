A început Congresul AUR, la Alba Iulia. George Simion, candidat unic, pentru un nou mandat de preşedinte al formaţiunii / Dan Dungaciu, prim-vicepreşedinte în noua conducere a AUR, Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere
A început Congresul AUR, la Alba Iulia, în care liderul George Simion candidează pentru un nou mandat de preşedinte al formaţiunii. În urma procesului intern de vot desfăşurat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere a fost ales Petrişor Peiu, liderul senatorilor partidului. Dan Dungaciu este, de asemenea, prim-vicepreşedinte AUR, în noua conducere ce va fi votată la Congres.
ISU Prahova anunţă că foloseşte cisterne de mii de litri pentru a distribui apă în localităţile care nu primesc prin reţeaua de distribuţie. Instituţia precizează că e vorba despre apă menajeră, interzisă consumului # News.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU Prahova) anunţă, duminică seară, că foloseşte cisterne de 9000 de litri pentru a distribui apă în localităţile care de două zile nu primesc apă prin reţeaua de distribuţie. Instituţia precizează că e vorba despre apă menajeră, interzisă consumului. Primele două transporturi au fost deja trimise în oraşele Câmpina şi Băicoi.
Zelenski o numeşte pe fosta ambasadoare în SUA Oksana Markarova consilieră însărcinată cu reconstrucţia şi investiţiile # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă duminică numirea fostei ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova, în postul de consilieră în domeniul reconstrucţiei şi investiţiilor, relatează AFP.
Cristian Pistol, directorul CNAIR, prezintă imagini live de pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeş): În scurt timp va începe turnarea betonului rutier şi pe calea de rulare a celei de-a doua galerii # News.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, prezintă duminică imagini live de pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeş), el anunţând că în scurt timp va începe turnarea betonului rutier şi pe calea de rulare a celei de-a doua galerii.
DN 26 Galaţi-Murgeni, blocat pentru operaţiuni de repunere pe roţi a cisternei răsturnate sâmbătă - VIDEO # News.ro
Drumul naţional 26 Galaţi-Murgeni este blocat, duminică seară, pentru desfăşurarea unei noi operaţiuni de repunere pe roţi a cisternei înmatriculate în Ucraina. Autocisterna, încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat, s-a răsturnat sâmbătă în şanţul de pe marginea drumului.
Ucraina şi Norvegia urmează să producă în comun drone începând din 2026, anunţă ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal şi evocă o linie de producţie-pilot şi o cooperare în domeniul cercetării şi dezvoltării cu instituţii norvegiene de prim--plan # News.ro
Ucraina şi Norvegia au convenit să producă împreună drone - începând din 2026 -, anunţă duminică, pe X, ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal, precizând că a semnat un document în acest sens cu omologul său norvegian Tore Sandvik, relatează AFP.
Echipa UTA Arad a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 18-a din Superligă.
Europa se retrage de la negocieri, după ce a subminat acorduri precedente cu privire la Ucraina, afirmă Lavrov # News.ro
Europa alege să se retragă de la negocieri de pace cu privire la Ucraina, după ce a ales să submineze acorduri anterioare, apreciază ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relatează agenţia oficială rusă de presă Tass.
Proprietarul Aston Martin, Lawrence Stroll, le-a spus angajaţilor că Christian Horner nu se va alătura echipei de Formula 1.
Director AGIFER, în urma incidentului de securitate de pe calea ferată: Ar fi putut avea urmări foarte grave # News.ro
Directorul Agenţiei de Investigare Feroviară Română (AGIFER), Laurenţiu Dumitru, afirmă că incidentul de siguranţă feroviară produs sâmbătă, în staţia de cale ferată Cruşovăţ, unde un tren de persoane a lovit o osie de vagonet aflată pe linia ferată, amplasată acolo de persoane neidentificate, a avut un potenţial de pericol foarte ridicat. AGIFER nu va face o investigaţie în urma incidentului, pentru că nu ar avea ce recomandări să facă, Dumitru subliniind că în situaţii ca aceasta este foarte importantă ancheta deschisă la nivelul Poliţiei şi Parchetului.
Ministrul Mediului anunţă că vor avea loc discuţii în CNSU pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de sistarea alimentării cu apă: Este necesar ca toate autorităţile să aibă planuri pentru suplimentarea rezervelor de apă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care duminică a discutat cu autorităţile din judeţul Prahova, despre situaţia legată de imposibilitatea furnizării apei potabile către zeci de mii de consumatori, dar şi cu cele din Dâmboviţa, judeţ afectat parţial de aceeaşi problemă, spune că „în această perioadă este posibil să mai intervină situaţii similare precum cea din aceste zile”, iar în acest context „este necesar ca toate autorităţile să aibă planuri pentru suplimentarea rezervelor de apă”. Diana Buzoianu anunţă că vor avea loc discuţii în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de criza apei potabile.
Turiştii aflaţi la munte, în Braşov, sfătuiţi să nu urce la altitudini mari din cauza riscului de avalanşă - VIDEO # News.ro
Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă. Celor care urcă pe traseele montană, salvamontiştii le recomandă să fie echipaţi corespunzător.
Elveţienii resping prin referendum introducerea unui serviciu civic obligatoriu în locul serviciului militar şi impunerea unei taxe climatice moştenirii celor mai bogaţi # News.ro
Elveţienii au respins masiv, duminică, o înlocuire a serviciului militar cu un serviciu civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, şi impunera unei taxe climatice moştenirii celor mai bogaţi, arată proiecţiile de după acest referendum, relatează AFP.
Clotilde Armand lansează două provocări către Ciolacu şi Grindeanu: Publicaţi diploma de BAC a lui Marcel Ciolacu şi cartea lui Grindeanu / Este scârbos să vedem cum liderii PSD îşi asumă rolul de critic al guvernului actual, din care fac parte şi ei # News.ro
Vicepreşedintele USR Clotilde Armand lansează duminică, în contextul recentului scandal despre colegul Ionuţ Moşteanu, despre care spune că ”şi-a cerut scuze public şi şi-a prezentat demisia, lucruri neobişnuite pentru politicienii de la noi” două provocări către liderii PSD Marcel Ciolacu şi Sorin Grindeanu, ea cerând publicarea diplomei de BAC a lui Marcel Ciolacu şi prezentarea cărţii preşedintelui PSD Sorin Grindeanu.
Podul peste râul Crişul Alb, situat pe drumul judeţean DJ 709, km 45+150, în localitatea Şicula, vechi de peste 100 de ani, a fost redeschis circulaţiei după turnarea celui de-al doilea strat de asfalt. Podul a fost închis parţial începând cu 13 octombrie 2025, pentru finalizarea lucrărilor rămase, anunţă Consiliul Judeţean Arad.
Apele Române anunţă că în continuare apa din barajul Paltinu nu poate fi tratată pentru a deveni potabilă. Instituţia solicită declararea stării de urgenţă # News.ro
Administraţia Naţională Apele Române anunţă, duminică după amiază, că deşi nivelul apei în barajul de la Paltinu, judeţul Prahova, a crescut, din cauza turbidităţii ridicate centralele la baraj sunt oprite pentru câteva ore, pentru că există risc de supraîncălzire. „Valorile ridicate ale turbidităţii nu permit tratarea corespunzătoare a apei, pentru potabilizarea apei”, transmit reprezentanţii instituţiei. Aceştia cer declararea stării de urgenţă în urma situaţiei din judeţul Prahova.
Handbal în scaun rulant: România, locul 7 la Campionatul European din Lituania, după ce a obţinut două victorii duminică # News.ro
Echipa de handbal în scaun rulant a României s-a clasat duminică, pe locul 7, la Campionatul European din Lituania. Turneul final se încheie duminică, după cinci zile în care nouă echipe naţionale au arătat, din nou, că sportul nu are limite.
Papa Leon al XIV-lea a plecat de la Istanbul către Beirut, duminică, pentru a purta un mesaj de pace în Libanul afectat de o criză endemică şi un război sângeros cu Israelul, în urma unei vizite în Turcia marcată de dialogul în favoarea unităţii creştinilor, relatează AFP.
Oana Gheorghiu: De săptămâna viitoare intrăm în pilotul efectiv al reformei companiilor de stat. Vom lua decizia finală cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă # News.ro
Oana Gheorghiu a prezentat, duminică, un bilanţ la o lună de când a preluat mandatul de viceprim-ministru, ea anunţând că săptămâna viitoare vor lua decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi vor începe lucrul concret cu ele. Vicepremierul mai spune că va veni în următoarele săptămâni cu primele măsuri clare de simplificare a debirocratizării şi că lucrează la o strategie unitară privind digitalizarea.
Bacău: Turla unei biserici a luat foc, pompierii intervenind pentru lichidarea incendiului care s-a extins pe sute de metri pătraţi - VIDEO # News.ro
Turla unei biserici din comuna Mărgineni, judeţul Bacău, a luat foc, duminică după amiază. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului care s-a extins pe aproximativ trei sute de metri pătraţi
Moment inedit la mii de metri altitudine: Un jandarm a interpretat la vioară imnul României într-un avion TAROM - VIDEO, FOTO # News.ro
Jandarmeria Română marchează într-un mod inedit Ziua Naţională a României, un jandarm interpretând la vioară imnul naţional la peste 10.000 de metri altitudine, într-un avion al companiei TAROM.
Huiduieli, duminică, la depunerea de coroane la Alba Iulia. O parte a publicului a huiduit când a fost depusă corona din partea preşedintelui Nicuşor Dan - FOTO, VIDEO # News.ro
Mai multe persoane care participă, duminică, la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a României, la Alba Iulia, au huiduit în momentul în care s-a depus coroana de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan, la ansamblul monumental din faţa Catedralei Încoronării.
FC Barcelona: Presa spaniolă preocupată de discuţia misterioasă între antrenorul Hansi Flick şi atacantul brazilian Raphinha - VIDEO # News.ro
FC Barcelona a învins Alavés, scor 3-1, sâmbătă, în etapa a 14-a din Liga, dar presa spaniolă este preocupată de discuţia misterioasă între antrenorul Hansi Flick, extrem de dezamăgit pe banca de rezerve, şi atacantul brazilian Raphinha.
Liga 2: CSM Reşiţa - Metalul Buzău, scor 2-0. Reşiţenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 44 # News.ro
Formaţia CSM Reşiţa a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Metalul Buzău, în etapa a XV-a a Ligii a II-a.
Preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki îşi anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban la o reuniune a Grupului de la Vişegrad, în urma vizitei acestuia la Moscova # News.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews.
Netanyahu îi cere în mod oficial preşedintelui Israelului să-l graţieze în procesul de corupţie. Procesul, care durează de mai mulţi ani, ”sfâşie” Israelul, apreciază el # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu - judecat de corupţie - i-a trimis o cerere oficială de graţiere preşedintelui Isaac Herzog, anunţă duminică preşedinţia israeliană, relatează AFP.
Operaţiuni eşuate de punere pe roţi a cisternei încărcate cu 19 tone de GPL, răsturnată pe marginea unui drum din Vaslui. Există pericolul creării de balans care să producă răsturnarea pe partea opusă # News.ro
Cisterna încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat şi care sâmbătă s-a răsturnat pe marginea drumului naţional 26, în judeţul Vaslui, nu a putut fi ridicată şi pusă pe roţi, după mai multe încercări. Autorităţile au adus în zonă două macarale şi două tractoare, însă există riscul ca cisterna să intre în balans şi să se răstoarne pe partea cealaltă. Pentru a încerca o nouă operaţiune de punere pe roţi, în zonă a fost solicitată o a treia macara.
Spitalul municipal Câmpina a sistat internările, din cauza problemelor legate de furnizarea de apă. Principala problemă a unităţii sanitare este cea legată de sterilizarea instrumentarului chirurgical şi de sterilizarea biberoanelor pentru copiii foarte mici, aceasta făcându-se la Ploieşti.
Extrema dreaptă germană îşi reconstruieşte organizaţia de tineret, în pofida încercărilor criticilor de a o opri # News.ro
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) s-a dotat cu o nouă organizaţie de tineret - "Generation Deutschland" -, într-un Congres la Giessen, în apropiere de Frankfurt, lansat cu două ore întârziere - din cauza unor manifestaţii şi blocării unor străzi de către critici ai acestei formaţiuni antimigraţie şi prorusă, relatează AFP.
Ministrul Mediului, despre situaţia din Prahova: Informaţiile care au ajuns la minister spuneau că în orice situaţie se va asigura apa potabilă/ E necesar să se analizeze dacă se îndeplinesc criteriile pentru declararea stării de urgenţă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cataloghează drept „de neacceptat” situaţia din judeţul Prahova, unde zeci de mii de consumatori nu primesc apă potabilă, din cauza turbidităţii crescute a apei de la barajul Paltinu, unde se fac lucrări şi unde apa este tulbure din cauza lucrărilor şi a condiţiilor meteo. „Informaţiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situaţie vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”, spune Diana Buzoianu. Ea a precizat că este necesar să fie analizat imediat dacă se îndeplinesc criteriile pentru instituirea stării de urtgenţă.
Agenţi economici din Prahova, afectaţi de problemele legate de turbiditatea apei. Staţia de Tratare de la Voila anunţă debit redus, la cel mult jumătate - FOTO # News.ro
Staţia se Tratare a Apei Voila din judeţul Prahova anunţă că nu mai poate trata apa de la barajul Paltinu, din cauza turbidităţii crescute. Duminică dimineaţă, furnizarea de apă către agenţii economici care primeau apă din această sursă a fost sistată, fiind furnizată apă dintr-o altă sursă, însă „pentru o perioadă limitată de timp, la un debit redus la maxim 50%”.
Kyle Palmieri, jucătorul echipei New York Islanders, a reuşit un punct ciudat în sezonul regulat al NHL (liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă).
Proiecţiile demografice ale INS: Populaţia României ar urma să scadă cu 3,4 milioane persoane, până în 2080, faţă de 2025, în cel mai probabil scenariu # News.ro
Populaţia României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% faţă de anul 2025. Acesta este cel mai probabil scenariu, consemnat de de Intitutul Naţional de Statistică (INS), în lucrarea intitulată ”Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080”. Proiecţia populaţiei rezidente a fost elaborată în trei variante şi toate scenariile arată o scădere a populaţiei, însă dimensiunea declinului diferă semnificativ. Astfel, varianta constantă („varianta reper”) arată că populaţia României ar scădea de la 19,036 milioane în 2025 la 14,367 milioane persoane în 2080. Varianta optimistă arată că, într-un scenariu favorabil, diminuarea populaţiei s-ar reduce doar cu 1,923 milioane persoane, adică circa 10,1% din populaţia actuală. La nivel naţional, numărul persoanelor active scade de la aproximativ 8.304.000 persoane în 2024 la între 6.027.000 şi 6.535.000 persoane în 2080, ceea ce corespunde unei reduceri între 21,3% şi 27,4%, în funcţie de variantă, arată lucrarea INS.
Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut duminică la cel puţin 146 de morţi şi ar putea creşte în continuare, anunţă poliţia, relatează AFP.
Filipinezul Emmanuel Pacquiao Jr., fiul legendarului boxer Manny Pacquiao, a terminat la egalitate în debutul său la profesionişti împotriva americanului Brendan Lally, sâmbătă, la Temecula (California, Statele Unite).
Jeremy Corbyn lansează un nou partid ”socialist”, ”Your Party”, la un Congres la Liverpool, într-un peisaj divizat al stângii # News.ro
Jeremy Corbyn şi-a afişat voinţa de a construi ”un nou partid socialist democratic” în Regatul Unit, în deschiderea Congresului inaugurat al formaţiunii pe care a cofondat-o cu scopul de a ocupa un spaţiu pe eşicherul stâng şi a-i atrage pe cei dezamăgiţi de Guvernul laburist, relatează AFP.
Un mecanism surprinzător lămureşte efectul antidiabetic al unui medicament, după 60 de ani de utilizare # News.ro
Un medicament folosit de decenii pentru controlul glicemiei ar putea avea o ţintă-cheie şi în sistemul nervos central, ceea ce schimbă perspectiva asupra modului în care este reglat metabolismul glucozei, oferind totodată, noi potenţiale strategii de tratament.
Dolj: Copil de 14 ani, prins la volanul unui autoturism radiat şi cu număr false de înmatriculare # News.ro
Un copil de 14 ani a fost prins la volanul unui autoturism, pe o stradă din judeţul Dolj. Verificările în baza de date a Poliţiei au indicat că autovehiculul este radiat, pe el fiind montate numere false de înmatriculare.
Electrovalva unui contor de gaz, amplasat în exteriorul unei clădiri din municipiul Piatra Neamţ, găsită în flăcări. Alimentarea cu gaz în zonă a fost sistată # News.ro
Electrovalva unui contor de gaz amplasat în exteriorul unei clădiri din Piaţa Mihail Kogălniceanu, din municipiul Piatra-Neamţ, a fost găsită în flăcări, duminică dimineaţă. Pentru a preveni alte incidente, autorităţile şi furnizorul de gaz au sistat alimentarea în zonă. În imobilul lângă care s-a produs incidentul nu se afla nicio persoană.
Incident de siguranţă pe calea ferată. Un tren de persoane a lovit o osie amplasată pe linia ferată. O a doua osie a fost găsită în zona incidentului. Trenul a avut întârziere de peste două ore # News.ro
Un incident de siguranţă s-a produs, sâmbătă seară, pe calea ferată, în judeţul Caraş Severin, unde un tren de persoane a lovit o osie de vagonet amplasată pe linia ferată. O a doua osie a fost găsită în zona incidentului, pe o altă linie, după ce mecanicul trenului a reuşit să oprească garnitura feroviară. Nu se ştie cine a amplasat cele două osii pe şine.
Cinci morţi şi un rănit în nord-estul Franţei, într-un incendiu într-o clădire cu trei niveluri la Neuves-Maisons, în în Meurthe-et-Moselle # News.ro
Cinci persoane au murit într-un incendiu, la Neuves-Maisons, în Meurthe-et-Moselle (nord-est), anunţă duminică pompierii şi prefectura, relatează AFP.
Şoferul care a provocat un accident în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare avea o alcoolemie de aproape trei la mie. El a fost reţinut # News.ro
Bărbatul care a provocat un accident, sâmbătă seară, în parcarea unui complex sportiv din municipiul Satu Mare avea o alcoolemie de aproape trei la mie în sânge. El a fost reţinut pentru 24 de ore.
Mai multe zone din judeţul Argeş au fost inundate, în urma ploilor torenţiale din ultimele ore, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din gospodării. De asemenea, copaci şi stâlpi de electricitate s-au prăbuşi, în urma incidentelor nefiind înregistrate victime.
Bărbat care transporta piese auto furate din Polonia, prins de către poliţiştii din Bacău. El avea în maşină 13 catalizatoare auto # News.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost prins de către poliţiştii din Bacău în timp ce transporta în autoturism piese sustrase de la autovehicule de pe teritoriul Poloniei. Poliţiştii români au găsit în maşina suspectului 13 catalizatoare şi alte piese şi au reuşit să identifice şi locurile din Polonia de unde acestea au fost sustrase.
România debutează, duminică, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, care se desfăşoară la Chengdu (China).
Hunedoara: O maşină s-a răsturnat în râul Cerna/ Şoferul a fost rănit şi dus de urgenţă la spital - FOTO # News.ro
O maşină s-a răsturnat în râul Cerna, în judeţul Hunedoara, iar şoferul, rănit, a fost dus de urgenţă la spital. La faţa locului au intervenit pompierii.
Prahova: O lucrare făcută pentru reţeaua de canalizare a oraşului Breaza s-a surpat în urma ploii torenţiale. Gospodării au fost inundate şi au căzut copaci în mai multe localităţi # News.ro
O lucrare făcută pentru reţeaua de canalizare a oraşului prahovean Breaza s-a surpat, pe o lungime de aproximativ 15 metri, în urma ploii torenţiale din ultimele zile. Apele acumulate ca urmare a precipitaţiilor abundente au provocat inundaţii, pompierii intervenind în mai multe localităţi pentru evacuarea apei din gospodării şi pentru îndepărtarea unor copaci care au căzut.
Mai multe zone din judeţul Argeş au fost inundate, în urma ploilor torenţiale din ultimele ore, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din gospodării. De asemenea, copaci şi stâlpi de electricitate s-au prăbuşi, în urma incidentelor nefiind înregistrate victime.
Un brad de Crăciun amplasat într-un cartier din Suceava a fost demontat, după ce fusese ornat, iar luminiţele puse în funcţiune. Motivul este că suportul adus pentru pomul de mari dimensiuni nu era adecvat , bradul riscând să cadă # News.ro
Un brad de Crăciun amplasat cartierul Iţcani din municipiul Suceava a fost demontat, la doar o zi după ce a fost ornat, iar luminiţele puse în funcţiune. Reprezentanţii administraţiei publice şi-au dat seama că suportul folosit pentru susţinerea pomului nu era adecvat dimensiunilor mari ale acestuia, bradul riscând să cadă peste trecători.
Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi vrea să achiziţioneze alte 240 / De asemenea, va cumpăra şi 24 de sisteme de detectare a dronelor - FOTO, VIDEO # News.ro
Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi vrea să achiziţioneze alte 240.de drone cu rază lungă, medie şi scurtă de acţiune, precum şi 24 de sisteme de detectare a dronelor.
