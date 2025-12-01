Tânăr bătut în fața unui restaurant din Poiana Brașov. Agresorul a fost reținut de polițiști

13:20

Bunici în vârsă de 86 și 90 de ani, bătuți și jefuiți în propria casă din Brașov, de 2 indivizi care s-au dat drept verificatori ai centralei de apartament. La data de 26 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au fost sesizați de către un bărbat de 57 de ani, cu [...]