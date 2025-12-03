Cristi Chivu pregătește o surpriză tactică în Cupa Italiei: schimbare de post pentru Diouf și șansă pentru un puști
Sport.ro, 3 decembrie 2025 19:50
Cristi Chivu este gata să inoveze în această seară, în optimile de finală ale Cupei Italiei, acolo unde Inter primește vizita celor de la Venezia pe "Giuseppe Meazza".
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
19:50
Răsturnare incredibilă de situație pentru un internațional român.
19:50
Cristi Chivu pregătește o surpriză tactică în Cupa Italiei: schimbare de post pentru Diouf și șansă pentru un puști # Sport.ro
Cristi Chivu este gata să inoveze în această seară, în optimile de finală ale Cupei Italiei, acolo unde Inter primește vizita celor de la Venezia pe "Giuseppe Meazza".
Acum o oră
19:20
"Un fundaș oarecare, rezervă la o echipă mediocră!" Mihai Stoica neagă interesul pentru fotbalistul grec # Sport.ro
FCSB a turat motoarele pentru campania de achiziții din această iarnă, iar după semnarea lui Andre Duarte, au apărut informații că pe "radarul" campioanei a apărut Konstantinos Balogiannis.
19:20
„Te-a surprins Chivu?” Fostul jucător al lui Inter a răspuns imediat: „Nu spune niciodată” # Sport.ro
Cristi Chivu este unul dintre antrenorii apreciați din Italia.
Acum 2 ore
18:50
Lovitură pentru Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB! S-a accidentat la încălzire în meciul de Cupă # Sport.ro
Meciul dintre Farul Constanța și Dinamo se desfășoară pe stadionul din Ovidiu, în etapa a doua din Cupa României.
18:40
Revenire de coșmar pentru Nicolae Stanciu! Italienii l-au desființat după eșecul drastic din Cupă: "Inexistent" # Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) a revenit pe gazon după o pauză lungă, de două luni, dar seara s-a încheiat dezastruos pentru echipa sa.
18:40
FCSB are în propria curte ”cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”, crede Florin Gardoș (37 de ani), fostul campion al României cu echipa lui Gigi Becali.
18:20
Lisav Eissat ar putea ajunge în această iarnă în Superliga României.
18:20
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară" # Sport.ro
Vești excelente pentru fanii lui FC Argeș.
Acum 4 ore
17:50
Adrian Mazilu a debutat pentru Dinamo.
17:50
Transferul setat de Rapid! Giuleștenii au fost dezamăgiți de mutarea din vară: „Mă aşteptam la mai mult” # Sport.ro
Victor Angelescu a spus care este principal țintă a Rapidului în această iarnă.
17:40
Lewandowski le-a pus planul pe masă șefilor: acceptă o reducere salarială uriașă pentru a continua la Barcelona # Sport.ro
Robert Lewandowski nu vrea să audă de plecare.
17:30
A auzit ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: ”Nu cred că asta e direcția bună” # Sport.ro
Meciul dintre UTA Arad și FCSB, din Cupa României, se va disputa de la ora 21:00, în runda a doua a grupelor competiției.
17:10
Andre Duarte a fost prezentat în urmă cu două zile la FCSB, după o perioadă lungă în care s-a vorbit despre transferul fundașului portughez.
17:10
Liverpool - Sunderland, de la 22:15 (VOYO). Echipe probabile + ce pariază englezii la meciul zilei din Premier League # Sport.ro
Premier League, exclusiv pe VOYO. Analiza lui Dan Chilom.
17:10
INTERVIU cu Adrian Mutu: ”Vreau ca Tiago să-mi urmeze pașii”. Ce a spus despre documentar, națională și unde ar vrea să antreneze # Sport.ro
Documentarul lui Adrian Mutu (46 de ani), ”Il Fenomeno - Povestea unui superstar”, poate fi văzut pe VOYO.
17:00
Fotbalistul s-a retras în această vară și a devenit impresar: „M-a luat prin surprindere” # Sport.ro
Unul dintre fotbaliștii cunoscuți din prima ligă a României a devenit impresar după retragerea din fotbal.
17:00
Florin Cernat (45 de ani), instalat luna trecută în funcția de director sportiv la FCSB, a vorbit despre atribuțiile sale la campioana României.
16:30
O echipă din Superliga României a ajuns într-o situație nesperată. După 18 etape, este pe locul doi și începe să se gândească din ce în ce mai serios la titlu.
16:30
Mesaj pentru Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia! Atacantul din Portugalia e gata de luptă: "Vin cu bucurie" # Sport.ro
Ianis Stoica (22 de ani) îi transmite lui Mircea Lucescu că este pregătit să pună umărul la calificarea României la Mondial. Transferat în vară la Estrela Amadora, vârful așteaptă convocarea pentru duelul decisiv cu Turcia.
Acum 6 ore
15:40
Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați” # Sport.ro
Marius Măldărășanu (50 de ani) nu mai este antrenorul lui FC Hermannstadt.
15:30
Formula 1, final de sezon demențial: scenariile care pot decide titlul la piloți, fabuloase! # Sport.ro
După foarte mulți ani, iubitorii sporturilor cu motor asistă la un sezon de povestit nepoților.
15:10
Reacție categorică după ce România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială: ”Cea mai grea grupă” # Sport.ro
România va avea de furcă la rugby.
15:10
Declarație războinică din tabăra Ungariei înaintea marelui meci: „Vom putea să zdrobim România!” # Sport.ro
Ce au spus handbalistele Ungariei înaintea partidei cu România de la Campionatul Mondial.
15:00
Mircea Lucescu (80 de ani) e selecționerul României din august 2024.
15:00
Federația are lista înlocuitorilor pentru Mircea Lucescu: „Să mă scuze cei pe care i-am omis!“ # Sport.ro
România se pregătește de barajul cu Turcia, decisiv pentru calificarea la Mondiale. Pe termen lung însă, e clar că selecționerul se va schimba, având în vedere că „Il Luce“ are 80 de ani.
14:40
Românii au scris istorie la Campionatele Balcanice de haltere! Număr impresionant de medalii din prima zi # Sport.ro
Câte medalii au obținut sportivii români în prima zi a Campionatelor Balcanice de haltere.
14:10
Unde s-ar fi văzut astăzi Robert Vîlceanu, „diamantul” de la FCSB retras din cauza accidentărilor: „100%” # Sport.ro
Robert Vîlceanu a vorbit deschis pentru Sport.ro despre sentimentele sale cu privire la faptul că accidentările l-au făcut să renunțe la fotbalul profesionist.
14:10
Lupta a avut loc în Germania, la Karlsruhe.
14:10
Suedeza Cecilia Lihv, oripilată de corupția românească: „Totul e politic la voi! Nu ești ascultător, nu primești nimic“ # Sport.ro
Retrasă din conducerea clubului Olimpia Satu Mare, după niște bani aruncați pe apa sâmbetei, femeia de afaceri și-a expus experiența neagră trăită în fotbalul românesc.
Acum 8 ore
13:50
Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham și a reacționat categoric: ”Am încredere în asta” # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) își pregătește revenirea după accidentarea suferită la genunchi iarna trecută.
13:30
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Sepsi, în război cu Niczuly, Stanciu, mister deslușit și campionul nostru din Surinam # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de miercuri 3 decembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro.
13:20
Lucescu ratează un show Mondial, Burleanu îl vede din sectorul VIP: ploaie de stele, la Washington! # Sport.ro
Tragerea la sorți, care va stabili grupele Cupei Mondiale din 2026, va fi un eveniment cu adevărat spectaculos.
13:20
Luptătorul român cu 28 de victorii în MMA, exclus după o bătaie de stradă. Povestea „Minerului” Aurel Pîrtea # Sport.ro
„Minerul” Aurel Pîrtea s-a apucat de MMA, după ce a fost dat afară de la box. Bătaia de stradă i-a schimbat cariera.
12:40
Diego Simeone taie în carne vie: ”Nu înțeleg de ce nu el a câștigat Balonul de Aur. E un jucător incredibil. Îl iubesc!” # Sport.ro
Ousmane Dembele (28 de ani) a câștigat în toamnă Balonul de Aur, ediția 2025.
12:40
Primul selecționer român al Emiratelor a apărut în fața jurnaliștilor, în premieră, după ratarea calificării la Mondiale.
12:20
Premiul uriaș anunțat de Mouratoglou la finala UTS 2025, exclusiv pe VOYO, în 5-7 decembrie # Sport.ro
Finala UTS 2025 e transmis în direct și în exclusivitate de VOYO.
12:20
Reprezentativa de rugby a României şi-a aflat miercuri adversarele de la Cupa Mondială din 2027, competiţie la care urmează să evolueze în grupa B.
12:20
Pep Guardiola, uimit de cel mai recent record bătut de Erling Haaland în Premier League. Reacția starului norvegian # Sport.ro
Cum au reacționat Pep Guardiola și Erling Haaland după ce norvegianul a devenit cel mai rapid fotbalist care marchează 100 de goluri în Premier League.
12:10
Arsenal - Brentford, în direct pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, de la 21:30. Alte 3 partide se joacă de la aceeași oră. Confruntările zilei # Sport.ro
Echipele probabile în Arsenal - Brentford, transmis în exclusivitate pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, de la 21:30.
12:10
Ioan Becali, verdict aspru despre un club din Superliga: ”Cea mai mare tragedie a fotbalului românesc” # Sport.ro
Vicecampioana CFR Cluj se află într-o situație critică în actuala stagiune.
Acum 12 ore
12:00
Naționala de handbal feminin are, diseară, un meci de totul sau nimic, la Rotterdam.
11:40
Arenele BNR, pe vremuri, loc de antrenament pentru Novak Djokovic: Cezar Crețu, despre cât va mai continua sârbul în circuit # Sport.ro
Novak Djokovic nu se arată grăbit să părăsească lumea tenisului profesionist, la treizeci și opt de ani.
11:20
Declarație de dragoste pentru FCSB din partea fotbalistului căruia Gigi Becali i-a fixat o clauză astronomică: „Îl aveam exemplu pe Totti” # Sport.ro
Jucătorul căruia Gigi Becali i-a fixat o clauză de 50 de milioane de euro, declarație de dragoste pentru FCSB: „Îl aveam exemplu pe Totti”.
11:00
Ioan Becali l-a descris într-un singur cuvânt pe Adrian Mutu: ”Toți trebuie să viseze să ajungă ca el” # Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) și impresarul Ioan Becali (73 de ani) colaborează de peste 25 de ani.
10:50
Atalanta - Genoa, în direct pe VOYO de la 16:00. Nicolae Stanciu ar putea reveni pe teren la „grifoni”. Echipele probabile # Sport.ro
Atalanta - Genoa, în direct pe VOYO de la 16:00. Partidă importantă pentru viitorul lui Nicolae Stanciu la echipa lui Dan Șucu.
10:50
Emma Răducanu, poziție tranșantă față de tenismenii care se plâng că au prea multe meciuri de jucat în circuit # Sport.ro
Emma Răducanu, contră pentru una dintre tendințele principale ale jucătorilor de tenis, în ultimul sezon.
10:40
Liverpool - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 22:15 | ”Cormoranii” caută metode să iasă din pasa proastă # Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
10:40
Românul nostru din Surinam a făcut foamea pentru aurul mondial: „Știți ce vreau să-mi dea soția acum?“ # Sport.ro
Safier Koorndijk-Iancu (34 de ani), naturalizat de Federația Română de Fitness și Culturism, a dus tricolorul pe cele mai înălte culmi, la Al-Khobar (Arabia Saudită). Încă o dată!
10:30
Sepsi OSK și Roland Niczuly nu se pot înțelege pentru ruperea contractului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.