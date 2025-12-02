FC Argeș i-a mai dat o lovitură Rapidului după meciul direct din Cupă! Cine a semnat cu piteștenii
Fanatik, 3 decembrie 2025 00:40
Un fotbalist crescut de Inter Milano și care, în trecut, a evoluat pentru Rapid revine în SuperLiga. Cine este, de fapt, noul mijlocaș al lui FC Argeș. Încă o lovitură primită de alb-vișinii, după eșecul din Cupă.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
01:00
Răzvan Sava a fost integralist în Juventus - Udinese 2-0. Ce au scris jurnaliștii italieni despre prestația portarului român la finalul celor 90 de minute.
Acum 30 minute
00:40
FC Argeș i-a mai dat o lovitură Rapidului după meciul direct din Cupă! Cine a semnat cu piteștenii # Fanatik
Un fotbalist crescut de Inter Milano și care, în trecut, a evoluat pentru Rapid revine în SuperLiga. Cine este, de fapt, noul mijlocaș al lui FC Argeș. Încă o lovitură primită de alb-vișinii, după eșecul din Cupă.
Acum o oră
00:10
Un fotbalist a fost arestat într-un dosar în care este acuzat de viol. Jucătorul este legitimat la o formație unde a antrenat Costel Gâlcă, actualul tehnician al Rapidului.
Acum 2 ore
00:00
Umor involuntar cu premeditare. Analiza lui Bogdan Baratky după FC Argeș – Rapid 2-1 din Cupa României Betano # Fanatik
Rapid a propus marți seară o evoluție perfect asortată formatului competiției; una care sfidează logica și spiritul sportiv. O competiție care introduce inedita noțiune de clasament între echipe care nu joacă între ele, pare o ecranizare a scenariului propus de OTV pe vechi.
2 decembrie 2025
23:50
„Vei juca în FCSB – Dinamo?” Alexandru Musi a făcut anunțul pe care îl așteptau toți „câinii” # Fanatik
Alexandru Musi a anunțat ce șanse sunt să evolueze în partida dintre FCSB și Dinamo, programată sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Cum se simte după accidentarea pe care a suferit-o în luna noiembrie.
23:30
Erling Haaland, omul record din Premier League! Ce nouă bornă colosală a atins atacantul norvegian: marele Alan Shearer, surclasat într-un meci absolut fabulos, cu 9 goluri # Fanatik
Erling Haaland a doborât un nou record în Premier League! Atacantul norvegian a surclasat o performanță obținută de legendarul Alan Shearer.
23:20
Bogdan Andone, discurs uluitor despre eroul lui FC Argeș în victoria cu Rapid din Cupa României Betano: ”E un miracol că mai joacă fotbal” # Fanatik
FC Argeș a obținut o victorie importantă în fața Rapidului în Cupa României Betano. Antrenorul Bogdan Andone a ținut să-l laude pe jucătorul devenit eroul piteștenilor.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 3 decembrie, din SuperLiga. Ce cotă are FCSB pentru calificarea în play-off # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 3 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe calificarea lui FCSB în play-off-ul sezonului 2025/2026
Acum 4 ore
23:00
Claudiu Petrila, cu moralul la pământ după FC Argeș – Rapid 2-1 din Cupa României Betano. Ce le-a promis fanilor # Fanatik
Claudiu Petrila nu a fost deloc în apele lui după FC Argeș – Rapid 2-1, însă a avut puterea să le transmită fanilor un mesaj, cu privire la partidele care urmează. Unde crede mijlocașul că s-a decis jocul de la Mioveni.
22:50
Fostul jucător de la Dinamo a răpus Rapid și visează la Cupa României: „E un obiectiv pentru noi” # Fanatik
Fostul jucător de la Dinamo a răpus-o pe Rapid în Cupa României Betano și are obiective mare de viitor. Ce spune Robert Moldoveanu după „dubla” înscrisă cu formația din Giulești.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025. Câștig de 403 de lei cu două meciuri din Premier League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 3 decembrie 2025, poate aduce un câștig nu mai puțin de 403 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League.
22:30
Pe cine a criticat Costel Gâlcă după FC Argeș – Rapid 2-1 din Cupa României Betano: “Au făcut un meci slab” # Fanatik
Costel Gâlcă nu și-a menajat deloc fotbaliștii după eșecul cu FC Argeș și a dezvăluit cine l-a dezamăgit. Ce obiectiv are Rapid pentru ultimul meci din grupă, contra lui CFR Cluj, partidă care se va disputa în Gruia.
22:30
Cristi Manea dă vina pe arbitraj după FC Argeș – Rapid 2-1 în Cupa României Betano: ”Dacă așa a zis domnul arbitru…” # Fanatik
Cristi Manea a fost extrem de dezamăgit după meciul FC Argeș - Rapid 2-1, din Cupa României Betano. Fundașul a fost nemulțumit și de maniera de arbitraj.
22:10
Se anunță stadion plin la Universitatea Craiova – CFR Cluj! Număr record de bilete gratuite date în doar 60 de minute # Fanatik
Conducerea clubului Universitatea Craiova a anunțat că intrarea va fi liberă la meciul cu CFR Cluj, iar fanii olteni au dat năvală în biletele gratuite! Câte tickete s-au dat în prima oră de la publicarea anunțului.
22:00
Veste proastă din Anglia pentru Radu Drăgușin. Anunțul lui Thomas Frank care îi dă peste cap planurile românului. Cum arată genunchiul fundașului după operație # Fanatik
Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Radu Drăgușin. Din păcate, veștile nu sunt deloc bune pentru internaționalul român.
21:40
Scene șocante la echipa de Ligue 1! Ultrașii i-au așteptat pe jucători și i-au bătut, după o nouă înfrângere # Fanatik
Fotbalul este sportul cel mai iubit de pe planetă, iar fanii duc această pasiune de multe ori la un nivel peste limita normalului și din acest motiv apar evenimente nedorite.
21:20
O veste bună primită de echipele din România, care au jucători ce urmează să participe la Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce începe pe 21 decembrie și se termină pe 18 ianuarie.
21:10
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași # Fanatik
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, șeful Șahtior Donețk, să domine lista celor mai bogați ucraineni? Descoperă averea și afacerile care l-au făcut celebru în Forbes!
Acum 6 ore
20:50
Gest superb al Universității Craiova! Suporterii vin gratis pe stadion, iar Știința aduce speranță copiilor nevoiași # Fanatik
Conducerea Universității Craiova a lăsat intrarea liberă pentru meciul cu CFR Cluj, de duminică, însă are o mare rugăminte la suporterii alb-albaștri. Ce faptă bună pot face fanii Științei în prag de sărbători.
20:30
Dezvăluiri din interior despre plecarea lui Rădoi de la Universitatea Craiova: „Filipe Coelho a adus echilibrul pe care Mirel nu-l avea” # Fanatik
Ce a adus Filipe Coelho la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi! Detalii din interior despre decizia antrenorului român de a renunța la proiectul din Bănie
20:20
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou” # Fanatik
Ce business l-a adus pe Marian Aliuță în punctul în care a rămas fără 5 milioane de euro. Fostul jucător de fotbal a dat cărțile pe față, la 47 de ani.
20:00
Actualul sezon din SuperLiga a fost unul în care multe surprize s-au produs, cum ar fi clasarea Botoșaniului pe locul 2, iar Dinamo pe locul 3, în timp ce campioana FCSB este de abia pe poziția a 9-a.
19:40
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit # Fanatik
Națiunea care adăpostește cel mai terifiant stadion de pe glob. Mulți au impresia că a fost lăsat în paragină, însă se țin numeroase competiții aici.
19:40
Ai Revolut? Activează urgent noua funcție „Street Mode”. Cum îți salvează banii dacă ți se fură telefonul # Fanatik
Revolut a introdus o nouă funcție importantă pentru toți utilizatorii. Descoperă cum îți salvează banii dacă ți se fură telefonul: pașii pe care trebuie să îi urmezi.
19:20
Cum funcționează tandemul Coelho – Toni Petrea la Universitatea Craiova. Adevărul despre relația dintre cei doi: „Altfel se transmite mesajul în română” # Fanatik
Care este, de fapt, relația dintre Toni Petrea și Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Sorin Cârțu a făcut lumină după remiza pe care oltenii au înregistrat-o pe terenul lui U Cluj
19:20
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt înainte de UTA – FCSB. Care este primul 11 rămas la București și ce prim 11 poate juca la Arad. Exclusiv # Fanatik
FCSB a lăsat la București în întreg prim 11 în perspectiva meciului din deplasare cu UTA din Cupa României Betano, așa cum patronul Gigi Becali a anunțat recent în exclusivitate pentru FANATIK
19:10
Tribunalul de Arbitraj Sportiv a luat o decizie importantă înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. Ce se întâmplă cu sportivii de naționalitate rusă
Acum 8 ore
18:50
Valeriu Iftime, aroganță totală înainte de Rapid – FC Botoșani, meci pentru primul loc în SuperLiga: „Nu am emoții. Vom câștiga”. Care sunt echipele de care se teme # Fanatik
Valeriu Iftime nu se teme de meciul de pe Giulești. Ce a spus patronul echipei FC Botoșani înainte de meciul dintre ocupantele primelor două poziții din SuperLiga României
18:40
”Doamnă, eu o să mă fac bine. O să vedeți”. Ultimele cuvinte pe care Roxana Moise, fostă vedetă Exatlon, i le-a spus antrenoarei sale # Fanatik
Antrenoarea fostei handbaliste Roxana Moise, ex-concurentă la Exatlon România, face confesiuni tulburătoare, în exclusivitate pentru FANATIK. Ce i-a spus acum trei săptămâni?
18:20
Valentin Mihăilă, prestație fabuloasă în Cupa Turciei. Gol și pasă decisivă într-o repriză de vis pentru Rizespor. Video # Fanatik
Zi de grație pentru Valentin Mihăilă în tricoul lui Rizespor. Internaționalul român a marcat un gol și a dat o pasă decisivă în prima repriză a unui meci Cupa Turciei.
18:10
Sorin Grindeanu îi demolează pe rivalii lui Băluță la Primăria Capitalei: „Adevăratul dușman este Drulă. Ciucu e disperat să facă jocuri” # Fanatik
Sorin Grindeanu nu mai are milă și îi demolează pe rivalii lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Ce a spus despre Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu?
18:00
Cine este, de fapt, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Reușite, controverse și planul pentru București # Fanatik
Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, intră în cursa pentru Primăria Capitalei din partea PSD. Află totul despre unul dintre cei mai influenți edili din București
17:50
“Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul despre viața lui Adrian Mutu. Lansarea are loc marți seară # Fanatik
A venit și marea zi de lansare a documentarului “Il Fenomeno - Povestea unui superstar”. Este un film în patru episoade care prezintă viața fabuloasă a lui Adrian Mutu.
17:40
Galeria boicotează UTA – FCSB! Ce se întâmplă cu primele de joc pentru meciul din Cupa României. Exclusiv # Fanatik
Partida din grupele Cupei României va fi una ce se va juca fără mulți ultrași în tribune, asta după ce galeria a luat decizia de a nu se prezenta la meci.
17:20
A denunțat contractul unilateral! Ce riscă FCSB după ce l-a semnat pe Andre Duarte: „E beton”. Exclusiv # Fanatik
Andre Duarte este primul transfer al iernii făcut de FCSB. Fundașul central portughez s-a despărțit cu scandal de Ujpest, care vrea bani de la campioana României
17:10
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează finanțările anonime după cazul Nicușor Dan # Fanatik
Cât decontează statul din cheltuielile candidaților la alegerle locale parțiale. ”Pomenile electorale”, interzise de Autoritatea Electorală Permanentă
Acum 12 ore
16:50
Cel mai emoționant meci din istoria fotbalului se joacă acum. Are un singur spectator, care își îndeplinește ultima dorință! Foto # Fanatik
Dramă totală în meciul Ajax - Groningen! După ce a fost abandonat din cauza materialelor pirotehnice, un singur fan a mai fost primit pe stadion la reluarea partidei. Care este povestea lui Peter
16:40
Situație disperată la fosta echipă a lui Bogdan Lobonț: ”Principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul financiar” # Fanatik
Fosta echipă la care a lucrat Bogdan Lobonț se află într-o situație delicată. Ce se întâmplă, de fapt, la clubul care în vară obținea promovarea în Liga 2.
16:20
(P) La Colindat de Premii Pe Bune! Sărbătorile Betano încep cu 2026 de premii săptămânale și un Mare Premiu de 50.000 Lei! # Fanatik
Decembrie este luna magiei, iar Betano transformă colindul tradițional într-un maraton digital de premii spectaculoase. Campania „La Colindat de Premii Pe Bune” îți aduce patru săptămâni de surprize, mii de premii și șansa la o […]
16:10
Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15 ani de la Steaua – Liverpool 1-1: „Cu el am avut lupte grele” # Fanatik
Au trecut 15 ani de la Steaua - Liverpool 1-1. Amintirile lui Florin Gardoș și ale lui Bănel Nicoliță din meciul în care țineau piept englezilor. Cine este singurul român marcator pe Anfield.
16:00
Temperaturile scăzute te determină să pui accent pe confortul termic, însă fără a renunța la stil. Cardiganele cu fermoar te ajută să rezolvi această provocare din garderoba de iarnă. Acest articol îți arată concret de […]
15:50
În mediul profesional și în lumea afacerilor, provocările juridice apar adesea atunci când te aștepți mai puțin. Situații precum dificultăți financiare ale unei companii, conflicte între angajați și angajatori sau proceduri complexe ce țin de […]
15:50
Alegeri Primăria Capitalei. Cum a ajuns Cătălin Drulă în pantofii Elenei Lasconi. Dreapta vrea intervenția președintelui Dan. ”Poate împinge un vot pentru Ciprian Ciucu” # Fanatik
Va interveni președintele Nicușor Dan în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce spune Ludovic Orban, omul care a orchestrat victoriile „dreptei”, despre opțiunile președintelui
15:50
A început pregătirea derby-ului cu FCSB? Zeljko Kopic a anunțat cum va aborda Dinamo meciul din Cupa României Betano # Fanatik
Zeljko Kopic a prefațat meciul pe care Dinamo urmează să-l aibă în etapa a doua din Cupei României Betano, contra celor de la Farul Constanța, în deplasare, la Ovidiu. Ce a spus despre duelul cu FCSB
15:40
Iarna nu vine doar cu schimbarea temperaturii. Pe Don, vine cu un sezon dedicat premiilor de până la 30.000 RON, în turneul Festivalul de Iarnă. 20 de sloturi sunt gata să fie norocoase pentru 100 […]
15:20
Ciprian Marica i-a făcut praf pe jucătorii de la FCSB: „Circ de prost gust!”. Ce l-a scos din sărite după meciul de la Constanța # Fanatik
Ciprian Marica a răbufnit la adresa jucătorilor lui FCSB după ce campioana a învins-o pe Farul cu 2-1. Ce l-a enervat pe acționarul minoritar al „marinarilor”
15:00
Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon și handbalistă, s-a stins din viață la 39 de ani. De ce boală suferea. Apropiații sunt sfâșiați de durere # Fanatik
Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon România, a murit la vârsta de 39 de ani. Sportiva din Râmnicu Vâlcea a trecut prin momente chinuitoare în ultimele luni de viață.
14:50
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult decât soția mea” # Fanatik
Cristi Chivu face un gest cu care îl surprinde pe Lautaro Martinez, atacantul lui Inter. Ce declarații a făcut starul argentinian despre antrenorul român.
14:40
Frica lui Cristi Munteanu după ultimul meci al Oțelului din SuperLiga: „Mă rog să nu promulge domnul președinte Nicușor Dan ‘Legea Novak’!” # Fanatik
„Legea Novak” bagă frica în oficialii echipelor din Superliga României. Președintele celor de la Oțelul anunță dezastrul în cazul în care Nicușor Dan promulgă propunerea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.