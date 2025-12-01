SENZAȚIONAL: Bunicul Oliviei Steer, luptător transilvănean pentru România Mare, delegat la Marea Adunare de la Alba Iulia și senator în primul Parlament. A fost prigonit pentru că a depus o cunună cu un tricolor la mormântul lui Avram Iancu
ActiveNews.ro, 1 decembrie 2025 22:50
Coriolan Steer (n. 1879, Tășnad, județul Satu Mare – d. 1924, Tășnad, județul Satu Mare), proeminent luptător român pe tărâm național în Transilvania. Student la Academia de Drept din Oradea, este exmatriculat de autoritățile ungare pentru manifestarea atitudinii sale militante pentru cauza națională românească
• • •
Acum 30 minute
23:00
Maria Eftime în dialog cu Președintele College Republicans SUA: De la Trump la Europa, Suveranitate Globală, Lupte Politice Interne și problemele sistemului judiciar din SUA și România
Am publicat un nou interviu cu Will Donahue, președintele național al College Republicans America și una dintre vocile emergente ale noii generații conservatoare din SUA.
Acum o oră
22:50
MĂRTURIA UNUIA DINTRE PARTICIPANȚII la Marea Unire. Lupta pentru întregirea neamului și Marea Adunare Națională din Alba-Iulia la 1 Decembrie 1918. Manuscrisul Profesorului Ioan Vulcuțiu, tipărit!
Cu ocazia împlinirii a 102 ani de la Marea Unire a tuturor românilor într-un singur stat național, unitar și indivizibil,
22:50
Când ne gândim la cuvântul român, nu ne gândim numai la noțiunea aceasta mărginită a omului de astăzi, ci la trecutul întreg al neamului nostru, al prezentului și al viitorului.
22:50
SENZAȚIONAL: Bunicul Oliviei Steer, luptător transilvănean pentru România Mare, delegat la Marea Adunare de la Alba Iulia și senator în primul Parlament. A fost prigonit pentru că a depus o cunună cu un tricolor la mormântul lui Avram Iancu # ActiveNews.ro
Coriolan Steer (n. 1879, Tășnad, județul Satu Mare – d. 1924, Tășnad, județul Satu Mare), proeminent luptător român pe tărâm național în Transilvania. Student la Academia de Drept din Oradea, este exmatriculat de autoritățile ungare pentru manifestarea atitudinii sale militante pentru cauza națională românească
22:40
Sfântul Proroc Naum – Numele Sfântului Cuvios Naum înseamnă odihnă, mângâiere, minte sau pricepere. Proorocul Naum se trăgea din seminția lui Simeon.
22:40
În noiembrie 1990, mă aflam la București. Nu mai țin minte cine, de la cabinetul lui Iliescu, mi-a transmis invitația de a participa la ceremoniile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale. Un tren întreg cu demnitari urma să se deplaseze noaptea pentru a ajunge în dimineața zilei de 1 decembrie la Alba Iulia.
Acum 8 ore
15:50
Ion Cristoiu genial despre Ziua Dezunirii Naționale, cum îi ridica Tapalagă ciorapii lui Macovei cu limba, Congresul AUR, postaca Buzoianu și descrierea Guvernului Bolojan în Calendarul lui Crainic # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu genial despre Ziua Dezunirii Naționale, cum îi ridica Tapalagă ciorapii lui Macovei cu limba, Congresul AUR și descrierea Guvernului Bolojan în Calendarul lui Crainic
15:30
Ion Cristoiu genial despre Ziua Dezunirii Naționale, cum îi ridica Tapalagă ciorapii lui Macovei cu limba, Congresul AUR și descrierea Guvernului Bolojan în Calendarul lui Crainic # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu genial despre Ziua Dezunirii Naționale, cum îi ridica Tapalagă ciorapii lui Macovei cu limba, Congresul AUR și descrierea Guvernului Bolojan în Calendarul lui Crainic
Acum 12 ore
13:50
Când flăcările o cuprind, când cenușa îi acoperă aripile frânte, când lumea crede că a pierit pentru totdeauna, atunci, exact atunci, în tăcerea aceea mormântală, încep să se audă bătăi de inimă sub scrumul mirosind a tămâie și smirnă.
13:30
Criza de nervi a lui Yermak – Crăiasa Zăpezilor de la Kiev – Miraculoasa metamorfoză a lui Zelenski: din omidă s-a făcut fluture # ActiveNews.ro
La Kiev se vorbește că fostul șef aladministrației prezidențiale nu a crezut până în ultimul moment că va fi forțatsă plece. Când a înțeles că nu mai are cale de salvare, a izbucnit împotrivalui Zelenski.
13:20
Șocant: O tânără de 21 de ani din Argeș a fost găsită moartă în baie. Nimeni nu își explică ce s-a întâmplat # ActiveNews.ro
O tânără în vârstă de 21 de ani, din localitatea Domnești din județul Argeș a murit, sâmbătă, în locuința în care stătea alături de prietenul său și familia acestuia, au transmis, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.
13:10
O nouă atrocitate comisă de soldații IDF: doi palestinieni împușcați în timp ce se predau în Jenin # ActiveNews.ro
Doi palestinieni au fost uciși de soldați israelieni în timpul unui raid desfășurat recent în orașul Jenin, Cisiordania, conform relatărilor publicate pe Instagram de Middle East Eye. Incidentul a stârnit reacții internaționale și acuzații grave privind încălcarea dreptului internațional.
12:40
Criza apei potabile din Prahova. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a cerut să se furnizeze apă menajeră, ignorând pericolul unei epidemii # ActiveNews.ro
Criza apei potabile care a paralizat 12 localități din Prahova și orașul Moreni din Dâmbovița, afectând peste 100.000 de oameni, a degenerat într-un conflict deschis între decidenții de la București și autoritățile locale.
11:50
După întâlnirea ”productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova # ActiveNews.ro
După întâlnirea dintre negociatorii ucraineni și americani de duminică din Florida, Steve Witkoff și Jared Kushner intenționează să călătorească astăzi la Moscova pentru mai multe discuții cu rușii despre un posibil plan de pace.
11:40
LISTA RUȘINII. Casa Albă publică clasamentul ”infractorilor media” pe care îi acuză de răspândirea ”știrilor false” # ActiveNews.ro
Casa Albă a adăugat o nouă secțiune pe site-ul său, numită „Hall of Shame”, pentru a denunța săptămânal acele instituții media și reporteri pe care Administrația Donald Trump îi acuză că răspândesc „știri false".
11:20
Parada militară de Ziua Națională, ce reunește aproximativ 3.000 de militari români și străini din structurile NATO, a început în zona Arcului de Triumf din Capitală.
Acum 24 ore
10:20
Călin Georgescu, mesaj puternic de Ziua Națională, din inima Cetății Marii Uniri: Nu reforma politică salvează țara, ci renașterea duhovnicească, familia creștină, iubirea de Hristos și iubirea de aproapele # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns la Alba Iulia, în mijlocul românilor veniți din toate colțurile țării pentru a sărbători Ziua Națională a României.
09:40
LIVE: Călin Georgescu și George Simion, alături de români la Alba Iulia de Ziua Națională # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns la Alba Iulia, în mijlocul românilor veniți din toate colțurile țării pentru a sărbători Ziua Națională a României.
09:20
LIVE | Marșul Unirii: George Simion și Călin Georgescu, alături de români la Alba Iulia de Ziua Națională # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns la Alba Iulia, în mijlocul românilor veniți din toate colțurile țării pentru a sărbători Ziua Națională a României.
09:00
Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj oficial omologului său român, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale a României, evidențiind soliditatea relațiilor dintre cele două state.
08:40
Statele Unite felicită România cu ocazia Zilei Naționale, subliniind parteneriatul strategic și rolul țării în securitatea regională. Secretarul de stat Marco Rubio a transmis un comunicat oficial în care laudă angajamentul României...
08:30
Procurorii patriei sunt pe urmele premierului Ilie Bolojan într-un context deloc favorabil, marcat de o stare accentuată de iritare și de aversiune față de actualul șef al Guvernului, care a fost generată de proiectul de lege privind pensio...
03:20
1 Decembrie 1918. NU POT SĂ NU FIU ROMÂN! La Mulți Ani, Români! "Trăiască 1 Decembrie, trăiască România Mare!" - FOTOGRAFIILE MARII UNIRI realizate de Samoilă Mârza # ActiveNews.ro
Ne-au mai rămas trei stâlpi de susținere a Patriei: Biserica, Armata și Ziua Națională pe care forțele răului vor să îi dărâme din conștiința noastră!
Ieri
22:40
Un grup de patrioți entuziaști a luminat azi Piața Victoriei cu o Troiță de candele - FOTO: O săgeată de candele către Guvernul României cu mesajul „Eroii nu mor niciodată”:
21:30
PROFANARE DE MORMINTE: Autori necunoscuți au profanat și mormintele Familiei Codreanu, după Troița de pe locul asasinatului de la Tâncăbești - FOTO # ActiveNews.ro
„După tăierea troiței de la Tîncăbești, vandalii de la Antifa au profanat prin distrugere și crucea de pe mormantul familiei Codreanu”, scrie avocatul Mihai Rapcea pe contul său de Facebook, publicând fotografia de mai sus.
21:10
Emil Cioran despre ”Profilul interior al Căpitanului”: Corneliu Zelea Codreanu - ”instalat în Absolut” # ActiveNews.ro
Înainte de Corneliu Codreanu, România era o Sahară populară. Cei aflați între cer și pământ n-aveau nici un coninut, decât așteptarea. Cineva trebuia să vină. Treceam cu toții prin deșertul românesc, incapabili de orice.
20:40
Sfântul Arsenie Boca și Prințesa Ileana a României despre Corneliu Zelea Codreanu (13 septembrie 1899 – 30 noiembrie 1938): ”România este singura țară în care succesul nu are succes” # ActiveNews.ro
Astfel îmi amintesc că am discutat despre moartea lui ZELEA CODREANU, spunându-mi că în ceea ce o privește, ea l-a simpatizat și că regretă moartea lui, comisă de fratele ei, CAROL al II-lea, exprimând următoarele cuvinte:
20:10
30 noiembrie: Asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu la ordinele Regelui Carol al II-lea. ISTORIA ZILEI # ActiveNews.ro
Pe 30 noiembrie 1938, în dreptul pădurii Tâncăbești, Căpitanul Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, era asasinat de către jandarmii care îl escortau spre închisoarea Jilava.
20:00
George Simion a fost reales, duminică, în Congresul AUR de la Alba Iulia, pentru un nou mandat la șefia partidului AUR, moțiunea sa fiind votată cu 991 de voturi ”pentru” și 17 voturi ”împotrivă”.
19:40
Românii iubitori de credință au umplut până la refuz sala mare a Casei de Cultură din Constanța la Concertul de colinde al Arhiepiscopiei Tomisului, cu prezența lui Dan Puric, Adrian Naidin și a Pr. Florian Popa - VIDEO # ActiveNews.ro
Concertul este susținut de către Corala bărbătească ortodoxă „Armonia”, iar invitați speciali sunt interpretul Adrian Naidin, părintele Florian Popa și Dan Puric.
18:40
Romanii iubesc și spațiile mari. Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, cinstit în monumentalul lăcaș # ActiveNews.ro
Pentru prima dată de la evenimentul istoric al sfințirii veșmântului său iconografic, Catedrala Națională și‑a sărbătorit patronul spiritual, pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, scrie diac. Emilian Apostolescu în ziarul Lumina:
15:40
Al doilea mort în Dosarul Coldea: Denunțătorul Mihai Guțanu a murit după ce a ars în propria casă # ActiveNews.ro
O nouă tragedie în Cazul Coldea după moartea generalului SRI Dumitru Dumbravă. Mihai Guțanu, afaceristul audiat în dosarul fostului general SRI, Florian Coldea, a murit în urmă cu puțin timp, transmite azi Realitatea.net.
15:00
Dacă prezența Sfântului Andrei în Dobrogea este neîndoielnică, tot atât de sigură este și venirea lui la Tomis. Sfântul Apostol Andrei a adus în orașul Tomis «Vestea cea Bună», punând bazele religiei iubirii între oameni și ea a rodit fără întrerupere # ActiveNews.ro
„La Primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325), Tomisul a fost prezent prin episcopul său (Marcus). Gloria Bisericii din Tomis atinsă în secolele IV—VI nu poate fi înțeleasă fără temelia pusă de apostolul Andrei.”
14:40
"Iartă-mă, că n-ai de ce!": Netanyahu cere să fie grațiat – dar nu își recunoaște vinovăția, nici nu își cere iertare # ActiveNews.ro
O cerere de grațiere a premieruluiBenjamin Netanyahu, datată 27 noiembrie, a ajuns abia duminică pe masapreședintelui Israelului, Isaac Herzog.
14:30
PRIMUL MARTIR AL UNIRII, UCIS LA 24 DE ANI, cu o zi înainte de 1 Decembrie 1918. Impresionanta poveste a lui Ioan Arion, ”Stegarul Unirii”. A fost împușcat în tren în gara din Teiuș, în timp ce flutura tricolorul, de husari maghiari și germani # ActiveNews.ro
De mai bine de o sută de ani, de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, românii de pretutindeni se strâng la Alba Iulia pentru a sărbători cel mai important eveniment al patriei noastre, însuși înființarea ei.
14:00
”Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele” - Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor). Predica Părintelui Ilie Cleopa # ActiveNews.ro
Cum i-au folosit bogatului averea și viața cea desfătată, vremelnică și prea scurtă? Căci întrucât n-a fost milostiv...
13:50
Părintele Justin: Credința în Dumnezeu, apostolică, de la Sfântul Apostol Andrei, cea mai mare bogăție a poporului român. Arhim. Hariton: Dorul de Dumnezeu al Sf. Apostol Andrei - VIDEO # ActiveNews.ro
Spune legenda că a adunat Dumnezeu toate popoarele la locul lor, pe germani, pe francezi, pe italieni, pe spanioli, portughezi; toate națiunile. Și românul, ca de obicei, vine și el la urmă. Dar se terminaseră terenurile și pentru români nu mai era loc.
13:30
Întărit de puterea Duhului Sfânt, Apostolul Andrei a vestit Cuvântul lui Dumnezeu în Asia Mică precum și în Tracia și în nordul Mării Negre, ajungând până la Kiev. S-a întors apoi spre Bizanț unde a coborât prin Macedonia și Tesalia până la Patras din Grecia. Aici a fost prins și acuzat printre altele că este iscoadă a dacilor.
03:40
Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul fără egal al Ardealului, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania (30 noiembrie) # ActiveNews.ro
Sfântul Andrei Șaguna a fost canonizat de Biserica Ortodoxă în octombrie 2011. A fost unul dintre cei importanți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, în sec. al XIX-lea, a militat pentru drepturile românilor din Transilvania
03:40
30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul Românilor. LA MULȚI ANI! Cinstirea Sfântului Apostol Andrei la Peștera sa și invitația Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie - VIDEO # ActiveNews.ro
30 noiembrie este ziua în care creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, supranumit de Biserică și dreptcredincioși Ocrotitorul României sau Apostolul Românilor.
03:40
Am vrut să-ți scriu un elogiu curat, cu metafore și cu stele. Dar nu pot. Mi-a rămas să scriu doar cu lacrimi și sânge. Din suflet și un condei în palmă.
01:20
Cum le-a furat Dominic Grinch Crăciunul timișorenilor. Institutul Elie Wiesel decretează: Colindele lui Radu Gyr și Remus Georgescu sunt ”FASCISTE”! # ActiveNews.ro
După ce s-a aflat că primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, a interzis colindele de Crăciun compuse de părintele spiritual al Filarmonicii Banatul, compozitorul Remus Georgescu, pe versuri de Radu Gyr, conducerea Filarmonicii a ieșit public pentru a se justifica, azi, 29 noiembrie 2025, în jurul orelor 19.00, cu un Comunicat plin de falsuri
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Cum le-a furat Dominic Grinch Crăciunul timișorenilor. ActiveNews publică dovada minciunii șefului USR și a implicării lui în CENZURA de la Filarmonica Banatul. Institutul Elie Wiesel decretează: Colindele lui Radu Gyr și Remus Georgescu sunt ”FASCISTE”! # ActiveNews.ro
După ce s-a aflat că primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, a interzis colindele de Crăciun compuse de părintele spiritual al Filarmonicii Banatul, compozitorul Remus Georgescu, pe versuri de Radu Gyr, conducerea Filarmonicii a ieșit public pentru a se justifica, azi, 29 noiembrie 2025, în jurul orelor 19.00, cu un Comunicat plin de falsuri
19:20
Programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025 # ActiveNews.ro
Toate slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naționale, iar de la ora 7.00 accesul va fi liber pentru toți credincioșii care vor dori să participe, locurile pe scaune urmând să fie ocupate în ordinea sosirii.
19:20
DEZVĂLUIRI: Col. (rez) Florin Șinca: Împreună cu Corneliu Codreanu urma să fie asasinat și Iuliu Maniu. Istoricul SRI Cristian Troncotă: A fost un act de terorism de stat. 29 spre 30 noiembrie 1938 - Noaptea Sfântului Andrei # ActiveNews.ro
„La 28 noiembrie [1938] Carol s-a reîntors în țară. În noaptea chiar a reîntoarcerii sale a avut loc o lungă întrevedere cu Călinescu și cu Gavrilă Marinescu, cărora le-a dat ordinele cuvenite. Douăzeci și patru de ore mai târziu, în noaptea Sf. Andrei, 29/30 noiembrie 1938, Codreanu era asasinat în codrii Tâncăbeștilor de către călăii regelui”
19:10
Ion Cristoiu a descoperit în Arhiva SRI un nou document epocal privind asasinarea Căpitanului Mișcării Legionare din 29/30 noiembrie 1938, noaptea Sfântului Andrei: ”Avem ordin să-l împușcăm pe Corneliu Codreanu”. FOTO / VIDEO # ActiveNews.ro
Cele două volume de eseuri centralizează în 672 de pagini o parte din rezultatele documentării efectuate de Ion Cristoiu în biblioteci și arhive în ultimii ani, urmărind informații și documente care redau realitatea istoriei.
15:00
Pelerinii sunt așteptați la peștera Apostolului Românilor. Cinstirea Sfântului Apostol Andrei în Arhiepiscopia Tomisului # ActiveNews.ro
Duminică, 30 noiembrie, este zi de sărbătoare națională legală, cinstirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și cel dintâi chemat dintre apostoli, care a adus cuvântul Evangheliei pe pământul Dobrogei de astăzi.
12:20
Sfântul Mucenic Paramon († 250) – A pătimit în timpul împăratului Deciu (249-251), din porunca lui Aquilin, conducătorul Nicomidiei. Aquilin întemnițase 370 de creștini. Aceștia au fost duși
28 noiembrie 2025
23:50
VIDEO: Iată Colindele lui Radu Gyr pe care le vrea Fritz interzise! Aparțin chiar părintelui spiritual al Filarmonicii Banatul, Remus Georgescu, Cetățean de Onoare al Timișoarei. Managerul și Directorul artistic al Filarmonicii au băgat capul în pământ # ActiveNews.ro
În postul Nașterii Domnului, când totul este despre dragoste și bunătate, avem parte de crunta realitate lumească pe care ne-o oferă irozii acestei lumi, pripășiți la noi de pe alte meleaguri ca să ne profaneze cultura și istoria.
23:30
Putin către Orban la Moscova despre conversația cu Trump: ”Dacă va veni un moment în negocierile noastre când vom folosi Budapesta ca loc de întâlnire, aș fi bucuros să o fac” # ActiveNews.ro
„Gafă tehnică de proporții la Moscova, la întâlnirea la vârf Ungaria-Federația Rusă sau acțiune de manipulare a opiniei publice internaționale de către Budapesta?
