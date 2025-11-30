Antrenorul lui PSV, decizie radicală în cazul lui Dennis Man! Nu s-a mai întâmplat asta de 10 meciuri
Fanatik, 30 noiembrie 2025 17:50
Dennis Man, uitat pe banca de rezerve în PSV - Volendam 3-0. Ce se întâmplă cu atacantul echipei naționale. Antrenorul echipei din Olanda a explicat tot.
Acum 5 minute
18:10
Formula 1, Marele Premiu al Qatarului. Titlul mondial se poate decide astăzi. Lando Norris, depășit de Max Verstappen în primul tur! # Fanatik
Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen se luptă pentru titlul mondial în Formula 1 înaintea Marelui Premiu al Qatarului. Cum arată grila de start.
Acum 10 minute
18:00
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori # Fanatik
Ronaldinho a fost prezent la Iași pentru un meci demonstrativ. Organizatorii au plătit o sumă uriașă pentru a-l plăti pe superstarul brazilian, dar asistența a fost una redusă.
Acum 30 minute
17:50
Antrenorul lui PSV, decizie radicală în cazul lui Dennis Man! Nu s-a mai întâmplat asta de 10 meciuri # Fanatik
Dennis Man, uitat pe banca de rezerve în PSV - Volendam 3-0. Ce se întâmplă cu atacantul echipei naționale. Antrenorul echipei din Olanda a explicat tot.
Acum o oră
17:30
El este primul fotbalist care a câștigat UEFA Champions League și Copa Libertadores de două ori. Are doar 34 de ani și deja a făcut istorie în fotbal # Fanatik
Un fotbalist în vârstă de doar 34 de ani a reușit să facă deja istorie în fotbal. A câștigat de două ori atât UEFA Champions League cât și Copa Libertadores.
17:20
Ionuț Cercel, șocat după transferul la FCSB: „Era ceva wow”. Ce a declarat despre prima sa întâlnire cu Gică Hagi # Fanatik
Ionuț Cercel a vorbit despre două dintre cele mai importante momente ale carierei sale: prima întâlnire cu Gheorghe Hagi, sub comanda căruia a debutat la Farul, și transferul la FCSB.
Acum 2 ore
17:00
Decizia luată de Peluza Nord dacă FCSB pierde cu Farul și ratează play-off-ul: „Vor veni alții”. Exclusiv # Fanatik
FCSB este în fața unui duel crucial cu o candidată directă la play-off, Farul Constanța. Gheorghe Mustață a dezvăluit ce va face Peluza Nord în cazul unei înfrângeri duminică seară
16:50
Portarul Universității Craiova, Pavlo Isenko, era s-o comită cu Mainz, iar acum își „periază“ suporterii: „Evoluăm la fiecare meci în 12 jucători!“ # Fanatik
Pavlo Isenko le-a transmis un mesaj de suflet suporterilor Universității Craiova, pe care-i consideră indispensabili din angrenajul oltenilor. Ce a spus despre U Cluj, următoarea adversară a alb-abaștrilor.
16:40
16:30
Giovanni Becali a dezvăluit ce comision a încasat la transferul lui Răducioiu la Milan: ”Erau două pachețele”. Berlusconi, ca Gigi Becali! Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre comisionul pe care l-a încasat după transferul lui Florin Răducioiu la AC Milan. Impresarul, povești fabuloase cu marele Silvio Berlusconi.
Acum 4 ore
16:10
Mircea Lucescu a început să pregătească meciul de baraj cu Turcia. FANATIK a aflat că selecţionerul României va pleca la Istanbul pentru urmări derby-ul Fenerbahce - Galatasaray.
16:00
Cum a reușit Cristi Borcea să câștige 300 de milioane de euro. Dezvăluiri neașteptate făcute de faimosul afacerist # Fanatik
Cristi Borcea a reușit să câștige o adevărată avere. Și chiar el recunoaște că drumul nu a fost deloc unul ușor. Afaceristul a avut însă ideile potrivite la momentul potrivit.
15:40
Gazzetta dello Sport a numit marea problemă a lui Cristi Chivu după înfrângerile suferite de Inter cu AC Milan și Atletico Madrid: „E clar” # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a suferit două eșecuri importante în ultima săptămână, în derby-ul cu AC Milan și în partida de Champions League cu Atletico Madrid, iar presa din Italia a scos în evidență o mare problemă cu care se confruntă tehnicianul român.
15:10
FIFA dorește să implementeze o nouă regulă! Va fi testată la o competiție din acest final de an # Fanatik
Prin vocea președintelui Comisiei de Arbitraj, Pierluigi Collina, FIFA a transmis că dorește să implementeze o nouă regulă, care va fi testată încă din acest an.
14:50
Filipe Coelho trage un semnal de alarmă înainte de U Cluj – Universitatea Craiova. Portughezul, impresionat de nivelul SuperLigii: „Se joacă un fotbal de calitate!” # Fanatik
Antrenorul Universității Craiova a prefațat partida cu Universitatea Cluj, de luni seară și a vorbit la superlativ despre campionatul României și echipele angrenate în luptă.
14:20
Culise șoc despre despărțirea lui Edi Iordănescu de Legia Varșovia. „Unde nu decid, plec!”. Exclusiv # Fanatik
Care a fost, de fapt, adevăratul motiv pentru care Edi Iordănescu a plecat de la Legia Varșovia. Fostul selecționer al României nu a putut să-și calce în picioare principiile
Acum 6 ore
14:10
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a tânărului Danylo # Fanatik
Războiul din Ucraina, un eveniment dramatic pentru milioane de persoane, l-a ajutat pe un tânăr de 18 ani să își îndeplinească un vis. Povestea fabuloasă a lui Danylo, ajuns campion la sumo în Japonia.
13:30
CFR Cluj spune că a sistat transferurile după 0-3 cu FC Argeș: „Nu avem oferte!”. Dezvăluire de ultimă oră: „FCSB insistă încă pentru Emerllahu!”. Exclusiv # Fanatik
Supărare mare la CFR Cluj după eşecul cu FC Argeş. Iuliu Mureşan susţine că s-au sistat transferurile, dar FANATIK a aflat că FCSB insistă pentru transferul lui Emerllahu.
13:20
CFR Cluj, făcută KO și la moral de FC Argeș: „Băieții sunt cu ochii plecați, nu îmi place”. Daniel Pancu a prevăzut dezastrul # Fanatik
Ce s-a întâmplat înainte de FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Explicațiile lui Iuliu Mureșan pentru înfrângerea la scor suferită de ardeleni. „Parcă am câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor”.
13:10
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor # Fanatik
Ciprian Marica recunoaște că a făcut o investiție greșită care i-a adus pierderi uriașe. S-a luat după prieteni și a investit o adevărată avere într-o afacere.
12:50
„Mi-aș dori ca Farul – FCSB să se joace 120 de minute!”. Conducerea lui Dinamo, cu gândul la Eternul derby # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a vorbit despre programul echipei sale din luna decembrie. Care este obiectivul pentru meciurile cu Farul și FCSB
12:30
Care este situația medicală a lui Daniel Armstrong și Jordan Ikoko înainte de FCSB – Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu # Fanatik
Vești proaste pentru Kopic. Un alt jucător de la Dinamo s-a accidentat și ar putea rata derby-ul cu Dinamo. Andrei Nicolescu a vorbit despre problemele echipei.
12:20
Gigi Mustață l-a desființat pe Vali Crețu: „Cu limbajul ăsta de băiat de peluză, vii lângă mine, nu mai joci fotbal”. Exclusiv # Fanatik
Liderul Peluzei Nord l-a făcut praf pe Vali Creţu, pentru atitudinea avută de fotbalist în faţa fanilor după meciul cu Steaua Roşie Belgrad. Gigi Mustaţă a declarat că nu va permite niciunui jucător să înjure suporterii.
Acum 8 ore
12:10
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte # Fanatik
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc anul viitor. Evenimentul a fost catalogat în presă ca fiind ”nunta anului 2026” și chiar nu e de mirare de ce.
12:00
Accidentare horror la Dinamo: „E complicat, i-a sărit umărul!”. Fotbalistul va lipsi patru luni. Exclusiv # Fanatik
Accidentare horror la Dinamo. Andrei Nicolescu a dezvăluit că accidentarea lui Antonio Borduşanu este serioasă şi mijlocaşul va fi indisponibil în următoarele patru luni.
11:40
Dani Coman, prima reacție după ce FC Argeș a zdrobit-o pe CFR Cluj: „Mi-am dorit un singur lucru când am venit la Pitești!” # Fanatik
Dani Coman, primele impresii după ce FC Argeș a învins o nouă „favorită” la titlul de campioană. Ce a spus președintele piteștenilor după ce echipa sa a demolat-o pe CFR Cluj
11:30
2,5 milioane de euro pentru fundașul central dorit de Gigi Becali la FCSB: „Sunt discuții!”. Exclusiv # Fanatik
Dani Coman a dezvăluit oferta uriaşă pe care FC Argeş o are pentru Mario Tudose, fundaşul central dorit de Gigi Becali la FCSB. În ce stadiu se află transferul.
11:10
Ce au remarcat analiștii Fanatik în victoria lui Dinamo cu Oțelul: „Începe să aibă simptome de echipă mare!”. Comparație față de meciul cu FC Botoșani # Fanatik
Laude pentru Dinamo după victorie în fața celor de la Oțelul Galați. Ce au remarcat analiștii FANATIK după succesul obținut de echipa lui Kopic pe Arena Națională.
11:00
Celebrul fotbalist român care recunoaște că a avut mai multe aventuri tumultoase. Deși era căsătorit, soția lui i-a permis multe: ”Aveam o agendă, alfabetic” # Fanatik
Un celebru fotbalist român recunoaște că în tinerețe a avut mai multe aventuri, chiar dacă era căsătorit. Mai mult de atât, soția sa i-ar fi permis multe.
10:40
Un fost pilot de Formula 1 a fost arestat în Germania pentru fraudă și delapidare. A fost bun prieten cu Lewis Hamilton, dar relația s-a stricat după un incident violent.
10:20
Motivul pentru care Carlos Alcaraz a fost penalizat cu două milioane de dolari! Spaniolul nu a avut nimic de comentat # Fanatik
Carlos Alcaraz este la, numai 22 de ani, deținătorul unei averi fabuloase, reușind să câștige o sumă pe care alți mari tenismeni ai lumii nu au strâns-o în cariera lor
Acum 12 ore
10:10
Ce înfățișare are femeia care a adus-o pe lume pe tenismena Jaqueline Cristian, clasată pe locul 39 în WTA. Foarte multe persoane au impresia că sunt surori.
09:50
Detalii de ultimă oră despre inaugurarea muralului cu Gică Hagi și Valderrama de la Arena Națională # Fanatik
Află toate detaliile despre inaugurarea oficială a muralului gigant cu Gică Hagi și Carlos Valderrama de la Arena Națională. Evenimentul va avea loc pe 5 decembrie, cu prezențe surpriză.
09:40
Ar fi o adevărată lovitură: unde ar urma să joace Umit Akdag! Turcii au făcut anunțul chiar înaintea barajului cu România # Fanatik
Veste uriașă primită de Umit Akdag. Fostul internațional de tineret ar putea prinde transferul carierei chiar înainte de Turcia - România, semifinala barajului de calificare la CM 2026
09:20
Maghiarii au văzut victoria României cu Japonia și s-au convins înaintea meciului direct de la Mondial: „A avut dificultăți” # Fanatik
Presa din Ungaria a reacționat după ce România a învins-o pe Japonia, 31-27, și are asigurate biletele de calificare în grupa principală a Campionatului Mondial.
09:10
Stadionul de peste 170 de milioane de euro care va aduce o adevărată avere pentru Dinamo. Va fi construit în centrul Capitalei, iar așteptările sunt uriașe # Fanatik
Un nou stadion din București este în prim plan. Costă nu mai puțin de 170 de milioane de euro și este de așteptat să aducă o avere către Dinamo. Despre ce este vorba?
08:50
Ce a făcut Budescu după a încheiat conturile cu Tunari. Decizia fostului internațional pune capăt speculațiilor # Fanatik
Constantin Budescu și-a reziliat contractul cu divizionara secundă, unde a evoluat foarte puțin în acest sezon, deși fusese anunțat ca o achiziție de marcă
08:40
Fără precedent! Jucătorul de 2.000.000 de euro a aflat că nu e titular chiar înainte să iasă pe teren și a luat o decizie radicală. Video # Fanatik
Scene fără precedent în Ligue 1. Jucătorul cotat la 2.000.000 de euro a aflat că nu e titular și a luat o decizie care face înconjurul lumii.
08:10
Afacerea lansată de Ion Țiriac în urmă cu zeci de ani care l-a ajutat să ajungă cel mai bogat român: ”Oameni săraci n-am văzut” # Fanatik
În urmă cu zeci de ani, când România nu știa încă ce este acela capitalism, Ion Țiriac punea pe picioare afacerea care, ulterior, îl ajuta să ajungă cel mai bogat român.
07:40
Lionel Messi și-a calificat echipa, pe Inter Miami, în prima finală de MLS din istoria clubului la care acționar este și David Beckham, unde va da peste un alt campion mondial
07:20
Transferul de 5 milioane de euro al lui Dan Șucu, făcut praf înainte de revenirea în România: „A fost invizibil” # Fanatik
Cu mai puțin de două săptămâni înainte de revenirea sa în România, transferul de cinci milioane de euro al lui Dan Șucu a fost ținta criticilor. Ce s-a scris despre atacantul ce a făcut ravagii în SuperLiga
07:10
S-a dat cel mai râvnit trofeu din America de Sud. Antrenorul câștigătoarei e un adevărat magician # Fanatik
Luis Felipe, fost jucător la Atletico Madrid, a adus brazilienilor de la Flamengo, cel mai important trofeu decernat în fotbalul sud-american și are un număr record de trofee câștigat în 2025
06:50
Gigantul străin care ar putea deveni finanțator în Superligă. O investiție uriașă este pregătită în România # Fanatik
Un gigant străin care se tot extinde ar putea să devină finanțator în Superligă. Despre cine este vorba și ce interese are compania la noi în România?
06:40
Gigi Mulţescu, SMURD-ul din SuperLiga: “Mereu a mers în situaţii grele şi a salvat toate echipele!” # Fanatik
De-a lungul carierei, Gigi Mulțescu a preluat, de regulă, doar echipe aflate în dificultate, pe care le-a resuscitat. Fiul regretatului tehnician și-a amintit cum își negocia tatăl său, poreclit SMURD, contractele.
06:10
Cine este soția lui Marius Lăcătuș. Mariana a dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste # Fanatik
Cum arată partenera de viață a fostului jucător de fotbal Marius Lăcătuș. Mariana a povestit în ce fel a decurs, de fapt, relația amoroasă dintre ei.
Acum 24 ore
00:50
Cătălin Cîrjan s-a dus „glonț” la ea și i-a pus banderola de căpitan pe braț! Gest romantic după Dinamo – Oțelul 1-0. Foto # Fanatik
Cătălin Cîrjan a fost omul meciului Dinamo - Oțelul 1-0. La final, autorul golului din minutul 37 a savurat din plin victoria și a făcut un gest romantic
00:30
E gata! După ce a fost criticat public de conducerea lui Dinamo, Stipe Perica a făcut anunțul despre viitor: „100%” # Fanatik
Stipe Perica se află într-o situație nefastă la Dinamo, echipă pentru care a înscris un singur gol în acest sezon. La finalul partidei cu Oțelul, atacantul croat a vorbit despre viitorul său la echipă.
00:20
Laszlo Balint, discuție tensionată cu arbitrul Iulian Călin după Dinamo – Oțelul 1-0: „Asta i-am spus” # Fanatik
Laszlo Balint a dezvăluit ce a discutat cu „centralul” Iulian Călin la finalul partidei Dinamo - Oțelul 1-0. Tehnicianul gălățenilor a comentat și efectul pe care „legea Novak” l-ar putea avea asupra echipei sale.
00:00
Zeljko Kopic a avut un remarcat după Dinamo – Oțelul 1-0: „A făcut un joc top”. Ce mesaj a avut pentru conducere # Fanatik
Pe cine a remarcat Zeljko Kopic după Dinamo - Oțelul 1-0. Antrenorul din Ștefan cel Mare a lăudat un jucător și a avut un mesaj îndreptat direct către propria conducere.
29 noiembrie 2025
23:50
Cătălin Cîrjan s-a descătușat după ce a decis de unul singur Dinamo – Oțelul 1-0: „Simțeam presiune pe mine” # Fanatik
Cătălin Cîrjan (22 de ani) a fost, din nou, decisiv pentru Dinamo. Căpitanul „câinilor roșii” a marcat singurul gol din victoria cu Oțelul. Dinamoviștii așteaptă acum cu nerăbdare derby-ul cu FCSB
23:40
După debutul la Dinamo, Adrian Mazilu a „amenințat-o” pe Steaua! Gestul de la finalul partidei cu Oțelul: „Sper să luăm titlul”. Video # Fanatik
Adrian Mazilu a debutat la Dinamo în partida cu Oțelul Galați și a sărbătorit victoria cu 1-0, la finalul confruntării, împreună cu suporterii, amenintându-o pe FCSB.
