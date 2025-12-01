Oklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon
Antena Sport, 1 decembrie 2025 15:20
Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a învins în deplasare, cu scorul de 123-115, pe Portland Trail Blazers, obţinând cu această ocazie a 20-a sa victorie de la debutul actualei ediţii a Ligii profesioniste nord-americane de baschet, în 21 de meciuri. Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut, a marcat 26 de puncte pentru Thunder,
• • •
Acum 5 minute
15:40
U Cluj – Universitatea Craiova este unul dintre cel mai tari meciuri ale etapei a 18-a a Ligii 1. Partida se va disputa luni, de Ziua Naţională a României, de la ora 19:00, şi va fi în format LIVE SCORE pe as.ro. Oltenii vor disputa al treilea meci sub comanda lui Coehlo, noul antrenor al
15:40
Trucul cu apa la care apelează Cristiano Ronaldo în timpul meciurilor. De ce nu o înghite niciodată # Antena Sport
Cristiano Ronaldo se poate lăuda că are o vârstă biologică estimată la doar 28 de ani! Condiția fizică excelentă este rezultatul disciplinei sale impecabile în ceea ce privește alimentația, antrenamentele și rutina zilnică. Starul lui Al-Nassr urmează un regim extrem de strict, se pregătește mai intens decât colegii săi și adoptă practici rare chiar și
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Fostul antrenor al lui Daniel Pancu și Florentin Petre, în stare critică. Cu ce boală gravă luptă # Antena Sport
Lyuboslav Penev este antrenorul care i-a pregătit pe Daniel Pancu și Florentin Petre în perioada în care aceștia au evoluat la CSKA Sofia. Fostul mare atacant bulgar s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și în 1994, când a fost diagnosticat cu cancer testicular, motiv pentru care a ratat Campionatul Mondial din SUA. Atunci, a
Acum 2 ore
14:40
Gigi Becali va face o adevărată revoluţie la FCSB, mai ales dacă echipa va ajunge în play-off, un lucru care pare din ce în ce mai aproape după victoria cu Farul, 2-1. În afară de Andre Duarte, alţi patru jucători vor ajunge sub comanda lui Elias Charalambous. La capitolul plecări, pe listă se află Vlad
14:40
Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A # Antena Sport
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, și-a stabilit deja una dintre țintele pentru mercato-ul de iarnă: mijlocașul albanez Ylber Ramadani (29 de ani), jucător pe care l-a pregătit în perioada petrecută la Vejle, în Danemarca. Aflat pe primul loc în Liga 1, Rapid pregătește întăriri pentru a aborda cu șanse reale lupta la titlu.
14:20
România – Danemarca LIVE SCORE (21:30). “Finala” Grupei A. Tricolorele, cu gândul la sferturi # Antena Sport
România va întâlni Danemarca în ultimul meci al Grupei A. Partida va avea loc luni, de la ora 21:30, în cadrul Campionatului Mondial şi miza este primul loc şi accederea cu punctaj maxim în grupa principală 1. Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă şi-au indeplinit obiectivul intermediar şi va accede în grupa principală cu minimum două puncte.
14:10
Gigi Becali (67 de ani) a reacționat dur după apariția informației că Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, ar putea fi luat în calcul pentru postul de selecționer al României. Numele lui a fost avansat în cazul în care Mircea Lucescu ar decide să renunțe. Patronul FCSB a criticat dur Federația Română de
Acum 4 ore
13:40
Daniel Bîrligea va lipsi în următoarele meciuri ale celor de la FCSB, după ce s-a accidentat la Belgrad şi a ratat deja şi partida cu Farul, câştigată de campioni cu 2-1. Entorsa suferită de Bîrligea este una mai gravă decât se aşteptau oamenii de la FCSB. Astfel că vârful de 25 de ani cotat la
13:40
Siyabonga Ngezana nu a jucat cu Farul și a transmis staff-ului că este obosit. El traversează o perioadă proastă la echipa de club, dar la națională a primit astăzi o veste mare. Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a fost convocat în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni.
13:40
Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni. "La mulţi ani, România! Mândru să te reprezint!", a scris Popovici pe reţelele sociale. În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din
13:10
Andre Duarte a ajuns în România şi va semna cu FCSB. Fostul jucător de la FCU Craiova va avea maximum 20.000 de euro pe lună salariul la roş-albaştri şi va semna pe doi ani, susţine Gigi Becali. Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSB "Păi Duarte am înțeles că face analizele și semnează astăzi.
13:10
Italianul Nicola Pietrangeli, care a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960, a murit, luni, la vârsta de 92 de ani. El a popularizat tenisul în ţara sa, pe vremea când acest sport era considerat o disciplină rezervată elitei. El a fost un mare specialist pe zgură şi cel mai bun jucător italian înainte de crearea
13:00
Și-a revenit Gigi Becali! Mesaj războinic înainte de derby-ul cu Dinamo: “Îi spulberăm!” # Antena Sport
Gigi Becali a fost încântat de jocul FCSB-ului, în victoria cu Farul Constanţa, din etapa a 18-a a Ligii 1, scor 2-1. În urma acestui succes, campioana României a ajuns la două puncte de primul loc de play-off. În urma partidei cu Farul, Becali şi-a schimbat radical discursul şi este de părere că echipa sa
12:40
Ion Țiriac a devenit de-a lungul anilor unul dintre cei mai cunoscuți și respectați români la nivel internațional. După retragerea din activitatea sportivă, el a devenit un prosper om de afaceri, iar multă lume s-a întrebat de ce nu intră și în politică, unde ar putea să ajute. Mai mult, alții l-au văzut chiar președinte
12:00
Fiul lui Ionel Ganea s-a stins în urma unui accident auto, iar cel care a provocat tragedia a fost chiar fostul jucător. Marius Șumudică s-a întâlnit cu Ganea și a rămas cutremurat în urma discuției avute. „M-am întâlnit cu Ionel Ganea. Era amărât. Eu i-am spus că n-am echipă, încerc să îmi caut, să vedem
Acum 6 ore
11:40
Mesaj sublim al tricolorilor de 1 decembrie. Hagi, Rațiu, Man, Drăguș – la unison: “La mulţi ani, România!” # Antena Sport
Mai mulţi componenţi ai echipei naţionale au României au transmis un mesaj, luni, de Ziua Naţională a României. „Astăzi, de Ziua Naţională, ne gândim la tot ce înseamnă România pentru noi. La familie, la locurile în care am crescut, la oamenii care ne susţin mereu. Pentru noi, să purtăm tricoul echipe naţionale e mai mult
11:30
Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României: “Întotdeauna o mândrie să te reprezint!” # Antena Sport
Fostul căpitan al naţionalei României, Gheorghe Popescu, a transmis un mesaj de Ziua Naţională, în care spune că a fost fericit că şi-a îndeplinit visul de a juca sub tricolor. Şi Gheorghe Hagi a transmis un mesaj de Ziua Naţională. Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României „Am visat să joc
11:20
Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: “Nici nu te mai primește” # Antena Sport
Indisponibil în prezent la FCSB din cauza unei accidentări, Denis Alibec a vorbit într-un material video distribuit pe rețelele sociale despre atmosfera de la echipa națională. El a dezvăluit și care sunt diurnele pe care jucătorii le primesc pe zi, dar și amenzile pe care Mircea Lucescu le dă în caz de abatere. Atacantul roș-albaștrilor
10:50
Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” # Antena Sport
Transferul lui Andre Duarte la FCSB este ca și finalizat. După ce Mihai Stoica anunțase vineri, 28 noiembrie, că există un acord verbal cu fundașul central de la Ujpest, fotbalistul a reușit între timp să-și rezilieze contractul cu clubul maghiar. Luni, 1 decembrie, Andre Duarte a sosit în București pentru semnarea contractului cu echipa roș-albastră.
10:20
Val de ironii după ce Simona Halep a anunțat prețul de Revelion, la hotelul din Poiana Brașov: “Plătim cu fonduri europene?” # Antena Sport
Simona Halep (34 de ani) a publicat pe rețelele de socializare detalii despre oferta de Revelion 2026 la hotelul care îi poartă numele, situat în Poiana Brașov. Fanii și turiștii interesați au aflat costurile pentru pachetul special de sărbători, și au reacționat negativ. Sejurul propus la hotelul Simonei Halep cuprinde patru nopți de cazare, în
10:10
Jucătorii de la FCSB, înjuraţi ca la uşa cortului! “Ne înjură de ne rup, ăsta e caracterul lor” # Antena Sport
Adrian Şut (26 de ani) a dezvăluit care a fost motivul pentru care după ce a înscris primul gol al celor de la FCSB în meciul câştigat cu Farul, 2-1, a sărbătorit ducându-şi mâinile spre urechi. Mijlocaşul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că jucătorii de la FCSB au fost înjuraţi pe toată durata
10:00
Vești proaste pentru Universitatea Craiova. Un alt titular s-a accidentat și nu joacă în partida cu Universitatea Cluj. Oltenii mai au o absenţă din motive medicale. Conform celor de la ProSport, Vasile Mogoş (33 de ani) s-a accidentat şi nu va putea evolua în duelul de Ziua Naţională. Pe lângă Mogoş, Filipe Coelho nu va
Acum 8 ore
09:40
România – Brazilia LIVE VIDEO (11:00, AntenaPLAY). Miză uriaşă pentru tricolori la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 # Antena Sport
România va disputa al doilea ei meci de la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 contra Braziliei. Partida va avea loc luni, de la ora 11:00, exclusiv în AntenaPLAY. România face parte din Grupa 4, alături de Germania, Brazilia şi Franţa. Tricolorii au pierdut primul meci, 5-8 cu Germania, în timp ce sud-americanii au fost "executaţi"
09:30
Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român # Antena Sport
Nu este numai lapte și miere în afacerile lui Dan Șucu. Românul se confruntă cu probleme serioase la Genoa, în Italia, unde datoriile clubului sunt de ordinul zecilor de milioane de euro. Omul de afaceri Dan Șucu, acționar majoritar la Rapid București și coproprietar al clubului italian Genoa, traversează o perioadă tensionată pe plan sportiv
09:10
Vești bune pentru Dennis Man și în viața personală. Dacă la PSV lucrurile merg bine pentru el, și pe plan personal fotbalistul naționalei a dus relația pe care o avea la un alt nivel. El a hotărât să o ceară în căsătorie pe iubita lui, Alexandra Ionela Grigoriță. Cei doi sunt împreună de mai mulți
09:00
Ilie Dumitrescu a ascultat interviul jucătorului de la FCSB şi l-a contrazis pe loc: “Eu nu cred” # Antena Sport
Adrian Şut (26 de ani) este jucătorul care a lăsat să se înţeleagă, după Farul – FCSB 1-2, că nu este niciodată afectat de criticile venite de la patronul Gigi Becali sau de la alţi oameni de fotbal. Ilie Dumitrescu susţine însă că este greu de crezut că poţi face abstracţie de vorbele grele ale
08:40
Ce se mai știe de Lucian Bute, marele campion al României. Pasiunea comună pe care o are cu miliardarul Ion Țiriac # Antena Sport
Ce se mai știe de Lucian Bute? Mulți români se întreabă. Marele campion al României s-a retras din spațiul public își duce traiul zilnic în Canada. Pentru mulți dintre noi, Lucian Bute rămâne unul dintre cele mai respectate nume ale boxului românesc. Stabilit la Montreal, unde administrează mai multe afaceri și își dedică timpul familiei,
08:40
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, dar mai are mult de muncă pentru a fi din nou campion mondial, la finalul cursei de la Abu Dhabi, ultimul Grand Prix al anului, ce va avea loc în weekendul 5-7 decembrie, live în Universul Antena. Cum arată cotele la câştigarea titlului mondial de Formula 1
08:30
Gigi Becali a făcut anunţul în direct: 5 jucători sunt OUT pentru următorul meci al FCSB # Antena Sport
FCSB a învins-o pe Farul şi a ajuns la două puncte de play-off. Motiv pentru care Gigi Becali va odihni cel puţin 5 jucători pentru meciul din Cupa României, din deplasare, cu UTA. Mai ales în contextul în care la doar trei zile după partida de la Arad (miercuri 21:00), pentru FCSB urmează meciul de
08:10
Gigi Becali a anuțat prima mutare pe care FCSB o face în această iarnă. Un jucător despre care se spunea că pleacă de la
Acum 24 ore
00:20
Scandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: “Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?” # Antena Sport
Toto Wolff, şeful celor de la Mercedes, a lansat un atac dur la adresa lui Helmut Marko, consultantul celor de la Red Bull. În penultimul tur din Marele Premiu din Qatar, câştigat de Max Verstappen, Lando Norris a reuşit să îl depăşească pe Kimi Antonelli, pilotul de la Mercedes, şi să încheie cursa pe locul […] The post Scandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: “Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?” appeared first on Antena Sport.
30 noiembrie 2025
23:50
Gigi Becali a făcut praf un jucător, după Farul – FCSB 1-2: “Doarme pe teren! Bine că nu am dat bani pe el” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost încântat de victoria obţinută de echipa sa pe terenul celor de la Farul Constanţa, scor 2-1, dar a avut şi motive de nemulţumire. Mamadou Thiam, atacantul transferat vara aceasta de la U Cluj, l-a dezamăgit pe Gigi Becali, în partida care a avut loc la Ovidiu. […] The post Gigi Becali a făcut praf un jucător, după Farul – FCSB 1-2: “Doarme pe teren! Bine că nu am dat bani pe el” appeared first on Antena Sport.
23:40
Charalambous: “Această victorie contează mult!” Ce a spus şi despre penalty-ul la Târnovanu # Antena Sport
Elias Charalambous crede că FCSB cunoaşte iar spiritul echipei care vrea performanţă. “Presiunea e mereu la noi în club. Am venit după o săptămână dificilă, trebuia să ajungem direct aici, am avut probleme cu zborul, accidentări. Bîrligea lovit, Ngezana care a spus că e obosit, toate aceste lucruri au făcut treaba mai dificilă, dar astăzi […] The post Charalambous: “Această victorie contează mult!” Ce a spus şi despre penalty-ul la Târnovanu appeared first on Antena Sport.
23:30
David Miculescu a marcat şi a avut o evoluţie pe placul suporterilor, dar şi a lui Gigi Becali. În minutul 45, el a resimţit o accidentare, apoi a fost schimbat. La finalul partidei de la Ovidiu, David Miculescu a vorbit despre golul marcat, dar şi despre situaţia lui medicală. ”Sunt bucuros că am reușit să […] The post David Miculescu, prima reacţie despre accidentare: “Trag în continuare” appeared first on Antena Sport.
23:20
Gigi Becali mai are parte și de bucurii din partea FCSB. După multe meciuri în care şi-a făcut echipa praf, acum latifundiarul a vorbit laudativ la adresa jucătorilor. El are şi un remarcat, un fotbalist care crede că este constant în evoluţii bune meci de meci. “Miculescu a crescut foarte mult. E fotbalist de fotbalist. […] The post “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB appeared first on Antena Sport.
23:10
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Siyabonga Ngezana! Anunţul făcut după Farul – FCSB 1-2: “Nu am eu timp” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că se va baza în continuare pe Siyabonga Ngezana deoarece, pentru moment, nu are multe soluţii la dispoziţie. Fundaşul central sud-african nu a evoluat în meciul cu Farul, câştigat de campioana României, scor 2-1. Cu toate acestea, patronul i-a găsit şi un înlocuitor. Criticat dur după […] The post Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Siyabonga Ngezana! Anunţul făcut după Farul – FCSB 1-2: “Nu am eu timp” appeared first on Antena Sport.
23:10
Gigi Becali i-a lau apărarea lui Ştefan Târnovanu la finalul partidei cu Farul. Ce s-a întâmplat? În minutul 34, Tănasă a urmărit o minge deviată în careul roş-albaştrilor, moment în care a fost doborât de portarul celor de la FCSB. Imediat, arbitrul Rareş Vidican a fluierat penalty. Ionuţ Larie a marcat de la punctul cu […] The post Gigi Becali, atac la brigada de arbitraj: “Nu a fost penalty la Târnovanu” appeared first on Antena Sport.
22:50
Gigi Becali a anunţat că FCSB se va bate la titlu, după victoria cu Farul: “Dacă intrăm, este la noi” # Antena Sport
Gigi Becali a fost încântat de jocul FCSB-ului, în victoria cu Farul Constanţa, din etapa a 18-a a Ligii 1, scor 2-1. În urma acestui succes, campioana României a ajuns la două puncte de primul loc de play-off. În urma acestui succes, Gigi Becali a declarat că a scăpat de emoţii şi este convins că […] The post Gigi Becali a anunţat că FCSB se va bate la titlu, după victoria cu Farul: “Dacă intrăm, este la noi” appeared first on Antena Sport.
22:10
Primire neaşteptată pentru Florin Tănase la Ovidiu! A fost jignit de fanii Farului în timpul meciului cu FCSB: “Sifonule” # Antena Sport
Florin Tănase a avut parte de o primire neaşteptată la Ovidiu, la meciul dintre Farul Constanţa şi FCSB. Crescut de echipa lui Gică Hagi, Tănase a fost inamicul numărul 1 al suporterilor constănţeni în timpul meciului din etapa cu numărul 18. Tănase a petrecut trei ani la Viitorul Constanţa, în condiţiile în care este un […] The post Primire neaşteptată pentru Florin Tănase la Ovidiu! A fost jignit de fanii Farului în timpul meciului cu FCSB: “Sifonule” appeared first on Antena Sport.
22:00
Milionarul care merge cu autobuzul, surprins lângă Gică Hagi la Ovidiu. Se pregăteşte o colaboare? # Antena Sport
I se spune milionarul care merge cu autbozul. A câștigat milioane de euro din fotbal, a apărat poarta României de zeci de ori și a jucat la unele dintre cele mai mari cluburi din Europa. Despre Bogdan Lobonţ este vorba. „Pisica” din poarta naționalei – preferă să se deplaseze prin București cu metroul și autobuzul […] The post Milionarul care merge cu autobuzul, surprins lângă Gică Hagi la Ovidiu. Se pregăteşte o colaboare? appeared first on Antena Sport.
22:00
E formidabil cum Max Verstappen începe weekend-ul plângându-se de vibrații în monopost, de probleme cu aderența și cu frânele. Apoi, e depășit, pentru prima oară, de Tsunoda în calificările pentru cursa de sprint. Pentru ca apoi, în cursă, să extrage din tot acest noian de probleme un ritm de cursă foarte bun, sfârșește prin a […] The post Adrian Georgescu: McLaren și-a bătut cuie-n talpă appeared first on Antena Sport.
21:50
S-a trezit „gigantul adormit”: a luat titlul și va juca în Champions League, după ce a fost aproape de faliment # Antena Sport
Surpriză în Norvegia, unde un „gigant adormit” a reușit să câștige titlul în fața lui Bodø/Glimt, campioana la zi și participantă în UEFA Champions League. După o cursă cot la cot cu echipa de la nordul Cercului Polar Arctic, Viking Stavanger a terminat pe primul loc și este noua campioană a Norvegiei. Este al nouălea […] The post S-a trezit „gigantul adormit”: a luat titlul și va juca în Champions League, după ce a fost aproape de faliment appeared first on Antena Sport.
21:30
Ştefan Târnovanu, o nouă gafă! A comis penalty în Farul – FCSB şi a cerut imediat intervenţia VAR # Antena Sport
Ştefan Târnovanu a comis penalty-ul din care Farul Constanţa a redus din diferenţă în meciul cu FCSB, din etapa cu numărul 18 a Ligii 1. După un început foarte bun al roş-albaştrilor, graţie golurilor marcate de Adrian Şut şi David Miculescu, Ionuţ Larie a marcat de la punctul cu var. În minutul 34, Tănasă a […] The post Ştefan Târnovanu, o nouă gafă! A comis penalty în Farul – FCSB şi a cerut imediat intervenţia VAR appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Marius Niculae a plecat cu tricoul lui Ronaldinho appeared first on Antena Sport.
20:50
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, la capătul unei curse intense. Înaintea ultimei curse din sezon, cea de la Abu Dhabi, trei piloţi sunt în continuare cu şanse reale de a câştiga titlul mondial. Este vorba despre Lando Norris, Max Verstappen şi Oscar Piastri. Lando Norris, liderul clasamentului piloţilor, este principalul favorit. Acesta […] The post “Poţi câştiga titlul mondial?” Max Verstappen a răspuns cu zâmbetul pe buze appeared first on Antena Sport.
20:20
“Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!” Acuze incredibile dinspre Red Bull # Antena Sport
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, iar lupta pentru titlul mondial se va da în 3 săptămâna viitoare, la Abu Dhabu. Verstappen, Norris şi Piastri au şanse, cele mai mari fiind, bineînţeles, ale liderului Norris. În cursa din Qatar, în cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, […] The post “Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!” Acuze incredibile dinspre Red Bull appeared first on Antena Sport.
20:10
Controversă la finalul MP din Qatar! Depăşirea lui Lando Norris din ultimul tur a ridicat semne de întrebare la Red Bull # Antena Sport
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, iar lupta pentru titlul mondial se va da în 3 săptămâna viitoare, la Abu Dhabu. Verstappen, Norris şi Piastri au şanse, cele mai mari fiind, bineînţeles, ale liderului Norris. În cursa din Qatar, în cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, […] The post Controversă la finalul MP din Qatar! Depăşirea lui Lando Norris din ultimul tur a ridicat semne de întrebare la Red Bull appeared first on Antena Sport.
20:10
Lautaro a gesticulat nervos de fiecare dată când a fost schimbat de Cristi Chivu. Evoluţia lui nu a fost una ridicată, iar mulţi l-au criticat pe fotbalist. În meciul cu Pisa, Lautaro a fost omul meciului, reuşind dubla şi să aducă victoria şi liniştea la echipă. Cristi Chivu a lămurit situaţia lui Lautaro, sugerând că […] The post Cristi Chivu a tranşat conflictul cu Lautaro: “Eu iau decizii” appeared first on Antena Sport.
20:00
Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial, înainte de MP de la Abu Dhabi. Toate scenariile # Antena Sport
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, iar lupta pentru titlul mondial rămâne una incredibilă, caree se va decide în ultimul Grand Prix, la Abu Dhabi, weekendul viitor. Oscar Piastri a terminat al doilea la Doha, în timp ce Lando Norris a fost pe locul 4. […] The post Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial, înainte de MP de la Abu Dhabi. Toate scenariile appeared first on Antena Sport.
