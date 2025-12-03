Andrei Țăranu: Marele eșec și marea trădare vin de la elitele culturale – Interviu video
Profesorul de științe politice a explicat, într-o discuție cu spotmedia.ro, faptul că țara noastră stă îngrozitor la capitolul cultura politică, acest lucru explicând apetitul scăzut din partea populației pentru democrație și stat de drept. Deficiența majoră în ceea ce privește cultura politică reprezintă un efect al crizei din educație, provocată în principal de relativizarea nevoii
Știm multe despre T. rex, dar nu totul. De pildă putea înota? Noi descoperiri sugerează ca da. Deși e greu să ne imaginăm cu reușea să facă asta cu brațele sale minuscule, arheologii au descoperit urme care par a fi făcute de ghearele unui dinozaur biped, precum T. rex, care ar fi zgâriat sedimentele în timp ce înota.
Tulburările de alimentație cresc riscul mai multor boli și la 5 sau 10 ani distanță – studiu
Un nou studiu arată că persoanele diagnosticate cu tulburări de alimentație continuă să prezinte riscuri crescute pentru mai multe boli grave chiar şi după cinci sau zece ani. Cercetarea, realizată în Marea Britanie pe peste jumătate de milion de oameni, unii cu un astfel de diagnostic, alții fără, a arătat că riscurile rămân semnificativ mai
Criza apei în Prahova și Dâmbovița: Ministerul Mediului acuză instituțiile locale că au ascuns riscurile. Apele Române estimează probleme pentru încă șase luni
Veștile nu sunt tocmai bune pentru cei peste 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa rămași de câteva zile fără apă potabilă. Deși autoritățile anunță că furnizarea apei bune pentru consum s-ar putea relua săptămâna viitoare, Administraţia Naţională „Apele Române" avertizează că situaţia tehnică a barajului Paltinu, cel de la care au pornit problemele,
Germania, „în cea mai profundă criză postbelică". Industria pierde zeci de mii de locuri de muncă
Economia germană traversează „cea mai profundă criză" de după război, avertizează Federația Industriilor Germane (BDI), care acuză Guvernul condus de Friedrich Merz că nu reacționează în fața unui declin industrial prelungit. Producția industrială va scădea în 2025 pentru al patrulea an consecutiv, iar BDI spune că situația nu mai este un accident conjunctural, ci un
Horoscop zilnic pentru 3 decembrie 2025.
Norvegia lucrează la unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură subacvatică: tunelul rutier Rogfast – 27 de kilometri săpați în adâncurile mării, până la aproape 400 de metri sub nivelul apei. Megaproiectul, reluat după o pauză provocată de costuri, promite să elimine feriboturile de pe ruta Bergen–Stavanger și să transforme radical transportul pe coasta
Bolojan, în turneu diplomatic: Se întâlnește cu Viktor Orban și apoi cu liderii Austriei
Premierul Ilie Bolojan pleacă în vizită oficială la Viena, unde va avea întrevederi cu cancelarul austriac Christian Stocker și mai mulți membri ai cabinetului acestuia, în contextul intensificării dialogului bilateral și al eforturilor României de aderare la OCDE. Înainte de sosirea în Austria, Bolojan va face o oprire la Budapesta, pentru o discuție cu premierul
SpotMedia.ro vă prezintă rezultatele înregistrate marți în meciurile din etapa a doua a grupelor Cupei României. Grupa A CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 2-1 Marcatori: Curescu (min. 74 – pen.), Popa (90+3) / Stan (min. 47) FC Argeș – Rapid 2-1 Marcatori: Moldoveanu '39, '52 / Petrila '21 Grupa C Csikszereda – Oțelul Galați 1-2
Statul pornește centrala pe cărbune de la Paroșeni pentru a acoperi lipsa energiei produsă la Brazi
Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cassian Pavel Nițulescu, a anunțat marți, la Ploiești, că oprirea centralei electrice de la Brazi – cauzată de criza apei din barajul Paltinu – nu afectează funcționarea sistemului energetic, energia pierdută fiind deja suplimentată din alte surse stabile. „Din punctul de vedere al sistemului energetic naţional, suntem stabili, avem
Patru persoane, anchetate în Italia după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile Torre dei Conti
Procurorii din Roma au deschis o anchetă penală și au pus sub acuzare patru persoane în cazul prăbușirii parțiale a turnului medieval Torre dei Conti, din Roma. Incidentul s-a produs pe 3 noiembrie și soldat cu moartea muncitorului român Octav Stroici. Bărbatul de 66 de ani a fost prins sub dărâmături timp de 11 ore
Senatul blochează inițiativa de limitare a prețului apei la 3 lei în gări și aeroporturi
Senatul a respins, marți, proiectul depus de mai mulți parlamentari USR care propunea plafonarea la 3 lei a prețului apei potabile îmbuteliate vândute în spații unde consumatorii nu au alternative reale – precum aeroporturi, gări, metrou sau benzinării. Inițiativa, care stabilea un preț unic pentru recipientele de 500 ml, a fost respinsă cu 79 de
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Adrian Pleșca, cunoscut în lumea artistică drept Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit marți. Artistul, care avea 64 de ani, a murit la Spitalul Pantelimon, după ce ar fi suferit un AVC, afirmă surse medicale. În urmă cu două luni, artistul a fost acuzat că ar fi hărțuit o tânără
Control asupra lobby-ului: parlamentarii trebuie să anunțe toate întâlnirile cu terți cu 48 de ore înainte
Președintele Nicușor Dan a promulgat o lege care impune transparență totală asupra întâlnirilor dintre parlamentari și terți. Toate întrevederile vor trebui raportate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), măsură pe care șeful statului o descrie drept „un pas decisiv" în alinierea României la standardele OCDE și în creșterea integrității procesului legislativ. „Am promulgat recent
Anchetă penală după comemorarea legionară de la Tâncăbești. Procurorii investighează manifestarea în memoria lui Zelea Codreanu
Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a deschis o anchetă penală in rem după comemorarea de la Tâncăbești, unde zeci de persoane au marcat, pe 30 noiembrie, moartea lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare. Procurorii s-au sesizat din oficiu în legătură cu posibila încălcare a OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter
Un nou mecanism pentru scăderea prețurilor la alimente: plafonarea adaosului comercial ar fi activată doar când inflația trece de 5%
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism prin care statul ar putea interveni pentru temperarea scumpirilor la alimente: plafonarea adaosului comercial doar în perioadele în care inflația depășește pragul de 5%. Sub acest nivel, măsura nu ar fi activată. Barbu a explicat la Antena 3 că propunerea vine în contextul în care și alte
Conducerea clubului CFR Cluj a făcut public motivul pentru care Louis Munteanu este într-o criză fără precedent. Președintele Iuliu Mureșan spune că atacantul este profund afectat de zvonurile privind un transfer în străinătate. Din acest motiv, Louis Munteanu a dat doar 1 gol în cele 12 meciuri din acest sezon de Superliga, după ce stagiunea
Criza apei din Prahova și Dâmbovița oprește centrala Brazi, care asigură 10% din energia electrică produsă în țară
Centrala electrică de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, a fost oprită, marţi, din cauza lipsei alimentării cu apă. Oprirea centralei are loc pe fondul crizei apei, cauzată de creşterea turbidităţii în barajul Paltinu, care asigura furnizarea apei către platforma industrială. Centrala electrică de la Brazi,
FCSB a oficializat primul transfer al iernii și anunță că nu se oprește aici. Campioana României l-a adus pe André Duarte, dar are și alte ținte. Cei de la FCSB ar putea să mai aducă încă un fundaș central, dar și jucători pe alte poziții. FCSB mai caută un fundaș stânga, un mijlocaș central de
Percheziții la Bruxelles: Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene la pregătirea viitorilor diplomați. UPDATE Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută
Autorităţile belgiene au reţinut marţi trei suspecţi şi au efectuat o descindere la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi la Colegiul Europei, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă legată de pregătirea, finanţată din fonduri europene, a viitorilor diplomaţi. Percheziţiile – efectuate la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kovei –
TAS a anulat excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși de la Jocurile Olimpice ce de iarnă
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat marți excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși din competițiile internaționale, deschizând calea pentru participarea lor sub drapel neutru la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina din 2026, ce vor avea loc între 6 și 22 februarie, informează AFP. Dacă 'îndeplinesc criteriile' stabilite de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru
Corul Madrigal în Spania-succes internațional cu peste 4.000 de spectatori și vizibilitate media record
Pe 30 noiembrie 2025, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin", dirijat de Anna Ungureanu, a încheiat turneul internațional „Madrigal în Spania" – o amplă misiune de diplomație culturală și de conectare prin artă a României cu Regatul Spaniei. Turneul Corului Madrigal în cifre: peste 4.000 de spectatori, 5 zile, 3 orașe, 5 evenimente,
Măcelarii, la mare căutare în țară și peste hotare înainte de sărbători. Salariile pot ajunge și la 3.000 de euro în România # SportMedia
În multe carmangerii și abatoare a început cea mai aglomerată perioadă din an, dar piața muncii duce lipsă de măcelari iscusiți. La noi, cei cu experiență pot câștiga și două mii de euro pe lună. Și în străinătate sunt căutați specialiștii. Însă acolo salariile ajung, în medie, la trei mii de euro, potrivit unei platforme … The post Măcelarii, la mare căutare în țară și peste hotare înainte de sărbători. Salariile pot ajunge și la 3.000 de euro în România appeared first on spotmedia.ro.
Calitate fără compromis: luxul adevărat al lenjeriilor de pat din damasc și bumbac egiptean # SportMedia
Dormitorul este sanctuarul personal, iar textilele pe care le alegem joacă un rol esențial nu doar în estetică, ci și în calitatea somnului nostru. Pentru cei care transformă odihna într-un ritual, calitatea superioară a fibrelor și a modului în care sunt țesute acestea este de neînlocuit. Două dintre cele mai prestigioase alegeri în acest domeniu … The post Calitate fără compromis: luxul adevărat al lenjeriilor de pat din damasc și bumbac egiptean appeared first on spotmedia.ro.
Cum îți transformi pasiunea pentru irigații într-o afacere profitabilă în doar 7 săptămâni. Școala de Irigații, programul care îi formează pe instalatorii profesioniști ai generației noi # SportMedia
Piața sistemelor de irigații din România a crescut masiv în ultimii ani. Tot mai mulți proprietari își modernizează curțile, iar firmele de peisagistică sunt depășite de cererea pentru lucrări corecte, eficiente și durabile. În același timp, numărul instalatorilor cu pregătire reală rămâne redus. Aici intervine Scoala de irigatii, proiect creat de Irigarden și gândit special … The post Cum îți transformi pasiunea pentru irigații într-o afacere profitabilă în doar 7 săptămâni. Școala de Irigații, programul care îi formează pe instalatorii profesioniști ai generației noi appeared first on spotmedia.ro.
Alegerea scaunelor potrivite pentru o insulă ridică mereu întrebarea dacă există o metodă simplă și sigură care să evite greșelile costisitoare. Spațiul pare ușor de mobilat, dar detaliile fac diferența. În primele decizii poate apărea confuzie, iar în această etapă mulți caută inspirație sau surse de achiziție, precum ImportatorScaune.ro. O selecție corectă influențează confortul, estetica … The post Cum alegi scaune potrivite pentru locuințele cu insulă în bucătărie appeared first on spotmedia.ro.
Imaginează-ți un Revelion diferit, în care ceasul bate ultimele secunde ale anului pe malul Dunării, iar cerul se aprinde cu un spectacol de artificii care îți taie respirația. Budapesta, orașul luminilor și al clădirilor istorice, te invită să trăiești o experiență de neuitat pentru vacanțe ieftine revelion 2025-2026. Cu pachete atent planificate de Hello Holidays, … The post Budapesta de Revelion 2025-2026 – vacanță de neuitat în inima Europei appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul franco-ivorian Desire Doue (Paris Saint-Germain) a primit luni, la Torino, trofeul Golden Boy 2025, acordat de ziarul italian Tuttosport celui mai bun fotbalist Under-21 și în palmaresul căruia îi succede spaniolului Lamine Yamal (FC Barcelona), laureatul de anul trecut, scrie EFE. Doue, în vârstă de 20 de ani, a acumulat 450 de puncte din … The post A fost desemnat cel mai bun fotbalist tânăr din lume appeared first on spotmedia.ro.
Slovenia a înscris în Constituție dreptul tuturor cetățenilor de a plăti în numerar, după ce digitalizarea rapidă a tranzacțiilor financiare a stârnit temeri cu privire la dispariția banilor cash din viața de zi cu zi. Amendamentul constituțional corespunzător, care consacră dreptul de a utiliza bancnote și monede în toate tranzacțiile bancare și juridice, a fost … The post Slovenia înscrie în Constituție dreptul cetățenilor de a plăti în numerar appeared first on spotmedia.ro.
Vânzările globale de arme au atins niveluri record, Europa se înarmează până în dinți din cauza Rusiei. Ce face România # SportMedia
Vânzările globale de arme au crescut la niveluri fără precedent, cele mai mari 100 de companii de armament și servicii militare din lume generând venituri de 679 de miliarde de dolari în 2024. Cheltuielile pentru apărare în UE au crescut semnificativ anul trecut, pe măsură ce amenințările globale se intensifică, aproape dublându-se în ultimii cinci … The post Vânzările globale de arme au atins niveluri record, Europa se înarmează până în dinți din cauza Rusiei. Ce face România appeared first on spotmedia.ro.
Fostul senator Marius Isăilă, trimis în judecată de DNA după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării # SportMedia
Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcției … The post Fostul senator Marius Isăilă, trimis în judecată de DNA după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării appeared first on spotmedia.ro.
Adrian Mutu este pe cale să revină în fotbalul românesc. Liber de contract din martie 2025, Adrian Mutu își dorește să revină cât mai rapid în rolul de antrenor principal. El poartă negocieri cu Hermannstadt, conform DigiSport.ro. Marius Măldărășanu a plecat Hermannstadt după patru ani petrecuți în clubul sibian. Oficialii echipei analizează posibilitatea aducerii lui … The post Adrian Mutu, gata de revenire: Echipa cu care negociază appeared first on spotmedia.ro.
O țară din America de Sud elimină obligativitatea vizelor pentru turiștii din mai multe state, între care și România # SportMedia
Guvernul bolivian a anunțat luni că a eliminat obligativitatea vizelor pentru vizitatori din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România și Statele Unite, pentru a stimula turismul, care va fi acum o prioritate în administrația publică. ”Aceasta este o primă măsură care va fi însoțită de altele pentru a se asigura că … The post O țară din America de Sud elimină obligativitatea vizelor pentru turiștii din mai multe state, între care și România appeared first on spotmedia.ro.
Luat în vizor de Trump, Maduro dansează la un miting convocat pentru a sfida amenințările de intervenție americană (Video) # SportMedia
În timp ce ameninţările de intervenţie americană asupra ţării sale se intensifică, preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi-a adunat luni susţinătorii la Caracas şi a asigurat că nu se va lăsa intimidat. Şi ca dovadă, Nicolas Maduro a dansat pe scenă pe un remix al propriilor sloganuri pacifiste. Piesa intitulată „Paz si, guerro no” (Pace da, … The post Luat în vizor de Trump, Maduro dansează la un miting convocat pentru a sfida amenințările de intervenție americană (Video) appeared first on spotmedia.ro.
România a înregistrat o victorie și o înfrângere în primele sale două meciuri din cadrul Cupei Mondiale de tenis de masă pentru echipe mixte de la Chengdu (China). România a învins Brazilia cu 8-2, luni, cu victorii pe linie ale tricolorilor, potrivit site-ului Federației Române de Tenis de masă. Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu au trecut de Karina … The post Cupa Mondială de tenis de masă pe echipe mixte: Rezultatele înregistrate de România appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1378 Bloc lovit de dronă în Kramatorsk. Atac la un depozit de petrol din Rusia. Putin îi primește pe oamenii lui Trump. Pentagonul taie legătura cu Germania # SportMedia
Ziua 1378 de război a început cu noi atacuri aeriene ale Rusiei. O dronă a lovit noaptea trecută un bloc cu nouă etaje din Kramatorsk, iar o persoană a fost ucisă. Echipele de intervenție au salvat cinci locatari și au stins incendiul izbucnit. În Odesa, un atac cu drone Shahed a avariat o instalație energetică … The post Ziua 1378 Bloc lovit de dronă în Kramatorsk. Atac la un depozit de petrol din Rusia. Putin îi primește pe oamenii lui Trump. Pentagonul taie legătura cu Germania appeared first on spotmedia.ro.
Noi proteste violente în Bulgaria față de bugetul pe 2026. Manifestanții au aruncat cu pietre, sticle și petarde (Foto & Video) # SportMedia
Mii de oameni s-au adunat luni seara în capitala Bulgariei şi în alte câteva oraşe, protestând faţă de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara membră a Uniunii Europene să adopte moneda comună la 1 ianuarie. Unii protestatari s-au confruntat cu poliţia şi au aruncat cu pietre, sticle şi petarde. Forţele … The post Noi proteste violente în Bulgaria față de bugetul pe 2026. Manifestanții au aruncat cu pietre, sticle și petarde (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a stabilit viitorul lui Vlad Chiricheș, după ce veteranul a ajuns pe lista neagră. Chiricheș va mai disputa un ultim meci la FCSB în partida cu UTA Arad, din Cupa României. Apoi, lui Chiricheș i se va propune rezilierea contractului, conform unui anunț făcut de Gigi Becali. „Dacă vrea, cum vrea, nu știu ce … The post FCSB a stabilit soarta lui Vlad Chiricheș appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul își angajează azi răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților # SportMedia
Guvernul urmează să își angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților într-o ședința comună de plen a Camerei Deputaților și Senatului care va avea loc martți, de la ora 15.00. Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea … The post Guvernul își angajează azi răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a făcut lista neagră cu jucători la care va renunța în pauza de iarnă. Pe lista celor de la FCSB se află David Kiki, Malcom Edjouma, Denis Alibec și Vlad Chiricheș. Dintre aceștia, doar Edjouma este la final de contract, iar celorlalți FCSB trebuie să le propună rezilierea contractelor. Alibec este accidentat până la … The post FCSB a făcut lista neagră: Patru jucători sunt pe ea appeared first on spotmedia.ro.
Estetica verticală: Cum să folosești riflajele decorative pentru a crea dormitorul perfect # SportMedia
Dormitorul modern nu mai este doar un spațiu de dormit, ci un sanctuar de relaxare și o expresie a stilului personal. În peisajul actual al amenajărilor interioare, detaliile fac diferența, iar noul trend care redefinește eleganța și profunzimea spațiului este utilizarea riflajelor decorative. Acest ghid explorează modul în care aceste elemente structurale, combinate cu o … The post Estetica verticală: Cum să folosești riflajele decorative pentru a crea dormitorul perfect appeared first on spotmedia.ro.
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei şi susţinerea pentru Ciprian Ciucu. ”Îl voi susţine pe Ciucu mai departe, fac apel la cei care voiau să mă voteze pe mine să îl susţină pe dânsul”, a afirmat Vlad Gheorghe, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută împreuă cu Ciprian Ciucu El … The post Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria București. Pe cine va susține appeared first on spotmedia.ro.
Ultima ediție Fidelis din 2025, cu dobânzi de până la 7,55%. Avantaje pentru donatorii de sânge # SportMedia
Ministerul Finanţelor anunţă că Fidelis 11, care se va desfăşura în perioada 5-12 decembrie, va avea dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro. Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Ministerul Finanţelor, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot … The post Ultima ediție Fidelis din 2025, cu dobânzi de până la 7,55%. Avantaje pentru donatorii de sânge appeared first on spotmedia.ro.
Oligarhii lui Putin au purtat discuții secrete cu oamenii de afaceri americani despre acorduri în domeniul mineritului și energiei # SportMedia
Oligarhii ruși, cu legături vechi cu președintele Vladimir Putin, ar fi purtat discuții secrete cu oamenii de afaceri americani pe tema potențialelor acorduri miniere și energetice, ca parte a diplomației americane din culise care vizează încheierea războiului Rusiei în Ucraina. Oligarhii Ghenadi Timcenko, Iuri Kovalciuk și frații Arkadi și Boris Rotenberg – toți sancționați și … The post Oligarhii lui Putin au purtat discuții secrete cu oamenii de afaceri americani despre acorduri în domeniul mineritului și energiei appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a aflat când va putea conta din nou pe Daniel Bîrligea. Atacantul s-a accidentat la gleznă și va reveni pe teren în ultimul meci din 2025, contra Rapidului. „Bîrligea va juca împotriva Rapidului. Doar acolo o să fie. În al treilea meci”, a spus Gigi Becali la Fanatik. Astfel, Birligea va rata meciurile cu … The post Întăriri la FCSB: Campioana a aflat când va reveni Daniel Bîrligea appeared first on spotmedia.ro.
Andrei Rațiu continuă evoluțiile bune din ultima perioadă. Internaționalul român a fost cel mai bun jucător al lui Rayo Vallecano în partida cu Valencia, încheiată 1-1. El a fost integralist și a avut cea mai bună evoluție dintre jucătorii lui Rayo Vallecano. În finalul meciului, Rațiu a fost aproape de a marca golul victoriei, dar … The post Andrei Rațiu a făcut un meci mare în Spania appeared first on spotmedia.ro.
Lautaro Martinez, amuzat de relația pe care o are cu Cristi Chivu: Dezvăluirile argentinianului # SportMedia
Atacantul lui Inter Milano, Lautaro Martinez, a vorbit despre relația pe care o are cu Cristi Chivu. Fotbalistul argentinian, despre care presa din Italia a scris că ar avea o relație rece cu Chivu, a susținut că acest lucru nu este adevărat. Dimpotrivă, Martinez spune că românul îl îmbrățișează mai mult decât soția sa. „Vorbim … The post Lautaro Martinez, amuzat de relația pe care o are cu Cristi Chivu: Dezvăluirile argentinianului appeared first on spotmedia.ro.
Hai să spunem lucrurilor pe nume: când ai nevoie de mobilitate, ai nevoie de siguranță, stil și eficiență. Exact în ordinea asta. Și dacă ești antreprenor, consultant, freelancer sau doar un profesionist în mișcare, știi că timpul e monedă grea. De aceea, când alegi servicii de închirieri auto, știi de la început că trebuie să … The post Ce mașini poți închiria în Cluj de la Alfa Rent a Car și în ce condiții appeared first on spotmedia.ro.
Începerea antrenamentelor la sală necesită mai mult decât entuziasm și determinare; este nevoie de structură, informație corectă și o abordare bazată pe știință. Mulți sportivi începători se simt copleșiți de numărul mare de aparate și de sfaturile contradictorii de pe internet, ceea ce poate duce la frustrări și stagnare. RF Kinetix oferă resurse și produse … The post Progresează inteligent la sală cu planurile personalizate de la RF Kinetix appeared first on spotmedia.ro.
