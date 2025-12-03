Bilanţul victimelor incendiului de la Hong Kong creşte la 159 de morţi. !40 de morţi au fost identificaţi, 49 de bărbaţi şi 91 de femei, cu vârste cuprinse între unul şi 97 de ani. 15 suspecţi arestaţi, dar şi persoane care cer răspunsuri şi să se facă dr

16:40

Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, susţine că reprezentanţii Apelor Române nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă în cazul în care se reduce nivelul lacului pentru a face lucrările necesare eliberării gurilor de scurgere, ci, dimpotrivă, i-au spus că acest risc există dacă nu se desfundă aceste guri de pe fundul lacului. Nicodim a spus că, în opinia sa, vinovaţi de criza apei sunt „cei care nu au ştiut să comunice şi care au înţeles să pornească la o lucrare de asemenea importanţă fără să aibă un plan de rezervă”, în speţă, Apele Române de la Prahova - Buzău. O părere similară în ceea ce priveşte vinovăţia celor de la Apele Române a avut-o şi preşedintele Nicuşor Dan.