Marius Tucă Show începe joi, 4 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Gândul, 3 decembrie 2025 21:20
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
• • •
Acum 30 minute
21:20
21:10
Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile că ar fi lucrat cu președinți PSD: „Primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase” # Gândul
Anca Alexandrescu a fost prezentă în emisiunea lui Marius Tucă și a vorbit despre acuzațiile care i se aduc că ar fi lucrat cu președinți ai Partidului Social Democrat. Candidata la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat că ideile suveraniste au venit încă din mandatul lui Adrian Năstase, apoi au continuat și la următorii lideri […]
21:10
Anca Alexandrescu: „Domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct” # Gândul
Anca Alexandrescu, candidată susținută electoral de partidul AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost invitată la emisiunea Marius Tucă Show. Printre altele, Anca Alexandrescu a dezvăluit relația pe care o are cu familia Georgescu, dar a spus și că nu are nevoie de nicio „proptea” în campania electorală, spre deosebire de contracandidații săi care […]
21:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici # Gândul
Invitatul emisiunii este Eugen Teodorovici. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum o oră
21:00
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghițit un ou Fabergé cu diamante în valoare de 19.000 de dolari # Gândul
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce și-ar fi însușit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de bizar, l-a înghițit. Prada înghițită în valoare de 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 de dolari americani; 14.600 de lire sterline), nu a fost încă recuperată, potrivit poliției. Poliția a fost chemată la […]
21:00
De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru Epoch Times că va condiționa promulgarea bugetului de stat al României de respectarea referendumului din București. Referendumul aprobat de bucureșteni, pe 24 noiembrie 2024, în primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, prevede ca impozitele pe venit și taxele locale colectate de la bucureșteni vor fi […]
20:40
Biletele pentru Euro 2026 la HANDBAL feminin, deja disponibile! Când începe competiția de la Cluj și Oradea # Gândul
La Muzeul Sportului din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român s-a desfășurat evenimentul oficial de lansare a platformei de ticketing pentru Campionatul European de Handbal Feminin – EHF EURO 2026. Întrecerea din decembrie 2026 va fi găzduită de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Biletele pentru Euro 2026 la handbal feminin, deja disponibile! […]
20:40
Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini” # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă a devenit un joc de pase între autoritățile statului, iar cei afectați stau la cozi pentru a obține apă cu porția. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune într-o intervenție live pentru Antena 3 CNN că documentele publicate în spațiul public […]
Acum 2 ore
20:30
Incendiu la mall Promenada, de pe calea Floreasca. A pornit de la un transformator dintr-o cameră tehnică de la subsol # Gândul
Incendiu la un centru comercial de pe Calea Floreasca. Se pare că totul pornit de la la un transformator dintr-o cameră tehnică de la subsol. Autoritățile spun că intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial, pe Calea Floreasca din sectorul 2 al Capitalei. În momentul de față, incendiul se manifestă fără flacără, […]
20:30
20:30
Candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București, Daniel Băluță, l-a acuzat pe contracandidatul PNL, Ciprian Ciucu, de un presupus „blat electoral” cu „candidata independentă”. „Eu cred că distinsul coleg de la PNL încearcă un blat electoral cu colega. Și toată această abordare și tot acest comportament pe care îl are, face parte din […]
20:10
Ce măsuri anunță Guvernul pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de Criza apei/Rafinăria Petrobrazi, conectată la sistemul Apa Nova Ploiești # Gândul
Guvernul anunță măsuri pentru sprijinirea populației din localitățile afectate de problemele de furnizare a apei, dar și pentru remediere situației. UPDATE | Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești, evitând […]
20:10
Se reia alimentarea cu apă în Moreni, județul Dâmbovița, afectat de Criza apei. Localnicii, avertizați că apa nu este de băut sau pentru gătit # Gândul
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea alimentării cu apă în Moreni, județul Dâmbovia, oraș afectat de criza apei. Însă autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitori prin care atrag atenția că apa nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală. „Se ia act de soluția adoptată […]
20:00
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință # Gândul
Cea mai ieftină casă pe care o poți cumpăra în Capitală se află în cartierul Bucureștii Noi din Sectorul 1. Proprietatea a fost scoasă la vânzare pentru suma de 52.000 de euro, iar viitorul cumpărător nu trebuie să achite nici comisionul agentului pentru ea. Casa are în total două camere și o suprafață utilă de […]
20:00
Moartea Roxanei Moise, fostă concurentă Exatlon și handbalistă, a îndurerat pe toată lumea. Celor apropiați, colegilor nu le vine să creadă că un om atât de plin de viață a murit la doar 39 de ani. Roxana a lăsat în urmă trei copii și un soț devastat de durere. După ce a renunțat la handbal, […]
20:00
Christian Stocker, premierul Austriei, i-a organizat lui Bolojan o recepție de Ziua României. Bolojan: „Vă mulțumesc pentru prietenia dumneavoastră”. # Gândul
Premierul Ilie Bolojan face miercuri şi joi o vizită oficială la Viena, în Austria, unde s-a întâlnit cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, alături de mai mulţi miniştri şi participă la o recepţie de Ziua Naţională a României. Acolo, el a declarat că Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri europeni ai României. […]
19:40
Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase (2000-2004), a decedat miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Ministru al Justiției și profesor universitar, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. În ani 1969 și în 1982, ea a urmat studii postuniversitare […]
Acum 4 ore
19:30
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume” # Gândul
Stefan Streubel, un tânăr de 32 de ani din Germania, a cheltuit deja 90.000 de euro pe peste 100 de intervenții estetice. Scopul său este să arate „cât mai artificial posibil”. El s-a mutat recent din Stuttgart la Köln pentru a-și continua transformarea, relatează publicația germană Focus Online. Streubel a trecut prin multe proceduri, chiar […]
19:20
Cum poți să câștigi în doar 100 de zile suma de 23.000 de euro în Germania. Care este condiția principală # Gândul
Mai multe persoane pot câștiga 23.000 de euro în doar 100 de zile, dacă participă la un experiment unic, desfășurat în Germania. Ei trebuie să stea toate zilele, însă nu vor depune activități solicitante. Este vorba despre studiul spațial Solis100, derulat la Köln și coordonat de Agenția Spațială Europeană (ESA), prin Centrul German pentru Aeronautică […]
19:10
Cazul care a cutremurat România, la final. Avocatul Sebastian Felecanu a fost condamnat definitiv. Acesta și-a ucis iubita însărcinată, mințind ulterior că femeia s-a sinucis # Gândul
Avocatul Sebastian Felecanu a fost condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat, după ce și-a aruncat pe fereastră iubita însărcinată. La momentul la care a avut loc tragedia, Monica Cioată, tot avocat, era gravidă cu copilul lui Sebastian Felecanu. Deși, pe toată perioada procesului, a susținut că Monica Cioată “s-a sinucis”, […]
19:10
Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, Doru Bușcu, a creionat o radiografie a celor mai recente evoluții din ultima săptămână de campanie, în cursa pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei. În opinia cunoscutului jurnalist, lupta cea mai dură se va da între candidata fără partid, dar cu o […]
19:10
Comisia Europeană a propus două variante de finanțare pentru Ucraina în perioada 2026-2027: activele rusești sau fonduri europene # Gândul
Comisia Europeană a publicat miercuri o propunere legislativă cu două opțiuni de sprijin financiar pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Prima dintre acestea, propune folosirea activelor înghețate ale Rusiei de 210 miliarde de euro, blocate în Uniunea Europeană. Cu toate că Belgia, în băncile căreia se află aceste active, se opune, Ursula von der Leyen anunță […]
19:10
A fost aleasă cea mai bună pizza din Europa și nu este făcută în restaurantele din Italia. Asttfel, European Pizza Show, o competiție organizată la Londra a pus în evidență o mică pizzeria din Bruxelles, Belgua. Ea a câștigat titlul de „cel mai bun producător european de pizza”, scrie DHnet. Deși Belgia este cunoscută pentru cartofii […]
19:00
Ce măsuri anunță Guvernul pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de Criza apei # Gândul
Guvernul anunță măsuri pentru sprijinirea populației din localitățile afectate de problemele de furnizare a apei, dar și pentru remediere situației. Astfel, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătății, dar și instituțiile cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență, s-a intervenit pentru sprijinirea populației din localitățile din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de probleme de furnizare […]
18:50
Elon Musk, predicții pentru următorii 12 de ani. Miliardarul consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA # Gândul
Miliardarul Elon Musk, care s-a impus drept un consilier foarte apropiat al lui Donald Trump, consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA. Acesta le-a fi spus foștilor săi colegi că, în opinia lui, următorul lider de la Casa Albă va fi actualul vicepreședinte al SUA, informează Politico. Potrivit surselor Politico, Musk […]
18:40
Adina Halas a dat detalii despre cum reușește să își păstreze silueta. Vedeta a explicat că mereu a ținut dietă și a scos unele produse din alimentația sa. Adina Halas, în vârstă de 45 de ani, are mare grijă de silueta sa. Aceasta a mărturisit că ține regim încă de când a trecut de vârsta […]
18:40
Noutate pe piața imobiliară. Casa din polistiren care se montează în doar două zile și promite facturi extrem de mici pe timp de iarnă # Gândul
După casele pe roți și containerele locuibile, pe piața imobiliară din România apare acum o nouă ofertă cât se poate de neobișnuită – casa din polistiren. O asemenea locuință este promovată pe platforma Imobiliare.ro ca o alternativă modernă și exo la construcțiile clasice. Costul pentru un astfel de kit de casă „la roșu” începe de […]
18:30
Ponta îl susține pe Băluță la Primăria Capitalei. „Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a anunțat pe pagina sa de facebook că îl susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe Daniel Băluță, candidatul PSD. Acesta a mai punctat în acest context că faptul că acum Daniel Băluță este susținut și sfătuit de Eugen Teodorovici reprezintă un plus important. Alegerile pentru Primăria Capitalei au […]
18:20
Ancheta Parchetului European legată de Federica Mogherini riscă să declanșeze o criză politică în Uniunea Europeană # Gândul
Ancheta de corupție în care este implicată în prezent Federica Mogherini, fostul reprezentant al UE pentru afaceri externe, riscă să arunce UE în cea mai mare criză politică din ultimele decenii, arată POLITICO. Opozanții politici ai Ursulei von der Leyen vor folosi acest argument împotriva ei, a declarat un oficial de la Bruxelles. La un […]
18:10
Cât a ajuns să coste, în 2025, coșul complet de Crăciun. Câți bani trebuie să scoată românii din buzunar pentru alimentele de bază # Gândul
Alimentele și produsele pentru masa tradițională de Crăciun s-au scumpit considerabil în acest an. Meniul tradițional rămâne cu siguranță una dintre cele mai importante cheltuieli din luna decembrie, însă românii sunt nevoiți să bage adânc mâna în buzunar pentru a pune pe masă chiar și produsele de bază. Un coș complet de sărbători, cu friptură, […]
18:10
Nicușor Dan s-a răzgândit. Nu mai sunt de vină doar Apele Române. Se va face o analiză și „toți cei vinovați trebuie să plătească” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a revenit – după declarațiile de miercuri, atunci când a spus că de vină pentru situația la Barajul Paltinu sunt Apele Române – cu un nou mesaj și cu o nouă perspectivă asupra situației din Prahova. Mai exact, președintele nu mai face nominalizări, ci anunță că analiza Corpului de Control va […]
18:10
Antoine Baroan nu a devenit titular la Rapid, jucător ce a venit la echipa din Giulești în vara trecută. Atacantul a marcat două goluri în 14 etape în acest sezon, în meciul cu FC Botoşani. Partida a avut loc în vară și de atunci jucătorul francez nu a mai putut înscrie. În locul lui Baroan […]
17:50
Scandalul crizei apei din Prahova ajunge până la Ilie Bolojan. PSD îi cere premierului să verifice catastrofa de la barajul Paltinu, gestionată de Diana Buzoianu, ministrul USR # Gândul
PSD solicită premierului Ilie Bolojan să ceară explicații urgente ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu, considerând că decizia acesteia a provocat un dezastru în județele Prahova și Dâmbovița și a pus în pericol viața a sute de mii de oameni. Social -democrații cer conducerii USR să-și asume împreună […]
17:50
Alexandru Musi a acuzat probleme medicale la naționala U 21 și s-a spus că situația a apărut pentru că jucătorul lui Dinamo a fost forțat la lotul tricolor. FRF a venit cu altă variantă, iar fotbalistul lui Dinamo suspectează că cei din staff-ul tehnic cred că de fapt el nu a vrut să evolueze la […]
17:50
Coincidență incredibilă: trei frați israelieni au devenit tați în aceeași zi, după ce soțiile lor au născut, marți, patru copii. Soțiile acestora i-au născut pe cei patru bebeluși la spitalul Mayanei Hayeshuah, din apropiere de Tel Aviv, a spus o purtătoare de cuvânt a clinicii. Una dintre neveste a născut gemeni și astfel părinţii celor […]
17:50
O descoperire neobișnuită a stârnit agitație într-un sat din nordul Republicii Moldova, după ce un localnic a găsit o dronă căzută pe un câmp și a transportat-o în remorca motocultorului său. O dronă de dimensiuni mari a fost găsită miercuri la hotarul dintre comuna Pepeni și comuna Copăceni, în raionul Sîngerei, și a fost adusă […]
17:50
Amenda uriașă pe care o poate primi o femeie dintr-un motiv banal. A folosit greșit scara rulantă din metrou # Gândul
O femeie este judecată și ar putea primi o amendă de peste 1.100 de euro după ce ar fi mers „în direcția greșită” pe o scară rulantă într-o stație de metrou din Londra. Michaela Copeland, în vârstă de 32 de ani, este acuzată că ar fi folosit, pe 27 noiembrie, scara rulantă de la stația […]
17:40
Când va avea loc nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Va fi sau nu invitat și tatăl artistei? # Gândul
Andreea Bălan a spus când va avea loc nunta cu Victor Cornea. de asemenea, artista a anunțat și dacă tatăl ei va fi invitat la eveniment. Andreea Bălan s-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu. În ceea ce privește viața […]
17:40
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru românii care se ceartă cu funcționarii publici. Ce prevede proiectul adoptat tacit de Senat # Gândul
A fost adoptat un proiect de lege care introduce amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele care manifestă un comportament recalcitrant în instituțiile publice. De altfel, au fost adoptate și reguli noi pentru persoanele care solicită informații de interes public. Proiectul a fost considerat automat aprobat, pentru că termenul pentru dezbatere și vot, […]
Acum 6 ore
17:30
Doru Bușcu despre clipul electoral nemarcat cu Nicușor Dan. „Are și el trei corpuri, trebuie să le împace într-un fel” # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat cel mai recent scandal politic al momentului, clipul electoral nemarcat ca atare realizat de președintele țării alături de foștii săi colegi din USR, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu. Instituția Președintelui României este în centrul unui nou scandal, după […]
17:30
Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire # Gândul
Părinții din România pot să strângă câte 6.400 de euro pentru copii, iar asta fără ca banii să fie impozitați de către stat. Instrumentul de economisire este pus la dispoziție de către stat. El este foarte practic și la îndemâna tuturor celor vor să le asigure copiilor, la majorat, o sumă frumușică. Astfel, începând din […]
17:30
Ingredientul minune care nu trebuie să îți lipsească pentru cel mai bun sos de roșii. Rețeta gata în doar cinci minute # Gândul
Sosul de roșii perfect este gata în numai cinci minute, dacă vei urma această rețetă. Ingredientele sunt puține, însă extrem de importante pentru a obține un preparat greu de refuzat. Sosul de roșii este folosit în mii de preparate atât în bucătăria românească, cât și în cele internaționale din întreaga lume, asta pentru că are […]
17:30
Scandalul Crizei Apei, în care 100.000 de persoane au rămas fără apă curentă și securitatea energetică a României este pusă în pericol, aduce în atenția publică numirile politice de la Apele Române, instituția aflată în centrul scandalului. Gândul prezintă care sunt capii entității și cum au ajuns în funcțiile de conducere. Florin Ghiță ocupă funcția […]
17:20
Xian Emmers a semnat un contract pe un an și jumătate cu FC Argeș. E primul transfer al iernii pentru echipa din Trivale. Emmers a ajuns la Inter Milano, la 16 ani, și la echipa de tineret a câștigat campionatul, Coppa Primavera și Supercoppa Primavera. În fotbalul mare a debutat la Cremonese, în Serie B, […]
17:00
Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut # Gândul
Un miracol de Crăciun a avut loc la o grădină zoologică, doi pui de leu extrem de rari s-au născut, spre încântarea experților. O grădină zoologică din Venezuela a fost martora unui miracol de Crăciun. Acolo s-au născut doi pui de leu extrem de rari. Puii Timbavati s-au născut pe 26 noiembrie la Maracay Delicias […]
17:00
Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate” # Gândul
Președintele Nicușor Dan s-a lăudat în cadrul interviului pentru Epoch Times că a fost printre primii politicieni care a avut Facebook. Apoi, liderul de la Cotroceni s-a fâstâcit și a dat o bâlbă de toată frumusețea. Liderul de la Cotroceni a demonstrat, din nou, că dicția nu este punctul său forte și nici capacitatea de […]
17:00
Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu” # Gândul
Pe fondul crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița, poetul și publicistul Mircea Dinescu spune în cadrul unei emisiuni transmise de Realitatea TV, că după 30 de ani de capitalism, România a ajuns să se plângă de lipsa de apă din cauza liderilor care conduc țara. El crede că diversele crize din țară sunt generate […]
17:00
Zodiile care primesc vești neașteptate înainte de finalul anului. Surprize de proporții pentru anumiți nativi # Gândul
Pe măsură ce anul se apropie de final, energiile astrale se intensifică, iar ultimele săptămâni aduc schimbări bruște, clarificări și surprize de proporții pentru anumiți nativi. Mercur, Venus și Marte își schimbă ritmul, iar un aspect tensionat cu Uranus poate pune în încurcătură câteva semne zodiacale, pregătind terenul pentru întâmplări cu impact major în viața […]
17:00
Toți știau. Din octombrie. Gândul publică documentele care aruncă în aer minciunile Dianei Buzoianu în Criza Apei de la Barajul Paltinu. Pe 22 octombrie, Ministerul Mediului, Apele Române, Hidroelectrica s-au întâlnit la Paltinu să discute urgența # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă. În tot acest timp, situația unor oameni nevinovați a devenit un adevărat ping-ping între autoritățile statului, responsabile fiecare în parte cu situația extremă din aceste zone. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a pasat responsabilitatea în „ograda” ESZ Prahova – despre care […]
16:40
Cum se înțelege Anna Lesko cu fiul ei. ”Are nevoie să aibă încredere să se apropie de tine” # Gândul
Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre fiul său, Adam, și despre relația pe care o are cu acesta. Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România. În anul 2000, a debutat cu piesa ”Cu tine eu” la Festivalul de la Mamaia. […]
