Ce s-a întâmplat imediat după România - Ungaria, la Campionatul Mondial de handbal feminin

13:30

Puține lucruri sunt mai greu de schimbat în fotbal decât percepția. Acele caracterizări pe care ți le fac oamenii, acel deget arătător îndreptat spre tine, acea ștampilă care-ți este pusă, ca un tatuaj, pe frunte. După primele sale două sezoane la Barcelona, brazilianul Raphinha era văzut ca un băiat onorabil, căruia nu-i erau puse la îndoială sentimentele față club, dedicarea, cum ar veni. Ce-i era pusă la îndoială în schimb era valoarea. ...