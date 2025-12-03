Rutte a afirmat că sprijinul NATO pentru Ucraina produce efecte pe front

16:30

Turoperatorul Christian Tour, parte din cel mai mare grup de turism din ţara noastră, a lansat Travel Prime, un program unic în industria de profil autohtonă, prin care turiştii îşi pot face abonamente anuale ce le oferă discounturi, servicii dedicate şi acces la oferte exclusive, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Abonamentul Travel Prime are un cost de 79 de euro pe an, este valabil timp de 12 luni de la activare şi le oferă membrilor atât beneficii financiare, cât şi avantaje non-financiare.