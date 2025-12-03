Ce s-a întâmplat imediat după România - Ungaria, la Campionatul Mondial de handbal feminin
Gazeta Sporturilor, 3 decembrie 2025 20:50
România - Ungaria. Naționala României a pierdut testul cu Ungaria, de miercuri seara, din grupa principală I de la Campionatul Mondial, scor 29-34, și este sigură că nu mai poate ajunge în sferturile competiției, indiferent de ceea ce se va întâmpla la ultimele meciuri rămase. La finalul partidei, jucătoarele maghiare au sărbătorit alături de fani.
• • •
Acum 5 minute
21:10
Pe cine a remarcat Federația Internațională de Handbal: „o nouă stea” tricoloră, fiica unei jucătoare cu 2043 de goluri pentru naționala României # Gazeta Sporturilor
România este singura echipă națională care a participat la toate cele 27 de ediții ale Campionatului Mondial de Handbal Feminin, scrie IHF, într-un material dedicat Sorinei Grozav, fiica marii handbaliste Mariana Tîrcă. Reproducem portretul, integral, mai jos:„Tricolorele" au câștigat a doua ediție de Campionat Mondial, în 1962, au obținut argintul în 1973 și 2005 și o altă medalie de bronz în 2015.
21:10
„A fost puțin ciudat!” Adrian Mazilu, reacții după remiza cu Farul: vârful lui Dinamo se pregătește pentru „Derby de România” # Gazeta Sporturilor
Farul și Dinamo au încheiat la egalitate, scor 0-0, în grupa D a Cupei României Betano. Clasamentul rămâne extrem de strâns: Hermannstadt conduce cu 6 puncte, urmată de Dinamo (4 puncte), Concordia Chiajna (3), Farul (2), FC Botoșani (1) și CS Dinamo, fără punct.Unul dintre jucătorii care au oferit reacții la finalul meciului a fost Adrian Mazilu, revenit pe terenul formației care l-a format.
21:10
Cea mai bună jucătoare a României cu Ungaria, resemnată la interviu: „Nu a fost o echipă de speriat” » Mesaj pentru români # Gazeta Sporturilor
România - Ungaria. Naționala României de handbal feminin nu a putut să țină piept Ungariei în primul meci din grupa principală I de la Campionatul Mondial, tricolorele cedând duelul de miercuri seara, de la Rotterdam, scor 29-34. După meci, portarul Bianca Curmenț, una dintre cele mai bune jucătoare ale noastre miercuri, a tras primele concluzii, extrem de dezamăgită.
Acum 10 minute
21:00
Un triplu campion olimpic vine la Otopeni alături de David Popovici pentru „Sprint with the Stars” # Gazeta Sporturilor
Adam Peaty (30 de ani), triplu campion olimpic și octuplu campion mondial, va fi prezent pe 17 ianuarie 2026 în bazinul de la Otopeni pentru evenimentul „Sprint with the Stars". David Popovici a adus această competiție inedită și în România.David Popovici a participat la Londra de două ori la „Sprint with the Stars" în 2023 și 2025, i-a plăcut formatul și pe 17 ianuarie, în bazinul de la Otopeni, va avea loc pentru prima dată această competiție inedită.
21:00
Ce s-a întâmplat imediat după România - Ungaria » Moment extrem de ciudat pe parchet: maghiarele ne-au luat fața # Gazeta Sporturilor
România - Ungaria. Naționala României a pierdut testul cu Ungaria, de miercuri seara, din grupa principală I de la Campionatul Mondial, scor 29-34, și este sigură că nu mai poate ajunge în sferturile competiției, indiferent de ceea ce se va întâmpla la ultimele meciuri rămase. La finalul partidei, jucătoarele maghiare au sărbătorit alături de fani. ...
Acum 30 minute
20:50
Ce s-a întâmplat imediat după România - Ungaria, la Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
România - Ungaria. Naționala României a pierdut testul cu Ungaria, de miercuri seara, din grupa principală I de la Campionatul Mondial, scor 29-34, și este sigură că nu mai poate ajunge în sferturile competiției, indiferent de ceea ce se va întâmpla la ultimele meciuri rămase. La finalul partidei, jucătoarele maghiare au sărbătorit alături de fani. ...
Acum o oră
20:30
Denis Popescu, locul 7 în finală la 50 m fluture din cadrul Campionatelor Europene în bazin scurt # Gazeta Sporturilor
Denis Popescu (22 de ani) s-a clasat pe poziția a șaptea în finala probei de 50 m fluture din cadrul Campionatelor Europene de la Lublin. Denis Popescu, singurul finalist de până acum al delegației României la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin, s-a clasat pe poziția a șaptea la 50 m fluture. Înotătorul în vârstă de 22 de ani a parcurs cele două lungimi de bazin în 22,43 s.
20:20
Surpriză » Sorin Cârțu a numit cele 6 echipe care vor fi în play-off-ul Superligii: „Spune ceva la fiecare partidă” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre echipele pe care le vede în play-off-ul Superligii. În viziunea lui, primele 5 clasate din acest moment și-au asigurat locul, în timp ce Farul Constanța va fi detronată de campioana FCSB.Lupta pentru un loc în play-off a intrat pe ultima sută de metri.
Acum 2 ore
20:00
„Este penibil ce se întâmplă!” Scandal uriaș la Sepsi: Niczuly contestă amenda de 1.000 de lei pentru kilogramele în plus # Gazeta Sporturilor
Sepsi OSK traversează o perioadă tensionată, iar în centrul scandalului se află unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului, portarul Roland Niczuly (30 de ani). Deși a fost ani la rând titularul incontestabil al clubului, goalkeeperul se află acum în conflict direct cu conducerea după ce a contestat la FRF o amendă de 1.000 de lei, primită din cauza surplusului de greutate.
19:50
„Slab” » Nota lui Nicolae Stanciu, după ce a jucat 71 de minute în Atalanta - Genoa » Ce au scris italienii # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost titular în meciul pe care Genoa l-a pierdut lamentabil pe terenul Atalantei, scor 0-4, în optimile de finală ale Cupei Italiei. Acesta a jucat 71 de minute și a fost înlocuit cu Cuenca Martinez.Accidentat o lună și apoi neutilizat, Stanciu n-a prins niciun minut cu Daniele De Rossi pe bancă. Ultima lui apariție data de 66 de zile, din 29 septembrie, în înfrângerea cu Lazio (0-3).
19:30
Haos total în tribune la Ungaria - România » Galeriile, amplasate una lângă cealaltă! Ce a rezultat # Gazeta Sporturilor
Naționala României joacă în această seară în primul meci din grupa principală la Campionatul Mondial de handbal feminin contra naționalei Ungariei, partidă extrem de importantă în vederea calificării în sferturile de finală ale competiției. Începutul de meci a fost unul foarte încins, cu cele două galerii foarte vocale.
19:20
CS Volei Alba Blaj a pierdut și al doilea meci din Grupa A a Ligii Campionilor, fiind învinsă marți, pe teren propriu, de formația turcă VakifBank Istanbul, cu 3-1 (21-25, 25-23, 25-14, 25-21).CS Volei Alba Blaj a jucat marți al doilea meci din această ediție a Ligii Campionilor, primul pe teren propriu. Adversară i-a fost VakifBank Istanbul, câștigătoare a șase trofee în Liga Campionilor, ultimul în 2023.
Acum 4 ore
19:10
FIFA vine cu vești bune pentru echipa lui Dennis Man » Ce se întâmplă la PSV pe final de an # Gazeta Sporturilor
Federația Internațională de Fotbal (FIFA) a anunțat miercuri că echipele vor trebui să-și elibereze jucătorii pentru Cupa Africii pe Națiuni abia începând de luni, 15 decembrie. Aceasta este o veste bună inclusiv pentru PSV, echipa lui Dennis Man. Antrenorul lui PSV, Peter Bosz, era încă în incertitudine weekend-ul trecut în privința unor jucători. Nu era clar pentru el când va trebui să renunțe la jucători precum Ismael Saibari și Anass Salah-Eddine.
19:10
Încă o lovitură grea pentru Dinamo, cu 3 zile înaintea derby-ului cu FCSB! Titularul s-a „rupt” și e OUT # Gazeta Sporturilor
Bătăi mari de cap pentru Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, cu 3 zile înaintea derby-ului cu FCSB, din Superliga. Miercuri, „câinii" s-au deplasat la Ovidiu pentru meciul cu Farul, din grupele Cupei României Betano.Anunțat titular, francezul Mamadou Karamoko (26 de ani) s-a accidentat la încălzire și a fost înlocuit de urgență cu Cătălin Cîrjan (23 de ani).FOTO.
19:10
La ce nivel de pregătire este Universitatea Craiova! GSP a analizat datele GPS ale juveților # Gazeta Sporturilor
GSP.ro a analizat cifrele din rapoartele OpenField ale ultimelor cinci meciuri oficiale ale juveților. Iată la ce concluzie s-a ajuns după analiza datelor GPS.Matematica ultimelor cinci meciuri oficiale ale Universității Craiova arată o echipă dispusă la efort fizic colectiv (de grup), doar că nu întotdeauna rezultatele au fost pe măsura muncii depuse pe gazon.
18:50
Cel mai nebun campionat din Europa! Țara în care titlul se decide în ultima etapă # Gazeta Sporturilor
Campionatul Georgiei își desemneză campioana sâmbătă, 6 decembrie. Înaintea ultimei etape, Iberia 1999 e lider, cu 77 de puncte, la egalitate cu Dila Gori, ocupanta locului 2! Campioana merge în preliminariile Ligii Campionilor.Iberia 1999 este fosta Saburtalo Tbilisi. În ultima etapă, Iberia 1999 primește vizita celor de la Gagra, locul 5. De cealaltă parte, Dila Gori va juca pe teren propriu cu Dinamo Tbilisi, locul 4.
18:50
Scandal după transferul la FCSB! Ungurii fac iureș: „ILEGAL! A cauzat daune financiare” # Gazeta Sporturilor
Transferul fundașului central Andre Duarte (28 de ani) la FCSB a provocat un scandal uriaș, iar fosta lui echipă, Ujpest, a emis un comunicat extrem de dur, în care anunță că va înainta procedurile legale împotriva jucătorului, portughezul fiind acuzat că a reziliat ilegal contractul.
18:40
Ultimul dans pentru echipa din Formula 1: o eră de 33 de ani se încheie la Abu Dhabi # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu de la Abu Dhabi din acest weekend marchează un moment istoric: ultima apariție a numelui Sauber în Formula 1, înainte ca echipa să fie transformată oficial în Audi F1 Team, începând cu sezonul 2026.Numele Sauber a apărut pentru prima dată în Formula 1 în sezonul 1993, cu Karl Wendlinger și JJ Lehto la volan. În anul de debut, echipa elvețiană s-a clasat pe locul șapte în Campionatul Constructorilor, un rezultat notabil pentru o debutantă.
18:20
McLaren, în culori speciale pentru bătălia decisivă din Abu Dhabi » În ce mașini vor concura Norris și Piastri # Gazeta Sporturilor
McLaren va afișa o combinație specială de culori în ultimul Mare Premiu al sezonului 2025 din Formula 1, pe circuitul de la Abu Dhabi, acolo unde se va decide titlul mondial la piloți. Echipa britanică intră în cursa finală cu ambii piloți în lupta pentru trofeu, o situație pe care fanii „papaya" o așteaptă de peste un deceniu.Lando Norris pornește spre Yas Marina din postura de lider al clasamentului, cu 408 puncte.
18:10
Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei României, a revenit miercuri după-amiaza pe teren, după o pauză de 66 de zile. Acesta a jucat în meciul din optimile de finală ale Cupei Italiei, Atalanta - Genoa, pierdut categoric de echipa lui, scor 0-4.Accidentat o lună și apoi neutilizat, Stanciu n-a prins niciun minut cu Daniele De Rossi pe bancă. Ultima lui apariție data de 66 de zile, din 29 septembrie, în înfrângerea cu Lazio (0-3).
18:10
Lotul lărgit al României pentru Campionatul European de handbal masculin » Când va fi duelul cu cvadrupla campioană mondială # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de handbal masculin va participa în ianuarie 2026 la Campionatul European organizat în Danemarca, Norvegia și Suedia. Federația Europeană de Handbal (EHF) a anunțat loturile preliminare ale tuturor naționalelor, printre care și cel al României.În perioada 15 ianuarie – 1 februarie 2026, se va desfășura Campionatul European de handbal masculin, România fiind prezentă la acest turneu final.
18:00
România - Ungaria, primul test al adevărului » Povestea unei echipe care refuză să renunțe # Gazeta Sporturilor
România joacă astăzi la Campionatul Mondial cu Ungaria, în primul meci din grupele principale. În funcție de rezultatul partidei, România va juca mai departe pentru a se califica în primele 8 sau pentru locurile 9-12.
18:00
Aflat în mijlocul unui scandal imens, Gheorghe Tadici a prefațat România – Ungaria: „Dacă reușim asta, câștigăm” # Gazeta Sporturilor
Cu câteva ore înaintea derby-ului dintre România și Ungaria de la Campionatul Mondial de handbal feminin, Gheorghe Tadici (73 de ani), antrenorul lui HC Zalău și fostul selecționer al naționalei, a prefațat duelul din Rotterdam, explicând două condiții necesare pentru succesul tricolorelor.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează.
18:00
Inter - Venezia, meci din optimile de finală ale Cupei Italiei, se joacă în această seară. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma VOYO. Este primul meci pentru Cristi Chivu (45 de ani) în această competiție, iar reporterii GSP sunt prezenți la confruntarea de la Milano.În weekend, Inter a învins-o în deplasare pe Pisa, scor 2-0, în etapa 13. De cealaltă parte, Venezia a trecut de Mantova, 3-0, în Serie B.
17:50
România - Ungaria, primul testul adevărului » Povestea unei echipe care refuză să renunțe # Gazeta Sporturilor
România joacă astăzi la Campionatul Mondial cu Ungaria, în primul meci din grupele principale. În funcție de rezultatul partidei, România va juca mai departe pentru a se califica în primele 8 sau pentru locurile 9-12. ...
17:30
Mihăilă a revenit la strategia câștigătoare! Ce a decis cu 3 ore înaintea meciului cu Ungaria # Gazeta Sporturilor
Naționala României joacă în această seară, de la ora 19:00, în Rotterdam Ahoy, în fața reprezentativei din Ungaria, primul meci din faza principală a grupelor la Campionatul Mondial de handbal feminin. Înaintea acestui meci, selecționerul Ovidiu Mihăilă a decis care sunt cele două jucătoare pe care să le lase în afara lotului.
17:20
Scrolăm peste dezvăluiri chinuitoare. Ce facem?Gheorghe Tadici - fost selecționer, un titan al antrenorilor de handbal - e acuzat că strânge de biceps și le învinețește pe jucătoare. Denisa Vâlcan, retrasă la nici 25 de ani, ar fi fost „terminată psihic" de angajatul HC Zalău. Alte sportive, sub protecția anonimatului, sunt „jignite nonstop, absolut nonstop".Alt sport, aceeași poveste.
Acum 6 ore
17:10
„Mi-au furat Dacia din parcare” » Adrian Bumbescu, povești colosale: „Am luat două voleibaliste de la Dinamo la șpriț” # Gazeta Sporturilor
Adrian Bumbescu (65 de ani) a fost invitatul săptămânii în emisiunea lui Ioanițoaia, „Prietenii lui Ovidiu". Câștigător al Cupei Campionilor Europeni și al Supercupei Europei, „Colonelul" dezvăluie episoadele picante ale carierei de fotbalist alături de restul colegilor.
17:10
Astăzi, de la ora 20:00, Atletic Bilbao și Real Madrid se înt
16:50
„Stau să răspund la toți «ciumpalacii»?” » Acuzat că pariază, Gheorghe Tadici răspunde agresiv: „Poate pe acolo se paria!” # Gazeta Sporturilor
Pus în fața unor acuzații extrem de grave, potrivit cărora ar fi paria cu regularitate, practică interzisă de regulament, Gheorghe Tadici, antrenorul lui HC Zalău, a reacționat în urmă cu scurt timp, după ce Gazeta Sporturilor a publicat noi dezvăluiri despre presupusele abuzuri pe care antrenorul le-ar fi comis asupra propriilor jucătoare. CONTEXT: Noi detalii șocante, povestite sub anonimat, au fost relatate astăzi de Gazeta Sporturilor. ...
16:30
Japonia - Elveția, meciul care deschide grupa principală din care face parte și România » Reporterii GSP transmit din Rotterdam Ahoy # Gazeta Sporturilor
Japonia - Elveția este meciul care deschide programul zilei în grupa principală I a Campionatului Mondial de handbal feminin. Va începe la ora 16:30, liveTEXT pe GSP.ro, cu informații din Rotterdam Ahoy, și televizat pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
16:20
Luminița Huțupan-Dinu știe ce trebuie să facă România pentru a învinge Ungaria: „Îmi doresc doar atât” # Gazeta Sporturilor
Luminița Huțupan-Dinu (54 de ani), fostul mare portar al României, a vorbit înainte de partida „Tricolorelor” cu Ungaria de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Fosta handbalistă a fost prezentă la evenimentul de lansare a platformei de ticketing pentru Campionatul European de handbal feminin din 2026, găzduit de România. ...
15:50
Incredibil cu ce se ocupă Adrian Diaconu în Canada! » „Rechinul” a renunțat la box și are o meserie inedită: „M-a fascinat! Îmi asigură o viață bună” # Gazeta Sporturilor
Adrian Diaconu (47 de ani), fostul campion al României în WBF, a oferit detalii despre viața sa în Canada. „Rechinul” are acum o meserie inedită, total diferită de box.Deși a cochetat cu ideea de a rămâne în fenomen ca antrenor, „Rechinul” este acum angajat la Air Canada, compania aeriană a țării în care s-a stabilit. Acum fostul pugilist român a recunoscut că nu s-ar mai întoarce în box și este încântat de noua ocupație. ...
15:50
Mihai Stoichiță, 71 de ani, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, e invitatul ediției #30 a podcastului GSP „2 la 1”, format realizat de Alexandru Barbu și Raul Rusescu.Podcastul cu Mihai Stoichiță va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP. ...
15:40
Vincenzo Maccarone, fratele lui Massimo Maccarone, „coșmarul” lui FCSB, acuzat de delapidare, a fost condamnat la șase luni de închisoare. În plus, va trebui să-i returneze banii fostului atacant al echipei naționale.Este vorba de o sumă de aproximativ 2 milioane de euro, cheltuită de Vincenzo în perioada în care Massimo era fotbalist, în timp ce finanțele sale erau administrate chiar de fratele său. ...
Acum 8 ore
15:10
Fosta elevă a lui Tadici, vicecampioană mondială cu României, intervine în scandalul momentului: „Să ne uităm și la noi” # Gazeta Sporturilor
Steluța Luca (50 de ani), fosta mare jucătoare a României și elevă a lui Gheorghe Tadici, a vorbit despre scandalul momentului din sportul românesc. Mai multe jucătoare antrenate de Tadici au făcut dezvăluiri uluitoare, lansând acuzații multiple la adresa tehnicianului de la Zalău. ...
15:10
Cine e „Burlăcița” din lotul naționalei de handbal » Exercițiu de imaginație în cantonament: cine ar câștiga „Survivor”, cine ar prezenta știrile și cine ar rupe ringul de dans # Gazeta Sporturilor
Lorena Ostase, Sonia Seraficeanu și Elena Șerban au acceptat provocarea reporterilor GSP. Și-au imaginat ce coechipiere din lotul naționalei de handbal feminin s-ar descurca bine în emisiuni-concurs celebre în România. A rezultat un moment cu multe râsete. ...
15:10
Pe cine a remarcat Federația Internațională de Handbal: „O nouă stea” tricoloră, fiica unei jucătoare cu 2043 de goluri pentru naționala României # Gazeta Sporturilor
România este singura echipă națională care a participat la toate cele 27 de ediții ale Campionatului Mondial de Handbal Feminin, scrie IHF, într-un material dedicat Sorinei Grozav, fata marii handbaliste Mariana Tîrcă. Reproducem portretul, integral, mai jos:„Tricolorele” au câștigat a doua ediție de Campionat Mondial, în 1962, au obținut argintul în 1973 și 2005 și o altă medalie de bronz în 2015. ...
14:50
Grupă infernală pentru România la Campionatul Mondial de rugby din 2027: jucăm cu locul 1 mondial! # Gazeta Sporturilor
România și-a aflat astăzi adversarii de la Campionatul Mondial de rugby din 2027. Tragerea de sorți nu a fost una cu noroc pentru „Stejari”: sportivii români vor juca cu cea mai bună națională din lume în acest moment, Africa de Sud.Grupa a fost completată de Italia, locul 10 mondial, și Georgia, locul 13 mondial. România este pe locul 22 în clasamentul Federației Internaționale de Rugby. ...
14:20
FRH a lansat azi platforma de ticketing pentru Campionatul European de handbal feminin din 2026 găzduit de România: cât costă biletele # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Handbal a lansat oficial platforma de ticketing pentru Campionatul European de handbal feminin din 2026, găzduit de România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Evenimentul a avut loc pe 3 decembrie, la Muzeul Sportului de la COSR.România va găzdui meciuri la Campionatul European de handbal din 2026 la Oradea și la Cluj pe BT Arena. ...
14:10
Acuzații SEISMICE împotriva lui Gheorghe Tadici: „S-a răzbunat că nu i-au ieșit pariurile! Știe toată țara că pariază!” » Retrasă definitiv la doar 25 de ani: „Era terminată psihic de Tadici, plângea non-stop!” # Gazeta Sporturilor
Nu doar Francesca Bălan și-ar fi pus cariera pe pauză din cauza metodelor controversate ale lui Gheorghe Tadici, după cum mărturisea tatăl acesteia pentru GSP. Gazeta prezintă cazul Denisei Vâlcan, handbalista retrasă brusc și definitiv vara aceasta, după o ultimă experiență deziluzionantă la Zalău. ...
14:00
Dani Coman a spus cine l-a adus pe Emmers la Argeș: „A lucrat 3 ani și la Rapid” # Gazeta Sporturilor
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a fost prezent la evenimentul de lansare a platformei de ticketing pentru Campionatul European de handbal feminin din 2026, competiție găzduită și de România. Fostul portar a vorbit despre victoria echipei lui cu Rapid, dar și despre transferul lui Xian Emmers. Coman s-a declarat încântat de jocul prestat de FC Argeș cu Rapid, în grupele Cupei României Betano. Piteștenii s-au impus cu 2-1 și sunt la un pas de calificarea în sferturi. ...
14:00
Scenografie unică realizată de fanii Borusiei Dortmund » Povestea din spatele mesajului afișat de „Zidul Galben” # Gazeta Sporturilor
Marți seară, Borussia Dortmund și Bayer Leverkusen s-au întâlnit într-un meci din cadrul Cupei Germaniei. Gazdele au pierdut cu 0-1, dar rezulatul final al partidei nu a fost momentul serii, ci o scenografie pregătită de fanaticii suporteri ai lui Dortmund.„Zidul Galben” a dezvăluit un banner cu o scrisoare de la propriul ministru de interne înaintea meciului de marți seară din Cupa Germaniei împotriva acestui meci. ...
13:50
Spania a câștigat Liga Națiunilor » Și-a umilit rivala într-o repriză în finală # Gazeta Sporturilor
Liga Națiunilor din fotbalul feminin a ajuns la un final marți. Spania a învins-o pe Germania cu 3-0 în returul finalei.În meciul tur dintre cele două echipe nu s-a marcat niciun gol, scorul final fiind 0-0. În retur, Spania a înscris de 3 ori și a câștigat trofeul.Spania a câștigat Liga Națiunilor Marți, 2 decembrie, cele două rivale s-au întâlnit pe stadionul Metropolitano din Madrid pentru a disputa returul finalei.În fața a peste 55. ...
13:40
Scor șocant în baschetul italian: diferență de 207 puncte! Președintele a intervenit: „E nevoie de bun-simț în astfel de situații” # Gazeta Sporturilor
Un scor șocant s-a înregistrat în campionatul regional U17 de baschet din Italia, categoria „silver”: Polisportiva Casale a învins Polisportiva Mogliano Veneto Bianco cu scorul de 210-3.Scorul nu ar fi o surpriză, având în vedere că cei de la Mogliano a înregistrat înfrângeri cu scoruri uriașe: 157-13, 81-16 sau 118-10. Ceea ce a declanșat scandalul este faptul că echipa învingătoare a postat pe paginile de socializare o poză cu bucuria de după partidă. ...
13:30
Ciprian Marica a dat din casă: „Mi-a zis că nu are loc de Nea Mircea, îi ține postul de selecționer ocupat” # Gazeta Sporturilor
Prezent la lansarea filmului lui Adrian Mutu, Ciprian Marica a declarat că îl vede pe fostul lui coechipier pe banca naționalei României în viitor.Mutu e în prezent liber de contract, după despărțirea de Petrolul din luna martie. Fostul mare atacant a fost contactat de șefii lui Hermannstadt, care caută un înlocuitor pentru Marius Măldărășanu.VIDEO. ...
13:30
Puține lucruri sunt mai greu de schimbat în fotbal decât percepția. Acele caracterizări pe care ți le fac oamenii, acel deget arătător îndreptat spre tine, acea ștampilă care-ți este pusă, ca un tatuaj, pe frunte. După primele sale două sezoane la Barcelona, brazilianul Raphinha era văzut ca un băiat onorabil, căruia nu-i erau puse la îndoială sentimentele față club, dedicarea, cum ar veni. Ce-i era pusă la îndoială în schimb era valoarea. ...
Acum 12 ore
12:50
Propunerea majoră a lui Collina a fost APROBATĂ » Protocolul VAR, modificat: cum se va schimba fotbalul # Gazeta Sporturilor
FIFA intenționează să introducă o schimbare semnificativă în utilizarea tehnologiei VAR pentru Cupa Mondială din 2026, în ciuda opoziției inițiale a oficialilor din fotbal. Deși Consiliul Internațional al Asociațiilor de Fotbal (IFAB) a respins în octombrie ideea ca arbitrii VAR să verifice corectitudinea deciziilor privind cornerele acordate, pe lângă decizia privind cartonașele galbene, FIFA insistă în continuare și a obținut un prim acord. ...
12:50
Cele trei nume mari care vor cânta la tragerea la sorți a Campionatului Mondial # Gazeta Sporturilor
Vineri, de la ora 19:00, la Washington, va avea loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026. Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger și Robbie Williams vor susține momente muzicale în cadrul evenimentului care va stabili componența grupelor de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.Gazdele ceremoniei vor fi modelul Heidi Klum, comediantul Kevin Hart și actorul Danny Ramirez. ...
12:40
Dinamo- Aalborg, în Liga Campionilor » Celebrii Niklas Landin și Sander Sagosen vin la București! # Gazeta Sporturilor
Dinamo joacă astăzi în sala din „Ștefan cel Mare” cu Aalborg în etapa a 10-a din Liga Campionilor. Meciul a fost programat la ora 19.45 și va fi transmis în direct de Digi Sport 4 și Prima Sport 4.Dinamo joacă astăzi ultimul meci din acest an în Liga Campionilor și încearcă să obțină un rezultat pozitiv cu una dintre favoritele la câștigarea trofeului, campioana daneză, Aalborg Handball. În meciul tur danezii s-au impus, scor 34-28. ...
