Critici pentru un jucător din Premier League » A publicat o fotografie controversată, iar fanii cer plecarea sa
Gazeta Sporturilor, 1 decembrie 2025 16:50
Fanii chinezi au condamnat acțiunile mijlocașului japonez Kaoru Mitoma (28 de ani) de la Brighton & Hove Albion, după ce a fost publicată pe rețelele sociale o fotografie în care zâmbește și ține o imagine a ultimului soldat japonez care s-a predat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. ...
• • •
Campionatul Mondial din 2026 ar putea folosi VAR-ul pentru a decide dacă loviturile de colț au fost acordate corect. International Board (IFAB), organismul care reglementează legile fotbalului, ar lua în considerare extinderea testelor pentru modificări de protocol la competiții mai importante.Până acum, aceste teste, care uneori durează ani, sunt efectuate aproape exclusiv la nivel de juniori sau în meciuri amicale. ...
Dubla câștigătoare a Cupei Mondiale, diagnostic crunt după căzătura la antrenament: „Suferisem o comoție cerebrală” # Gazeta Sporturilor
Elvețianca Lara Gut-Behrami (34 de ani), câștigătoare a Cupei Mondiale în 2016 și 2024, a căzut rău la antrenament și va suporta o operație la genunchiul stâng. Ea și-a încheiat prematur sezonul și va rata Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026. ...
„Situație critică” » Clubul din Liga 3 a rămas fără principalii finanțatori: „Atrag retrogradarea automată” # Gazeta Sporturilor
FC Olimpia Satu Mare, formație din Liga 3, a emis un comunicat oficial prin care a dezvăluit că principalii finanțatori ai clubului și-au retras sprijinul financiar.Astfel, oficialii clubului caută soluții pe termen scurt pentru ca echipa să poată juca cele două meciuri. Două neprezentări consecutive atrag de la sine retrogradarea automată.FC Olimpia Satu Mare se află pe locul 11 din 12 în seria a 8-a din Liga 3, cu 8 puncte. ...
„Situație critică” » Clubul din Liga 2 a rămas fără principalii finanțatori: „Atrag retrogradarea automată” # Gazeta Sporturilor
CSM Olimpia Satu Mare, „lanterna roșie” din Liga 2, a emis un comincat oficial prin care a dezvăluit că principalii finanțatori ai clubului și-au retras sprijinul financiar. Astfel, cluburi are mari probleme de organizare pentru ultimele două meciuri rămase de disputat în acest an calendaristic, în deplasare cu CSM Slatina, pe 6 decembrie, și pe teren propriu cu CS Afumați, pe 13 decembrie. ...
Întâlnirea improbabilă cu portarul-legendă s-a produs la Campionatul Mondial, pornind de la o poză generată cu AI # Gazeta Sporturilor
Damira Zhaparova (20 de ani), portar în naționala Kazahstanului la Campionatul Mondial, și-a împlinit un vis, cel de a o întâlni pe marea portăriță norvegiană Katrine Lunde (45 de ani). Totul a pornit de la o fotografie a celor două generată cu AI de kazahă.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Gestul surprinzător al lui Ngezana în pauza meciului cu Farul. Reacție de suflet a sud-africanului # Gazeta Sporturilor
Siyabonga Ngezana a fost rezervă neutilizată la FCSB, mai ales după evoluția sub așteptări de la Belgrad cu Steaua Roșie (0-1), dar și-a văzut conștiincios de antrenamente pe stadionul de la Ovidiu. Iar la pauza s-a amuzat cu un puști, acceptând provocarea unei miuțe cu un copil de mingi localSiyabonga Ngezana, 28 de ani, nu trece prin cel mai fericit moment al carierei sale la FCSB. ...
Zeljko Kopic a împlinit doi ani de când e în România: „Toți sunt surprinși” » Care sunt preferații lui # Gazeta Sporturilor
1 decembrie reprezintă pentru Zeljko Kopic o zi specială, împlinește doi ani de când este în țara noastră și este antrenorul lui Dinamo. Cum vede croatul România, iată detaliile!Ziua de 1 decembrie este specială pentru Zeljko Kopic. Împlinește doi ani de când este antrenorul "câinilor". A preluat Dinamo din groapă, iar în prezent "haita" este o candidată la titlu. Nu doar o certitudine pentru play-off, una dintre formațiile lăudate, și de rivali, din Superliga. ...
Decizia luată de selecționerul României cu câteva ore înaintea marelui meci: revine pe foaia de joc a naționalei! # Gazeta Sporturilor
Selecționerul Ovidiu Mihăilă a luat decizia în privința celor două handbaliste lăsate în afara foii de joc pentru meciul de diseară, cu Danemarca. Din informațiile GSP, Alicia Gogîrlă va reveni în echipă.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Astăzi, Samsunspor și Alanyaspor se întâlnesc de la ora 19:00, într-un meci din cadrul etapei #14 din prima ligă a Turciei. Ianis Hagi este anunțat titular în partida care va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro.Se anunță un duel tare pentru echipa lui Ianis Hagi, având în vedere că Samsunspor este una dintre cele mai în formă echipe din Turcia în acest moment. ...
Directorul GSP numește 3 jucători-cheie ai Rapidului: „Iar ce a spus Copos nu mai e valabil” # Gazeta Sporturilor
În cadrul rubricii „Ioanițoaia la zi” din emisiunea GSP Live, directorul Gazetei Sporturilor a analizat runda a 18-a din Superliga: despre succesul FCSB pe terenul Farului (2-1) și liderul Rapid.„E bună ideea că nu mai contează cum câștigi. Contează să câștigi. Punctele sunt miza numărul 1. ...
Clubul înființat în 1867 a primit a doua depunctare din acest sezon și se află în insolvență # Gazeta Sporturilor
Cvadupla campioană a Angliei, Sheffield Wednesday a primit o nouă depunctare, de data aceasta de 6 puncte, după ce în luna octombrie primise o pedeapsă dublă. Astfel, Sheffield Wednseday, club aflat în insolvență, are acum -10 puncte și este „lanterna roșie” în Championship. ...
Ionuț Radu, gafa decisivă din La Liga » Ce scrie presa din Spania + nota primită # Gazeta Sporturilor
Ionuț Radu (28 de ani), portarul de la Celta Vigo, a făcut o gafă în meciul cu Espanyol, pierdut cu 0-1 în La Liga.Radu a greșit în minutul 86, la singurul gol al meciului. Kike Garcia a reluat pe poartă cu capul, la capătul unei centrări din corner. Portarul român a fost pe minge, dar nu a reușit să o rețină. A scăpat-o în bară, apoi balonul a trecut de linia porții.VIDEO cu gafa lui Ionuț Radu în Celta Vigo - Espanyol. ...
Mika Brădeanu avertizează înainte de România - Danemarca: „Primul test adevărat de la Campionatul Mondial!” # Gazeta Sporturilor
Medaliată cu argint și bronz la Campionatul Mondial și câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București în 2016, Aurelia „Mika” Brădeanu (46 de ani) a caracterizat pentru GSP naționala feminină de handbal a României, care va juca astăzi de la ora 21:30 derby-ul grupei A împotriva Danemarcei, la turneul final de la Rotterdam.Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații și imagini din Rotterdam Ahoy, și televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
O explicație tare la criza lui Liverpool: „Doar șefi și niciun «indian». Ar trebui să joace cu 5 mingi” # Gazeta Sporturilor
Uli Hoeness, președintele de onoare al lui Bayern, a spus cum se vede de la Munchen criza pe care o traversează Liverpool, deși a cheltuit peste 500 de milioane în vară pentru a-și întări lotul.Liverpool a întrerupt duminică o serie de 3 eșecuri, printr-un 2-0 cu West Ham, la Londra. Dar încă este departe de a fi ieșit din cea mai gravă criză pe care o traversează în ultimii 72 de ani. ...
Răzvan Marin (29 de ani), jucătorul celor de la AEK Atena, a fost pe teren în victoria echipei sale, 3-2, din „derby-ul orașului Atena” contra formației Panathinaikos.Mijlocașul internațional român a intrat pe teren ca rezervă la începutul reprizei secunde și a primit două cartonașe galbene în decurs de 35 de minute. FOTO. ...
„Este uluitor!” » Mihai Stoica a răbufnit a doua zi după Farul - FCSB: „Toată lumea ne explică” # Gazeta Sporturilor
A doua zi după victoria obținută de FCSB în deplasare cu Farul, scor 2-1, Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei en-titre din Superliga, a ironizat arbitrajul pentru lovitura de pedeapsă acordată gazdelor în minutul 34 după o intervenție a portarului Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă. ...
Armand Duplantis, desemnat Atletul anului 2025, săgeată spre o competiție privată: „Nu le-a mers prea bine, nu-i așa?” # Gazeta Sporturilor
Suedezul Armand Duplantis (26 de ani) și americanca Sydney McLaughlin-Levrone (26 de ani) au primit titlul de Atlet al anului 2025 în cadrul unei ceremonii organizate în Monaco. World Athletics, federația internațională de atletism, și-a desemnat cei mai buni sportivi pe anul 2025, gala de decernare a distincțiilor având loc în Monaco, în prezența Prințului Albert al II-lea. ...
Kimi Antonelli și-a pus imagini negre la profil! Ce a putut după degringolada din Qatar: „Am sesizat FIA” # Gazeta Sporturilor
Pilotul în vârstă de 19 ani al celor de la Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, a primit amenințări cu moartea și a fost ținta hărțuirii online după finala Marelui Premiu al Qatarului de ieri, penultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Italianul a comis o greșeală în penultimul tur (sau a făcut-o intenționat?!), permițându-i lui Lando Norris să-l depășească și să termine pe locul 4 în cursa în care McLaren i-a oferit victoria lui Max Verstappen. ...
Directorul lui Ajax anunță prima măsură după haosul declanșat pe stadionul „Johan Cruyff”: „Aceasta a fost cauza! Acum, măcar atât lucru putem face” # Gazeta Sporturilor
Directorul lui Ajax, Menno Geelen, și-a cerut din nou scuze tuturor celor afectați de incidentul cu artificii declanșat la meciul lui Ajax cu Groningen, care a fost abandonat deoarce arbitrul nu le-a putut garanta jucătorilor siguranța. Oficialul anunță, de asemenea, că fanii prezenți vor fi despăgubiți și regretă o anumită decizie.„A fost o seară neagră ca smoala. Practic, pentru toți cei care iubesc fotbalul, dar mai ales pentru cei care iubesc Ajax. ...
Lamine Yamal, interviu senzațional pentru CBS: „Nu vreau să fiu Lionel Messi și el știe asta” # Gazeta Sporturilor
Extrema Barcelonei, Lamine Yamal (18 ani), a acordat un amplu interviu postului american CBS News, în cadrul emisiunii „60 minutes”Lamine Yamal nu vrea să audă de-o comparație cu Lionel Messi, deși, pentru el, argentinianul e cel mai bun jucător din istoria fotbalului. „Îl respect pentru ceea ce a fost și ceea ce reprezintă pentru fotbal. Dacă ne vom întâlni vreodată pe un teren de fotbal, va exista acel respect reciproc.Pentru mine, el este cel mai bun din istorie. ...
Andre Duarte, 28 de ani, a ajuns în România și va semna cu FCSB. Fundașul central a negociat un contract foarte mare pentru nivelul Superligii.Portughezul revine în Liga 1 după mai bine de doi ani. El a mai jucat la FCU Craiova, în sezonul 2022-2023, stagiune în care a fost integralist. Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSBDuarte a aterizat luni dimineață, de Ziua Națională, în România. ...
Derapaje în serie ale lui Gigi Becali: „E sectant, îl botezăm să devină om” / „Națiune de doi lei, împușcați-vă” # Gazeta Sporturilor
A doua zi după victoria obținută de FCSB în deplasare cu Farul, scor 2-1, Gigi Becali (67 de ani) a avut o serie de derapaje în legătură cu femeile care activează în arbitraj, cu religia unui jucător al său, dar și cu eventuala numire a lui Zeljko Kopic pe banca echipei naționale a României. ...
Siyabonga Ngezana, fundașul central de la FCSB, a fost convocat la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii, competiție care va începe pe 21 decembrie 2025 și se va încheia pe 18 ianuarie 2026.Ngezana trebuie să se prezinte la lotul naționalei cel târziu pe 8 decembrie. Astfel, derby-ul cu Dinamo, de pe 6 decembrie, va fi ultimul meci jucat de fundaș pentru FCSB în acest an. ...
Interviu cu scriitorul Alex Tocilescu: „Hagi ar fi fost probabil cel mai harnic președinte al României din toate timpurile” # Gazeta Sporturilor
Alex Tocilescu, 48 de ani, a copilărit la București și a ținut cu Sportul. Apoi, familia a emigrat în Germania, a ajuns la Frankfurt, așa că a ținut cu Eintracht Frankfurt, care avea echipă bună la începutul anilor 1990.Juca și Okocha acolo. Din păcate pentru el, Alex a prins deceniul de aur al fotbalului românesc în Germania, dar nu e ca și cum nu l-ar fi văzut pe Hagi și nu știe ce a însemnat acesta. ...
Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a făcut scandal în Grecia după meciul câștigat cu Levadiakos, scor 3-2.Lucescu a acuzat arbitrajul lui Anastasios Sidiropoulos, „central” FIFA. Antrenorul român a cerut un penalty, apoi a contestat eliminarea lui Meite. Mijlocașul lui PAOK a fost trimis la cabine în minutul 77.„Centralul” a fost atenționat de VAR să revadă faza, pentru că ar fi fost circumstanțe să nu fie nevoie de cartonaș roșu, dar Sidisopoulos a refuzat. ...
Aseară pe Stamford Bridge, astăzi în platou pentru Premier GSP! Analizăm Chelsea - Arsenal # Gazeta Sporturilor
Premier GSP revine astăzi, ora 14:00, cu analiza derby-ului Chelsea - Arsenal 1-1, capul de afiș al rundei 13 din Premier League.Alături de jurnalistul Daniel Grigore vor fi Narcis Criveanu, membru al fan clubului Chelsea din România, și Alex Avram, susținător al lui Arsenal, autorul blogului tunarsenal.ro. ...
Se amână revenirea internaționalului care luptă cu depresia: „Sunt anumite lucruri pe care nu le putem controla” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Bană, puștiul de 21 de ani pe care Universitatea Craiova l-a trimis sub formă de împrumut la Oțelul Galați, rămâne deocamdată în afara calculelor lui Laszlo Balint. Mijlocașul care s-a confruntat cu un episod depresiv trece în continuare printr-o perioadă sensibilă, incompatibilă cu meciurile oficiale și sesiunile de antrenament. ...
Scandal cu Cole Palmer! Surprins când îi aproba pe fanii care-l huiduiau pe fostul coechipier # Gazeta Sporturilor
Noni Madueke a fost fluierat copios de fanii lui Chelsea, duminică seară, când a revenit pe Stamford Bridge în tricoul lui Arsenal.Madueke a fost introdus de Mikel Arteta în minutul 57 al derby-ului, în locul lui Gabriel Martinelli. Iar la intrarea pe gazon, fanii lui Chelsea au început să-l fluiere și să-l huiduie pe fostul jucător al albaștrilor. ...
Revelația din Superliga a reacționat pe site-ul oficial după meciul din weekend: „Exces de zel, suspendați din cauza arbitrului” # Gazeta Sporturilor
Duminică, FC Botoșani s-a impus cu scorul de 1-0 în meciul cu formația Unirea Slobozia, într-o partidă din cadrul etapei #18 din Superligă.La interviul de la finalul partidei, Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul moldovenilor, s-a arătat nemulțumit de deciziile luate de centralul Szabolcs Kovacs, care a arătat 6 cartonașe galbene pentru jucătorii lui FC Botoșani. ...
Kylian Mbappe (26 de ani) a folosit rețelele sociale pentru a transmite un mesaj echipei sale, Real Madrid, după remiza din deplasarea de la Girona, 1-1.Francezul a fost singurul jucător care a marcat pentru Real Madrid, „galacticii” continuând seria jocurilor modeste.Mbappe, mesaj după remiza lui Real MadridÎmpotriva Gironei, Mbappe a marcat un gol din penalty, dar o altă reușită a sa a fost anulată din cauza unui henț. ...
Rusescu a venit cu tricoul în care l-a înfruntat pe Messi, apoi s-a enervat în direct: „Să mai terminăm cu lucrurile astea” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Raul Rusescu a făcut analiza meciului Farul - FCSB 1-2, la GSP Live, și s-a enervat când a auzit de acuzațiile de blat aduse în mediul online.De Ziua Națională, Rusescu a venit în direct cu tricoul pe care l-a purtat în 2014 în amicalul jucat de România cu Argentina, scor 0-0, pe Arena Națională. Cu acea ocazie, Lionel Messi a fost prima și singura dată până acum în România.„Ce m-a mirat a fost că nu au făcut încălzirea la acel meci. ...
Legendarul tenismen italian Nicola Pietrangeli, dublu campion la Roland Garros, a decedat la vârsta de 93 de ani. Lumea tenisului a început imediat să-și ia rămas bun de la Nicola Pietrangeli, iar un mesaj special a apărut pe profilul oficial de Twitter al turneului Masters de la Roma: „Cu profundă tristețe ne luăm rămas bun de la Nicola Pietrangeli, o adevărată legendă a tenisului italian și dublu campion la Roma (1957, 1961). ...
Panică la Dortmund, după colindele de Crăciun! Au intervenit salvări și pompierii # Gazeta Sporturilor
Un tren arhiplin cu suporteri s-a defectat și s-a oprit în pădure. Unii fani au suferit atacuri de panică și a fost necesară intervenția serviciilor de urgență.Trebuia să fie o mare sărbătoare, dar s-a transformat într-un haos. Așa cum se procedează la multe cluburi din Germania, în această perioadă, suporterii Borussiei Dortmund s-au adunat duminică seară în număr mare pe stadion, ca să cânte împreună colinde de Crăciun.Pe Signal Iduna Park n-au fost probleme. ...
Suspectat că e implicat în pariuri, starul din Premier League a luat două „galbene” în 20 de secunde și dă vina pe Federație: „E absurd!” # Gazeta Sporturilor
Lucas Paqueta (28 de ani), protagonistul unei eliminări stupide în eșecul suferit de West Ham pe teren propriu cu Liverpool, scor 0-2, a reacționat la scurt timp după încheierea meciului, dând vina pe Federația Engleză de Fotbal pentru comportamentul său.Mijlocașul brazilian, implicat într-un scandal cu pariuri în ultimii ani, a primit două cartonașe galbene în decurs de 20 de secunde, ambele pentru proteste. ...
Breaking Bets » U Cluj - U Craiova, Fenerbahce - Galatasaray și cele mai interesante meciuri ale zilei, analizate în emisiunea de la ora 13:00 # Gazeta Sporturilor
Află tot ce trebuie să știi despre meciurile zilei din analiza detaliată oferită de Dan Bâra în cadrul emisiunii Breaking Bets.Ediția de astăzi a emisiunii Breaking Bets va trece în revistă cele mai interesante partide programate diseară. Printre acestea se numără confruntările U Cluj -U Craiova și Fenerbahce - Galatasaray. De asemenea, vor fi discutate și alte jocuri atractive, precum Petrolul - Metaloglobus, Bologna - Cremonese sau Arouca - Braga. ...
România va juca diseară împotriva Danemarcei, în etapa a treia a grupei preliminare A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Presa daneză a prefațat partida și au lăudat echipa „tricoloră”, dar și pe fanii români. ...
Ea a luat decizia CRITICĂ pentru victoria lui Max Verstappen! Detalii din paddock: „Toată lumea mă întreba: «Ești sigură că vrei să faci asta?»” # Gazeta Sporturilor
Hannah Schmitz este unul dintre inginerii esențiali în victoria lui Max Verstappen la echipa Red Bull Racing și a fost din nou decisivă în victoria cvadruplului campion mondial în Qatar, notează Mundo Deportivo. Acest rezultat, coroborat cu eroarea majoră comisă de McLaren, i-a permis olandezului în vârstă de 28 de ani să forțeze o luptă în 3 pentru titlu în cursa finală de la Abu Dhabi, alături de Lando Norris și Oscar Piastri de la McLaren. ...
Arne Slot a explicat decizia de a-l lăsa pe banca de rezerve pe Mohamed Salah: „Avem și alți jucători” # Gazeta Sporturilor
Arne Slot (47 de ani), antrenorul lui Liverpool, a explicat decizia de a-l lăsa pe Mohamed Salah (33 de ani) pe banca de rezerve în victoria obținută de „cormorani” în deplasare cu West Ham, scor 2-0, în etapa 13 din Premier League. ...
Andre Duarte (28 de ani) a aterizat în România pentru a semna cu FCSB. Fundașul central a rămas liber de contract după despărțirea de Ujpest, din prima ligă maghiară.Portughezul revine în Liga 1 după mai bine de doi ani. El a mai jucat la FCU Craiova, în sezonul 2022-2023, stagiune în care a bifat 39 de partide în Superliga și a fost integralist în campionat. ...
România a anulat antrenamentul dinaintea „șocului” cu Danemarca! Două vești de maximă importanță și din tabăra nordicelor # Gazeta Sporturilor
Selecționerii Ovidiu Mihăilă și Helle Thomsen au optat pentru strategii diferite în ziua premergătoarea meciului decisiv pentru șefia grupei A la Campionatul Mondial de handbal feminin.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează.Ultimul meci din grupă va fi România - Danemarca, luni, 1 decembrie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP. ...
În direct la GSP Live Special, Iosif Rotariu (63 de ani), legenda Stelei, l-a lăudat pe Andre Duarte, fundașul central despre care Mihai Stoica a spus că va semna cu FCSB.Duarte ar urma să revină în România după doi ani și jumătate. El pleca în 2023 de la FCU Craiova, după 39 de meciuri jucate în Superliga.Apreciat și în trecut de FCSB, Duarte ar urma să ajungă acum la roș-albaștri, după ce a mai jucat la Osijek, Reggiana și Ujpest de la plecarea din Liga 1.VIDEO. ...
Antonio Conte: Trebuie să ne punem căștile!” » Omologul Gasperini acuză timid un fault la Kone la faza golului # Gazeta Sporturilor
Campioana Napoli a câștigat „șocul” cu AS Roma, de pe Olimpico, grație unui gol marcat de Neres în minutul 35.Faza golului lui Napoli a pornit din marginea propriului careu, în urma unei intervenții energice a lui Rrahmani asupra romanului Manu Konè. Arbitrul a lăsat jocul să curgă, iar la capătul contraatacului declanșat pe flancul drept, Neres a expediat balonul în plasă: 0-1. ...
U Cluj - Universitatea Craiova, meciul care încheie etapa în Superliga » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Universitatea Craiova este meciul zilei de luni, în cea de-a 18-a rundă a Superligii. Duelul din Ardeal se va disputa astăzi, de la ora 19:00 și este liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Alb-albaștrii caută cea de-a doua victorie consecutivă, în campionat, sub comanda lui Filipe Coelho, în timp ce jucătorii lui Cristiano Bergodi au nevoie de toate cele trei puncte pentru a păstra șanse de a accede în play-off. ...
A ajuns pe lista neagră la FCSB: „Cum să fii, bă, obosit? Aduc doi jucători pe postul lui” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, l-a criticat pe fundașul central Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru faptul că sud-africanul a spus că e obosit, motiv pentru care a fost doar rezervă neutilizată la victoria din deplasare cu Farul, scor 2-1. ...
Pep Guardiola, gata să le ia fața rivalelor Liverpool și Manchester United » Jucătorul-revelație al sezonului din Premier League este așteptat la Manchester City # Gazeta Sporturilor
Manchester City pregătește o ofertă pentru jucătorul-revelație al acestui sezon din Premier League, extrema lui Bournemouth, Antoine Semenyo (25 de ani).Internaționalul ghanez are o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro, iar Pep Guardiola este pregătit să avanseze discuțiile, înainte ca rivalele Manchester United și Liverpool să intre pe fir. ...
Alexandru Barbu revine cu o nouă ediție GSP Live, astăzi, de la ora 11, alături de Raul Rusescu și Daniel Grigore.GSP Live, emisiunea realizată din studioul Gazetei Sporturilor și moderată de Alexandru Barbu, poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 11:00, pe pagina de Facebook, canalul de YouTube, contul de TikTok, precum și pe site-ul Gazetei Sporturilor, GSP. ...
Petrolul - Metaloglobus, duel în subsolul clasamentului de Ziua Națională » Echipe probabile + avertismentul lui Eugen Neagoe # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești - Metaloglobus, penultimul meci al rundei #18 a campionatului, se joacă astăzi, de la ora 16:00, la Ploiești. Partida programată de Ziua Națională e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Rezultatele și marcatorii etapei #18 din Superligă + clasamentPrahovenii trec printr-o perioadă bună, fiind neînvinși în ultimele șase etape, interval în care au reușit două succese și patru remize. ...
