Surpriză în Superliga FC Argeș a anunțat transferul unui fost jucător de la Rapid, la câteva ore după victoria în fața giuleștenilor
Golazo.ro, 3 decembrie 2025 10:00
Xian Emmers (26 de ani), fost mijlocaș la Rapid, a fost prezentat oficial la FC Argeș.
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:40
A leșinat în timp ce era live la TV FOTO. Unei jurnaliste i s-a făcut rău! Colegii au prins-o, iar cameramanul a mutat imediat imaginea # Golazo.ro
Anglia - Ghana 1-0. Laura Woods (38 de ani), reporter la televiziunea britanică ITV, a leșinat în timp ce prefața meciul.
Acum 2 ore
09:10
„Avem viitor!” Una dintre cele mai bune handbaliste din istorie crede că România poate bate Ungaria : „Le trebuie două lucruri” # Golazo.ro
Amariei a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro în care a comentat plusurile și minusurile pe care România le-a arătat în partida pierdută cu Danemarca, referindu-se și la jucătoarele care au impresionat-o, dar și la partida pe care tricolorele o vor disputa împotriva Ungaria.
Acum 12 ore
00:10
Monstrul Haaland Vedeta lui Manchester City a ajuns la 100 de goluri în Premier League! A spulberat recordul istoric al lui Shearer # Golazo.ro
Fulham - Manchester City. Erling Haaland (25 de ani) a bifat o nouă bornă incredibilă în carieră.
00:10
Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025 # Golazo.ro
România și Ungaria se vor întâlni miercuri, de la ora 19:00, în grupele principale ale Campionatului Mondial 2025.
2 decembrie 2025
23:10
Boicot cu FCSB Motivul pentru care UTA nu va avea galerie la duelul din Cupă: „Nu putem ignora asta!” # Golazo.ro
UTA Arad - FCSB. Galeria gazdelor a anunțat astăzi, prin intermediul unui comunicat, că nu va fi prezentă la meci.
23:00
Moldoveanu, în extaz MVP-ul lui FC Argeș, entuziasmat după „dubla” cu Rapid: „Am arătat ca o echipă mare” # Golazo.ro
FC Argeș - Rapid 2-1. Robert Moldoveanu (26 de ani) a oferit primele reacții după succesul în fața liderului din Liga 1.
22:40
Ajutor pentru copii Craiova a lăsat intrarea liberă la meciul cu CFR Cluj » Ce le-au spus fanilor să aducă la stadion: „E tot ce cerem” # Golazo.ro
Universitatea Craiova pregătește o campanie caritabilă pentru partida din următoarea etapă a Ligii 1.
22:40
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul # Golazo.ro
FIFA și International Board vor să ofere asistentului video posibilitatea de a avertiza arbitrul și în cazul cornerelor
22:30
„Prea multe greșeli” Costel Gâlcă supărat pe jucători după eșecul cu FC Argeș: „Știam că e meci important! Nu mi-a plăcut ce-au făcut” # Golazo.ro
FC Argeș - Rapid 2-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a făcut o scurtă analiză după eșecul din Cupa României.
22:30
Înlocuitorul lui Lucescu? Cine e antrenorul tentat să preia echipa națională a României: „O provocare extraordinară” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al celor de la U Cluj, țintește să devină selecționerul naționalei României.
22:20
Serena s-ar putea întoarce pe teren! Care sunt primii pași pe care i-a făcut pentru a juca din nou # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani) a depus documentele necesare către ITIA pentru a reveni în circuitul tenisului profesionist.
Acum 24 ore
21:20
Barcelona și Atletico Madrid se întâlnesc astăzi, în derby-ul programat pentru etapa #19 din La Liga, de la 22:00
21:10
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 79. Despre sportul în care investește Cristiano Ronaldo și platforma de streaming care vrea să intre în cursa pentru drepturile tv ale meciurilor din Premier League.
21:00
UTA Arad - FCSB. Gigi Becali (67 de ani) a transmis luni că va ataca partida de Cupă cu rezervele.
20:40
Aproape de un gol uluitor FOTO. Execuția de senzație încercată de Caio cu Rapid » Manea, reflex de ultim moment din fața porții goale # Golazo.ro
FC Argeș - Rapid. Caio Martins (24 de ani), a ratat o șansă uriașă de a deschide scorul.
20:30
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele # Golazo.ro
UEFA intenționează să pedepsească fotbalul israelian chiar și după armistițiul din 10 octombrie în războiul din Gaza
20:20
Rizespor - Pendikspor 6-1. Valentin Mihăilă (25 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.
20:10
Pedeapsă pentru Csikszereda? Motivul pentru care ciucanii ar putea fi sancționați de FRF » Ce a notat observatorul la meciul cu Oțelul # Golazo.ro
Csikszereda - Oțelul Galați 1-2. Formația lui Robert Ilyeș a pierdut la ultima fază partida din etapa #2 a Cupei României.
19:30
Măldărășanu pune condiții Câți bani ar cere tehnicianul ca să accepte rezilierea contractului cu Hermannstadt # Golazo.ro
Marius Măldărășanu (50 de ani) a transmis astăzi că oficialii lui Hermannstadt nu mai vor să continue colaborarea cu acesta.
19:10
„Omenia ne face să stăm acasă” Acuzații de blat după eșecul cu FCSB! Reacții dure înainte de meciul cu Dinamo: „Le dăm și lor meciul?” # Golazo.ro
Fanii Farului își acuză propria echipă de blat în meciul pierdut cu FCSB, scor 1-2, din etapa #18 a Ligii 1.
18:50
Moffi și Boga, atacanții lui Nice, au fost prinși și pălmuiți de fanii radicali ai echipei, după a șasea înfrângere consecutivă.
18:40
Tragedie în lumea handbalului Fosta jucătoare a Oltchimului, mamă a trei copii, a murit la doar 39 de ani # Golazo.ro
Roxana Moise, fostă jucătoare de handbal, a murit la vârsta de 39 de ani.
18:10
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!” # Golazo.ro
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a venit cu noi detalii despre situația lui Umit Akdag (22 de ani).
18:00
Măsuri speciale pentru Derby Kopic pregătește deja meciul cu FCSB! Anunțul făcut înainte de duelul cu Farul: „E momentul” # Golazo.ro
Farul - Dinamo. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a prefațat duelul din etapa #2 a grupelor Cupei României.
18:00
Cârțu, dezamăgit de atacanți Oficialul de la U Craiova cere mai mult de la Al-Hamlawi și Etim : „Poate trebuie să facă asta” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre situația lui Assad Al-Hamlawi (25 de ani), atacantul adus în vară pe „Ion Oblemenco”.
17:30
Prima plecare de la U Craiova Clubul din Bănie vrea să se despartă în iarnă de titularul din sezonul precedent # Golazo.ro
Luis Paradela (28 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, ar urma să fie dat afară de olteni. Cubanezul sosise în Bănie în 2024, sub formă de împrumut, însă accidentările și forma fizică slabă l-au împiedicat să se impună.
17:30
I-au eliminat degeaba! Deciziile arbitrilor împotriva lui Răzvan Marin și Răzvan Lucescu au fost greșite # Golazo.ro
Răzvan Marin și Răzvan Lucescu au fost victime în ultima etapă a campionatului Greciei. Șeful Comisiei de Arbitri a spus că deciziile „centralilor” au fost eronate
17:20
„Cel mai înduioșător gest!” VIDEO. Inițiativa handbalistelor României a cucerit Internetul! Mesajul transmis de Federația Internațională # Golazo.ro
Înaintea meciului cu Danemarca de la Campionatul Mondial, sportivele României au recurs la un gest care a fost apreciat și de Federația Internațională de Handbal.
16:40
„E mai bine pentru viitorul meu” Horațiu Moldovan a decis să plece de la Oviedo în această iarnă. Mesajul transmis agentului său # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani), portarul celor de la Real Oviedo, ar dori să se întoarcă în această iarnă la Atletico Madrid.
16:20
Arsenal semnează cu gemenii-minune Au fost formați la același club ca trei staruri din Premier League » Unul dintre ei e comparat cu Neymar # Golazo.ro
Arsenal a ajuns la un acord pentru a semna cu gemenii ecuadorieni Edwin și Holger Quintero.
16:10
Epic fail FOTO. O imagine cum rar vezi în NFL » Fanii l-au ironizat: „Cel mai jenant moment din istorie!” # Golazo.ro
Younghoe Koo (31 de ani), jucătorul lui New York Giants, a avut o execuție complet eșuată în meciul cu New England Patriots din NFL.
16:10
„Diavolul nu moare niciodată” Estavana Polman, din 2022 la Rapid, performanță extraordinară în naționala Olandei # Golazo.ro
Estavana Polman, 33 de ani, una dintre cele mai valoroase handbaliste într-o generație olandeză de aur. Bariera atinsă de centrul batav al Rapidului
16:00
Casa îl dă favorit pe Ciucu Agenția cu cea mai mare acuratețe în a face previziuni la alegerile prezidențiale stabilește ierarhia la Primăria Capitalei # Golazo.ro
Casa Pariurilor a introdus în ofertă cote pentru candidații la alegerile Primăriei Capitalei, care vor avea loc duminică.
16:00
An încheiat? Anunț dificil despre revenirea titularului de la Rapid: „Nu vrem să riscăm” » E accidentat de 3 luni # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a precizat când va reveni Andrei Borza, fundașul stânga al giuleștenilor.
15:50
„E nevoie de soldați pe stadioane!” Marco van Basten , mesaj radical după incidentele de la Ajax - Groningen: „Suporterii sunt la conducere în Olanda” # Golazo.ro
Marco van Basten (61 de ani), legendarul atacant de la Ajax și AC Milan, a avut un discurs extrem de dur, ca urmare a incidentelor de la partida Ajax - Groningen, din campionatul Olandei.
15:40
„O, Doamne! Nu pot să refuz” Andy Murray, despre prima zi ca antrenor al lui Novak Djokovic și situația jenantă în care a fost pus # Golazo.ro
Andy Murray, fost jucător de tenis cu 3 trofee de Grand Slam cucerite, a vorbit despre prima sa zi ca antrenor al lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).
15:20
Incident șocant FOTO. Un triplu campion olimpic și-a împins rivalul prin bariera de protecție # Golazo.ro
Alexander Bolshunov (28 de ani), triplu campion olimpic, și-a pierdut cumpătul și l-a atacat pe rivalul său, Alexander Bakurov. Incidentul violent a avut loc la Kirovsk, în cadrul Cupei Rusiei la schi fond.
15:10
Scandal în Brazilia Antrenorul unei echipe de tradiție, declarație homofobă la conferința de prezentare: „Ar arăta ca o gașcă de...” # Golazo.ro
Abel Braga (73 de ani), noul antrenor al celor de la Internacional, a avut o declarație homofobă, duminică, la conferința de prezentare la noua echipă.
15:00
S-a vândut 25% din stadion! Câte bilete s-au dat la Derby de România și care e numărul șocant de tichete pe care Dinamo le-a antamat până acum # Golazo.ro
FCSB - Dinamo se va juca sâmbătă seara, de la 20:30, în etapa a 19-a din Liga 1. Cele două echipe sunt despărțite de 10 puncte.
14:40
Ronald Araujo (26 de ani), fundașul de la Barcelona, trece printr-o perioadă dificilă pe plan psihologic și ar fi cerut clubului catalan o pauză pe termen nedeterminat.
14:30
„Munteanu s-a dat peste cap” Iuliu Mureșan lămurește situația transferului atacantului: „N-am întâlnit niciodată așa ceva” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele de la CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul „feroviarilor”.
14:20
Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului. A renovat Kremlinul # Golazo.ro
Carlo Casap, 26 de ani, mijlocașul dublu campion al Ligii 1, a devenit pe 25 noiembrie jucătorul lui KF Prishtina e Re, ultima clasată în Kosovo, dar o echipă-revelație, care a urcat în ultimii cinci ani din liga a 4-a până în elită
14:00
Următorul obiectiv al lui Yamal Starul Barcelonei are planuri mărețe: „Mă simt important” + Mesaj pentru Messi: „Știm amândoi asta” # Golazo.ro
Lamine Yamal, starul Barcelonei, a vorbit despre cariera sa și a precizat ce obiective are în viitorul apropiat.
13:20
Vinicius ratează CM 2026? Carlo Ancelotti, avertisment pentru starul lui Real Madrid: „Prefer să iau pe altcineva la Mondial” # Golazo.ro
Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul Braziliei, i-a transmis un avertisment lui Vinicius (25 de ani), atacantul celor de la Real Madrid, în legătură cu eventuala sa prezență la Campionatul Mondial din 2026.
13:00
Antonelli, amenințat cu moartea! Pilotul italian a primit peste 1000 de mesaje abuzive după ce Red Bull l-a acuzat că s-a dat din fața lui Norris # Golazo.ro
Kimi Antonelli (19 ani), pilotul celor de la Mercedes, a fost victima unor amenințări cu moartea pe rețelele de socializare, după Marele Premiu din Qatar.
12:40
„Spectaculos românul!” Andrei Rațiu, lăudat de presa din Spania după Rayo Vallecano - Valencia 1-1 # Golazo.ro
Rayo Vallecano - Valencia 1-1. Andrei Rațiu, fundașul gazdelor, a fost lăudat de presa din Spania după evoluția sa din etapa #14 din La Liga.
12:40
Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a pus pe gânduri # Golazo.ro
Marius Măldărășanu (50 de ani) a anunțat că nu mai este antrenorul echipei FC Hermannstadt.
12:10
„Apărarea a fost șvaițer” Un fost mare jucător român le critică pe „tricolore” după înfrângerea cu Danemarca: „Va fi greu cu Ungaria” # Golazo.ro
Vasile Stângă (68 de ani), fostul mare jucător al naționalei României, a vorbit despre înfrângerea suferită de „tricolore” cu Danemarca, scor 39-31.
12:10
Probleme la U Craiova? Ștefan Baiaram, furios după ce a fost schimbat de Coelho: „Nu vreau să cred că deja este o problemă” # Golazo.ro
Ștefan Baiaram (22 de ani), fotbalistul Universității Craiova, a fost vizibil nervos în momentul în care a fost înlocuit, la decizia antrenorului Filipe Coelho (45 de ani). U Cluj și Universitatea Craiova au remizat pe Cluj Arena, scor 0-0, în ultima partidă a etapei #18 din Liga 1.
