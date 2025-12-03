Rutte a afirmat că sprijinul NATO pentru Ucraina produce efecte pe front
Bursa, 3 decembrie 2025 19:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, după reuniunea miniştrilor apărării din statele membre, că sprijinul militar acordat Ucrainei are and #8222;un impact real pe teren and #8221;, potrivit The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează. Oficialul a precizat că două treimi dintre ţările alianţei s-au angajat deja să contribuie la achiziţia de armament american destinat Kievului.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
20:00
Un bărbat din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a găsit o dronă pe un câmp la hotarul cu localitatea Copăceni şi a transportat-o în sat în remorca unui motocultor, fără a anunţa autorităţile, potrivit primarului Oleg Cernei, citat de Ziarul de Gardă, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 15 minute
19:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, după reuniunea miniştrilor apărării din statele membre, că sprijinul militar acordat Ucrainei are and #8222;un impact real pe teren and #8221;, potrivit The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează. Oficialul a precizat că două treimi dintre ţările alianţei s-au angajat deja să contribuie la achiziţia de armament american destinat Kievului.
Acum 30 minute
19:40
Un grup de parlamentari USR va iniţia o propunere legislativă care va cuprinde instrumente de combatere a discursului şi propagandei comuniste, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Acum o oră
19:20
Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a declarat că ia în calcul desfiinţarea operatorului de apă ESZ din judeţul Prahova, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm. Ea a acuzat că în judeţ sunt practicate printre cele mai mari preţuri la apă din întreaga ţară, preţuri care ar fi influenţate inclusiv de organizarea operatorului de apă.
19:20
Raya Nazaryan a acuzat Administraţia Prezidenţială că nu şi-a susţinut oficial propunerea de referendum privind introducerea euro # Bursa
Preşedinta Parlamentului Bulgariei, Raya Nazaryan, a anunţat respingerea propunerii preşedintelui Rumen Radev privind organizarea unui referendum naţional pe tema adoptării monedei euro în 2026 şi a criticat Administraţia Prezidenţială pentru absenţa unui reprezentant în plen, potrivit presei bulgare, de la care transmitem cele ce urmează.
19:10
Parlamentul Bulgariei a votat miercuri, cu 201 voturi and #8222;pentru and #8221;, retragerea proiectelor de lege privind bugetul de stat, bugetul Fondului Naţional de Asigurări de Sănătate şi bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, potrivit BTA, de la care transmitem cele ce urmează. Decizia a fost adoptată la solicitarea Consiliului de Miniştri, după ce documentele trecuseră deja de prima lectură şi necesitau o nouă iniţiativă legislativă.
Acum 2 ore
19:00
Guvernul Bulgariei a anunţat că îşi retrage proiectul de buget după protestele masive din Sofia # Bursa
Guvernul Bulgariei a anunţat că îşi retrage propunerea de buget pentru anul viitor, în urma protestului masiv desfăşurat la Sofia, la care au participat între 50.000 şi 60.000 de persoane, potrivit presei bulgare, de la care transmitem cele ce urmează. Demonstraţia, iniţial paşnică, a degenerat ulterior în ciocniri violente între un grup de bărbaţi mascaţi şi forţele de ordine.
18:50
Parchetul Districtual Sofia investighează 16 dosare premergătoare procesului pentru acte de huliganism comise în timpul protestului din 1 decembrie din centrul capitalei bulgare.
18:40
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut demisia guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov, după protestele masive izbucnite în această săptămână faţă de proiectul de buget pentru 2026, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
18:40
Potenţialul instrumentelor financiare de a creşte utilizarea pe termen lung a finanţării din cadrul politicii de coeziune nu este utilizat la nivelul optim, se arată într-un nou raport al Curţii de Conturi Europene, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Deşi aceste instrumente permit reinvestirea banilor rambursaţi, s-a observat că, în numeroase cazuri, fondurile nu au fost reinjectate în proiecte noi în cursul perioadei de eligibilitate. Cu alte cuvinte, s-a pierdut o oportunitate importantă de a multiplica, în perioada respectivă, impactul investiţiilor pentru coeziune.
18:30
Avioane chineze au simulat atacuri împotriva unor nave militare străine care traversează Strâmtoarea Taiwan, acuză directorul serviciilor de informaţii taiwaneze, Tsai Ming-yen, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
18:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat miercuri că va trimite un reprezentant la o întâlnire cu oficiali politici şi economici ai Libanului, într-o and #8222;primă încercare de a stabili o bază de cooperare economică între Israel şi Liban and #8221;, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
18:20
Ultima lună din an indică faptul că mediul de afaceri din ţara noastră se confruntă în continuare cu dificultăţi financiare, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. De-a lungul lunilor din 2025, numărul dosarelor de insolvenţă a înregistrat fluctuaţii, ceea ce evidenţiază dinamica proceselor de restructurare şi impactul condiţiilor economice asupra companiilor.
18:20
ASFAT a încheiat prima vânzare internaţională a unei nave de luptă construite în Turcia către un stat membru NATO şi UE # Bursa
ASFAT, companie deţinută integral de stat şi aflată sub autoritatea Ministerului turc al Apărării Naţionale (MoND), a semnat un acord privind livrarea corvetei uşoare and #8222;Akhisar and #8221; către Forţele Navale Române, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Tranzacţia reprezintă o premieră pentru industria de apărare a Turciei, fiind prima comercializare internaţională a unei nave de luptă construite pe teritoriul turc către un membru al NATO şi al Uniunii Europene, şi totodată un pas important pentru ţara noastră, care va primi prima mare navă nouă de suprafaţă destinată Forţelor Navale Române din ultimele decenii.
18:10
În prezenţa ministrului dezvoltării, Cseke Attila, şi a E.S. domnul Katae Takashi, ambasadorul Japoniei la Bucureşti, a avut loc evenimentul care marchează începerea lucrărilor pentru construirea şi dotarea Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, judeţul Ilfov, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Acum 4 ore
17:50
România, Turcia şi Bulgaria discută atacurile ucrainene cu drone asupra navelor din Marea Neagră # Bursa
Ţara noastră, Turcia şi Bulgaria au discutat miercuri despre recentele atacuri ucrainene cu drone asupra navelor din Marea Neagră, care au vizat tancuri petroliere îndreptate spre Rusia, a declarat o sursă din Ministerul turc de Externe, citată de AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
17:50
UE a propus un and #8222;împrumut de reparaţii and #8221; bazat pe activele ruseşti îngheţate # Bursa
Comisia Europeană a prezentat miercuri statelor membre două variante pentru finanţarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: utilizarea activelor ruseşti îngheţate în UE sau contractarea unor împrumuturi de pe pieţele internaţionale, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
17:40
Armata Poloniei va sprijini protejarea reţelei electrice, după incursiunile dronelor ruseşti # Bursa
Armata poloneză va sprijini operatorul reţelei electrice naţionale în protejarea staţiilor de transformare esenţiale, prin schimb de informaţii şi exerciţii comune de instruire, în baza unui acord semnat miercuri, în contextul temerilor legate de atacurile cu drone ruseşti, informează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
17:20
Producţia combinatului Azomureş a fost oprită din nou, compania nereuşind să identifice un contract de furnizare a gazelor pe termen lung care să permită funcţionarea continuă a instalaţiilor, a declarat directorul general Joshua Zacharias, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează. Potrivit acestuia, instalaţiile au funcţionat până în luna octombrie.
17:10
Producătorul naţional de gaze Romgaz îşi pregăteşte intrarea pe piaţa de furnizare directă către clienţii casnici, într-un model similar cu cel adoptat de Hidroelectrica în sectorul energiei electrice.
17:10
Uzina Ampere ElectriCity din Douai a produs deja 100.000 de exemplare Renault 5 E-Tech electric, model lansat în octombrie 2024, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Al 100.000-lea vehicul, în echipare Techno şi baterie de 52 kWh (cea mai frecvent întâlnită combinaţie de echipare şi capacitate baterie), a fost asamblată săptămâna trecută.
16:50
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Agritehnica Service S.R.L. de către Mewi Import Export Agrar Industrietechnik S.R.L. # Bursa
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Mewi Import Export Agrar Industrietechnik S.R.L. intenţionează să preia Agritehnica Service S.R.L., conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
16:50
Trump a spus că Somalia and #8222;pute and #8221; şi and #8222;nu e bună de nimic and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a avut marţi un discurs dur şi profund controversat la adresa Somaliei şi a imigranţilor somalezi, după ce şi-a anunţat intenţia de a and #8222;suspenda definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia and #8221;, relatează The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.
16:50
Consiliul Economic şi Social (CES) a lansat, la sediul Guvernului României, studiul and #8222;Echilibrul muncă - viaţă personală and #8221;, un document cuprinzător care analizează provocările actuale ale pieţei muncii din România şi propune direcţii strategice pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii angajaţilor, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
16:40
Legiuitorii Uniunii Europene au ajuns la un acord privind prima reglementare la nivel comunitar destinată combaterii corupţiei, după concesii menite să ofere statelor membre mai multă libertate în aplicarea normelor, relatează POLITICO, de la care transmitem cele ce urmează.
16:40
Preşedintele Bulgariei a cerut demisia guvernului după protestele declanşate de proiectul de buget # Bursa
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut demisia guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov, după protestele masive izbucnite în această săptămână faţă de proiectul de buget pentru 2026, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
16:30
Christian Tour a lansat Travel Prime, program prin care membrii primesc reduceri şi experienţe premium # Bursa
Turoperatorul Christian Tour, parte din cel mai mare grup de turism din ţara noastră, a lansat Travel Prime, un program unic în industria de profil autohtonă, prin care turiştii îşi pot face abonamente anuale ce le oferă discounturi, servicii dedicate şi acces la oferte exclusive, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Abonamentul Travel Prime are un cost de 79 de euro pe an, este valabil timp de 12 luni de la activare şi le oferă membrilor atât beneficii financiare, cât şi avantaje non-financiare.
16:20
Edenred Benefit: Cardurile cadou devin beneficiul-cheie în programele de recunoaştere a angajaţilor în 2026 # Bursa
Studiul bianual Edenred Benefit, actualizat la şase luni, a arătat că preferinţa angajaţilor pentru categoria cadouri a crescut cu 27%, fiind cea mai mare creştere înregistrată în 2024-2025, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de unde urmează să relatăm. Aceeaşi analiză arată că doar 40% dintre angajaţii din ţara noastră se simt apreciaţi în mod constant, în timp ce 60% declară că primesc apreciere rar sau deloc, ceea ce indică un spaţiu semnificativ pentru dezvoltarea programelor de recunoaştere.
16:20
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a îndeplinit cu succes două ţinte importante din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), respectiv Ţinta 223 - and #8222;ponderea numărului de desk-audituri raportată la numărul total de audituri fiscale efectuate de administraţia fiscală and #8221; şi Ţinta 224 - and #8221;Sporirea numărului de audituri cu 10% faţă de perioada de referinţă (anul 2020), cu termen de realizare Q4 2025 and #8221;, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
16:10
* Sumele aferente subscrierilor valide vor fi returnate investitorilor, conform unui anunţ al intermediarului oferteiOferta publică realizată de distribuitorul de accesorii pentru telefoane şi tablete Contakt Express Logistik nu a cumulat suficiente subscrieri pentru a se încheia cu succes, astfel încât societatea nu se va lista în Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Acum 6 ore
16:00
Scafandrii militari EOD, specializaţi în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forţelor Navale Române, au distrus o dronă navală ucraineană de tip Sea Baby, la solicitarea Gărzii de Coastă, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm. Drona a fost depistată la 36 de mile marine, adică circa 67 kilometri, est de Constanţa.
16:00
ENGIE şi Habitat for Humanity au finalizat prima comunitate eficientă energetic din SOS Satele Copiilor # Bursa
ENGIE Romania şi Habitat for Humanity România au anunţat încheierea proiectului care a transformat SOS Satele Copiilor în prima comunitate eficientă energetic şi care îşi produce propria energie electrică verde, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:50
Belgia a denunţat miercuri, înainte de prezentarea acestuia, un proiect al Uniunii Europene care vizează utilizarea activelor ruseşti îngheţate, deţinute într-o instituţie financiară belgiană, pentru a transfera 140 de miliarde de euro către Ucraina, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
15:50
Nicuşor Dan a participat la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditaţi în România, unde a fost întrebat de jurnalişti despre demisia lui Ionuţ Moşteanu, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
15:40
Ameninţat de o posibilă erodare a electoratului PSD, candidatul social-democrat la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, susţine că este obişnuit cu and #8222;scandalul la TV and #8221; şi and #8222;cu ranga and #8221;, aluzie la Anca Alexandrescu şi Cătălin Drulă, dar afirmă că mizează pe discernământul alegătorilor, potrivit HotNews, de la care transmitem cele ce urmează.
15:30
Serena Williams a reintrat în programul de testare antidoping din tenis, dar campioana cu 23 de titluri de Grand Slam a negat marţi că această mişcare ar avea vreo legătură cu revenirea ei în sportul pe care l-a dominat timp de aproape două decenii
15:30
Factura la gaze pentru populaţie poate creşte cu 5% de la 1 aprilie, când este aşteptată liberalizarea pieţei, spune Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
15:20
Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranţa în Marea Neagră, după ce Ankara şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la atacurile asupra unor petroliere având legături cu Rusia, dintre care unele au fost revendicate de Ucraina, informează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
15:00
Accesul dificil la creditare a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru IMM-urile din ţara noastră, iar cerinţele ridicate de garanţii, analiza de risc centrată în principal pe istoricul financiar şi durata extinsă a proceselor de aprobare pun presiune pe companiile care au nevoie de capital rapid pentru stocuri, echipamente, extindere sau acoperirea cashflow-ului, potrivit celei mai recente analize VENEVO. În acest context, tot mai mulţi antreprenori se orientează către soluţii alternative, iar crowdlending-ul începe să câştige teren ca mecanism de finanţare bazat pe împrumuturi directe de la investitori.
15:00
Drama unui cuplu de septuagenari care şi-a pierdut locuinţa în incendiul devastator din Hong Kong # Bursa
Un cuplu în vârstă de peste 70 de ani, care şi-a pierdut apartamentul în incendiul mortal din Hong Kong, a povestit cum lua ceaiul de după-amiază într-un restaurant din apropiere când fiica lor i-a alertat despre focul izbucnit la complexul rezidenţial în care locuiau, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
14:50
Preşedintele american Donald Trump şi-a petrecut seara de luni postând aproape continuu pe platforma sa Truth Social, unde a publicat aproximativ 160 de mesaje în mai puţin de patru ore, potrivit presei internaţionale, de la care transmitem cele ce urmează.
14:40
Decizia Europei de a înceta să mai importe gaz rusesc şi de a achiziţiona surse de energie mai scumpe va accelera procesul de pierdere a poziţiei de lider economic de către Uniunea Europeană, a avertizat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
14:40
Banca Centrală Europeană a solicitat Italiei să reanalizeze un amendament parlamentar care afirmă că rezervele de aur ale băncii centrale naţionale aparţin poporului italian, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
14:40
Ţara noastră riscă să piardă teren în cursa digitală globală, dar poate realiza un avans tehnologic semnificativ dacă reduce rapid decalajul în adoptarea 5G, au subliniat Daniel Tudose, Country Manager Ericsson România, şi Ivan Rejon, Director Strategy Government and Public Advocacy, Ericsson Europe, la evenimentul Ericsson organizat la Bucureşti, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
14:30
Kremlinul a avertizat că Europa îşi va pierde poziţia de lider economic după ce încetează să mai cumpere gaz rusesc # Bursa
Decizia Europei de a înceta să mai importe gaz rusesc şi de a achiziţiona surse de energie mai scumpe va accelera procesul de pierdere a poziţiei de lider economic de către Uniunea Europeană, a avertizat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
14:30
Deschiderea celei de-a 32-a ediţii a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România a devenit ocazia unui mesaj complex şi tranşant despre starea actuală a culturii scrise în România. Ministrul Culturii, Andras Demeter, a vorbit deschis despre dificultăţile cu care se confruntă sectorul editorial şi bibliotecile publice, dar şi despre responsabilitatea statului de a crea un cadru care să readucă lectura în viaţa publicului.
14:30
Sistemele de detecţie Kaspersky au descoperit in medie 500.000 de fişiere maliţioase pe zi in 2025, marcând o creştere de 7% faţa de anul precedent, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Anumite tipuri de ameninţări au înregistrat creşteri la nivel global, astfel, a existat o creştere de 59% a detecţiilor de password stealers, o creştere de 51% a detecţiilor de tip spyware si o creştere de 6% a detecţiilor de tip backdoor, comparativ cu 2024.
14:30
Kremlinul a afirmat că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat doar o parte dintre propunerile Statelor Unite privind încheierea războiului din Ucraina, iar pe altele le-a respins, însă Moscova este dispusă să continue discuţiile cu negociatorii americani până la atingerea unui acord, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
14:20
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ce un parlamentar PSD a criticat-o pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, că a urmărit şi a citit argumentele şi par foarte puternice
14:20
Nicuşor Dan: and #8221;În opinia mea, vinovăţia pentru situaţia de la Barajul Paltinu este la Apele Române and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma scandalului crizei apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că suntem în ultima săptămână de campanie şi în această săptămână se fac declaraţii politice
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.