Bilanţul victimelor incendiului de la Hong Kong creşte la 159 de morţi. !40 de morţi au fost identificaţi, 49 de bărbaţi şi 91 de femei, cu vârste cuprinse între unul şi 97 de ani. 15 suspecţi arestaţi, dar şi persoane care cer răspunsuri şi să se facă dr
News.ro, 3 decembrie 2025 19:20
Bilanţul victimelor celui mai sângeros incendiu din ultimele decenii la Hong Kong a crescut la 159 de morţi, după inspectarea tuturor imobilelor cuprinse de sinistru, anunţă miercuri poliţia, relatează AFP.
Ministrul Sănătăţii, după vizite în spitalele din Prahova afectare de lipsa apei potabile: În momentul de faţă, situaţia, din datele pe care le avem, este şi pare sub control/ Nu am transferat niciun pacient în momentul de faţă din judeţ către Bucureşti # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma unor vizite pe care le-a făcut, miercuri, în spitalele din judeţul Prahova afectate de lipsa apei curente, că situaţia ”pare sub control” şi că nu a fost nevoie de transferul niciunui pacient de la aceste spitale la unităţi sanitare din Bucureşti, existând transferuri către Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. El anunţă că internările în cele cinci spitale rămân sistate până la reluarea furnizării de apă potabilă.
19:10
Anchetă a mai multor instituţii, după ce Inspectoratul Şcolar Timiş a fost sesizat că ar exista o relaţie între o elevă minoră şi un cadru didactic din aceeaşi şcoală/ Profesorul a demisionat # News.ro
Mai multe instituţii desfăşoară o anchetă după ce Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a fost sesizat că ar exista o relaţie inadecvată între o elevă minoră şi un profesor din aceeaşi şcoală. Fata a fost audiată în condiţii de protecţie, iar profesorul a demisionat din funcţie.
19:10
Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României Betano, în care a condus cu 1-0.
19:00
Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău, despre şansele moţiunii de cenzură: Are şanse reale, doar în momentul în care parlamentarii de la PSD, PNL şi USR vor fi oneşti în ceea ce spun # News.ro
Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău, a declarat, miercuri, despre şansele ca moţiunea de cenzură anunţată de Opoziţie să treacă în Parlament, că şanse reale, doar în momentul în care parlamentarii de la PSD, PNL şi USR vor fi oneşti în ceea ce spun, arătând că nu poţi la televizor să critici non-stop guvernul din care faci parte, iar în momentul în care ajungi în Parlament, ajungi şi ai posibilitatea să votezi, stai în bancă.
18:50
FC Barcelona: Dani Olmo va lipsi de pe teren timp de o lună. El a suferit o luxaţie la umăr # News.ro
Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Dani Olmo, a suferit o luxaţie la umăr în meciul cu Atlético Madrid, marţi seară. Accidentarea îl va ţine pe tuşă aproximativ o lună.
18:40
Activişti cer Curţii Supreme japoneze să recunoască căsătoria între persoane de acelaşi fel # News.ro
Activişti în favoarea egalităţii drepturilor au cerut miercuri celei mai înalte jurisdicţii japoneze să declare ”neconstituţional” refuzul Japoniei de a recunoaşte uniunile între persoane de acelaşi sex, în urma unei înfrângeri la o Curte de Apel la Tokyo, relatează AFP.
18:40
Criza apei potabile din Prahova - Ministrul Mediului Diana Buzoianu: Este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A # News.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat pentru Cotidianul, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova, care afectează peste 100.000 de oameni că este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A (ESZ). Conform site-ului propriu, ESZ are drept obiect principal de activitate captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi distributia apei.
18:30
Guvernul prezintă măsurile pentru sprijinirea populaţiei din localităţile afectate de problemele de furnizare a apei şi pentru remedierea situaţiei şi arată că premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie # News.ro
Guvernul prezintă, miercuri, măsurile pentru sprijinirea populaţiei din localităţile afectate de problemele de furnizare a apei şi pentru remedierea situaţiei, arătând că de la declanşarea acestei situaţii, premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie şi a menţinut permanent legătura cu ministerele şi instituţiile guvernamentale pentru a veni în ajutorul persoanelor care se confruntă cu lipsa apei şi pentru a preveni eventuale alte probleme în ceea ce priveşte alimentarea cu energie sau de natură să afecteze funcţionarea unor unităţi sanitare din Prahova
18:10
Netanyahu trimite un emisar la Beirut, în urma unei vizite a trimisei americane Morgan Ortagus la Ierusalim. Oficiali libanezi civili şi israelieni se întâlnesc pentru prima oară la o reuniune a Mecanismului de Supraveghere a Armistiţiului, în sudul Liban # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă miercuri că trimite un reprezentant la o întâlnire cu reprezentanţi ai conducerii economice şi politice a Libanului, într-o ”primă încercare de a stabili o bază a unor relaţii de cooperare economică între Israel şi Liban”, relatează AFP.
18:10
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban: Discuţie pragmatică despre cum trebuie să lucrăm împreună pentru a consolida interconexiunile electrice între România şi Ungaria # News.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Budapesta, cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, el arătând că au avut o discuţie pragmatică despre cum trebuie să lucreze împreună pentru a consolida interconexiunile electrice între România şi Ungaria.
18:00
Comisia de Disciplină: FC Rapid şi Universitatea Cluj, penalităţi sportive de peste 25.000 de lei ca urmare a incidentelor de la meciurile din ultima perioadă # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni pentru FC Rapid, Universitatea Cluj şi Petrolul ca urmare a incidentelor de la partidele din ultima perioadă.
18:00
Nicuşor Dan, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu: Arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare. Atenţia trebuie îndreptată spre găsirea de soluţii, luptele politice nu ajută la nimic / Toţi cei vinovaţi trebuie să plătească # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu, că aată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare corectă şi de comunicare dintre instituţiile statului iar această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor. Şeful statului consideră că atenţia trebuie îndreptată spre găsirea de soluţii, el precizând că lluptele politice nu ajută la nimic De asemenea, preşedintele spune că toţi cei vinovaţi trebuie să plătească.
17:30
Performance Mircea Cantor în cadrul expoziţiei „RomânIA. Reprezentarea portului popular în artă” # News.ro
Artistul Mircea Cantor va susţine un performance în conexiune cu instalaţia „Anthroposynaptic” din cadrul expoziţiei „RomânIA. Reprezentarea portului popular în artă", vineri, de la ora 17.00. Cântece tradiţionale, ritualice, care însoţesc naşterea şi moartea oamenilor din sat, vor fi transformate în cântece dedicate iei.
17:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! / Am stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la SEN va avea loc astăzi # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, după şedinţa Comandamentului Energetic Naţional, că a stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi a eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! Ministrul spune că centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă, adăugând că a stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la SEN va avea loc astăzi.
17:20
Preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România: Gazele pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel puţin 5%, din aprilie 2026 # News.ro
Gazele pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel puţin 5%, din aprilie 2026, când expiră schema de plafonare, a declarat miercuri Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), într-o întâlnire cu presa. Preţurile la gaze naturale urmează să fie liberalizate de la 1 aprilie 2026, după ce acestea au fost plafonate pe fondul pandemiei de COVID-19.
17:20
Liga: Sevilla FC a primit o sancţiune de trei meciuri cu porţile închise parţial ca urmare a incidentelor de la derbi # News.ro
Comisia de Disciplină a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) a sancţionat miercuri FC Sevilla cu trei meciuri cu porţile închise parţial pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, din cauza incidentelor produse în timpul derbiului andaluz câştigat de Betis (2-0) duminică.
17:20
Directorul spionajului taiwanez denunţă, în Parlament, simularea de către avioane chineze a unor atacuri împotriva unor nave militare străine # News.ro
Directorul spionajului taiwanez, Tsai Ming-yen, acuză miercuri avioane chineze de faptul că au ”simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine care traversau strâmtoarea care desparte China de Taiwan, relatează AFP,
17:10
AEP introduce un proiect-pilot pentru facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere # News.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă implementarea unui proiect-pilot pentru facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere la alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025. Proiectul se desfăşoară în şase centre de votare din municipiul Bucureşti, câte unul în fiecare sector, care includ, în total, 24 de secţii de votare.
17:10
Muzeul Luvru şi Muzeul Quai Branly - Jacques Chirac au inaugurat, miercuri, Galerie des cinq continents, un spaţiu expoziţional renovat la Luvru, dedicat întâlnirii artelor şi civilizaţiilor lumii.
17:10
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un ou Fabergé în valoare de 19.000 de dolari # News.ro
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce şi-ar fi însuşit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de neobişnuit - înghiţindu-l, relatează BBC şi CNN.
17:00
Comisia Europeană propune statelor membre două opţiuni pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani. Belgia are în continuare obiecţii # News.ro
Comisia Europeană a prezentat miercuri statelor membre ale UE două opţiuni pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: utilizarea activelor ruseşti îngheţate sau împrumuturi financiare de pe pieţele internaţionale.
16:50
Mai multe personalităţi şi formaţiuni din zona de dreapta, democratică şi pro-europeană îşi anunţă susţinerea comună pentru candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei # News.ro
Mai multe personalităţi şi formaţiuni din zona de dreapta, democratică şi pro-europeană şi-au anunţat, miercuri, susţinerea comună pentru candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.
16:40
Kremlinul susţine că Putin a acceptat unele propuneri ale SUA în legătură cu Ucraina, dar pe altele le consideră „inacceptabile”. Moscova se declară dispusă să continue discuţiile # News.ro
Kremlinul a declarat miercuri că preşedintele Vladimir Putin a acceptat unele propuneri ale SUA menite să pună capăt războiului din Ucraina, în timp ce pe altele le-a respins, însă Rusia este gata să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori va fi necesar pentru a ajunge la un acord, relatează Reuters.
16:40
Teatrul Griviţa 53 anunţă prima premieră - Spectacolul „5+3=9”, în regia lui Ştefan Lupu, se joacă în 4, 5, 6, 7, 16 şi 17 decembrie # News.ro
Spectacolul „5+3=9”, în regia lui Ştefan Lupu, este prima producţie a Teatrului Griviţa 53, primul teatru construit în România după 1946. Reprezentanţiile vor avea loc în 4, 5, 6, 7, 16 şi 17 decembrie, urmând ca din ianuarie spectacolul să revină pe scenă
16:40
Prefectul de Prahova, despre criza apei: Cei de la Apele Române mi-au spus că oamenii riscă să rămână fără apă şi barajul e în pericol dacă nu se execută aceste lucrări, nu că rămân fără apă dacă se reduce nivelul lacului # News.ro
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, susţine că reprezentanţii Apelor Române nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă în cazul în care se reduce nivelul lacului pentru a face lucrările necesare eliberării gurilor de scurgere, ci, dimpotrivă, i-au spus că acest risc există dacă nu se desfundă aceste guri de pe fundul lacului. Nicodim a spus că, în opinia sa, vinovaţi de criza apei sunt „cei care nu au ştiut să comunice şi care au înţeles să pornească la o lucrare de asemenea importanţă fără să aibă un plan de rezervă”, în speţă, Apele Române de la Prahova - Buzău. O părere similară în ceea ce priveşte vinovăţia celor de la Apele Române a avut-o şi preşedintele Nicuşor Dan.
16:20
Literatura română veche povestită copilului meu | Episodul 3: Şcoala Ardeleană sau momentul în care ne-am uitat în oglindă şi am zis „Suntem latini!” # News.ro
În contextul dezbaterii despre noua programă şcolară pentru clasa a IX-a, Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatura veche.
16:20
Formaţia Gloria Bistriţa a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Sănătatea Cluj, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.
16:20
Preşedintele Bulgariei solicită demisia guvernului, după protestele generate de proiectul de buget pentru 2026 # News.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar al prim-ministrului Rosen Jeliazkov să demisioneze, ca urmare a protestelor masive din această săptămână stârnite de proiectul de buget pentru 2026, relatează Reuters.
16:10
Editura Litera la Gaudeamus - Peste 800 de titluri. „Dicţionarul de umor Divertis”, „Carpatia. Reţete româneşti reinterpretate” şi „Revoluţia Română pentru tineri”, între lansări # News.ro
Publicul va găsi la standul editurii Litera de la Târgul Gaudeamus Radio România peste 800 de titluri, incluse în portofoliile de ficţiune, istorie, dezvoltare personală şi carte pentru copii, promoţii speciale şi oferte de neratat. Programul evenimentelor din acest an include activităţi dedicate micilor cititori, lansări de carte, sesiuni de autografe, dezbateri şi întâlniri cu cei mai îndrăgiţi autori ai momentului: Alec Blenche, Cristina Bejan, Igor Bergler, Irina Georgescu şi Cătălin Ranco Piţu.
16:00
Nicuşor Dan, despre afirmaţia că România este o ţară coruptă: Şi când te duci la medic şi îţi spune că e o boală grea, pe care ai neglijat-o ani de zile, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre afirmaţia pe care a făcut-o la recepţia de Ziua naţională a României, că România este o ţară coruptă, că şi când te duci la medic şi îţi spune că e o boală grea. pe care ai neglijat-o ani de zile, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura.
15:50
UPDATE - Scafandrii militari au neutralizat o dronă maritimă de producţie ucraineană care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră # News.ro
Scafandrii militari au neutralizat, miercuri, prin detonare controlată, o dronă maritimă de tip Sea Baby care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.
15:50
UE adoptă o lege anticorupţie într-o versiune diluată. Acordul a fost încheiat în aceeaşi zi în care Bruxelles-ul a fost zguduit de unul dintre cele mai mari scandaluri de corupţie care au lovit o instituţie a UE în ultimele decenii # News.ro
Legiuitorii UE au ajuns la un acord asupra primei reglementări la nivel de bloc pentru combaterea corupţiei, după ce au fost făcute mai multe concesii pentru a oferi ţărilor mai multă libertate în aplicarea acesteia, relatează POLITICO.
15:50
Ministrul Culturii, la deschiderea Gaudeamus - „Creşterea TVA la carte este pe lista mea de priorităţi, la fel şi starea bibliotecilor” # News.ro
„Creşterea TVA la carte este pe lista mea de priorităţi, în momentul în care situaţia o va permite. Pe aceeaşi listă de priorităţi este şi starea bibliotecilor, pornind de la Fondul de carte care nu mai poate fi îmbogăţit cum ar trebui şi până la spaţiile pentru a căror întreţinere şi transformare în atracţie, resursele s-au împuţinat chiar până la dispariţie”, a declarat Andras Demeter, ministrul Culturii, la deschiderea Târgului Gaudeamus 32.
15:50
Preşedintele Nicuşor Dan, despre bugetul pe 2026: Niciunul din partidele din coaliţie nu vorbeşte de creşteri de taxe. Poate e posibil să se mai reducă nişte investiţii, să se mai eşaloneze. Asta e o discuţie care o să fie complicată, în coaliţie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuir, despre bugetul pe 2026 ,că niciunul din partidele din coaliţie nu vorbeşte de creşteri de taxe, dar poate e posibil să se mai reducă nişte investiţii, să se mai eşaloneze iar asta e o discuţie care o să fie complicată, între partide.
15:40
Cseke Attila: România deţine cel mai puternic sistem laser din lume şi îşi consolidează poziţia pe harta mondială a cercetării şi inovării/ Încep lucrările de construcţie a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat miercuri, alături de ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Katae Takashi, lucrările de construcţie a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, judeţul Ilfov. Proiectul, care beneficiază de o finanţare guvernamentală de peste 190 milioane de lei, va sprijini funcţionarea infrastructurii Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), consolidând astfel rolul României în domeniul cercetării globale şi al tehnologiilor laser de mare putere.
15:40
O ambulanţă pentru transport pacienţi cu dializă, aflată pe o platformă, a luat foc pe autostrada A1, în Timiş # News.ro
O ambulanţă pentru transportul pacienţilor cu dializă, care era aflată pe o platformă, a luat foc pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad- Timişoara. La ora actuală, pompierii intervin pentru stingerea focului.
15:40
Nicuşor Dan: Nu mi se pare deloc profitabil că este o coaliţie de patru partide care şi-au asumat guvernarea, când le era mai simplu să stea în opoziţie şi ei se atacă între ei, în loc să critice opoziţia. Asta, eu nu înţeleg # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre tensiunile din coaliţie, că lui nu i se pare deloc profitabil că este o coaliţie de patru partide care şi-au asumat guvernarea, când le era mai simplu să stea în opoziţie şi ei se atacă între ei, în loc să critice opoziţia, arătând că acest lucru nu îl înţelege.
15:40
Scafandrii militari au neutralizat o dronă maritimă care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră # News.ro
Scafandrii militari au neutralizat, miercuri, prin detonare controlată, o dronă maritimă care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.
15:30
15:30
Rafinăria Petrobrazi a fost conectată de către Apa Nova Ploieşti la sistemul propriu de alimentare cu apă # News.ro
Rafinăria Petrobrazi a fost conectată miercuri la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploieşti, operaţiune finalizată în intervalul de timp asumat iniţial, evitând astfel oprirea rafinăriei şi a centralei Brazi, din cauza crizei apei care a afectat întreg judeţul Prahova.
15:30
Adrian Pleşca 'Artan' va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2/ Concert-tribut la Bucureşti, în 17 decembrie # News.ro
Adrian Pleşca 'Artan', solist şi cofondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan care a murit miercuri, la vârsta de 64 de ani, va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2.
15:30
S-a lansat platforma de ticketing pentru Women’s EHF EURO 2026. Dani Coman şi Ciprian Marica au primit simbolic primele bilete pentru turneul european # News.ro
Platforma de ticketing pentru Campionatul European de Handbal Feminin – EHF EURO 2026, competiţie care va fi găzduită de cinci ţări: România, Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, a fost lansată miercuri, în cadrul unui eveniment la Muzeul Sportului din cadrul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
15:30
Grupul FEPRA a investit 7 milioane euro în două fabrici de reciclare PET şi sticlă în Brad, judeţul Hunedoara # News.ro
Grupul FEPRA, care oferă servicii de economie circulară, a inaugurat două noi unităţi de reciclare PET şi sticlă în Brad, judeţul Hunedoara. Reprezentanţii grupului au declarat pentru News.ro că investiţia totală se ridică la 7 milioane euro.
15:20
15:20
Ministerul Apărării a semnat contractul de achiziţie a corvetei uşoare din clasa HISAR din Turcia / Preţul total de achiziţie este de 223 mil. euro fără TVA şi acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului şi un pachet de suport logistic # News.ro
Ministerul Apărării anunţă, miercuri, semnarea contractului de achiziţie a corvetei uşoare din clasa HISAR de la Guvernul Republicii Turcia. Preţul total de achiziţie, conform contractului, este de 223 mil. euro fără TVA şi acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului şi un pachet de suport logistic.
15:00
Futsal: 4 arbitri şi un observator din România, delegaţi în optimile de finală ale UEFA Futsal Champions League # News.ro
Partidele retur din cadrul optimilor de finală ale sezonului 2025-2026 din UEFA Futsal Champions League se vor disputa joi şi vineri, iar la acestea au fost delegaţi şi patru arbitri şi un observator din România.
15:00
Nicuşor Dan, despre clipul video în care apare alături de Cătălin Drulă şi Vlad Voiculescu: Am fost la o recepţie şi mi-am asumat faptul că sunt în spaţiul public. Este un material care a fost filmat într-un spaţiu public, au voie să-l folosească # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre clipul video în care apare alături de Cătălin Drulă şi Vlad Voiculescu, în Palatul Cotroceni, că a fost la o recepţie şi şi-a asumat faptul că se află în spaţiul public, el arătând că este un material care a fost filmat într-un spaţiu public şi au voie să-l folosească toţi.
15:00
Atac violent şi rasist al lui Donald Trump împotriva somalezilor. I-a numit „gunoaie” şi a spus că ţara lor „pute” şi „nu e bună de nimic” # News.ro
După ce şi-a anunţat intenţia de a „suspenda definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia”, preşedintele american Donald Trump a avut marţi un discurs violent şi controversat, cu accente xenofobe, împotriva Somaliei.
15:00
Robert Schwartz, la deschiderea Gaudeamus - „O carte nu rezolvă toate problemele noastre, dar ne ajută să le vedem mai limpede”/ Sabina Fati: „Citim pentru că avem nevoie să fim mai buni” # News.ro
„O carte nu rezolvă toate problemele noastre, dar ne ajută să le vedem mai limpede şi uneori e tot ceea ce avem nevoie”, a declarat, miercuri, la deschiderea Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, Robert Schwartz, preşedintele director SRR. Sabina Fati, preşedinte de onoare la această ediţie, a îndemnat vizitatorii să citească, subliniind că „avem nevoie să fim mai buni”.
