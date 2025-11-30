VIDEO | Farul – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu profită de o serie de erori
Primasport.ro, 30 noiembrie 2025 21:00
VIDEO | Farul – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu profită de o serie de erori
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
21:10
Derby-ul londonez dintre Chelsea şi Arsenal s-a terminat indecis
21:10
VIDEO | Farul – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Larie reaprinde partida # Primasport.ro
VIDEO | Farul – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Larie reaprinde partida
Acum 15 minute
21:00
VIDEO | Farul – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu profită de o serie de erori # Primasport.ro
VIDEO | Farul – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu profită de o serie de erori
Acum 30 minute
20:50
VIDEO | Farul – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şut deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Farul – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şut deschide scorul
Acum o oră
20:40
Reacţia lui Jean Vlădoiu după al şaptelea eşec la rând. ”Suntem cu bagajele făcute”
20:30
VIDEO | Farul – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 2 ore
20:10
A fost anunţată cea mai mare surpriză din SuperLiga: „Este sperietoarea în momentul ăsta. Vine de nicăieri şi are sezonul ăsta excepţional” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
A fost anunţată cea mai mare surpriză din SuperLiga: „Este sperietoarea în momentul ăsta. Vine de nicăieri şi are sezonul ăsta excepţional” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
VIDEO | Ce l-a supărat pe Leo Grozavu la meciul câştigat cu Slobozia. ”Pumnul în gură!” # Primasport.ro
VIDEO | Ce l-a supărat pe Leo Grozavu la meciul câştigat cu Slobozia. ”Pumnul în gură!”
20:00
Motivul pentru care Daniel Bîrligea nu este nici măcar rezervă cu Farul
20:00
Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Qatarului. Trei piloţi îşi dispută titlul în ultima etapă # Primasport.ro
Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Qatarului. Trei piloţi îşi dispută titlul în ultima etapă
19:30
Cristi Chivu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria cu Pisa: „Ştiu cine sunt şi ce pot oferi acestui club” . Ce a spus antrenorul român despre relaţia cu Lautaro Martinez # Primasport.ro
Cristi Chivu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria cu Pisa: „Ştiu cine sunt şi ce pot oferi acestui club” . Ce a spus antrenorul român despre relaţia cu Lautaro Martinez
19:30
VIDEO | Unirea Slobozia – FC Botoşani 0-1. Unii în criză, alţii în sărbătoare
Acum 4 ore
19:00
Gabriela Ruse câştigă turneul de la Trnava şi revine în top 100 WTA
19:00
Suma uriaşă pe care a primit-o Ronaldinho pentru a participa la meciul demonstrativ de la Iaşi # Primasport.ro
Suma uriaşă pe care a primit-o Ronaldinho pentru a participa la meciul demonstrativ de la Iaşi
18:50
Vlad Baban şi Radu Petrescu arbitrează meciurile care se dispută de Ziua Naţională
18:20
Nota primită de Cristi Chivu după Pisa - Inter 0-2! Italienii l-au descris într-un singur cuvânt pe antrenorul român # Primasport.ro
Nota primită de Cristi Chivu după Pisa - Inter 0-2! Italienii l-au descris într-un singur cuvânt pe antrenorul român
18:20
Victorie în sfârşit pentru Liverpool! ”Cormoranii” au reuşit să treacă de West Ham
18:10
”Pierdem acasă cu orice echipă”. Din rău în mai rău pentru Marius Măldărăşanu
18:00
Peter Bosz a dezvăluit motivul pentru care Dennis Man a fost rezervă de lux în ultimul meci al lui PSV: „Asta mi-a simplificat alegerile” # Primasport.ro
Peter Bosz a dezvăluit motivul pentru care Dennis Man a fost rezervă de lux în ultimul meci al lui PSV: „Asta mi-a simplificat alegerile”
18:00
VIDEO | Pisa - Inter 0-2. Cristi Chivu câştigă duelul cu Marius Marin
17:50
VIDEO | Unirea Slobozia – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor rapidă # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor rapidă
17:40
Adrian Mihalcea revine în cursa pentru play-off. ”Lucrurile sunt încă neclare”
17:30
VIDEO | Unirea Slobozia – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 6 ore
17:10
„Nu mai poate! Îi zici că s-a terminat lucrarea, fără sentimentalisme!” . I-a cerut de urgenţă lui Gigi Becali să îi dea afară de la FCSB | EXCLUSIV # Primasport.ro
„Nu mai poate! Îi zici că s-a terminat lucrarea, fără sentimentalisme!” . I-a cerut de urgenţă lui Gigi Becali să îi dea afară de la FCSB | EXCLUSIV
17:00
Răsturnare de situaţie în cel mai interesant transfer al momentului din Formula 1. Christian Horner nu va ajunge la Aston Martin # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie în cel mai interesant transfer al momentului din Formula 1. Christian Horner nu va ajunge la Aston Martin
17:00
VIDEO | Hermannstadt – UTA 1-2. Arădenii speculează omul în plus şi acutizează criza sibienilor # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – UTA 1-2. Arădenii speculează omul în plus şi acutizează criza sibienilor
17:00
Nicolae Stanciu e pe picior de plecare de la Genoa! Dorit de Rapid, internaţionalul român poate ajunge la altă echipă # Primasport.ro
Nicolae Stanciu e pe picior de plecare de la Genoa! Dorit de Rapid, internaţionalul român poate ajunge la altă echipă
16:40
Decizia celor de la CFR Cluj cu privire la Daniel Pancu, după eşecul dur suferit contra lui FC Argeş # Primasport.ro
Decizia celor de la CFR Cluj cu privire la Daniel Pancu, după eşecul dur suferit contra lui FC Argeş
16:40
VIDEO | Hermannstadt – UTA, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ivanov animă finalul de meci # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – UTA, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ivanov animă finalul de meci
16:30
Dinamo a intrat pe fir şi încearcă să deturneze transferul jucătorului la FCSB! „Câinii” forţează marea lovitură a iernii: „Evident că ni-l dorim" # Primasport.ro
Dinamo a intrat pe fir şi încearcă să deturneze transferul jucătorului la FCSB! „Câinii” forţează marea lovitură a iernii: „Evident că ni-l dorim"
16:20
România, locul 7 la Campionatul European de handbal în scaun cu rotile
16:20
VIDEO | Hermannstadt – UTA, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Abdallah # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – UTA, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Abdallah
16:10
Fiul lui Manny Pacquiao a remizat la primul său meci profesionist
16:00
Lovitură pe piaţa transferurilor! FC Argeş şi-ar putea umple conturile cu minim 2.5 milioane de euro. Dani Coman: „Sunt discuţii pentru ambii jucători” # Primasport.ro
Lovitură pe piaţa transferurilor! FC Argeş şi-ar putea umple conturile cu minim 2.5 milioane de euro. Dani Coman: „Sunt discuţii pentru ambii jucători”
15:40
Flamengo a câştigat a Copa Libertadores pentru a patra oară în istoria sa
15:30
VIDEO | Hermannstadt – UTA Arad 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sibienii evoluează în inferioritate numerică din minutul 18 # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – UTA Arad 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sibienii evoluează în inferioritate numerică din minutul 18
15:20
Conducerea CFR-ului a pus piciorul în prag! Metoda prin care clujenii speră să iasă din criza rezultatelor: „Stau cu capul la poveşti care nici nu sunt adevărate” # Primasport.ro
Conducerea CFR-ului a pus piciorul în prag! Metoda prin care clujenii speră să iasă din criza rezultatelor: „Stau cu capul la poveşti care nici nu sunt adevărate”
Acum 8 ore
15:10
VIDEO | Hermannstadt – UTA Arad 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sibienii au nevoie disperată de puncte # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – UTA Arad 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sibienii au nevoie disperată de puncte
14:40
VIDEO | CSM Reşiţa – Metalul Buzău 2-0. Gazdele câştigă şi se apropie la doar un punct de poziţia secundă din Liga 2 # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa – Metalul Buzău 2-0. Gazdele câştigă şi se apropie la doar un punct de poziţia secundă din Liga 2
14:30
Andrei Nicolescu nu îl menajează pe Stipe Perica: „Îmi doresc să fie supărat. Să ne arate cine e” # Primasport.ro
Andrei Nicolescu nu îl menajează pe Stipe Perica: „Îmi doresc să fie supărat. Să ne arate cine e”
13:30
Discuţie între Dani Coman şi Daniel Pancu după victoria celor de la FC Argeş cu CFR Cluj! Ce şi-au spus cei doi foşti de la Rapid # Primasport.ro
Discuţie între Dani Coman şi Daniel Pancu după victoria celor de la FC Argeş cu CFR Cluj! Ce şi-au spus cei doi foşti de la Rapid
13:20
VIDEO | CSM Reşiţa – Metalul Buzău 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele se desprind pe tabelă, dar evoluează în inferioritate numerică # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa – Metalul Buzău 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele se desprind pe tabelă, dar evoluează în inferioritate numerică
Acum 12 ore
13:10
VIDEO | CSM Reşiţa – Metalul Buzău 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele se desprind pe tabelă # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa – Metalul Buzău 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele se desprind pe tabelă
12:50
VIDEO | CSM Reşiţa – Metalul Buzău 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul după un gol controversat # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa – Metalul Buzău 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul după un gol controversat
12:40
Dublul campion al României are un verdict crunt asupra Superligii: "Vă spun sincer, noi jucăm la amatori" # Primasport.ro
Dublul campion al României are un verdict crunt asupra Superligii: "Vă spun sincer, noi jucăm la amatori"
12:40
VIDEO | CSM Reşiţa – Metalul Buzău 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa – Metalul Buzău 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru play-off
12:10
Louis Munteanu în Franţa, dubla doi! Atacantul CFR-ului a reintrat pe lista de transferuri a cluburilor din Ligue 1 # Primasport.ro
Louis Munteanu în Franţa, dubla doi! Atacantul CFR-ului a reintrat pe lista de transferuri a cluburilor din Ligue 1
11:10
Continuă revolta cluburilor din SuperLigă contra Legii Novak! O nouă formaţie se opune modificărilor: „Am scris la LPF. Trebuie să formăm jucători şi să-i vindem pentru a supravieţui” # Primasport.ro
Continuă revolta cluburilor din SuperLigă contra Legii Novak! O nouă formaţie se opune modificărilor: „Am scris la LPF. Trebuie să formăm jucători şi să-i vindem pentru a supravieţui”
10:00
Incredibil! Record absolut stabilit de Messi, e cel mai bun din lume la acest capitol # Primasport.ro
Incredibil! Record absolut stabilit de Messi, e cel mai bun din lume la acest capitol
09:40
Blamat de conducerea clubului, Stipe Perica a vorbit despre plecarea sa de la Dinamo: „Nu e plăcut să fii criticat, dar ăsta e fotbalul” # Primasport.ro
Blamat de conducerea clubului, Stipe Perica a vorbit despre plecarea sa de la Dinamo: „Nu e plăcut să fii criticat, dar ăsta e fotbalul”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.