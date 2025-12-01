Risc ridicat de avalanșe în 3 zone montane. Avertismentul salvamontiștilor pentru turiști
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine şi s-a aşternut un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 de centimetri, iar pe alocuri de peste 40 de centimetri, în toate masivele.
FCSB primește o lovitură dură înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa viitoare de Superliga. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani) a devenit indisponibil. Bîrligea a suferit o entorsă în prima repriză a meciului cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League, a jucat tot
Casa de sondare care a anticipat cel mai bine alegerile trecute din București: Diferență de numai 0,1% între Băluță și Anca Alexandrescu. Ciucu e pe 3, la doar 1,5%
AtlasIntel, compania care a fost cel mai aproape de rezultatul oficial al alegerilor pentru Primăria Capitalei din 2024, anticipează o cursă extrem de strânsă pentru scrutinul din 7 decembrie. Cel mai recent sondaj indică o diferență de numai 0,1% între primii doi clasați. Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata
Generalul american Ben Hodges: Europa e pe locul 4 pe lista de priorități de la Casa Albă, pe Trump îl interesează afacerile cu Rusia
Continentul european se trezeşte lent şi îşi dă seama că nu poate conta pe Statele Unite ca partener echitabil, a avertizat luni generalul în retragere Ben Hodges, fostul comandant al armatei americane în Europa. "Statele Unite consideră cu adevărat Europa drept insignifiantă, mai puţin poate din motive comerciale", a spus Ben Hodges într-un interviu acordat
FCSB a oficializat, luni, transferul lui Andre Duarte (28 de ani). Printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, FCSB a anunțat înregimentarea lui Duarte, un fundaș central adus să întărească lotul. El va avea drept de joc din luna ianuarie. „Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare.
Ziua 1377 Dnipro, lovit de rachetă: 4 morți și 40 de răniți. Atac cu drone în Daghestan. Cât au înaintat rușii în noiembrie
În ziua 1377 de război, o rachetă balistică rusească a lovit zona industrială a orașului Dnipro, provocând moartea a patru oameni și rănirea altor 40. Atacurile ruse s-au soldat cu victime și în regiunile Sumî și Herson. Iar un incendiu a izbucnit dimineață pe acoperișul unui bloc-turn din orașul Nikolaiev, în urma unui atac rusesc, în urma unui atac rusesc
Primarul din Alba Iulia reacționează după huiduielile suveraniștilor: Organizatorii nu vor mai primi aprobare pentru manifestări de 1 Decembrie
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a reacţionat după ce, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit în capitala Marii Uniri, iar depunerea de coroane de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan a fost, de asemenea, primită cu dezaprobare. Cei care au huiduit nu sunt localnicii, ci persoane „aduse, se va vedea de către cine", a
Nicușor Dan a prezentat adevărurile despre România, de Ziua Națională: Este o țară coruptă. Trăim mai prost ca anul trecut, dar trăim mult mai bine ca acum 20 de ani
În discursul său de la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a făcut o evaluare succintă a situației actuale în care se găsește România. El a menționat că românii trăiesc mai prost ca anul trecut, deși mai bine decât în urmă cu 20 de ani. În același timp, România rămâne
Ilie Bolojan, huiduit de suveraniști la Alba Iulia, în timp ce Nicușor Dan făcea o baie de mulțime la București (Video)
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Alba Iulia, unde a mers pentru a asista la parada militară de Ziua Națională, după ce asistase dimineață și la parada de la București. Huiduielile s-au auzit și în timpul intonării imnului, dar și la plecarea premierului. La Alba Iulia au fost prezenți în număr foarte
Antrenorii FCSB au o nouă variantă de fundaș central, o soluție în plus în compartimentul defensiv. În victoria din meciul cu Farul (2-1, în deplasare), la FCSB a jucat fundaș central Mihai Lixandru (24 de ani). Mijlocaș central de meserie, Lixandru a jucat bine fundaș central și a convins încă o dată că poate fi
Gazetarul Cristian Tudor Popescu consideră că ar fi trebuit păstrată sărbătoarea națională a României la 23 august. El menționează și ce a lipsit cu adevărat de 1 Decembrie. Popescu amintește, într-o postare pe Facebook, de 1 decembrie, că pe vremuri, sărbătoarea națională a României era 23 August. „După `89 a fost desființată. O greșeală, după
Cristi Chivu, întrebat dacă există tensiuni între el și Lautaro Martinez: Răspunsul antrenorului
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a fost întrebat dacă există tensiuni între el și Lautaro Martinez, căpitanul echipei. Tehnicianul a oferit un răspuns fără loc de interpretări și a risipit speculațiile din jurul relației dintre ei. Chivu a spus, în glumă, că îl ia în brațe în fiecare zi pe Lautaro Martinez. Pe un ton
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile. Temperaturile vor ajunge la 12 – 14 grade, iar precipitații vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie. În Banat, vremea va intra într-un proces treptat de încălzire până în data
După porții generoase de borș ucrainean și holubți, diplomația americană se pregătește pentru adevăratul test
Negocierile maraton desfășurate în weekend în Florida între delegațiile americană și ucraineană au fost prezentate oficial drept „productive" și concentrate pe găsirea unei formule de pace acceptabile pentru ambele părți. Însă, scrie CNN, dincolo de tonul optimist, diplomația americană se îndreaptă spre cel mai dificil test al său: confruntarea cu cererile maximaliste ale Kremlinului. Discuțiile
Mircea Cărtărescu pentru The Guardian: „M-am răzbunat stilistic și literar pe oamenii care mi-au furat tinerețea"
Mircea Cărtărescu vorbeşte, într-un interviu pentru The Guardian, cu prilejul lansării în Marea Britanie a primei părţi a apreciatei sale trilogii „Orbitor", despre comunism, religie şi zvonurile privind Premiul Nobel. Trilogia „Orbitor" a fost descrisă ca fiind pentru Bucureşti ceea ce „Ulysses" al lui James Joyce a fost pentru Dublin, transformând oraşul natal al autorului
Un veteran al diplomației americane avertizează: negocierile pentru Ucraina nu vor avansa până când Washingtonul nu va înceta „să negocieze cu el însuși"
Discuțiile de cinci ore desfășurate duminică în Florida între oficiali americani și ucraineni au fost prezentate de administrația Trump drept un nou pas spre un posibil acord de pace. Secretarul de stat Marco Rubio a vorbit despre „progrese" și despre șansa unei „Ucraina prospere", iar negociatorul ucrainean Rustem Umerov a descris întâlnirea ca fiind „productivă
David Popovici (21 de ani), cel mai important sportiv român, a numit „singurul regret" din carieră. Într-un interviu acordat pentru Monaco TV, fiind invitat la Monte Carlo de către familia regală, David Popovici a spus care este singurul regret din cariera sa. Popovici a început prin a spune că medalia de aur cucerită în proba
FCSB a stabilit viitorul lui Dennis Politic (25 de ani), fotbalistul adus ca un star. Transferat de la rivala Dinamo, Politic întârzie să-și facă simțită prezența, deși a început excelent – cu gol – la FCSB. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a făcut un anunț important despre viitorul lui Dennis Politic. El
CNAIR: Este prima sărbătoare națională în care se conectează regiunile istorice prin drumuri moderne
Ziua Unirii este sărbătorită în premieră printr-o infrastructură rutieră de mare viteză, care leagă Muntenia de Moldova și Oltenia de Dobrogea. Este constatarea lui Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Mesajul a fost trimis pe Facebook. Cristian Pistol a subliniat faptul că pe 1 Decembrie 2025, Ziua Unirii
Dacă duminică ar fi alegeri, 38% dintre români ar vota AUR (INSCOP, noiembrie 2025), care la fel ca toate mișcările radicale de dreapta, încearcă să submineze statul cu instituțiile sale. Liderii AUR au început să fabrice documente programatice prin care demonstrează că statul național ar fi subminat de instituțiile europene, iar legile țării ar fi
Incidente ale suveraniștilor la La Alba Iulia. Călin Georgescu s-a ales cu un „Marș la Moscova!", Simion se plânge că e plimbat prin „șanțurile cetății"
Atmosfera de 1 Decembrie la Alba Iulia este marcată, pe lângă ceremoniile oficiale, de tensiuni între taberele suveraniste şi de un incident la Monumentul Unirii, unde Călin Georgescu îşi convocase susţinătorii. Incident la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova!" Călin Georgescu a ajuns cu întârziere la Monumentul Unirii, locul în care anunţase, pe reţelele sociale, că

NATO ia în considerare adoptarea unei atitudini „mai agresive” împotriva războiului hibrid al Rusiei # SportMedia
NATO ia în considerare o abordare „mai agresivă” în răspunsul la atacurile cibernetice, sabotajele şi încălcările spaţiului aerian din partea Rusiei, a declarat pentru Financial Times (FT) amiralul Giuseppe Cavo Dragone, preşedintele Comitetului militar al NATO. „Studiem totul… În ceea ce priveşte spaţiul cibernetic, suntem oarecum reactivi. Ne gândim să fim mai agresivi sau proactivi … The post NATO ia în considerare adoptarea unei atitudini „mai agresive” împotriva războiului hibrid al Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
Românii și patriotismul: 9 din 10 declară că își iubesc țara, tinerii și electoratul USR – mai rezervați # SportMedia
Patriotismul rămâne una dintre puținele teme asupra cărora românii continuă să fie aproape unanim de acord. Potrivit celui mai recent Barometru INSCOP Research, 88,2% dintre respondenți spun că iubesc România și sunt mândri de țara lor, în timp ce doar 5,7% sunt în dezacord cu această afirmație. Un patriotism masiv, dar cu nuanțe Trei sferturi … The post Românii și patriotismul: 9 din 10 declară că își iubesc țara, tinerii și electoratul USR – mai rezervați appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a confirmat, luni, transferul lui Andre Duarte (28 de ani). Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a confirmat sosirea lui Andre Duarte, care a ajuns deja în România. Fundașul portughez efectuează vizita medicală și va semna un contract pe doi ani și jumătate. „Face analizele și semnează. Pe doi ani semnează. El … The post Transferul lui Andre Duarte la FCSB, confirmat: „Semnează pe doi ani” appeared first on spotmedia.ro.
Gabriela Ruse s-a impus la Trnava și revine în prima sută de jucătoare în clasamentul WTA # SportMedia
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a câștigat turneul ITF de la Trnava (Slovacia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, duminică, după ce a învins-o în finală pe cehoaica Lucie Havlickova, cu 5-7, 6-4, 6-0. Ruse (28 ani, 101 WA), a doua favorită, a cucerit titlul la această competiție de categoria W75 după … The post Gabriela Ruse s-a impus la Trnava și revine în prima sută de jucătoare în clasamentul WTA appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan a oferit o singură decorație cu ocazia Zilei Naționale: „Reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară” # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale, veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu primind Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară, își argumentează președintele decizia. „Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am … The post Nicușor Dan a oferit o singură decorație cu ocazia Zilei Naționale: „Reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară” appeared first on spotmedia.ro.
Investigație Sky News: Forțe speciale britanice ar fi aplicat în Afganistan o „politică deliberată” de ucidere a băieților de vârstă militară # SportMedia
O investigație Sky News bazată pe documente desecretizate și mărturii prezentate Comisiei independente privind Afganistanul dezvăluie indicii extrem de grave cu privire la comportamentul unei unități a forțelor speciale britanice (UKSF1). Potrivit unui ofițer superior, cunoscut sub numele de cod N1466, anumite subunități ar fi aplicat o „politică deliberată” de a ucide tineri de sex … The post Investigație Sky News: Forțe speciale britanice ar fi aplicat în Afganistan o „politică deliberată” de ucidere a băieților de vârstă militară appeared first on spotmedia.ro.
Investigație BBC: Autoritățile din Georgia ar fi folosit o substanță chimică din Primul Război Mondial pentru a dispersa protestatarii din Tbilisi # SportMedia
O investigație amplă a BBC sugerează că autoritățile georgiene au folosit împotriva manifestanților din Tbilisi, în noiembrie – decembrie 2024, o substanță chimică extrem de iritantă, dezvoltată în Primul Război Mondial și considerată de multă vreme depășită și periculoasă. Agenții chimici identificați în documentele poliției și în analizele experților indică posibilitatea folosirii acestui compus creat … The post Investigație BBC: Autoritățile din Georgia ar fi folosit o substanță chimică din Primul Război Mondial pentru a dispersa protestatarii din Tbilisi appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a făcut public motivul pentru care nu renunță, cel puțin pentru moment, la Siyabonga Ngezana (28 de ani). Unul dintre cei mai buni fundași centrali din campionat în ultimele două sezoane, dacă nu cel mai bun, Ngezana e într-o cădere abruptă de formă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a făcut public … The post Motivul pentru care FCSB nu renunță la Siyabonga Ngezana, făcut public appeared first on spotmedia.ro.
Oxford University Press (OUP), editorul prestigiosului Oxford English Dictionary (OED), a anunțat cuvântul anului 2025. Acesta este „rage bait”, iar termenul – compus din „rage” (furie) și „bait” (momeală) – simbolizează perfect tensiunile și dinamica online a ultimului an. Potrivit OUP, folosirea expresiei „rage bait” a crescut de trei ori în ultimele 12 luni, un … The post „Rage bait”, desemnat cuvântul anului 2025 de Oxford University Press appeared first on spotmedia.ro.
Netflix anunţă noutăţile pentru luna decembrie. Printre acestea: al doilea volum din „Stranger Things: Sezonul 5”; filmul „Jay Kelly”, de Noah Baumbach, cu George Clooney şi Adam Sandler în rolurile unui actor faimos şi al managerului său. Dar și capitolul 5 din seria „Emily in Paris”, alături de filmul „A Knives Out Mystery: Wake Up … The post Ce vedem pe Netflix în luna decembrie appeared first on spotmedia.ro.
Aproximativ 3.000 de militari defilează astăzi la București, iar peste 1.000 la Alba Iulia, cu ocazia ceremoniiilor care vor avea loc de Ziua Națională a României. Premierul Ilie Bolojan participă la ambele ceremonii, iar la Alba Iulia se anunță și o mobilizare a partidelor suveraniste. București – Paradă militară sub Arcul de Triumf În Capitală, … The post Parade, mulțimi și aglomerări suveraniste: 1 Decembrie la București și Alba Iulia appeared first on spotmedia.ro.
Un nou fotbalist de la FCSB a ajuns pe lista neagră după victoria „roș-albaștrilor” cu Farul, 2-1, în Superliga. FCSB a câștigat un meci capital în lupta pentru play-off, 2-1 cu Farul în deplasare, însă prestația unui fotbalist a dezamăgit. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB s-a declarat nemulțumită de modul în care … The post FCSB trece un fotbalist pe lista neagră după victoria cu Farul appeared first on spotmedia.ro.
Asaltat cu oferte de transfer, Louis Munteanu (23 de ani) a ales echipa pentru care vrea să joace în 2026. Atacantul lui CFR Cluj este aproape de plecarea din România în perioada de transferuri din această iarnă. De numele său au fost „legate” echipe precum FCSB, DC United, Olympique Lyon sau FC Nantes, iar Munteanu … The post Asaltat cu oferte, Louis Munteanu a ales: Echipa unde vrea să joace în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a luat decizia finală în cazul lui Valentin Crețu (36 de ani), unul dintre veteranii echipei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Valentin Crețu va primi prelungirea contractului. Crețu este cel mai bun fundaș dreapta din lotul „roș-albaștrilor”, este de părere Gigi Becali. „Crețu, îi prelungesc contractul. Bă, dacă … The post FCSB a luat decizia finală în privința lui Valentin Crețu appeared first on spotmedia.ro.
O cercetare recentă a arătat că un consum cu 30% mai mic de calorii decât cel obișnuit, timp de peste 20 de ani, poate încetini semnele îmbătrânirii în creier. „În timp ce restricția calorică este o intervenție bine stabilită care poate încetini îmbătrânirea biologică și poate reduce modificările metabolice legate de vârstă în modele experimentale … The post O simplă strategie alimentară poate încetini îmbătrânirea creierului – studiu appeared first on spotmedia.ro.
Suplimentele alimentare pentru concentrare şi energie sunt tot mai căutate în ultimii ani, dar efectele lor pe termen lung asupra sănătăţii rămân uneori insuficient cunoscute sau înţelese. Un nou studiu ridică întrebări cu privire la un aminoacid frecvent întâlnit în alimentaţie şi suplimente. E vorba despre tirozină, un aminoacid implicat în metabolism şi funcţionarea creierului, … The post Un supliment popular pentru creier pare să scurteze viața bărbaților appeared first on spotmedia.ro.
Când vine vorba de alimente care ne fac fericiți, cei mai mulți dintre noi se gândesc la deserturi bogate în zahăr sau la mâncăruri de tip fast-food pline de grăsimi. De vină pentru această gândire ar fi reclamele cu care suntem bombardați zi de zi, însă în realitate lucrurile nu stau deloc așa, spune Felice … The post Alimentele care ne fac cu adevărat fericiți. Nu sunt cele la care te gândești appeared first on spotmedia.ro.
Un București nemulțumit, fără un favorit clar, își caută direcția. Cu o săptămână înaintea scrutinului din 7 decembrie pentru viitorul primar general, electoratul din principalul oraș al României, măsurat de Agenția de Rating Politic (ARP), nu are un favorit. Iar fragmentarea politică face ca alegerile să poată fi câștigate cu aproximativ 25% din voturile valid … The post Bucureștiul, profund polarizat înainte de vot appeared first on spotmedia.ro.
Istoricul Cosmin Popa: Românii au tendința să cadă înainte ca glonțul să fie tras – Interviu video # SportMedia
Cea mai mare parte a oamenilor politici activi și importanți din România, consideră cercetătorul, au fost formați în ultima perioadă a regimului comunist, atunci când a avut loc fenomenul de implozie a regimurilor comuniste. Cea mai mare parte dintre aceștia sunt oameni care, de fapt, nu cred în nimic. Aceasta e una dintre explicațiile fragilității … The post Istoricul Cosmin Popa: Românii au tendința să cadă înainte ca glonțul să fie tras – Interviu video appeared first on spotmedia.ro.
Șeful ANAF anunță „OLX-ul ANAF-ului”: toate bunurile confiscate vor fi scoase la vânzare pe o platformă publică # SportMedia
ANAF va lansa o platformă online dedicată valorificării bunurilor confiscate, proiect finanțat prin PNRR și supranumit intern „OLX-ul ANAF-ului”, a anunțat duminică președintele instituției, Adrian Nica. Obiectivul este transparentizarea completă a procesului de vânzare și eliminarea suspiciunilor că anumite produse ar fi valorificate „pe sub mână”. Potrivit șefului ANAF, înainte de listarea pe platformă, toate … The post Șeful ANAF anunță „OLX-ul ANAF-ului”: toate bunurile confiscate vor fi scoase la vânzare pe o platformă publică appeared first on spotmedia.ro.
File de somon, retras de la comercializare. Conține o bacterie care poate provoca probleme de sănătate # SportMedia
Societatea SC Ocean Fish SRL retrage de la comercializare un lot al produsului „File somon marinat 100 G” din cauza depistării bacteriei Listeria Monocytogenes, potrivit unei informări publicate pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Lotul de produs supus rechemării de la consumator este: Lot:17012026 / DLC 17.01.2026, Cod EAN: 5941872102827. … The post File de somon, retras de la comercializare. Conține o bacterie care poate provoca probleme de sănătate appeared first on spotmedia.ro.
Șeful ANAF, detalii despre milionul de recuperat de la Iohannis: Avocații nu au mai răspuns. Decizia Tribunalului, neobișnuită # SportMedia
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, afirmă că instituția a sperat ca fostul președinte Klaus Iohannis să achite voluntar suma imputată de Fisc, de circa un milion de euro, în dosarul chiriei încasate necuvenit pentru un imobil din centrul Sibiului. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Discuțiile s-au purtat exclusiv prin avocați, iar aceștia au decis, … The post Șeful ANAF, detalii despre milionul de recuperat de la Iohannis: Avocații nu au mai răspuns. Decizia Tribunalului, neobișnuită appeared first on spotmedia.ro.
Cum merge confiscarea mașinilor de lux: Cum apar inspectorii ANAF, persoanele vizate își vând bunurile. Șeful Fiscului: Sunt „persoane interesante” în verificare # SportMedia
Președintele ANAF, Adrian Nica, spune că instituția nu a confiscat încă nicio mașină de lux în cadrul acțiunilor derulate împotriva persoanelor cu venituri nedeclarate, dar verificările sunt în plină desfășurare. „În această etapă suntem în control la 49 de persoane și mai avem în procedură de analiză încă 300. Nu am confiscat, până la prezenta … The post Cum merge confiscarea mașinilor de lux: Cum apar inspectorii ANAF, persoanele vizate își vând bunurile. Șeful Fiscului: Sunt „persoane interesante” în verificare appeared first on spotmedia.ro.
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: Dacă se taie cu 10% salariile, fără pachetul de relansare, PSD nu mai face parte din coaliție # SportMedia
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie, iar în momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară. „Noi, când am decis … The post Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: Dacă se taie cu 10% salariile, fără pachetul de relansare, PSD nu mai face parte din coaliție appeared first on spotmedia.ro.
FCSB, campioana en-titre a României, s-a impus în deplasarea de la Farul Constanța, scor 2-1, luând o opțiune importantă în apropierea de locurile de play-off, chiar dobrogenii fiind concurenta lor principală. Șut și Miculescu au marcat golurile oaspeților, în minutele 14 și 24, în timp ce pentru formația lui Gică Hagi a punctat căpitanul Ionuț … The post FCSB, victorie crucială cu Farul în lupta pentru play-off appeared first on spotmedia.ro.
Negocierile dintre Ucraina și SUA au început în Florida: mize uriașe, presiune diplomatică și un context politic dificil la Kiev # SportMedia
Negocierile dintre delegația ucraineană și echipa de negociatori a administrației Trump au început duminică la Miami, într-un moment de maximă tensiune politică pentru Kiev. Discuțiile, considerate „critice” de presa americană și ucraineană, urmăresc să transforme progresele înregistrate la întâlnirea de la Geneva într-un posibil plan de pace care să pună capăt războiului declanșat de Rusia. … The post Negocierile dintre Ucraina și SUA au început în Florida: mize uriașe, presiune diplomatică și un context politic dificil la Kiev appeared first on spotmedia.ro.
Presa italiană e din nou dură și critică cu Cristi Chivu, deși Inter a câștigat: ” Deloc strălucitor” # SportMedia
Internazionale Milano a câștigat duminică în deplasarea de la Pisa, scor 2-0, însă prestația grupării nerrazzure nu a încântat deloc presa din Peninsulă. O presă care a tot început să îl critice de o perioadă mai lungă încoace, încă de la eșecul lui Inter cu rivala Milan de pe Meazza, scor 0-1. Acum, după victoria … The post Presa italiană e din nou dură și critică cu Cristi Chivu, deși Inter a câștigat: ” Deloc strălucitor” appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru săptămâna 1 - 7 decembrie 2025. The post Horoscopul săptămânii 1 – 7 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
