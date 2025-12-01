Franţa vrea să pună capăt asistenţei medicale gratuite pentru pensionarii străini din afara UE. Măsura i-ar afecta în special pe americani
News.ro, 1 decembrie 2025 13:20
Franţa doreşte ca pensionarii din afara Uniunii Europene, care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate, să înceapă să plătească pentru acesta. Este o măsură care i-ar afecta în special pe pensionarii americani, care au migrat în unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa nu numai pentru mâncare, peisaje şi cultură, ci şi, în unele cazuri, pentru asistenţa medicală gratuită de nivel mondial, relatează POLITICO.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
13:40
Diana Şoşoacă, cu crucea în mână în fruntea susţinătorilor ei, în marş prin Cetatea Alba Iulia - FOTO, VIDEO # News.ro
Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a pornit in marş, luni, la Alba Iulia, conducându-şi susţinătorii, cu o cruce în mână şi cu un buchet de flori în cealaltă, prin cetatea Marii Uniri.
13:40
În a doua rundă a grupei 4 de la Cupa Mondială Echipe Mixte de la Chengdu, echipa mixtă a României, antrenată de Andrei Filimon şi Ionuţ Seni, s-a impus cu 8-2 în faţa Braziliei, după ce a câştigat toate cele patru meciuri disputate. C
13:40
Ziua Naţională - Paradă militară şi ceremonii religioase la Buzău. Candidaţii la şefia CJ, prezenţi în mulţime - FOTO # News.ro
Buzăul a marcat luni, 1 Decembrie, Ziua Naţională a României printr-o ceremonie desfăşurată pe Calea Eroilor din municipiu, la care au participat oficialităţi locale, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi militari din Garnizoana Buzău. Evenimentul a atras un număr mare de buzoieni veniţi să asiste la ceremonialul militar şi religios, precum şi la defilarea trupelor.
Acum 30 minute
13:20
Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni.
13:20
Franţa vrea să pună capăt asistenţei medicale gratuite pentru pensionarii străini din afara UE. Măsura i-ar afecta în special pe americani # News.ro
Franţa doreşte ca pensionarii din afara Uniunii Europene, care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate, să înceapă să plătească pentru acesta. Este o măsură care i-ar afecta în special pe pensionarii americani, care au migrat în unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa nu numai pentru mâncare, peisaje şi cultură, ci şi, în unele cazuri, pentru asistenţa medicală gratuită de nivel mondial, relatează POLITICO.
13:20
Vaslui - Cisterna încărcată cu GPL răsturnată pe marginea DN 26 a fost repusă pe roţi. Încărcătura va fi transvazată # News.ro
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui au reuşit, după aducerea unei a treia macarale de mare tonaj, să ridice din şanţ cisterna încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat care sâmbătă s-a răsturnat pe marginea drumui naţional 26. În zonă e aşteptată o altă autocisternă în care să fie transvazat gazul.
Acum o oră
13:10
Liderii lumii, mesaje cu ocazia Zilei Naţionale a României: Donald Trump: SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere / Zelenski: Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români # News.ro
Liderii lumii au transmis, luni, mesaje cu ocazia Zilei Naţionale a României, preşedintele SUA, Donald Trump arătând că SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere iar preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români şi apreciază cu sinceritate poziţia fermă a BucureştiuIui în sprijinuł suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Ucrainei, în contextul războiului brutal declanşat de Rusia.
12:50
Steaguri cu imaginea soţilor Georgescu, aduse la Alba Iulia se către susţinătorii fostului prezidenţiabil - FOTO, VIDEO # News.ro
Steaguri pe care au fost printate chipul lui Călin Georgescu şi cel al soţiei acestuia, Cristela, au fost aduse la Alba Iulia, luni la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a României. Fostul prezidenţiabil a avut dificultăţi în momentul în care a părăsit zona în care s-a întâlnit cu susţinătorii săi, care au înconjurat autovehiculul cu care Georgescu a venit la Alba Iulia.
12:50
Liderii lumii, mesaje cu ocazia Zilei Naţionale a României: Donald Trump: SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere / Zelenski: Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români # News.ro
Liderii lumii au transmis, luni, mesaje cu ocazia Zilei Naţionale a României, preşedintele SUA, Donald Trump arătând că SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere iar preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români şi apreciază cu sinceritate poziţia fermă a BucureştiuIui în sprijinuł suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Ucrainei, în contextul războiului brutal declanşat de Rusia.
12:50
Mircea Cărtărescu pentru The Guardian: „M-am răzbunat stilistic şi literar pe oamenii care mi-au furat tinereţea” # News.ro
Mircea Cărtărescu vorbeşte, într-un interviu pentru The Guardian, cu prilejul lansării în Marea Britanie a primei părţi a apreciatei sale trilogii „Orbitor”, despre comunism, religie şi zvonurile privind Premiul Nobel.
12:50
INTERVIU - Dennis Deletant, istoric: Teroriştii de la Revoluţie au existat şi erau români, n-a fost operaţiune sovietică. La Malta nu s-a discutat despre România /Generalul Militaru mi-a spus: "Eu am fost în slujba Uniunii Sovietice!". A spus asta senin # News.ro
Revoluţia din decembrie 1989 a fost făcută de poporul român, care l-a răsturnat pe dictatorul Nicolae Ceauşescu, iar teroriştii au fost cât se poate de reali, ei fiind români din rândurile Securităţii, afirmă istoricul britanic Dennis Deletant într-un interviu acordat News.ro. Profesorul, care a predat peste 10 ani la Universitatea Georgetown din Statele Unite, califică drept „baliverne“ versiunile istoricilor Securităţii conform cărora în România ar fi avut loc o lovitură de stat dată de sovietici după ce George Bush şi Mihail Gorbaciov s-ar fi pus de acord la Malta asupra acestui lucru. În realitate, spune Dennis Deletant, cei doi nici măcar n-au vorbit despre România în acea întâlnire istorică petrecută în noiembrie 1989.
Acum 2 ore
12:30
Preşedintele american Donald Trump crede că vastul scandal de corupţie din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace aflate în prezent în curs de desfăşurare.
12:20
Tenis: Italianul Nicola Pietrangeli, care a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960, a murit la 92 de ani # News.ro
Italianul Nicola Pietrangeli, care a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960, a murit, luni, la vârsta de 92 de ani. El a popularizat tenisul în ţara sa, pe vremea când acest sport era considerat o disciplină rezervată elitei.
11:50
Primele proiecţii speciale ale filmului „Catane” în România, după un parcurs internaţional de succes/ VIDEO # News.ro
Filmul „Catane”, comedia neagră inspirată din fapte reale, cu un scenariu multi-premiat, scris şi regizat de Ioana Mischie, îşi anunţă primele proiecţii speciale din ţară, după un circuit de succes prin festivaluri. Proiectul a avut premiera mondială în cadrul „A” IFFI Goa din India şi a fost nominalizat în acest an la Hollywood Music in Media Awards pentru Cea mai bună muzică originală, numărându-se printre cele cinci filme alese din întreaga lume în categoria film independent, reprezentând o premieră pentru România.
Acum 4 ore
11:30
Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, îi transmite lui Trump comisarul UE pentru justiţie # News.ro
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace.
11:20
Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României: Întotdeauna o mândrie să te reprezint! # News.ro
Fostul căpitan al naţionalei României, Gheorghe Popescu, a transmis un mesaj de Ziua Naţională, în care spune că a fost fericit că şi-a îndeplinit visul de a juca sub tricolor. Şi Gheorghe Hagi a transmis un mesaj de Ziua Naţională.
11:10
Ziua Naţională - Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: Avem datoria de a duce mai departe moştenirea Marii Uniri prin reforme curajoase, prin decizii responsabile şi prin solidaritate # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni, de Ziua naţională a României, că avem datoria de a duce mai departe moştenirea Marii Uniri prin reforme curajoase, prin decizii responsabile şi prin solidaritate.
11:10
Ziua Naţională - Radu Marinescu: Ministerul Justiţiei îşi reafirmă angajamentul ferm de a susţine un sistem judiciar independent, transparent şi eficient, care să sprijine cetăţenii şi să consolideze încrederea publică în instituţiile statului # News.ro
Ministerul Justiţiei îşi reafirmă angajamentul ferm de a susţine un sistem judiciar independent, transparent şi eficient, care să sprijine cetăţenii şi să consolideze încrederea publică în instituţiile statului, a transmis, luni, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, de Ziua Naţională a României.
11:00
Animaţia „Finnick: Lumea secretă a spiriduşilor 2”, din 26 decembrie în cinematografe/ VIDEO # News.ro
„Finnick: Lumea secretă a spiriduşilor 2”, continuarea aventurilor personajului principal din animaţia de succes „Finnick” (2022), vine în cinematografele din România din 26 decembrie.
10:50
Arad: Un bărbat din Georgia considerat periculos a evadat dintr-un Centru pentru Străini/ Poliţiştii au instituit filtre pentru a-l găsi # News.ro
Un bărbat din Georgia, considerat extrem de periculos, a evadat duminică seară din Centrul pentru Străini din localitatea Horia, judeţul Arad. Imediat după incident, autorităţile au instituit filtre în multiple zone, verificând atât vehicule, cât şi persoane.
10:50
Databricks, fondată în 2013 de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, negociază o nouă finanţare de 5 miliarde de dolari # News.ro
Compania de inteligenţă artificială şi analiză de date Databricks este pe punctul de a finaliza o rundă de finanţare în valoare 5 miliarde de dolari.
10:40
O parlamentară britanică a fost condamnată la doi ani de închisoare în Bangladesh într-un caz de corupţie # News.ro
Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o pe deputata britanică Tulip Siddiq, fost ministru, la doi ani de închisoare într-un caz de corupţie care implică alocarea ilegală a unui teren, relatează Reuters.
10:30
Ziua Naţională - Bolojan: Fiecare serviciu public care funcţionează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută şi fiecare investiţie reprezintă o formă reală de patriotism. Mulţumesc tuturor celor care, prin muncă şi decenţă, faceţi o Românie mai bună! # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis de Ziua Naţională, că ”datoria de român şi datoria de cetăţean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte”, argumentând că ”fiecare serviciu public care funcţionează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate şi fiecare investiţie de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism”. ””Vă mulţumesc tuturor celor care, prin muncă şi decenţă, faceţi o Românie mai bună!”, spune şeful Executivului.
10:20
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: Avem datoria de a duce mai departe moştenirea Marii Uniri prin reforme curajoase, prin decizii responsabile şi prin solidaritate # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni, de Ziua naţională a României, că avem datoria de a duce mai departe moştenirea Marii Uniri prin reforme curajoase, prin decizii responsabile şi prin solidaritate.
10:20
Tricolorii, mesaj de Ziua Naţională: Să purtăm tricoul echipe naţionale e mai mult decât o onoare - VIDEO # News.ro
Mai mulţi componenţi ai echipei naţionale au României au transmis un mesaj, luni, de Ziua Naţională a României.
10:20
Brigitte Bardot este „în convalescenţă” şi doreşte să „liniştească” opinia publică cu privire la starea sa de sănătate: „Vă îmbrăţişez pe toţi!” # News.ro
Brigitte Bardot a ţinut să liniştească opinia publică cu privire la starea sa de sănătate, duminică, asigurând că se află „în prezent în convalescenţă” şi solicitând respectarea vieţii sale private, printr-un comunicat trimis AFP de fundaţia care îi poartă numele.
10:10
Incident, după ce Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat: Marş la Moscova! / Simpatizanţii scandează: Sunteţi preşedinte! şi ”Călin, te iubim!” # News.ro
Un incident a avut loc, luni, la Alba Iulia, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii. Un bărbat s-a apropiat de mulţimea care îl aplauda şi a strigat: Marş la Moscova! Simpatizanţii au strigat: Sunteţi preşedinte! şi ”Călin, te iubim!”
10:00
Ziua Naţională - Preşedinta R. Moldova, Maia Sandu: Momentul istoric de la 1 decembrie 1918 a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român. Aceste valori sunt însă ameninţate acum mai mult ca oricând # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmî, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale a României, că momentul istoric de la 1 decembrie 1918 a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român şi că aceste valori sunt ameninţate acum mai mult ca oricând.
10:00
NATO ia în considerare adoptarea unei atitudini „mai agresive” împotriva războiului hibrid al Rusiei # News.ro
NATO ia în considerare o abordare „mai agresivă” în răspunsul la atacurile cibernetice, sabotajele şi încălcările spaţiului aerian din partea Rusiei, a declarat pentru Financial Times (FT) amiralul Giuseppe Cavo Dragone, preşedintele Comitetului militar al NATO.
Acum 6 ore
09:40
Muzeul Drents a fost avertizat cu privire la probleme în materie de securitate înainte de furtul comorilor româneşti # News.ro
Muzeul Drents a fost avertizat cu privire la probleme în materie de securitate înainte ca mai multe comori româneşti să fie furate din acesta în luna ianuarie. Asiguratorul a avertizat că sticla vitrinelor nu este suficient de rezistentă pentru a suporta loviturile cu ciocanul, de exemplu, a relatat RTL Nieuws pe baza fotografiilor şi documentelor. Şi acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. Vitrina în care se afla Coiful de la Coţofeneşti s-a spart după doar două lovituri.
09:30
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată / Urcare de 18 locuri pentru Gabriela Ruse # News.ro
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 39, cu 1324 de puncte.
09:30
Dezastru de proporţii în Asia. Sri Lanka şi Indonezia îşi mobilizează forţele armate, în timp ce numărul victimelor inundaţiilor din Asia se apropie de 1.000 # News.ro
Sri Lanka şi Indonezia au mobilizat personalul militar pentru a ajuta victimele inundaţiilor devastatoare care au ucis aproape 1.000 de persoane în patru ţări din Asia în ultimele zile, relatează The Guardian.
09:20
Sorin Grindeanu: Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii îşi unesc forţele, pot schimba destinul unei naţiuni. Astăzi, avem datoria să ducem mai departe această lecţie # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu declară că Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii îşi unesc forţele, pot schimba destinul unei naţiuni iar astăzi, avem datoria să ducem mai departe această lecţie şi să facem din România o ţară modernă, respectată şi puternică.
09:20
Tablou de Rubens, redescoperit după patru secole, a fost vândut la licitaţie cu 2,3 milioane de euro # News.ro
O pictură a maestrului baroc Peter Paul Rubens, redescoperită după patru secole, a fost vândută la o licitaţie în Franţa pentru 2,3 milioane de euro (2,7 milioane de dolari), cu mult peste preţul cerut.
09:20
Compania chineză Baidu începe concedieri pe scară largă, după pierderi trimestriale şi concurenţa tot mai intensă în AI # News.ro
Baidu, operatorul celui mai mare motor de căutare din China, a început săptămâna trecută concedieri extinse, care vor afecta mai multe divizii ale companiei, au declarat şase surse citate de Reuters.
09:10
O serie de fragmente de cod din versiunea beta de ChatGPT sugerează că chatbot-ul va avea, în curând, reclame.
09:00
Alba Iulia - George Simion s-a întâlnit cu simpatizanţii, alături de care a plecat spre cetate: Acolo ne unim toţi patrioţii - FOTO, VIDEO # News.ro
Preşedintele AUR George Simion s-a întâlnit luni cu cu simpatizanţi, alături de care a plecat în marş spre cetatea Alba Iulia. ”Acolo ne vom întâni toţi patriţii”, a spus el întrebat dacă se va întâlni cu Călin Georgescu. El a spus că nu va participa la ceremoniile oficiale.
08:40
Preşedintele Volodimir Zelenski este primit luni la Palatul Elysee, în condiţiile în care europenii au fost ţinuţi departe de negocierile pentru un acord de pace în Ucraina # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron îl primeşte luni la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sub o puternică presiune militară şi politică, relatează Le Figaro.
08:30
Kanal D, Kanal D2 şi Radio Impuls propun, de 1 Decembrie, ediţii speciale. "Jocul cuvintelor cu Dan Negru", Ştirile Kanal D, Casa Iubirii, "Follow us! ", de la Kanal D, dar şi NEWSTIME, grupajul informativ al Kanal D2, precum şi emisiunile Radio Impuls vor îmbrăca straie de sărbătoare şi vor aduce atmosfera de neuitat în casele românilor.
08:30
Alegătorii elveţieni resping cu o majoritate covârşitoare o taxă de 50% pe averile moştenite de super-bogaţi # News.ro
Elveţia a respins categoric duminică o propunere de taxare cu 50% a moştenirilor mai mari de 50 de milioane de franci elveţieni (62 de milioane de dolari), 78% dintre votanţi fiind împotrivă, un rezultat chiar mai amplu decât estimările sondajelor, care sugerau o opoziţie de două treimi, relatează Reuters.
08:20
Fotbal feminin: Accidentare gravă pentru Aitana Bonmati. Tripla câştigătoare a Balonului de Aur ar putea lipsi patru luni # News.ro
Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal a anunţat accidentarea gravă a triplei câştigătoare a Balonului de Aur feminin, Aitana Bonmati.
08:20
Ziua Naţională - Secretarul de stat american Marco Rubio: Angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele unei prosperităţi în creştere pentru anii ce vor urma # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă în mesajul transmis de Ziiua Naţională, că angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele unei prosperităţi în creştere pentru anii ce vor urmă, adăugând că Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor care aduc beneficii ambelor popoare.
08:10
Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale: L-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu. La 107 ani, reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale, veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu primind Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.. ”La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”, argumentează preşedintele în mesajul transmis luni, precizând că este un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre. ”Suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană”, conchide preşedintele.
08:00
Fondatorul organizaţiei elveţiene Dignitas, care militează pentru dreptul la moarte, a decedat prin sinucidere asistată, la vârsta de 92 de ani, a anunţat organizaţia, potrivit BBC.
07:50
Comisia Europeană va prezenta în această săptămână un set de măsuri menit să diminueze dependenţa regiunii de materiile prime critice provenite din China, pe fondul unei competiţii globale tot mai dure cu Statele Unite şi Asia, transmite Reuters.
Acum 8 ore
07:40
Mexic: Armata l-a ucis pe "Pichon", important traficant de droguri căutat de Statele Unite # News.ro
Guvernul mexican a anunţat că armata a ucis un bărbat acuzat de trafic de fentanil şi cocaină, a cărui extrădare era solicitată de Statele Unite. Pedro Inzunza Coronel a fost ucis în timpul unei operaţiuni militare antidrog în statul Sinaloa, a scris pe X ministrul mexican al Securităţii, Omar Garcia Harfuch, potrivit AFP.
07:30
1 Decembrie la Alba Iulia - Paradă militară şi depuneri de coroane la Monumentul Marii Uniri / Mobilizare a partidelor suveraniste, ai căror lideri sunt aşteptaţi la diferite evenimente în oraş, alături de susţinători # News.ro
Alba Iulia, capitala Marii Uniri, va găzdui, şi în acest an, cele mai importante evenimente dedicate Zilei Naţionale a României. Premierul Ilie Bolojan şi-a anunţat prezenţa la parada militară organizată pe principalul bulevard al oraşului. Deloc întâmplător, AUR şi-a organizat Congresul la Alba Iulia, în preajma lui 1 Decembrie, George Simion, proaspăt reales la conducerea partidului, urmând să participe la evenimente alături de susţinători.. Călin Georgescu va fi şi el prezent tot la Alba Iulia de Ziua României. De asemenea, Diana Şoşoacă, liderul SOS Româna, e aşteptată la Alba Iulia.
07:30
Sky News: Forţe speciale britanice au aplicat în Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte” # News.ro
O anchetă relevă faptul că a existat în rândul unor membri ai unei unităţi a forţelor speciale britanice din Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte... chiar şi atunci când aceştia nu reprezentau o ameninţare”, relatează Sky News.
07:20
Activitatea fabricilor chineze a crescut uşor în noiembrie, dar a rămas în zona de contracţie, pe fondul scăderii cererii după sezonul de sărbători # News.ro
Activitatea din industria prelucrătoare a Chinei a urcat modest în noiembrie, la 49,2 puncte, de la 49,0 în octombrie, însă rămâne pentru a opta lună consecutiv în zona care indică contracţie, relatează CNBC.
07:00
BBC: O armă chimică din Primul Război Mondial a fost folosită asupra protestatarilor în Georgia # News.ro
Autorităţile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obţinute de BBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.