A marcat o dublă la a doua apariţie, dar acum este aproape să plece de la Rapid: „Mă aşteptam la mai mult de la el”! Victor Angelescu, despre ţintele giuleştenilor în următorul mercato | VIDEO EXCLUSIV

Primasport.ro, 1 decembrie 2025 19:20

A marcat o dublă la a doua apariţie, dar acum este aproape să plece de la Rapid: „Mă aşteptam la mai mult de la el”! Victor Angelescu, despre ţintele giuleştenilor în următorul mercato | VIDEO EXCLUSIV

Acum 5 minute
19:50
LIVE VIDEO | "U" Cluj – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii domină copios
Acum 15 minute
19:40
Bomba iernii în România! Valentin Mihăilă, aşteptat să revină în SuperLiga pentru a cuceri titlul
Acum o oră
19:20
A marcat o dublă la a doua apariţie, dar acum este aproape să plece de la Rapid: „Mă aşteptam la mai mult de la el”! Victor Angelescu, despre ţintele giuleştenilor în următorul mercato | VIDEO EXCLUSIV
19:10
LIVE VIDEO | "U" Cluj – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii lovesc bara în minutul 2
19:00
Lovitură de proporţii! După Andre Duarte, FCSB a mai anunţat încă un transfer: „100%” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
18:40
Mihai Stoica a pus piciorul în prag! Val de critici la adresa arbitrilor după victoria cu Farul: „Nu ar mai trebui delegat la meciurile noastre. Tot timpul ne-a făcut probleme” | VIDEO EXCLUSIV
18:30
LIVE VIDEO | "U" Cluj – Universitatea Craiova, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:10
Gigi Becali a băgat mâna în buzunar! Andre Duarte va câştiga un salariu egal cu cel al unora dintre titularii FCSB-ului
18:00
Gigi Becali a băgat mâna în buzunar! Andrei Duarte va câştiga un salariu egal cu cel al unora dintre titularii FCSB-ului
18:00
VIDEO | Petrolul - Metaloglobus 4-1! Victorie importantă pentru trupa lui Eugen Neagoe
Acum 4 ore
17:50
Totul este oficial! FCSB a anunţat prima lovitură a iernii: „Bun venit!”
17:40
VIDEO | Petrolul – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii se desprind
17:30
Mihai Stoica nu s-a abţinut după victoria FCSB-ului cu Farul! Lucrul care l-a uluit pe oficialul „roş-albaştrilor”
17:30
VIDEO | Petrolul – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Valentin Gheorghe
17:20
FCSB şi Dinamo, cursă nebună pentru semnătura jucătorului de naţională! Gigi Becali a lansat prima ofertă, însă „câinii” vor să deturneze transferul: „1,5 milioane de euro”
17:20
VIDEO | Petrolul – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol marcat imediat după pauză
17:10
Dinamo îşi pregăteşte tactica pentru perioada transferuri din iarnă! „Câinii” au pus ochii pe un internaţional român promovat de Mircea Lucescu
17:10
Dezastru! Un club din România riscă să se retragă din campionat din cauza problemelor financiare
17:00
VIDEO | Petrolul – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Ploieşti
16:40
Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României: „Întotdeauna o mândrie să te reprezint!”
16:40
Tenis de masă: Prima victorie pentru România la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025
16:40
Meciul Ajax-Groningen, oprit din cauza fumigenelor aprinse în memoria unui suporter, se va relua fără spectatori
16:40
VIDEO | Petrolul – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Încep să apară ocaziile
16:30
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată / Urcare de 18 locuri pentru Gabriela Ruse
16:30
Tenis: Italianul Nicola Pietrangeli, care a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960, a murit la 92 de ani
16:30
Mesajul lui David Popovici de Ziua Naţională: „Mândru să te reprezint!”
16:30
VIDEO | Petrolul – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 6 ore
15:30
VIDEO | Sepsi – Poli Iaşi 1-0! Victorie la limită pentru covăsneni, care se apropie de primele locuri
14:20
VIDEO | Sepsi – Poli Iaşi 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii cu bara, gazdele cu golul
14:10
PROGRAM SPECIAL DE 1 DECEMBRIE: EDIŢIE SPECIALĂ 50/50 ŞI O ZI DEDICATĂ ROMÂNIEI
14:10
VIDEO | Sepsi – Poli Iaşi 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele formaţii sunt cu gândul la prima ligă
Acum 8 ore
13:40
VIDEO | Sepsi – Poli Iaşi 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele formaţii sunt cu gândul la prima ligă
12:50
Au bătut palma! Jucătorul a aterizat în România pentru a semna cu FCSB. Prima reacţie a lui Becali
12:30
Drama prin care trece fostul internaţional al României: "Era dărâmat total!"
Acum 12 ore
11:10
Au bătut palma! Jucătorul a aterizat în România pentru a semna cu FCSB
10:40
Gigi Becali a luat foc în direct, după victoria cu Farul: "Ne-a distrus" | VIDEO EXCLUSIV
09:40
VIDEO | Sepsi – Poli Iaşi, ASTĂZI, de la 13:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele formaţii sunt cu gândul la prima ligă
09:30
Gigi Becali speră ca un jucător să revină la forma din trecut. "Are inimă mare! O să vezi după aia" | VIDEO EXCLUSIV
09:30
Revoluţie la FCSB! Şapte jucători sunt OUT după meciul câştigat cu Farul | VIDEO EXCLUSIV
09:10
VIDEO | Petrolul – Metaloglobus, ASTĂZI, de la 16:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel încins în subsolul clasamentului
09:10
LIVE VIDEO | "U" Cluj – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de play-off pe Cluj Arena
09:10
VIDEO | Sepsi – Poli Iaşi, luni, de la 23:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele formaţii sunt cu gândul la prima ligă
08:30
Accidentare gravă pentru Aitana Bonmati. Tripla câştigătoare a ”Balonului de Aur” ar putea lipsi patru luni
08:20
Pierdere pentru Universitatea Craiova! S-a accidentat şi nu va juca cu ”U” Cluj
08:10
Mikaela Shiffrin a obţinut a 104-a victorie în Cupa Mondială de Schi Alpin. Avans uriaş în slalomul de la Copper Mountain
08:10
Răzvan Marin, eliminat în derby-ul cu Panathinaikos Atena
Acum 24 ore
00:30
Cine este atacantul de care Gigi Becali vrea să scape la iarnă. ”Doarme pe teren”
00:10
OUT de la FCSB! Gigi Becali a anunţat prima plecare a iernii: „Îţi dă omul un deget şi tu vrei toată mâna?!” . Jucătorul care va primi prelungire: „Face banda, urcă” | EXCLUSIV
00:10
E gata! FCSB a luat decizia finală în privinţa lui Dennis Politic: „Nu a realizat nimic de când a venit aici” | EXCLUSIV
00:00
VIDEO | AS Roma - Napoli 0-1. Campioana urcă pe locul secund în Serie A
