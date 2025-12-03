Presa maghiară a reacționat imediat, după victoria Ungariei în fața României: „Un pas mare”

10:40

Când ai bani mulţi, îţi satisfaci toate poftele. Chit că sunt cele mai ciudate. Aroganţa celui mai bogat român nu are limite. Spune că şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte. Despre cine este vorba? Ion Țiriac este cunoscut pentru averea uriașă pe care o are, 2,1 miliarde de dolari, […]