Cea mai mare captură de droguri din acest an în România. Peste 11 kilograme de droguri găsite în Timiș,
Click.ro, 3 decembrie 2025 20:50
Traficanții de droguri devin din ce în ce mai îndrăzneți iar capturile polițiștilor bat record după record. Un bărbat de 39 de ani din Timiș a fost arestat după ce polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit în locuința lui peste 11 kilograme de droguri de mare risc, pregătite pentru vânzare.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
21:10
Autoritățile din Spania au arestat doi români în timp ce încercau să jefuiască un bancomat. Ce metodă foloseau cei doi # Click.ro
Doi români au fost arestați în Spania chiar în timp ce încercau să jefuiască un bancomat. Ei au pus în aplicare o metodă cunoscută drept „bucla libaneză”, folosită de hoți de mai mult timp.
Acum 30 minute
20:50
Cea mai mare captură de droguri din acest an în România. Peste 11 kilograme de droguri găsite în Timiș, # Click.ro
Traficanții de droguri devin din ce în ce mai îndrăzneți iar capturile polițiștilor bat record după record. Un bărbat de 39 de ani din Timiș a fost arestat după ce polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit în locuința lui peste 11 kilograme de droguri de mare risc, pregătite pentru vânzare.
Acum 2 ore
20:10
Ursul și ratonul care au stârnit hohote de râs pe rețelele sociale. Unul s-a urcat în vârful unui stâlp de electricitate, altul a fost găsit beat în baie # Click.ro
Unele animale au parte de aventuri care par desprinse din filme. Un urs s-a trezit prins în vârful unui stâlp de electricitate, iar un raton a făcut ravagii într-un magazin, fiind descoperit într-o stare neașteptată. Aceste două întâmplări au atras recent atenția și au stârnit zâmbete pe rețelele de
19:40
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Sfatul oferit de nutriționiști # Click.ro
Deja știm cu toții cât de important este să începem ziua cu o masă sănătoasă și delicioasă. Iar mulți dintre noi obișnuim să apelăm la exact aceleași preparate, în fiecare dimineață. Însă, cât de sănătos este acest obicei? Exact despre acest lucru au vorbit mai mulți nutriționiști.
Acum 4 ore
18:50
Motivul pentru care trebuie pusă sare la ușa de la intrare. Ce spune tradiția Feng Shui despre acest obicei # Click.ro
Este un ingredient pe care cu toții îl avem în bucătărie și pe care îl folosim în fiecare zi. În plus, există și nenumărate moduri în care acest ingredient poate fi folosit și pentru curățenie, în anumite situații. Însă, nu foarte multă lume știe că el este foarte important și în Feng Shui.
18:20
Mădălina Ghenea, apariție incendiară la etap de Formula 1 din Qatar. Ținuta care i-a lăsat pe arabi fără cuvinte # Click.ro
Fotomodelul Mădălina Ghenea a atras toate privirile la Marele Premiu de Formula 1 din Qatar, cu o apariție care nu a trecut neobservată.
18:10
Este o rețetă de post simplă și delicioasă! Cum poți pregăti falafel rapid și ușor în propria bucătărie # Click.ro
Este un preparat pe care îl cunoaștem cu toții și pe care îl savurăm indiferent de ocazie. Însă, în zilele de post, el devine o gustare foarte utilă, pe care o putem pregăti ușor și în propria bucătărie. Este vorba despre falafel, care este, de fapt, surprinzător de ușor de făcut.
17:40
Președintele Nicușor Dan a comentat mesajul recent lansat de Vladimir Putin, în care susține că Rusia este pregătită de război cu Europa. Afirmația liderului de la Kremlin a generat numeroase discuții, iar poziția României a fost așteptată cu interes. Nicușor Dan subliniază, însă, că, dincolo de dra
17:30
Aproape nimeni nu poate găsi iepurele ascuns în această imagine. Doar geniile pot rezolva provocarea în numai 20 de secunde # Click.ro
La prima vedere, acest test de inteligență pare a fi unul destul de banal. Practic, tot ce ni se cere să facem este să găsim iepurele ascuns printre toate pisicile din imaginea de mai jos.
17:30
Comedia de Crăciun care face senzație pe Netflix. Domină deja topul preferințelor din România # Click.ro
Este un film care s-a lansat recent, cu numai câteva zile în urmă. Însă, într-un timp atât de scurt, el a reușit să ajungă deja în topul preferințelor din România. Această producție de Crăciun spune o poveste plină de umor, care a captivat deja publicul de pe platforma de streaming Netflix.
Acum 6 ore
16:30
Miley Cyrus (33 de ani) a rupt tăcerea după ce s-a aflat că este logodită cu iubitul ei, Maxx Morando (27 de ani). Ea și muzicianul au început o relație la sfârșitul lui 2021, după divorțul dureros al lui Cyrus de Liam Hemsworth (35 de ani), care s-a logodit și el recent.
16:20
Voluntarii care participă la acest studiu din Germania pot câștiga 23.000 de euro. Totul durează 100 de zile # Click.ro
În numai 100 de zile, persoanele care aleg să participe la acest studiu din Germania vor putea câștiga nu mai puțin de 23.000 de euro. Studiul urmează să se desfășoare chiar anul viitor, iar experții încearcă să înțeleagă cât mai bine efectele zborului spațial.
16:20
Oana Roman a oferit detalii despre problema medicală a fiicei sale: „O scoatem la capăt”. Ce au indicat analizele pe care Isabela le-a făcut recent # Click.ro
Oana Roman (49 de ani) a oferit detalii despre problemele de sănătate ale fiicei sale. Vedeta a dezvăluit pașii pe care îi urmează pentru ca Isabela (9 ani) să beneficieze de cele mai bune îngrijiri.
16:20
O descoperire arheologică importantă a fost făcută accidental în județul Gorj: „Sunt piese care datează de acum 3.300 de ani” # Click.ro
O descoperire arheologică importantă a fost făcută complet accidental, zilele trecute. Într-o pădure din județul Gorj, un detectorist pasionat a descoperit patru brățări de aur tracice, vechi de 3.200 de ani, care deja au fost predate autorităților.
16:20
Două profesoare din Iași dau lecții de matematică cu milioane de vizualizări online. Secretul lor pentru a-i atrage pe elevi # Click.ro
Două profesoare de matematică din Iași au găsit o metodă inedită de a atrage elevii. Ele postează lecții și rezolvări pe rețelele sociale, transformând mediul online, folosit de tineri pentru divertisment, într-un spațiu de învățare.
16:20
Sydney Sweeney, strălucitoare și decoltată pe covorul roșu! Toți au amuțit când au văzut-o # Click.ro
Sydney Sweeney (28 de ani) a atras toate privirile la proiecția noului ei film, „The Housemaid” la New York. Vedeta, care are o avere de 40 de milioane de dolari, a pășit pe covorul roșu într-o rochie albă strălucitoare, cu decolteu adânc, asortată unui șal din pene așezat lejer pe brațe.
16:10
Horoscop joi, 4 decembrie. Racii primesc o veste importantă la locul de muncă, iar Scorpionii au karma de partea lor # Click.ro
Horoscop joi, 4 decembrie. Racii primesc o veste importantă la locul de muncă, iar Scorpionii au karma de partea lor.
16:00
Când va avea loc înmormântarea lui Artan. Unde va fi depus trupul neînsuflețit al artistului # Click.ro
Familia lui Adrian Pleșcan, cunoscut publicului drept Artan și fondator al formațiilor Partizan și Timpuri Noi, a anunțat miercuri că trupul neînsuflețit al artistului va fi depus joi la capela unei biserici din Sectorul 3 al Capitalei. Momentul va permite celor apropiați, prietenilor și fanilor să
16:00
Preparatul de sezon căruia nimeni nu îi poate rezista. Este delicios și perfect pentru masa de sărbători. VIDEO # Click.ro
Un preparat simplu, gustos și plin de savoare revine în meniurile de iarnă: spanacul cu carne la garnită, o rețetă tradițională care aduce în farfurie gustul autentic de acasă. Ușor de pregătit și potrivit atât pentru mesele de sărbători, cât și pentru un prânz obișnuit, acest fel de mâncare promite
16:00
Tehnologia l-a lăsat fără venituri! Un livrator de mâncare a rămas fără loc de muncă din cauza aplicației pe care o folosea zilnic # Click.ro
Așa cum tehnologia ușurează viața profesională, uneori aduce și dificultăți. Un livrator de mâncare din Marea Britanie a rămas fără loc de muncă după ce aplicația pe care o folosea în activitatea sa nu l-a mai recunoscut.
16:00
Incident în direct pentru Laura Woods, prezentatoarea TV cu un salariu anual de peste 850.000 de euro: „Sunt foarte jenată” # Click.ro
Prezentatoarea britanică Laura Woods a trecut printr-un moment neașteptat în direct, marți, 2 decembrie, în timpul transmisiunii unui meci amical de fotbal feminin între Anglia și Ghana. Woods a leșinat pe marginea terenului.
15:50
„Este prea important”. Primul stat european care introduce în Constituție plata în numerar, din prudență # Click.ro
Accelerarea digitalizării tranzacțiilor financiare în Europa a generat, în ultimii ani, o dezbatere amplă despre viitorul banilor fizici. Temeri legate de dependența excesivă de sisteme digitale, vulnerabile la atacuri cibernetice
15:20
Cel dintâi a fost anulat, în urma unui scandal.
Acum 8 ore
15:00
Norvegianul a consemnat un record demn de luat în seamă.
15:00
Un doctor renumit explică care sunt fructele care susțin sistemul digestiv. Sunt delicioase și au foarte multe beneficii pentru sănătate # Click.ro
Deja știm cu toții cât de importantă este dieta pentru starea noastră generală de sănătate. Iar un doctor renumit care a studiat la Harvard spune care sunt fructele simple care trebuie introduse în dietă deoarece vor fi foarte bune pentru digestie.
15:00
Deliciul de 25 de lei care face furori la Târgul de Crăciun din Timișoara. A fost preferatul împăratului Josef I # Click.ro
Crăciunul la Timișoara aduce anul acesta mai mult decât lumini și decorațiuni: aromele sărbătorilor cuceresc orașul. Proiectul „Bucătăria de Crăciun” le permite vizitatorilor să descopere preparate tradiționale și internaționale, transformând iarna într-o experiență culinară completă.
14:40
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO # Click.ro
Dan Helciug îl plânge pe Adrian Pleșca de la Partizan. Artistul a murit chiar de ziua solistului de la Spitalul de Urgență.
14:30
Sania Alpină, cea mai mare atracție turistică de la Sinaia, cu cel mai lung traseu din Estul Europei # Click.ro
Sinaia deschide sezonul de iarnă cu o atracție spectaculoasă: Sania Alpină cu cel mai lung traseu de acest tip din Europa de Est. Instalația inaugurată pe 1 decembrie a devenit imediat magnet pentru turiștii dornici de viteză
14:30
Selecționerul se bucură de „girul” unuia dintre foștii săi fotbaliști.
14:30
Țara în care se află cel mai straniu stadion de pe glob. Pare să fie în paragină, dar încă este folosit # Click.ro
Stadioanele sunt locuri emblematice pentru pasionații de sport, oferind tribune pentru susținerea echipelor favorite. Totuși, în Europa există o arenă care iese din tipare și care provoacă impresia de abandon. Este vorba despre stadionul Temur Maghradzen, situat în orașul Chiatura, Georgia, cunoscut
14:20
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!” # Click.ro
Criza apei din Prahova a afectat-o și pe Marina Voica: „Sunt disperată. La 89 de ani mă spăl la lighean!”. Totul despre situația dramatică din Breaza: „Au fost externați bolnavii!”
14:20
Burlacul Mihai Bendeac, blocat pe o aplicație cunoscută de întâlniri: „Ce am făcut, băi nene?” A solicitat imediat ajutorul fanilor # Click.ro
Mihai Bendeac, în vârstă de 42 de ani, a recunoscut că a folosit o aplicație de întâlniri populară la nivel global. Supărat că administratorii i-au închis recent contul, actorul a apelat la ajutorul fanilor să îl recupereze.
14:20
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu # Click.ro
Mesajul lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru artiștii tineri: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
14:10
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți” # Click.ro
Roxana Moise, fosta handbalistă și concurentă la „Exatlon România”, a impresionat pe toată lumea prin optimismul său chiar și în fața bolii. Fosta sa antrenoare povestește acum cum sportiva nu și-a pierdut niciodată speranța că se va face bine.
14:00
Rambursări pentru întârzierile transportului public din Roma. Ce sume vor primi abonații și cum funcționează noul sistem # Click.ro
Călătorii din Roma care folosesc transportul public au motive să fie atenți la ultimele noutăți. Compania Atac, responsabilă cu autobuzele, tramvaiele și metroul din capitala italiană, va acorda rambursări abonaților afectați de întârzieri și servicii sub standardele promise în perioada 2021–2023.
13:40
Doinița Oancea, sinceră despre dorința de a avea un copil. De ce nu a devenit mamă până acum: „Viața trebuie să fie așa” # Click.ro
Doinița Oancea a vorbit recent, pentru prima oară, despre dorința de a deveni mamă și despre cum își vede viitorul personal. Care este motivul pentru care nu a avut până acum copii?
13:40
Impresia lui Mihai Trăistariu despre Theo Rose: „Ea chiar cântă cu o tendință spre manele”. Artistul a rememorat prima lor întâlnire # Click.ro
Mihai Trăistariu a făcut dezvăluiri despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Theo Rose, în cadrul unui concurs muzical. El a spus ce impresie i-a lăsat cântăreața, care avea pe atunci 14 ani.
13:40
Ce face Ana Maria Barnoschi după ce și a încheiat conturile cu Kanal D? „Am luat o pauză de televiziune” Când plănuiește să devină mămică? # Click.ro
Ce face Ana Maria Barnoschi după ce și a încheiat conturile cu Kanal D? „Am luat o pauză de televiziune” Când plănuiește să devină mămică?
13:30
Actrița celebră care și-a mușcat colegul de scenă de posterior. Ce pedeapsă a primit după incident # Click.ro
Actrița austriacă Anna Werner Friedmann, în vârstă de 33 de ani, a fost judecată pentru că și-a mușcat colegul de scenă în zona posteriorului, incident petrecut în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate. Ea a ajuns la o înțelegere cu procurorii și a primit o amendă de 2.100 de euro, evitând astfel
13:20
Cadoul regal al lui Ceaușescu, scos la licitație în București. Ce preț are lucrarea semnată de Goya # Click.ro
O gravură semnată de pictorul spaniol Francisco Goya, care a fost oferită cadou lui Nicolae Ceaușescu de regele Juan Carlos I al Spaniei în anii ’80, a fost scoasă la licitație în București. Lucrarea, intitulată „Logodnă – Capriciul nr. 57”, face parte din celebra serie „Los Caprichos” („Capriciile”
Acum 12 ore
13:10
Alexandra Stan, din nou victima violenței fizice: „M-a dat afară din casă, după ce mi-a tras și două palme”. Cântăreața și-a trăit relația în secret # Click.ro
Alexandra Stan (36 de ani) a făcut dezvăluiri despre cea de-a doua relație în care a fost victima violenței fizice. Totul s-a întâmplat în urmă cu un an, alături de un partener a cărui identitate nu a făcut-o publică.
13:10
Funcția ascunsă a mașinii de spălat care face ca rufele să se usuce aproape de două ori mai repede iarna # Click.ro
Iarna, uscarea rufelor devine o provocare pentru orice gospodărie. Temperaturile scăzute, aerul mai umed și imposibilitatea de a aerisi corect fac ca hainele să se usuce extrem de greu – chiar și atunci când sunt puse lângă calorifer, pe suport sau scoase pe balcon.
13:10
De 1 Decembrie, românii și-au comandat preparatele tradiționale preferate în cantități impresionante. Micii, ciorba de burtă și cartofii prăjiți au dominat comenzile, reiese dintr-o analiză realizată de o platformă de comenzi online.
12:50
Angajații unui spital au lăsat o pacientă în fază terminală să moară singură. Tribunalul obligă unitatea medicală din Turda să plătească 25.000 lei daune morale # Click.ro
Un caz dramatic readuce în atenție problema respectării drepturilor pacienților în spitalele din România.
12:30
O româncă fără experiență montană a ajuns pe Kilimanjaro: „Nu știam în ce o să mă bag”. De ce a ales Cosmina Bernicu cel mai greu traseu # Click.ro
Cosmina Bernicu, o româncă stabilită în Zanzibar, a cucerit Kilimanjaro, cel mai înalt munte din Africa, fără experiență anterioară pe trasee de altitudine. A ales cea mai solicitantă rută și a petrecut nopțile în cort.
12:30
O contabilă din București, alături de fiica și ginerele ei, este acuzată că a delapidat 400.000 de lei și a lăsat mai multe blocuri fără apă # Click.ro
Un caz alarmant de delapidare lovește din nou gestionarea asociațiilor de proprietari din Capitală. O contabilă din București, alături de fiica și ginerele ei, este acuzată că ar fi deturnat fondurile mai multor asociații de proprietari din zona Rahova–Pucheni.
12:20
La patru ani de la accident, solista Daniela Ploia, un nou incident în trafic! A ajuns iar la Poliție! „Milimetric, nu am intrat frontal în ea” # Click.ro
Solista Daniela Ploia, un nou incident în trafic.
12:20
Un proiect de lege care introduce sancțiuni pentru comportamente considerate agresive sau provocatoare față de funcționarii publici a trecut tacit de Senat și se îndreaptă spre Camera Deputaților, care este for decizional.
12:10
Experiența de coșmar a unei italience în Caraibe. De ce a renunțat la sejurul mult visat: „A fost scârbos!” # Click.ro
O turistă italiancă a decis să își scurteze vacanța în Caraibe după ce a trăit un adevărat coșmar. Ea visa la celebrele plaje cu nisip alb și priveliști demne de cărțile poștale, însă a găsit multă mizerie și o stare generală de indiferență.
12:10
Alege un brad din cei 4 și vei afla ce personalitate ai. Testul care îți dezvăluie cine ești cu adevărat # Click.ro
Fiecare dintre noi are o latură ascunsă, o parte a personalității care poate fi dezvăluită prin gesturi simple sau alegeri aparent neimportante. Un test inedit propune să alegi unul dintre cei patru brazi și să descoperi cine ești cu adevărat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.