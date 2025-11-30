Scandal uriaș la meciul lui Laurențiu Reghecampf din Liga Campionilor! Ce s-a întâmplat

Sport.ro, 30 noiembrie 2025 19:20

Pas greșit făcut de echipa lui „Reghe”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
19:40
La 39 de ani, Dragoș Grigore face legea la noua echipă: dublă în 5 minute pentru fostul căpitan al naționalei! Sport.ro
Experimentatul fundaș central își vede în continuare de treabă în fotbalul românesc.
Acum 15 minute
19:30
Surpriză uriașă la FCSB pentru meciul cu Farul: e OUT din lot! Sport.ro
Farul Constanța – FCSB se joacă în etapa cu numărul 18 din Superliga României. Meciul este programat în această seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 30 minute
19:20
Scandal uriaș la meciul lui Laurențiu Reghecampf din Liga Campionilor! Ce s-a întâmplat Sport.ro
Pas greșit făcut de echipa lui „Reghe”.
Acum o oră
19:10
”Fanii ți-au scandat numele. Cum te simți?” Cristi Chivu, răspuns de mare antrenor Sport.ro
Inter a învins-o cu 2-0 pe Pisa în deplasare.
19:10
România - Danemarca, luni de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. "O ambiție greu de realizat la prima vedere" Sport.ro
România joacă luni (21:30) contra Danemarcei ultima partidă din Grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin.
19:00
Aston Villa - Wolverhampton, decis de Boubacar Kamara! Meciul a fost LIVE pe VOYO Sport.ro
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
18:50
Marius Măldărășanu, nemilos după ce Hermannstadt a ajuns pe penultimul loc: „Suntem masochiști!” Sport.ro
Hermannstadt continuă căderea liberă în Superligă, iar înfrângerea cu UTA, scor 1-2 la Sibiu, a aprins scânteia nemulțumirii în vestiar. 
Acum 2 ore
18:40
Așa da derby! Condusă de Rapid, Dinamo s-a desprins decisiv în finalul meciului Sport.ro
S-a încheiat turul Superligii masculine.
18:30
A semnat cu FCSB și a rămas cu gura căscată: „Era ceva wow!” Sport.ro
Fundașul a semnat cu FCSB la începutul anului 2025.
18:30
Nota primită de Cristi Chivu după Pisa - Inter 0-2: ”Echipa nu este perfectă” Sport.ro
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani), a câștigat în deplasare pe terenul celor de la Pisa, scor 2-0.
18:20
Italienii au reacționat categoric după ce Interul lui Chivu a câștigat după două eșecuri usturătoare: ”Un singur nume spunem” Sport.ro
Pisa - Inter Milano s-a încheiat 0-2.
18:00
Pisa - Inter 0-2. Victorie importantă pentru Cristi Chivu în Serie A Sport.ro
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani), a câștigat în deplasare pe terenul celor de la Pisa, scor 2-0.
17:50
Transferul de 145.000.000 de € de la Liverpool a spart, în sfârșit, gheața! Cum a marcat Alexander Isak cu West Ham Sport.ro
West Ham - Liverpool, LIVE TEXT - AICI.
Acum 4 ore
17:40
Dat ”ca și plecat” de la Dinamo, Andrei Nicolescu a făcut anunțul Sport.ro
Fotbalistul trece printr-o perioadă dificilă la Dinamo, iar prestațiile slabe din ultimele etape au aprins discuții despre o posibilă plecare în mercato-ul de iarnă. 
17:20
Leo Messi, un lider în America: ”Ne-a obișnuit cu extraordinarul, pentru că el este extraordinar” Sport.ro
Lionel Messi (38 de ani) a plecat din Europa în 2023 și a semnat peste ocean cu Inter Miami în Major League Soccer (MLS).
17:10
Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata” Sport.ro
Un nou stadion modern ar urma să apară pe harta fotbalului românesc în cel mai scurt timp.
17:00
Noul antrenor de la Genoa a luat decizia în cazul lui Nicolae Stanciu Sport.ro
Genoa a intrat într-o nouă eră după plecarea lui Patrick Vieira, iar Daniele De Rossi, alesul patronului Dan Șucu, a început cu rezultate bune pe banca „grifonilor”.
16:40
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie în carne vie: decizia luată în premieră cu privire la Mohamed Salah Sport.ro
Liverpool traversează o perioadă cruntă în actuala stagiune.
16:30
Giani Kiriță știe ce îi lipsește lui Dinamo: ”Ar fi ideal” Sport.ro
Dinamo a câștigat chinuit pe teren propriu cu Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa a 18-a din Superliga României.
16:30
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!” Sport.ro
Atacantul a fost unul dintre cele mai scumpe transferuri ale FCSB-ului la începutul anilor 2010.
16:10
Românul, OUT de la Dinamo Kiev! Plecarea antrenorului principal i-a fost fatală Sport.ro
Schimbări în staff-ul tehnic al echipei din Ucraina.
16:10
Universitatea Craiova devine o echipă importantă în Europa! A ajuns în atenția presei internaționale Sport.ro
Universitatea Craiova speră să se califice în fazele eliminatorii ale Conference League. 
16:00
Conducerea CFR Cluj, verdict pentru Pancu după ce ardelenii au fost făcuți KO de FC Argeș: ”Nu-mi place!” Sport.ro
FC Argeș s-a impus cu scorul de 3-0 în fața lui CFR Cluj în runda cu numărul 18 din Superliga României.
Acum 6 ore
15:10
Strasbourg – Brest, 16:00, LIVE pe VOYO! Alte patru meciuri în Franța Sport.ro
Cinci meciuri sunt programate în această seară în Ligue 1, LIVE pe VOYO.
15:10
Regula Alvarez, aplicată în Premier League, la Palace - United, după ce Mateta a atins de două ori mingea la penalty Sport.ro
Moment inedit în timpul meciului Crystal Palace - Manchester United, disputat duminică după-amiază, în runda a 13-a din Premier League.
15:00
Ce premiu a încasat Gabriela Ruse în Slovacia, după ce a cucerit primul trofeu din ultimii patru ani și jumătate Sport.ro
Gabriela Ruse a impresionat la Trnava, într-un turneu ITF de calibru W75.
15:00
Filipe Coelho, impresionat de ce a găsit în Superliga: "Avem antrenori și jucători foarte buni, direcția e bună" Sport.ro
După primele săptămâni petrecute în Bănie, Filipe Coelho a tras linie și a analizat fotbalul românesc.
14:40
Hotărârea luată de Gigi Becali în privința lui Ngezana, după ce fotbalistul a cerut să nu facă deplasarea la meciul cu Farul Sport.ro
Farul Constanța - FCSB se joacă în runda cu numărul 18 din Superliga României, meci ce poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro
14:40
Gigi Becali a ales titularul din banda dreaptă! Mesaj clar după eșecul de la Belgrad: "Îmi place mai mult" Sport.ro
FCSB a capitulat în fața echipei Steaua Roșie Belgrad (0-1), iar Gigi Becali nu a ezitat să își exprime preferințele tactice după înfrângerea suferită în fața Stelei Roșii Belgrad.
14:30
Gabriela Ruse a câștigat turneul de la Trnava: progres incredibil în clasamentul WTA, la final de sezon Sport.ro
Gabriela Ruse, triumfătoare în turneul ITF W75 de la Trnava, Slovacia.
14:30
Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) a fost trecut pe banca de rezerve a lui PSV Eindhoven, după multe meciuri în care a făcut parte din primul 11 aliniat de Peter Bosz.
14:00
Circ total în fotbalul românesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace într-o mlaștină Sport.ro
Scene demne de cascadorii râsului au avut loc în Liga a 4-a din România.
14:00
Probleme pentru Kopic! Diagnosticul dur primit de un dinamovist după meciul cu Oțelul: se operează Sport.ro
Dinamo a obținut o victorie muncită cu Oțelul Galați, scor 1-0.
Acum 8 ore
13:40
Chelsea - Arsenal, LIVE pe VOYO de la 18:30. Derby londonez între cele mai în formă echipe din Premier League Sport.ro
Chelsea și Arsenal, formații aflate pe podium în Premier League, se înfruntă de la ora 18:30, în direct pe VOYO, în runda a 13-a.
13:30
Misiune de spionaj pentru Lucescu: a refuzat SUA și pleacă în Turcia pentru "șocul" Fener - Galata Sport.ro
Mircea Lucescu nu pierde nicio secundă când vine vorba de pregătirea barajului pentru Cupa Mondială.
13:20
A sărit în apărarea gafeurului de la Inter: ”Cineva vrea să scape de el!” Sport.ro
În ultimele zile, în presa din Italia, s-a discutat despre o schimbare majoră pe care Cristi Chivu vrea să o aducă la Inter.
13:10
Transfer ratat de FCSB: "A căzut, nu mai întrebați!" Sport.ro
FCSB și-a manifestat interesul pentru doi jucători de la CFR Cluj, însă se pare că ambele mutări au picat.
12:40
Război civil la FCSB! Liderul Peluzei Nord, furios pe un jucător: ”Nu vom mai accepta! Atitudine de băiat de peluză!” Sport.ro
FCSB a pierdut în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, în faza principală Europa League.
12:40
Ion Țiriac, donații de sute de milioane de euro. Fiul miliardarului a dezvăluit totul Sport.ro
Ion Ţiriac (86 de ani) rămâne o figură notorie în business-ul românesc, cu o avere estimată la peste două miliarde de euro.
12:40
Trei transferuri la Dinamo în iarnă! Prima țintă, un internațional român Sport.ro
Dinamo a urcat pe locul 2 în Superliga după victoria cu Oțelul Galați (1-0), iar "câinii" se gândesc deja la întăriri în fereastra de mercato din iarnă.
12:20
Nu doar Florin Tănase! Încă un fotbalist reprezentat de Ioan Becali s-a luat de impresar: "Nu e normal ce face" Sport.ro
Conflictul dintre Giovanni Becali (73 de ani) și Florin Tănase a provocat o reacție în lanț.
12:20
Un fost militar britanic călătorește de 27 de ani în jurul lumii! Sport.ro
În luna octombrie 2025, acesta a traversat teritoriul României.
12:20
Își anunță boicotul din timp: Iga Swiatek a făcut declarația care va supăra conducerea circuitului WTA Sport.ro
Iga Swiatek este una dintre primele jucătoare care critică programul aglomerat al circuitului WTA.
12:10
Farul Constanța – FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana vrea revanșa pentru a se apropia de locurile de play-off Sport.ro
Farul Constanța – FCSB se joacă în etapa cu numărul 18 din Superliga României.
11:50
Ușa închisă pentru FCSB?! Clubul a anunțat că jucătorul dorit de Becali poate ajunge în străinătate: ”2,5 milioane de euro!” Sport.ro
Unul dintre jucătorii aflați pe lista lui FCSB în ultimele luni ar putea părăsi Superliga României.
11:50
West Ham - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:05. "Cormoranii", obligați să încheie seria neagră Sport.ro
West Ham United și Liverpool se înfruntă pe London Stadium, duminică, de la 16:05, în runda a 13-a din Premier League. Meciul va fi transmis în direct de VOYO.
Acum 12 ore
11:30
Unirea Slobozia - FC Botoșani, LIVE TEXT PE Sport.ro, de la ora 17:30! Cel mai bun atac vs. dorința de revanșă Sport.ro
Unirea Slobozia și FC Botoșani se înfruntă astăzi, de la ora 17:30, într-un duel care pune față în față una dintre cele mai pragmatice echipe de pe teren propriu și cea mai eficientă ofensivă din SuperLiga.
11:20
Anunț de ultimă oră făcut de olandezi în privința lui Dennis Man Sport.ro
PSV Eindhoven, echipa la care evoluează Dennis Man, va juca în campionat împotriva celor de la FC Volendam, în etapa a 14-a din Eredivisie.
11:10
Anunț uriaș pentru fanii dinamoviști: buget de 20 de milioane de euro în Ștefan cel Mare Sport.ro
Dinamo traversează un moment excelent în Superliga, ocupând poziția a doua în clasament, iar ambițiile conducerii țin pasul cu forma sportivă a echipei.
11:10
Primul transfer al iernii la Inter: "Chivu e convins că va transforma echipa" Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, va încerca să își întărească lotul în fereastra de mercato din ianuarie și a început deja negocierile pentru una dintre ținte.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.