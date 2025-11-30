Germania restituie Poloniei artefacte furate de naziști. Întâlnire luni la Berlin
HotNews.ro, 30 noiembrie 2025 21:00
Autoritățile germane vor înapoia Poloniei artefacte valoroase care fuseseră furate de naziști în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, a relatat presa locală, duminică, potrivit AFP. Luni, într-o întâlnire dedicată discuțiilor despre cooperarea polono-germană, va…
Acum 15 minute
21:00
Acum 30 minute
20:50
Papa Leon reafirmă sprijinul Vaticanului pentru un stat palestinian: „Este singura soluție” # HotNews.ro
Papa Leon a declarat duminică, în drum spre Liban, că singura soluție pentru conflictul care durează de zeci de ani între Israel și palestinieni trebuie să includă un stat palestinian, reafirmând poziția Vaticanului, potrivit Reuters.…
Acum o oră
20:30
Rafturile de ouă s-au golit în unele magazine din România. Problema este sesizată cu doar câteva săptămâni înainte de Sărbători. România este la acest moment în mijlocul unei situații prezentate nu de puține ori drept…
20:20
VIDEO George Simion, după ce a fost reales președinte al AUR: „În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat, până la a forma o guvernare” # HotNews.ro
George Simion, ales pentru un nou mandat la conducerea AUR, a declarat duminică la Congresul Național al partidului că va fi „un președinte mai blând decât se așteaptă unii, dar mai exigent decât oricând”. El…
20:20
SuperLiga: Leo Grozavu, nervos după victoria cu Unirea Slobozia: „Pumnul în gură, așa e la noi!” # HotNews.ro
Leo Grozavu, antrenorul echipei FC Botoșani, l-a criticat pe arbitrul Szabolcs Kovacs, care a sancționat șase dintre jucătorii săi în meciul câștigat împotriva celor de la Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 18-a din…
Acum 2 ore
20:00
István Veres, chef-ul originar din Târgu Secuiesc care a obținut o stea Michelin: „O mâncare tradițională e ca o biserică. Nu trebuie să intervii asupra ei” # HotNews.ro
Niciun restaurant din România nu are o stea Michelin, iar motivul nu este legat doar de prețul ridicat al unei astfel de experiențe, spune István Veres, care are în palmares o astfel de distincție. El…
20:00
Aeroportul din Vilnius, din nou blocat din cauza unor baloane suspecte. Lituania acuză un „atac hibrid” orchestrat de Belarus # HotNews.ro
Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat duminică că a suspendat temporar operațiunile după ce în spațiul aerian au fost observate obiecte suspecte, posibil baloane, cel mai recent incident dintr-o serie de perturbări ale traficului…
19:40
FC Botoșani s-a impus în fața echipei Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, la Clinceni, în etapa a 18-a din SuperLiga. Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1 Unicul gol al partidei a fost…
19:40
FOTO Investigație în Franța după gestul făcut de polițiștii care au confiscat un banner feminist, asemănător cu un obicei al ultrașilor # HotNews.ro
Poliția din Paris a anunțat, duminică, că a deschis o investigație după ce un grup de ofițeri a confiscat un banner feminist și antifascist la o manifestație, l-a întors cu susul în jos și s-a…
Acum 4 ore
18:40
„Aproximativ 100.000 de cetățeni” afectați de criza de la Paltinu. Premierul Bolojan a aprobat distribuirea apei îmbuteliate / ISU duce apă menajeră # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a aprobat hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, astfel că duminică seară va fi demarat procesul de distribuire a apei îmbuteliate către populație, potrivit anunțului făcut de Prefectura Prahova. „Premierul României…
18:30
LIVE Negocieri cruciale pentru încheierea războiului: Delegațiile americane și ucrainene discută acum despre prevederile din acordul de pace # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a explicat că negocieri care au loc în acest moment în Florida au ca scop identificarea „unui drum de urmat” care să permită Ucrainei „să nu mai aibă niciodată…
18:10
Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone începând din 2026: „Vom lansa rapid o linie de producție-pilot” # HotNews.ro
Ucraina şi Norvegia au convenit să producă împreună drone, începând din 2026, anunţă duminică, într-o postare pe X, ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal, precizând că a semnat un document în acest sens cu omologul…
17:40
Lavrov acuză Europa că se retrage din discuțiile de pace și a subminat acordurile din trecut: „Ultima oară, în aprilie 2022” # HotNews.ro
Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, susține că Europa a ales să se retragă din discuțiile de pace privind războiul din Ucraina după ce a subminat acordurile anterioare, transmite agenția de presă de stat…
17:20
Un militar belgian aflat într-o misiune NATO în Lituania a murit vineri, în timpul unui exercițiu, au anunțat oficialii belgieni sâmbătă seara, potrivit Politico. Parchetul federal belgian a deschis o anchetă în legătură cu incidentul.…
Acum 6 ore
17:10
Iran și Turcia au convenit să înceapă construcția unei legături feroviare comune care să servească drept poartă strategică între Asia și Europa, potrivit anunțului făcut duminică de șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, relatează AFP. Ruta…
17:10
Hermannstadt a fost învinsă cu 2-1 de UTA Arad, duminică, la Sibiu, și ocupă penultimul loc în SuperLiga. Gazdele au rămas în inferioritate numerică din minutul 18, după eliminarea lui Neguț. Golurile oaspeților au fost…
16:30
FOTO/VIDEO Cum au comemorat simpatizanţii Mişcării Legionare 87 de ani de la moartea lui Zelea Codreanu: „De ce să nu fie voie? Jandarmi, poliţişti, nu ne-a zis nimeni nimic. Am aflat de pe TikTok” # HotNews.ro
Zeci de persoane au mers duminică să-l comemoreze pe Corneliu Zelea Codreanu, în locul unde a fost asasinat în urmă cu 87 de ani. Simpatizanții au venit întâi în grupuri mici cu flori și lumânări.…
16:30
Nivelul apei de la Paltinu a crescut, anunță Apele Române: Încă nu poate fi tratată pentru a deveni potabilă / Apel către autoritățile din Prahova # HotNews.ro
Administraţia Naţională Apele Române a anunțat, duminică, că în acumularea Paltinu nivelul apei a crescut cu aproximativ 12 metri, iar „valorile ridicate ale turbidității nu permit tratarea corespunzătoare a apei pentru potabilizare”. „În acest moment,…
16:20
Șef din ANAF, despre e-Factura: „Contabilii cred că au înțeles că nu e o povară” / „Antreprenorul ar trebui să gestioneze” facturarea # HotNews.ro
Un șef din ANAF spune că, în prezent, tot mai mulți contabili au ajuns să înțeleagă că e-Factura nu este o povară birocratică, ci, dimpotrivă, un instrument care le ușurează munca de zi cu zi.…
16:10
Calculele INS care confirmă dezastrul demografic: în următorii 15 ani vom pierde o jumătate de milion de oameni din populația aptă de muncă. Ce înseamnă asta # HotNews.ro
Institutul Național de Statistică a făcut recent publice estimările privind evoluția demografică și a forței de muncă până în 2080. Deceniile care vin conturează o mai veche expresie: „Două Românii”, arată o interpretare a cifrelor.…
16:10
Fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA, numită de Zelenski consilier prezidențial pentru reconstrucție # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Oksana Markarova, fosta ambasadoare a Ucrainei la Washington, a fost numită consilier prezidențial pentru reconstrucție și investiții. În noul său rol, Markarova se va concentra „climatul de business, sporirea…
16:10
VIDEO Moment inedit într-un avion: Imnul României, interpretat de un jandarm la mii de metri altitudine # HotNews.ro
De Ziua Națională a României, pasagerii unei curse Tarom au avut parte de un moment emoționant la 10.000 de metri, a transmis Jandarmeria, într-un comunicat. „Imnul României, interpretat de un jandarm, în avion, la peste…
15:50
„Armata noastră a întâmpinat invazia cu o lipsă uriașă de orice”: Fostul comandant al armatei ucrainene Valeri Zalujnîi, apel pentru reforme după un eventual acord de pace # HotNews.ro
Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, face un apel la schimbare politică și reforme după încheierea unui eventual acord de pace, într-un articol de opinie publicat pe 29 noiembrie în The Telegraph, citat de…
15:30
Oana Gheorghiu anunță începerea reformei în companiile de stat. „Nu promit miracole peste noapte, promit un proces riguros, predictibil, transparent și verificabil” # HotNews.ro
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a anunțat, duminică, că săptămâna viitoare va fi luată „decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie și transport” care vor intra în procesul reformă. „Și…
15:30
Internările au fost sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile # HotNews.ro
Problemele legate de furnizarea de apă din județul Prahova au suspendat internările Spitalul Municipal Câmpina, cu excepţia urgenţelor majore, fiindcă unitatea nu mai poate efectuta sterilizarea instrumentarului chirurgical şi nici a materialelor pentru copiii mici,…
Acum 8 ore
15:10
Președintele Poloniei și-a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, după ce premierul ungar a mers la Vladimir Putin # HotNews.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a anulat o întâlnire cu Viktor Orban, programată pentru joi, 4 decembrie, în urma vizitei a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews și Kyiv Post. „Preşedintele Karol Nawrocki a decis să-şi…
15:00
Sondaj pentru alegerile din București: Cursa este extrem de strânsă și rămâne imprevizibilă până la final. Victoria se poate obține cu sub 25% din voturi # HotNews.ro
Cu doar o săptămână înainte ca bucureștenii să meargă la urne, un sondaj de opinie arată o cursă deschisă în care toți candidații relevanți se află într-un interval de 4-5 procente. Clasamentul încă se poate…
14:50
Mesaje de Sfântul Andrei. Cele mai inspirate mesaje, urări, sms-uri pe care să le trimiți pentru Andrei sau Andreea de ziua lor onomastică # HotNews.ro
Sfântul Andrei e o zi importantă pentru sute de mii de români care pe 30 noiembrie își sărbătoresc ziua onomastică. Cum în acest an, ziua de Sf. Andrei pică duminica aveți tot timpul la dispoziție…
14:40
Strada-expoziție de palate prețioase. Aici sunt cele mai multe și mai fermecătoare intrări din București # HotNews.ro
O călătorie într-o zi cu soare pe strada Polonă, de la începutul ei, din piața Gheorghe Cantacuzino și până hăt, departe, spre Floreasca, ne dezvăluie un paradis al vilelor și al palatelor. Palatele de pe…
14:30
O tânără în vârstă de 21 de ani, din localitatea Domnești din județul Argeș a murit, sâmbătă, în locuința în care stătea alături de prietenul său și familia acestuia, au transmis, duminică, reprezentanții Inspectoratului de…
13:50
Polonia, la un pas să doboare avioane de vânătoare rusești MiG-31. Forțele armate germane și bateriile Patriot, puse rapid în „stare de alertă” # HotNews.ro
Unități ale forțelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez prezența unor avioane de vânătoare rusești care operau…
13:30
Un nume important din AUR își exprimă nemulțumirea în ziua în care partidul îl realege pe Simion: „Rămân simplu membru de partid, e mai bine așa” # HotNews.ro
„Lucrurile, în ce mă privește, se îndreaptă abrupt către revenirea la matca mea de avocat, profesor și om simplu, neimplicat politic”, a transmis Gheorghe Piperea într-un mesaj pe Facebook în ziua în care partidul se…
13:20
Deși nu a fost condamnat în procesul de corupție, Banjamin Netanyahu a cerut grațierea. Cum motivează avocatul premierului # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a înaintat o cerere oficială de grațiere președintelui israelian Isaac Herzog, afirmând că luarea acestei decizii i-ar permite să se concentreze asupra afacerilor statului, informează Reuters și Times of Israel. „Biroul…
Acum 12 ore
13:10
Imaginile dezastrului din sudul Asiei, după inundațiile care au ucis sute de oameni / „Blocați în apă timp de șapte zile, nicio instituție nu a venit să ne ajute” # HotNews.ro
Sute de persoane au murit sau sunt date dispărute în Asia de Sud-Est, unde ploile musonicie au provocat unele dintre cele mai grave inundații cu care s-a confruntat regiunea în ultimii ani. Imaginile din Indonezia,…
13:00
Accident feroviar în Caraș-Severin. Un tren cu călător a lovit o osie amplasată pe linia ferată # HotNews.ro
Incidentul a avut loc sâmbătă seară când un tren cu călători care mergea de la București la Timișoara a lovit o osie de vagonet amplasată pe linia ferată în dreptul stației Cruşovăţ, a anunțat duminică…
12:40
Japonezii încearcă să rezolve cu drone care latră una dintre problemele cu care se confruntă și românii. În plus, niponii au ajuns să apeleze și la soldați: „Suntem depășiți de numărul urșilor” # HotNews.ro
Când soldații japonezi au ajuns zilele trecute în prefectura nordică Akita, s-au pregătit să facă față unui nou tip de amenințare – una cu urechi pufoase și o greutate de până la 100 de kilograme,…
12:20
Copilul a fost prins la volanul autoturismului pe o stradă dintr-o comună doljeană. Verificările în baza de date a Poliţiei au indicat că mașina este radiată, având montate numere false de înmatriculare. „În dimineaţa zilei…
12:00
Primele măsuri în județul Prahova, unde zeci de mii de oameni nu au apă potabilă / Școli și grădinițe închise în Câmpina, apă distribuită cu cisterne # HotNews.ro
Zeci de mii de oameni au rămas sâmbătă fără apă potabilă în 12 localități din Prahova, iar situația s-ar putea prelungi și următoarele zile, potrivit unei estimări făcute de Administraţia Naţională „Apele Române”. La Câmpina,…
11:40
Bradul de Crăciun instalat într-un cartier din Suceava a dispărut brusc după ce s-au aprins luminițele. Ce spune poliția # HotNews.ro
Un brad de Crăciun amplasat cartierul Iţcani din municipiul Suceava a dispărut, la doar o zi după ce a fost ornat, iar luminiţele puse în funcţiune, potrivit presei locale. Sucevenii din cartierul Iţcani au avut…
11:30
„Hollywoodul de pe Dunăre” se teme că va fi afectat de taxele lui Trump. „Este ca un meteorit care se îndreaptă spre Pământ” # HotNews.ro
„Dune”, „Blade Runner 2049”, „The Witcher”: toate aceste superproducții au fost filmate, cel puțin parțial, la Budapesta, supranumită „Hollywoodul de pe Dunăre”. Însă industria cinematografică maghiară, aflată în plină expansiune, se teme că va avea…
10:50
„Nu avem nevoie de permisiunea UE”. Reacție dură a Ungariei la un comentariu al cancelarului german despre vizita lui Orban în Rusia # HotNews.ro
Ungaria urmărește o politică externă suverană, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto, răspunzând la comentariul cancelarului german Friedrich Merz potrivit căruia premierul Viktor Orban a vizitat Moscova fără aprobarea UE. „Noi, maghiarii, nu avem…
10:30
Comisia de Apărare a tupeului din PSD. Cum refuză partidul să aplice propriul statut și sfidează societatea # HotNews.ro
Statutul PSD, documentul fundamental după care este organizat și condus partidul, prevede că membrii care sunt vizați de acțiuni penale trebuie să se autosuspende din partid și din funcțiile publice la începerea acțiunii penale. Cum…
10:30
Rezultate LOTO de duminică 30 noiembrie. Report la Joker la categoria I de aproape 8 milioane de euro # HotNews.ro
Duminica, 30 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 noiembrie, Loteria Romana a acordat 27.520 de castiguri…
10:10
Ce se întâmplă când dai afară milioane de adolescenți de pe rețelele sociale? Prima țară care le interzice e pe cale să afle / „Voi pierde totul” # HotNews.ro
Într-o măsură fără precedent care are ca scop reducerea presiunilor psihologice și expunerii copiilor la conținut dăunător, Austalia devine din 10 decembrie prima țară din lume care interzice accesul persoanelor sub 16 ani la platformele…
10:00
Nouă persoane au fost evacuate, după ce un incendiu a izbucnit duminică dimineață într-un apartament situat la etajul 10 al unui bloc din Timișoara. „În data de 30.11.2025, în jurul orei 07:55, am fost solicitaţi…
09:40
„Tartar de dinozaur” și holograme: un „bucătar AI” din Dubai stârnește curiozitate și scepticism # HotNews.ro
Un restaurant care se mândrește cu faptul că este condus de primul „bucătar AI” din lume tocmai și-a deschis porțile în bogatul emirat Dubai, stârnind curiozitate și scepticism cu privire la capacitatea tehnologiei de a…
09:00
„O indulgență pe care nu ne-o permitem”. Zelenski, criticat într-un moment crucial pentru Ucraina înainte de negocierile din SUA # HotNews.ro
Decizia președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a-l desemna pe fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, în prezent secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, drept șef al delegației la negocierile cruciale din Statele Unite,…
08:50
Venezuela îl acuză pe Trump de „ameninţare colonialistă”, după anunțul SUA privind închiderea spaţiului aerian venezuelan # HotNews.ro
Guvernul de la Caracas a calificat declarațiile președintelui Donald Trump, care a avertizat sâmbătă că spațiul aerian de deasupra și din proximitatea Venezuelei trebuie considerat închis, drept „o altă agresiune extravagantă, ilegală şi nejustificată împotriva…
08:50
În acest sens, printre altele, vor fi deschise conturi oficiale pentru fiecare spațiu de cazare pe Booking.com, Airbnb, Expedia și Trip.com, cât și pe Wholesalers (Hotelbeds, Bunkbeds) și pe B2B Distribution Platform (Hyperguest, TravelGate), relevă…
08:20
O persoană fizică autorizată (PFA) din domeniul contabil a fost sancționată cu o amendă de 2.000 EUR, în baza Regulamentului GDPR, în urma unui atac cibernetic care a dus la accesul neautorizat la datele personale…
