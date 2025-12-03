Denis Popescu, locul 7 în finala la 50 de metri fluture, la CE în bazin scurt

Primasport.ro, 3 decembrie 2025 20:50

Denis Popescu, locul 7 în finala la 50 de metri fluture, la CE în bazin scurt

Acum 5 minute
21:10
Un nou produs de export pentru Gică Hagi? Perla Farului, lăudată la scenă deschisă după remiza cu Dinamo: „A dat dovadă de curaj. Mi-a plăcut” | EXCLUSIV
21:10
VIDEO | ”Este o chestie prea serioasă”. Zeljko Kopic, reacţie fermă despre preluarea echipei naţionale
Acum 15 minute
21:00
Primarul din Iaşi anunţă că Sala Polivalentă va primi finanţare anul viitor
Acum 30 minute
20:50
Denis Popescu, locul 7 în finala la 50 de metri fluture, la CE în bazin scurt
20:50
VIDEO | Farul - Dinamo 0-0. Titularii ”câinilor” nu au făcut diferenţa în Cupă
Acum o oră
20:30
După Xian Emmers, FC Argeş forţează încă o lovitură pe piaţa transferurilor: „Este adevărat”
20:30
VIDEO | Ungaria - România 34-29. Se termină speranţele de a ne califica în lupta pentru medalii
20:30
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA - FCSB, de la ora 20:30
20:20
Surpriza zilei! FC Argeş pregăteşte o nouă mare lovitură pe modelul Caio Ferreira: „Este adevărat”
Acum 2 ore
20:10
FCSB va juca cu garnitura a doua la Arad. Surpriză cu privire la alegerea căpitanului
20:00
Nicolae Stanciu a revenit la Genoa! Eşec categoric în Cupa Italiei
19:50
Nicolae Stanciu a reveni la Genoa! Eşec categoric în Cupa Italiei
19:40
Dani Olmo va lipsi de pe teren timp de o lună. El a suferit o luxaţie la umăr
19:40
A fost anunţată marea surpriză a acestui sezon din SuperLiga: „O echipă care joacă, nu face nimic întâmplător. Îi văd în play-off” | VIDEO EXCLUSIV
19:20
FC Botoşani - Hermannstadt 1-3. Infuzie de moral pentru sibieni
Acum 4 ore
18:50
MM Stoica, anunţ despre transferul lui Konstantinos Balogiannis. ”Cine are interes să-i crească obraznic cota unui oarecare fundaş”
18:30
Sorin Cârţu nu l-a menajat deloc pe starul Craiovei: „Calmează-te, cenzurează-te!” | VIDEO EXCLUSIV
18:30
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Farul - Dinamo se joacă ACUM
18:10
Alexandru Musi a înţepat-o pe FCSB înainte de derby: „Probabil nu i-am plăcut cui trebuia acolo!”
18:10
Rapid şi Universitatea Cluj, amendate serios, ca urmare a incidentelor de la meciurile din ultima perioadă
17:40
Sevilla FC a primit o sancţiune de trei meciuri cu porţile închise parţial ca urmare a incidentelor de la derby-ul local cu Betis
17:30
Gigi Becali a plătit un comision uriaş agentului lui Andre Duarte
Acum 6 ore
17:10
S-a lansat platforma de ticketing pentru Women’s EHF EURO 2026. Dani Coman şi Ciprian Marica au primit simbolic primele bilete
17:10
Antrenorul naţionalei de rugby după tragerea la sorţi pentru CM. ”Este poate cea mai dificilă grupă, o provocare imensă”
16:40
Lovitură de proporţii! FCSB, negocieri avansate pentru cel de-al doilea transfer al iernii
16:40
Un stadion important din ţară ar putea să fie vândut. ”Construcţia beneficiază de dotări pe care puţine stadioane din ligile inferioare le pot oferi”
16:20
Al doilea proces legat de moartea lui Maradona va începe în martie 2026
16:20
Ancelotti avertizează că Vinicius va trebui să fie în formă maximă pentru a putea fi selecţionat pentru CM
16:20
Gloria Bistriţa, victorie pe terenul Sănătăţii Cluj, în primul meci al zilei din Cupa României
15:50
Probleme mari la Barcelona! Starul echipei s-a rupt şi nu va mai juca până anul viitor! Anunţul clubului
15:30
Futsal | 4 arbitri şi un observator din România, delegaţi în optimile de finală ale UEFA Futsal Champions League
Acum 8 ore
14:00
Nu mai suportat, după ce l-a văzut în meciul direct: ”Nu înţeleg de ce nu a câştigat Balonul de Aur!”
14:00
Sorin Cârţu nu a ezitat după ce Filipe Coelho s-a încurcat cu Universitatea Cluj
Acum 12 ore
12:30
Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People vor cânta la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale
11:30
Erling Haaland spulberă Premier League! Borna istorică atinsă de norvegian
11:20
Bomba zilei! Zeljko Kopic, noul selecţioner al României? FRF a făcut anunţul
09:50
Naţionala de rugby a României îşi află adversarele de la Cupa Mondială din 2027. Tragerea la sorţi are loc la Sydney
09:50
Serena Williams spune că nu va reveni în circuitul WTA, deşi a reintrat în programul de testare antidoping
Acum 24 ore
00:20
Bayer Leverkusen a câştigat super duelul cu Borussia Dortmund din optimile Cupei Germaniei
00:20
VIDEO | FC Barcelona - Atletico Madrid 3-1. Catalanii îşi consolidează şefia în La Liga
00:10
Răzvan Sava a apărat poarta lui Udinese în meciul de Cupă cu Juventus
00:10
Xian Emmers a revenit în Superliga şi a fost prezentat oficial
2 decembrie 2025
23:50
Probleme mari la Real Madrid! Starul s-a accidentat din nou
23:50
Anunţul pe care nu voiau să îl audă fanii din Giuleşti: ”S-au complicat rău de tot lucrurile la Rapid!”
23:40
Fulham şi City au oferit un meci nebun! S-au marcat 9 goluri
23:40
nunţul pe care nu voiau să îl audă fanii din Giuleşti: ”S-au complicat rău de tot lucrurile la Rapid!”
23:30
VIDEO | Granollers - Minaur Baia Mare 29-28. Maramureşenii ies cu fruntea sus din European League
23:20
Isago, fiul lui Thiago Silva, a semnat primul său contract profesionist cu Chelsea la vârsta de 17 ani
22:50
Încă un succes important bifat de Bogdan Andone. ”Nu este niciun secret, modul în care se antrenează băieţii a contat”
22:50
EXCLUSIV | Xian Emmers se întoarce în Superliga!
