Președintele Bulgariei solicită demisia guvernului

Financial Intelligence, 3 decembrie 2025 14:20

Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar al prim-ministrului Rosen Zhelyazkov să demisioneze în urma protestelor masive […]

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
14:30
Turcia discută cu NATO despre siguranţa în Marea Neagră după atacuri asupra unor nave ruseşti Financial Intelligence
Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranţa […]
14:30
România afirmă că necesarul de finanțare pentru 2026 va crește, dar intenționează să gestioneze costurile datoriei (Reuters) Financial Intelligence
România va utiliza instrumente de gestionare a datoriei pentru a gestiona costurile datoriei Rambursări ale datoriei externe în […]
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:50
Agenţia Graffiti Plus (GRF+) semnează contractul PNRR pentru finanţarea listării la bursă Financial Intelligence
Graffiti Plus (GRF+), una dintre agenţiile de pe piaţa de consultanţă în comunicare din România, a semnat, recent, […]
13:40
Ţările NATO promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina Financial Intelligence
Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar […]
13:40
IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate integrate într-un proiect mixed-use: 305 milioane de euro Financial Intelligence
Compania IULIUS își consolidează strategia de dezvoltare cu o nouă finanțare sindicalizată, în valoare de peste 305 milioane […]
Acum 4 ore
11:50
Analiză Sierra Quadrant: Valul de falimente care “curăță” economia. De ce 2025 a devenit anul critic pentru antreprenorii români Financial Intelligence
După ani de stabilitate artificială și ajutoare de stat, economia românească primește "nota de plată". Datele Sierra Quadrant […]
11:40
România are nevoie de un sistem de impozitare mai simplu şi mai adaptat transformărilor economice majore (studiu) Financial Intelligence
Sistemul actual de impozitare a muncii prezintă vulnerabilităţi structurale semnificative, iar transformările economice majore au un impact profund […]
Acum 6 ore
10:10
Exxon Mobil este interesat de participaţia deţinută de Lukoil în zăcământul irakian West Qurna 2 (Reuters) Financial Intelligence
Gigantul american ExxonMobil a abordat Ministerul Petrolului din Irak, exprimându-şi interesul în achiziţionarea participaţiei majoritare deţinute de Lukoil […]
Acum 8 ore
08:30
Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat, pentru localitățile afectate din judeţele Prahova şi Dâmboviţa (CNSU) Financial Intelligence
Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, în data de 2 decembrie 2025, Hotărârea nr. 33, […]
08:20
Cinci luni mai târziu: câteva reflecții despre ajustarea bugetară (Lucian Croitoru) Financial Intelligence
Autor: Lucian Croitoru Începând cu data de 2 iulie, guvernul a anunțat câteva pachete de măsuri pentru a […]
Acum 12 ore
06:50
Putin amenință că va ataca navele susținătorilor Ucrainei după atacurile asupra petrolierelor (Kiev Post) Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova va lua în considerare atacarea navelor țărilor care susțin […]
06:50
SUA nu pot continua să acorde sprijin nelimitat Kievului; Restul de 20% din teritoriul RPD aflat sub controlul Kievului este punctul cheie al disputelor în cadrul negocierilor — Rubio Financial Intelligence
„Nu se poate menține amploarea și sfera acestuia", a subliniat secretarul de stat american Administrația SUA nu consideră […]
06:40
Washingtonul îl vede pe Umerov ca posibil înlocuitor al lui Zelensky după scandalul Yermak — expert (TASS) Financial Intelligence
Potrivit politologului și expertului în relații internaționale Vladimir Karasev, „era domniei lui Zelensky" s-a încheiat odată cu demisia […]
06:30
După discuțiile de cinci ore dintre Putin și emisarii lui Trump, Rusia afirmă că nu s-a ajuns la niciun compromis privind Ucraina, dar că discuțiile au fost constructive Financial Intelligence
Putin a discutat cu Witkoff și Kushner timp de cinci ore Kremlinul afirmă că nu s-a ajuns la […]
06:30
SUA nu mai sunt implicate financiar în criza din Ucraina — Trump Financial Intelligence
Președintele SUA a declarat că Joe Biden „a dat 350 de miliarde de dolari" Președintele SUA, Donald Trump, […]
Acum 24 ore
22:20
Energia produsă de centrala de la Brazi – suplimentată din alte surse; se pornește centrala de la Paroșeni (secretar de stat) Financial Intelligence
Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a declarat marți, la Ploiești, că energia pe care o […]
22:20
Rogobete: Celulă de urgență la MS; cinci spitale din București – pregătite să preia pacienți din Prahova Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, marți seară, la Ploiești, că la nivelul ministerului a fost dispusă constituirea […]
22:20
Trump afirmă că îl va desemna pe viitorul preşedinte al Fed “probabil” la începutul lui 2026 Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că va anunţa "probabil la începutul anului viitor" numele candidatului său […]
21:10
Îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră – subiect de discuţie între Bolojan şi conducerea Austriei; Întrevedere şi cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban Financial Intelligence
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, vizită oficială la Viena, Austria, în perioada 3–4 decembrie, la invitația omologului austriac. În […]
21:00
Putin începe întâlnirea cu Witkoff și Kushner pe tema Ucrainei Financial Intelligence
Discuțiile se vor concentra pe soluționarea crizei ucrainene Președintele rus Vladimir Putin a început o întâlnire cu negociatorii […]
20:50
Lege promulgată/ Se instituie obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari şi terţi în Registrul Unic al Transparenţei Intereselor Financial Intelligence
Întâlnirile dintre parlamentari şi terţi trebuie să fie înregistrate în Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), potrivit unei […]
20:50
Proiectul de înfiinţare a Fondului de investiţii Moldova – adoptat tacit de Senat Financial Intelligence
Senatul a adoptat tacit, marţi, propunerea legislativă pentru înfiinţarea "Fondului Moldova", fond de investiţii alternativ cu capital public […]
18:30
Dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită, afirmă Putin Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Rusia nu doreşte un război cu statele europene care sprijină […]
18:30
BCE consideră imposibil de realizat propunerea Comisiei Europene de a împrumuta Ucraina din activele ruseşti îngheţate Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană (BCE) consideră imposibilă punerea în aplicare a propunerii Comisiei Europene (CE) de a oferi Ucrainei […]
18:00
Destinația banilor pe care îi plătiți la facturile de gaze și energie electrică (Dumitru Chisăliță) Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte AEI  Facturile la energie și gaze nu plătesc doar consumul din priză sau aragaz: […]
18:00
Ministra Diana Buzoianu: Cer demisia conducerilor ABA Buzău–Ialomița și ESZ Prahova; Am trimis Corpul de Control pentru verificări Financial Intelligence
Diana Buzoianu, ministra Mediului, cere public demisia directorilor de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița și de la Exploatare Sistem […]
17:40
Sistemul Energetic Național dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum (minister) Financial Intelligence
Sistemul Energetic Național dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare […]
17:40
Sorin Grindeanu despre criza de la Paltinu: Este haosul USR-ist Financial Intelligence
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a susţinut, marţi, că se observă în cazul crizei de la Paltinu "haosul […]
17:10
Ministerul Mediului: Filmul complet al evenimentelor privind situația de la acumularea Paltinu și întreruperea alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița   Financial Intelligence
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prezintă filmul complet al evenimentelor privind situația de la acumularea Paltinu și întreruperea […]
16:20
Negocierile între Putin şi Witkoff vor dura “atât timp cât este necesar” (Peskov) Financial Intelligence
Negocierile preconizate să aibă loc marţi între preşedintele rus Vladimir Putin şi trimisul special al Casei Albe, Steve […]
16:10
Execuția forajului ANACONDA-1 și evoluția proiectului Neptun Deep, temele discuției dintre Ilie Bolojan și o delegație a companiei OMV Petrom Financial Intelligence
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei OMV Petrom. Întâlnire a […]
16:10
Mozaik Investments poate începe programul de investiții în Genesis College. Tranzacția prin care devine acționar majoritar a fost aprobată Financial Intelligence
Genesis College, una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din România, anunță aprobarea cu succes a […]
15:50
Gala by ARIR 2025: 15 companii listate au fost premiate pentru excelența în comunicarea cu investitorii Financial Intelligence
ARIR (Asociația Română pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Investor Relations (IR), a reunit peste 100 de […]
15:40
România are nevoie de o Lege a Fundației Private pentru planificarea succesiunii afacerilor între generații (CCF) Financial Intelligence
România are nevoie de o Lege a Fundației Private pentru planificarea succesiunii afacerilor între generații, a transmis Camera […]
15:20
Percheziţii la sediul Serviciului Extern al UE şi la Colegiul Europei într-o anchetă pentru suspiciuni de fraudă Financial Intelligence
Autorităţile belgiene au reţinut marţi trei suspecţi şi au efectuat o descindere la Serviciul European de Acţiune Externă […]
15:20
Suspiciuni de fraudă: Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută (sursă apropiată cazului) Financial Intelligence
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută marți, în cadrul unei anchete în Belgia privind […]
15:20
Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene, afirmă Zelenski Financial Intelligence
Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit din nou la tratativele desfăşurate duminică şi luni în Florida propunerea de […]
15:10
DEER semnează cel mai mare contract din istoria companiei: 1,1 milioane de contoare inteligente Financial Intelligence
Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) anunță semnarea celui mai mare contract de furnizare contoare inteligente. Astfel, 1,1 milioane […]
Ieri
15:00
OMV Petrom: Confirmăm că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă Financial Intelligence
OMV Petom a confirmat, azi, că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al […]
14:30
Dragoş Pîslaru: Ne aşteptăm ca în primăvara anului viitor să avem o rezoluţie cu privire la Cererea de plată numărul 3 Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, estimează că în primul trimestru al anului viitor va exista o […]
14:20
Grampet Group preia activitatea de revizie a componentelor de frânare de la Knorr-Bremse România Financial Intelligence
Grampet Group, cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din Europa Centrală şi de Sud-Est, a […]
14:10
OMV a ieșit din sistemul energetic național, din cauza lipsei apei/ PSD cere demiterea de urgență a ministrului Mediului Financial Intelligence
Criza apei din județele Dâmbovița și Prahova se acutizează, iar acum centrala pe gaze naturale de la Brazi […]
14:00
Departamentul pentru Comerț SUA în parteneriat cu Ministerul Finanțelor organizează la București reuniunea regională privind achizițiile publice și PPP Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor anunță organizarea la Bucureşti a celei de-a cincea reuniuni a Grupului Regional European de Lucru privind […]
13:10
Pâslaru: Cererea de plată 4 din PNRR avansează, cea mai mare parte din jaloane – pregătite Financial Intelligence
Cererea de plată numărul 4 din PNRR avansează, există încredere că va fi terminată în timp util şi […]
12:10
Mihaela Călușer, WENS Travel: Segmentul de incoming poate deveni unul dintre motoarele turismului, dacă va fi tratat strategic Financial Intelligence
Turiștii români nu mai caută doar prețul cel mai mic, ci o experiență coerentă, personalizată, cu valoare adăugată […]
12:00
Ciocan, EPG: Avem nevoie de o viziune în sectorul energetic, pe termen lung, care să depășească o strategie, la care autoritățile să se alinieze, pentru că strategia energetică și alte planuri naționale sunt deja depășite Financial Intelligence
Discuțiile din prezent se referă la securitatea energetică, la independența energetică și la speranța pe care ne-o oferă […]
11:50
Kirill Dmitriev: Sosirea lui Witkoff în Rusia este o “zi importantă pentru pacea” din Ucraina Financial Intelligence
Sosirea în Rusia, marţi, a emisarului Casei Albe, Steve Witkoff, este o "zi importantă pentru pacea" din Ucraina, […]
10:50
ROMPAP solicită eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) Financial Intelligence
Patronatul Industriei de Celuloză şi Hârtie (ROMPAP), care reprezintă 23 de companii cu o cifră de afaceri cumulată […]
10:10
Examinarea RMN a arătat că sănătatea cardiovasculară a lui Trump este “excelentă”, asigură medicul său Financial Intelligence
Examinarea RMN efectuată în octombrie de Donald Trump arată că sănătatea cardiovasculară a preşedintelui SUA este "excelentă", potrivit […]
