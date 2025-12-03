Carlos Alcaraz, ironizat pentru modestia demonstrată: ce au comentat americanii Isner și Johnson
Carlos Alcaraz, luat peste picior de mai mulți foști tenismeni din America.
La Rotterdam, de la ora 19:00, vine momentul adevărului pentru reprezentativa pregătită de Ovidiu Mihăilă.
Război împotriva conducerii clubului! Măsura radicală a galeriei înaintea meciului UTA - FCSB # Sport.ro
Conflict între fani și conducerea clubului înainte de partida UTA - FCSB. Galeria a luat o hotărâre drastică.
Nota primită de Răzvan Sava după ce a luat două goluri de la Juventus: ”A reușit o singură paradă adevărată” # Sport.ro
Juventus a învins-o marți seară cu 2-0 pe Udinese, într-un meci transmis pe VOYO!
Adrian Diaconu, dezvăluiri din spatele ușilor închise ale boxului: "Ce am iubit se întorcea împotriva mea”. Povestea amuzantă care i-a adus porecla "Rechinul" și ”Bătaia ca în Șapte Păcate” # Sport.ro
Adrian ”Rechinul” Diaconu, incursiune de amintiri, într-un interviu pentru Sport.ro.
Situație complicată pentru fostul jucător de la FCSB. S-a reapucat de fotbal, dar o promovare l-ar face să renunțe # Sport.ro
Fostul jucător de la FCSB s-a reapucat de fotbal, după ce s-a luptat cu accidentări extrem de grave. Motivul pentru care o promovare a echipei sale l-ar face să renunțe din nou.
Coșmarul Ungaria: dăm, diseară, de echipa care ne-a înecat în lacrimi. Episodul din 2018, oribil! # Sport.ro
Naționala noastră de handbal feminin revine, diseară, pe teren, la Rotterdam (Olanda) într-un meci de totul sau nimic din cadrul Mondialului.
Carlos Alcaraz, ironizat pentru modestia demonstrată: ce au comentat americanii Isner și Johnson # Sport.ro
Carlos Alcaraz, luat peste picior de mai mulți foști tenismeni din America.
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP # Sport.ro
Anastasia Potapova a jucat la Sankt Petersburg, într-un turneu demonstrativ la care au luat parte Daniil Medvedev și partenerul Tallon Griekspoor.
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins marţi seara, scor 3-1, gruparea Atletico Madrid, într-un meci contând pentru etapa a 19-a din La Liga.
L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: „Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar” # Sport.ro
Rapid a pierdut meciul din Cupa României cu FC Argeș, scor 1-2.
Scandal de proporții la FCSB! Maghiarii contestă mutarea lui Duarte și cer daune de 2 milioane de euro la FIFA # Sport.ro
Liniștea de la FCSB a fost spulberată la scurt timp după anunțul oficial al transferului lui Andre Duarte (28 de ani).
FCSB a obținut trei puncte mari în lupta pentru play-off, scor 2-1 pe terenul celor de la Farul Constanța, în etapa cu numărul 18 din Superliga României.
Rapid București, ocupanta primului loc în Superliga, a cedat marți seară, scor 1-2, pe terenul celor de la FC Argeș, într-un duel tare din grupele Cupei României.
Ce a făcut Ajax Amsterdam în meciul reluat fără spectatori după ce a fost întrerupt din cauza fumigenelor # Sport.ro
Partida din Eredivisie cu Groningen a început duminică și s-a încheiat marți.
Revenire neașteptată în Superliga! FC Argeș îi dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești # Sport.ro
Unul fost jucător din Giulești a decis să revină în România după o scurtă aventură în Statele Unite.
Costel Gâlcă, supărat după înfrângerea suferită de Rapid: „Prea multe greșeli! Foarte, foarte slabi” # Sport.ro
Rapid a pierdut meciul din Cupa României cu FC Argeș, scor 1-2.
O nouă problemă pentru Real Madrid!
Meciul dintre FC Argeș și Rapid s-a încheiat cu scorul de 2-1, în etapa a doua din grupele Cupei României.
Lovitură de imagine la Poli Timișoara! A semnat dublul campion al Portugaliei cu FC Porto # Sport.ro
Echipa din Banat are planuri mari în acest sezon.
Probleme pentru Răzvan Lucescu înainte de derby-ul cu Aris! Trei absențe grele în lotul lui PAOK # Sport.ro
Răzvan Lucescu are bătăi de cap serioase înaintea încleștării de foc de mâine seară.
Vicecampioana României e ciuca bătăilor în Europa! La revedere după 6 meciuri și 6 înfrângeri în grupe # Sport.ro
Sezon continental de coșmar pentru Potaissa Turda.
Denis Alibec (34 de ani) a fost transferat de FCSB în vară pentru a-i face concurență pe post lui Daniel Bîrligea, dar este foarte aproape de plecarea de la echipă după doar câteva luni.
Decizie radicală la FCSB înainte de meciul din Cupă: Toți titularii, lăsați acasă de Gigi Becali! Cum arată primul 11 # Sport.ro
Gigi Becali face schimbări majore în echipă pentru meciului din Cupa României, cu UTA Arad, programat miercuri, de la ora 21:00, în deplasare.
Arbitrul Adrian Cojocaru a luat o decizie importantă în duelul FC Argeș - Rapid.
Cine este copilul de 14 ani care a debutat la Steaua în ultimul meci din Liga 2. Tatăl său a jucat la Petrolul Ploiești # Sport.ro
Record de precocitate la gruparea militară din divizia secundă.
Prezent marți seară la evenimentul de gală prilejuit de lansarea documentarului despre viața lui Adrian Mutu, Ioan Becali (73 de ani) a rememorat momentele cruciale din cariera "Briliantului".
Nu a ezitat! Antrenorul care și-ar dori să preia echipa națională după plecare lui Mircea Lucescu # Sport.ro
Scaunul lui Mircea Lucescu la echipa națională „se clatină” serios.
Adrian Mutu confirmă discuțiile și e gata să semneze: "M-au sunat, e un proiect interesant" # Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) este la un pas de revenirea în antrenorat.
FCSB a obținut trei puncte mari în lupta pentru play-off, scor 2-1 pe terenul celor de la Farul Constanța, în etapa cu numărul 18 din Superliga României.
Cum s-a descurcat campioana României în al doilea meci din grupele Champions League! ”Un meci jucat cu inima” # Sport.ro
Volei Alba Blaj a întâlnit-o pe VakifBank Istanbul.
A început meciul din Cupa României, FC Argeș - Rapid.
Xabi Alonso a vorbit despre viitorul său la Real Madrid.
Cristi Borcea știe cine îi va lua locul lui Mircea Lucescu la națională: "El va fi următorul" # Sport.ro
Cristi Borcea a profitat de lansarea documentarului dedicat lui Adrian Mutu pentru a oferit un pronostic curajos legat de viitorul băncii tehnice a României.
Partida s-a disputat în cadrul turului al patrulea din Cupa Turciei.
Cristi Borcea l-a numit pe urmașul lui Mircea Lucescu! Numele surprinzător pentru banca naționalei României # Sport.ro
Cristi Borcea a fost întrebat despre viitorul selecționer al naționalei României.
Meciul dintre FCSB și Dinamo este programat sâmbătă, de la ora 20:30, și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Marius Șumudică anunță transferul stelar al lui Ianis Hagi la granzii Turciei: "Are calitate!" # Sport.ro
Marius Șumudică a analizat situația lui Ianis Hagi la Alanyaspor și este convins că internaționalul român nu va rămâne mult timp la actuala echipă. Tehnicianul îi prevede un viitor spectaculos în SuperLig.
"E înfiorător!" Emma Răducanu, mărturii tulburătoare despre coșmarul trăit și frica de paparazzi # Sport.ro
Emma Răducanu (23 de ani) a vorbit deschis despre prețul celebrității și sechelele rămase după incidentul de acum patru ani, când un hărțuitor i-a pus în pericol siguranța, urmărind-o la mai multe turnee.
Succese importante pentru fotbalul din țara noastră.
Gigantul Red Bull a lămurit piloții care vor concura în 2026 pentru cele două echipe din Formula 1. Aflat de cinci ani în "Marele Circ", pilotul japonez Yuki Tsunoda (25 de ani) va rămâne pilot de rezervă.
Horațiu Moldovan este într-o situație complicată la Real Oviedo.
Hermannstadt va încheia, cât de curând, socotelile cu antrenorul Marius Măldărășanu (50 de ani), iar șefii clubului au căutat deja un alt antrenor.
Lautaro Martinez, glumă savuroasă despre Chivu: "Mă ia în brațe mai des decât soția mea!" # Sport.ro
Căpitanul lui Inter a vorbit deschis despre impactul pe care Cristi Chivu îl are în vestiarul campioanei Italiei.
David Popovici continuă să fie cel mai important ambasador al sportului românesc, iar recunoașterea valorii sale depășește granițele bazinului olimpic.
Portarul camerunez este titular în echipa ”câinilor”.
Răsturnare de situație în tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare # Sport.ro
Gigi Becali l-a scos definitiv din calcule pentru acest final de an și a perfectat deja un nou transfer, însă veștile venite din anturajul lui Joyskim Dawa schimbă complet datele problemei la FCSB.
Sorin Cârțu a numit echipele care vor intra în play-off-ul Superligii din acest sezon.
Atacantul care a ”rupt plasele” în Superligă e liber de contract: ”Experiența mea a ajuns la final” # Sport.ro
Marko Dugandzic (31 de ani), fostul jucător de la FC Botoșani, CFR Cluj sau Rapid, a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de echipa sa. Anunțul a fost făcut chiar de atacant, pe rețelele de socializare.
Fetele din Ștefan cel Mare joacă în CEV Cup returul cu Vfb Suhl.
Darius Olaru este unul dintre oamenii de bază de la FCSB.
