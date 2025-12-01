Preşedinta CCR: Trebuie consolidate mecanismele statului de drept şi protejate drepturile cetăţenilor

00:00

*(Interviu cu Marius Alexe, antreprenor, investitor şi programator)Reporter: Care au fost primii paşi pe care i-aţi făcut în momentul în care aţi început să investiţi?Marius Alexe: La început nu am aşteptat să fiu complet pregătit, pentru că mi-era clar că nimeni nu este o sută la sută pregătit să investească, la fel cum nimeni nu este complet pregătit să devină părinte sau să plece din lumea asta.Marius Alexe, antreprenor, investitor şi programator)