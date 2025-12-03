Olanda continuă parcursul perfect la Campionatul Mondial: „Cine ar putea să ne bată? Poate că nimeni!”

16:10

Mai sunt încă 20 de zile din acest an competițional și deja numărul de litigii, cele în care a fost implicat AFAN, sindicatul fotbaliștilor, a bătut recordul din 2019 până acum. Din datele înregistrate la acest moment, s-a ajuns la 653 litigii, de la începutul acestui an, între jucători și cluburi, la primele trei ligi. „Vârful" precedent fusese atins în 2023, când au fost 651 de astfel de cazuri. ...