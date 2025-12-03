Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi"
Primanews.ro, 3 decembrie 2025 05:50
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi"
Acum 30 minute
05:50
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi"
Acum 8 ore
00:10
VIDEO. Cristian Năsulea, la Prima News: Ce înseamnă pentru România asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor
2 decembrie 2025
23:40
Criza apei din Prahova: Ministerul Sănătăţii activează celula de urgenţă. Spitalele din Bucureşti pregătite să preia pacienţi
23:40
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi". Liderul rus lansează noi ameninţări înaintea întâlnirii cu emisarii americani
Acum 12 ore
21:00
EXCLUSIV. Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu pot să-i las pe oameni fără reprezentare
20:20
VIDEO. A murit Artan de la Timpuri Noi
18:00
SURPRIZĂ. România urcă pe locul doi în topul destinaţiilor de export ale Ungariei
17:50
BCE refuză să garanteze un împrumut UE de 140 miliarde de euro pentru Ucraina
17:40
Premierul justifică reforma pensiilor magistraţilor prin echitate socială şi obligaţiile din PNRR: „Nicăieri într-o ţară civilizată nu există pensii cât ultimul salariu”
17:40
VIDEO. Recuperare şi revitalizare la Vaţa Băi
17:30
ANALIZĂ. Bloomberg: După 70 de ani europenii nu mai pot conta pe garanţiile de securitate ale SUA
17:30
Cutremur la vârful diplomaţiei UE. Federica Mogherini şi unul dintre cei mai puternici diplomaţi ai UE, reţinuţi de autorităţile belgiene
Acum 24 ore
16:10
Băluţă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe în favoarea lui Ciucu: ”Aranjamente, combinaţii şi permutări”
15:50
Măldărăşanu pleacă de la Hermannstadt după eşecul cu UTA: „Am acceptat rezilierea amiabil”. Cine sunt favoriţi să-i ia locul
15:40
VIDEO. Super lovitură dată de vecini. Startul Turului Italiei 2026 se va da de pe ţărmul Mării Negre
15:30
Angajaţii Parlamentului l-au huiduit pe premierul Ilie Bolojan
14:50
Kelemen Hunor avertizează: Coaliţia se destramă dacă cineva din interiorul ei votează moţiunea de cenzură
14:50
Măldărăşanu pleacă de la Hermannstadt după eşecul cu UTA: „Am acceptat rezilierea amiabil”. Cine sunt favoriţii să-i ia locul
13:50
Niciunul din cele 42 de amendamente depuse la legea privind pensiile magistraţilor nu a fost aprobat
13:50
Bulgaria în fierbere: Guvernul retrage bugetul pentru 2026 după proteste uriaşe
13:40
Ministrul Fondurilor Europene: Cererea de plată 4 din PNRR are întârzieri din cauza contestaţiei la CCR
13:40
Şi digitalizarea are limite. Slovenia înscrie în Constituţie dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar
13:20
Guvernul merge în Parlament pentru asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor
13:10
Guvernul a adoptat forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor. Niciunul din cele 42 de amendamente depuse de parlamentari nu a fost aprobat
12:40
Călin Georgescu nu o mai susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: Mă distanţez total de orice candidat
12:30
Călin Georgescu nu o mai susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: Mă distanţez şi mă disociez total de aşa-zisele alegeri şi de orice candidat
Ieri
23:50
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Bucureşti. Pe cine va susţine
21:40
Mesaje puternice de la liderii lumii pentru România. Donald Trump: "Felicit conducerea României ca aliat NATO şi pilon al securităţii regionale"
21:10
VIDEO. Nicuşor Dan, de Ziua Naţională: „Trăim mai prost ca anul trecut, dar mai bine ca acum 20 de ani”. Preşedintele cere calm şi luciditate în faţa problemelor României
21:10
Zelenski, la Palatul Élysée: „Rusia trebuie să pună capăt războiului. Negocierile internaţionale pentru pace accelerează”
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
VIDEO. Insula Thassos, măturată de furtuna Adel. Maşini târâte de viitură şi case inundate
28 noiembrie 2025
01:10
Trump anulează ordinele executive nesemnate direct de Biden şi acuză folosirea ilegală a sistemului Autopen
28 noiembrie 2025
23:40
Guvernul a adoptat proiectul privind pensiile magistraţilor şi îşi asumă răspunderea marţi, după şedinţa solemnă
23:30
Demisie-şoc la Kiev: Şefului de cabinet al lui Zelenski părăseşte funcţia după percheziţiile anticorupţie în „cel mai mare scandal din Ucraina”
23:20
Guvernul îşi va angaja răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor marţi, după şedinţa solemnă
23:20
Preşedintele a semnat decretele prin care ia act de demisia ministrului Apărării şi îl desemnează interimar pe ministrul Economiei
23:20
VIDEO. Trump anunţă că anulează toate documentele semnate de Biden cu dispozitivul autopen
16:50
VIDEO. O tornadă a măturat din cale o localitate din Grecia. Acoperişuri smulse, geamuri sparte şi zone întregi fără curent
16:50
VIDEO. Bolojan: ”Va fi aprobat proiectul privind pensiile magistraţilor”. Când îşi va angaja răspunderea în Parlament
16:50
VIDEO. Donald Trump, un nou derapaj la adresa unei jurnaliste: „Eşti proastă?”
15:20
Rusia dezvăluie că a primit cadrul planului de pace al SUA convenit la Geneva
15:10
Şedinţă de guvern de la ora 15.00 pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor
14:30
OPINIE. Locul unde coregrafiile unesc şi graniţele despart
14:00
Germania vrea o relaxare a interdicţiei UE privind vânzarea de automobile cu motoare pe combustie din 2035
14:00
Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova: Rusia va constitui baza aprovizionării cu energie a Ungariei şi în viitor
12:50
Percheziţii la domiciliul şefului administraţiei lui Zelenski, pe fondul presiunilor pentru un acord de pace
12:40
Ministrul Apărării a demisionat. Moşteanu: Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara
12:40
Bolojan a anunţat cine va prelua interimatul după demisia lui Moşteanu
11:10
Profit.ro: CSAT a respins vânzarea E.ON România către unguri. Decizia a fost luată în şedinţă secretă. Ce urmează?
02:10
Putin cere retragerea forţelor Ucrainei şi ameninţă că Rusia va continua războiul în caz contrar / Prima poziţie fermă pe tema planului de pace al SUA
