Cu cât cresc asigurătorii care au mizat pe segmentul bancassurance și pe cel al asigurărilor de viață – Paul Cazacu CEO Uniqa Asigurări. Care sunt explicațiile
Economica.net, 3 decembrie 2025 22:20
După un prim semestru cu o creștere de 18% și un profit operațional majorat cu 40%, UNIQA România își consolidează poziția pe piața locală, mizând pe segmentul asigurărilor de viață și pe digitalizarea ofertei bancassurance, arată Paul Cazacu, CEO UNIQA Asigurari
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 15 minute
22:30
Important pentru șoferi. Șansă la RCA mai ieftin, din 2026. BAAR luase decizia, ASF urmează să scadă contribuția # Economica.net
Costurile marilor falimente din asigurări încep să se atenueze, în condițiile în care a trecut deja un an și jumătate de la ultimul astfel de eveniment (prăbușirea Euroins), iar Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) și Biroul Asigurătorilor de Autovehicule (BAAR) au achitat deja cea mai mare parte a obligațiilor către păgubiții din țară, respectiv cei din alte țări parte din sistemul Carte Verde. În context, presiunea pe primele plătite de șoferi scade notabil, cu un procent dublu comparativ cu scumpirile din 2025.
Acum 30 minute
22:20
Bucureștiul e un oraș-mozaic, împărțit în șase administrații locale și un centru care ar trebui să le țină pe toate împreună. O capitală cu șapte primari, fiecare cu o bucată din puzzle. Și, dacă ignorăm asta, votăm în orb.
22:20
Proiectele de construcții noi sunt semi-înghețate. Modernizările și reparațiile capitale au crescut cu 50%, ING Bank # Economica.net
Sectorul construcțiilor în România a înregistrat o revenire în 2025 după reculul din 2024. Cu toate acestea, revenirea în construcții se datorează în mare parte lucrărilor de modernizare și segmentului de reparații capitale ale clădirilor, care au crescut cu 50% anul acesta, după cum arată un raport al ING Bank.
22:20
Cu cât cresc asigurătorii care au mizat pe segmentul bancassurance și pe cel al asigurărilor de viață – Paul Cazacu CEO Uniqa Asigurări. Care sunt explicațiile # Economica.net
După un prim semestru cu o creștere de 18% și un profit operațional majorat cu 40%, UNIQA România își consolidează poziția pe piața locală, mizând pe segmentul asigurărilor de viață și pe digitalizarea ofertei bancassurance, arată Paul Cazacu, CEO UNIQA Asigurari
Acum o oră
22:10
A fost lansat Programul de Securitate şi Siguranţă Publică – Justiţie. Acesta aduce tehnologie modernă, know-how elveţian şi formare pentru specialiştii # Economica.net
Programul de Securitate şi Siguranţă Publică - Justiţie aduce tehnologie modernă, know-how elveţian şi formare pentru specialiştii care lucrează în zonele cele mai sensibile ale justiţiei, a transmis, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
22:10
Rusia intră pe lista UE de state cu grad mare de risc pentru spălarea de bani și finanțarea terorismului # Economica.net
Comisia Europeană a adăugat, miercuri, Rusia pe lista de jurisdicţii cu deficienţe strategice în cadrele sale de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
22:10
Roșii românești tot anul. Cooperativa din Căpușu Mare, județul Cluj, se alătură programului Carrefour Grădina Noastră # Economica.net
Carrefour România anunță că extinde programul Grădina Noastră și aduce roșii românești pe tot parcursul anului, prin includerea unei noi cooperative din comuna Căpușu Mare, județul Cluj. Formată din cinci membri și cultivând două hectare de sere, aceasta livrează roșii convenționale și bio, consolidând oferta de produse locale.
22:10
SUA vor restricționa eliberarea de vize către nigerienii care au legătură cu persecutarea creștinilor din această țară # Economica.net
Statele Unite ale Americii vor restricţiona eliberarea de vize cetăţenilor nigerieni care ar avea legătură cu ceea ce Washingtonul consideră a fi masacre împotriva creştinilor din cea mai populată ţară africană, a anunţat miercuri secretarul de stat Marco Rubio, transmite AFP, relatează Agerpres.
22:10
Trump l-a grațiat pe congresmanul democrat Henry Cuellar, acuzat de luare de mită, despre care spune că e o victimă politică a fostului președinte Biden # Economica.net
Preşedintele republican al SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri graţierea congresmanului democrat Henry Cuellar şi a soţiei acestuia, Imelda, care au fost acuzaţi de luare de mită, dar potrivit actualului lider de la Casa Albă aceştia au fost victime ale unei persecuţii politice orchestrate de administraţia anterioară a preşedintelui democrat Joe Biden, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
22:10
Ungaria sprijină demersurile pentru pace în Ucraina ale președintelui Trump și denunță fanatismul războinic al statelor europene # Economica.net
Ungaria îşi menţine poziţia de a nu oferi Ucrainei arme sau bani şi sprijină deplin eforturile preşedintelui american Donald Trump menite să încheie războiul ruso-ucrainean, a declarat miercuri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, care a participat la Bruxelles la o reuniune a şefilor diplomaţiilor din ţările NATO, care, cu acest prilej, au anunţat noi contribuţii financiare pentru achiziţia de arme americane destinate Ucrainei, relatează agenţiile Reuters şi MTI, transmite Agerpres.
22:10
Parlamentul bulgar a retras propunerea de buget pe 2026, ca urmare a protestelor masive din stradă # Economica.net
Parlamentul bulgar a retras miercuri, la cererea Guvernului, propunerea de buget pentru 2026, puternic criticată, în urma noilor proteste ample împotriva puterii, care este acuzată de corupţie, relatează AFP, transmite Agerpres.
22:10
Majoritatea locuitorilor din Australia, Japonia şi India consideră că al doilea mandat al lui Trump nu este benefic pentru țările lor – sondaj # Economica.net
Majoritatea locuitorilor din Australia, Japonia şi India consideră că al doilea mandat al preşedintelui american Donald Trump nu este benefic ţărilor lor şi un număr tot mai mare de australieni consideră influenţa SUA în Asia ca fiind mai mult dăunătoare decât benefică, conform unui sondaj realizat în rândul populaţiilor din cele patru ţări, relatează miercuri Reuters, transmite Agerpres.
22:10
IKEA pregătește modernizări ample ale magazinului din Băneasa. „Va fi magazinul viitorului” # Economica.net
Retailerul suedez de mobilă IKEA și-a setat pe lista de investiții pentru acest an financiar remodelarea magazinului din Băneasa, prima unitate a companiei din România, deschisă acum 18 ani. Magazinul va opera ca un flegship pentru țara noastră și va include elemente de noutate testate în alte țări IKEA.
22:10
Investiție în IT-ul românesc. O companie din SUA, fondată de un român, deschide un hub de securitate cibernetică la București # Economica.net
HIFENCE, companie din SUA în domeniul serviciilor IT și de securitate cibernetică înființată de un antreprenor român, și-a extins oficial prezența internațională prin deschiderea unui nou centru operațional în București, care va servi drept principalul hub european al companiei.
Acum 4 ore
19:40
Analiză VENEVO. Creditarea greoaie împinge tot mai multe IMM-uri către soluții alternative de finanțare. Crowdlending-ul intră într-o etapă de creștere accelerată în România # Economica.net
Accesul dificil la creditare a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru IMM-urile din România. Cerințele ridicate de garanții, analiza de risc centrată în principal pe istoricul financiar și durata extinsă a proceselor de aprobare pun presiune pe companiile care au nevoie de capital rapid pentru stocuri, echipamente, extindere sau acoperirea cashflow-ului. În acest context, tot mai mulți antreprenori se orientează către soluții alternative, iar crowdlending-ul începe să câștige teren ca mecanism de finanțare bazat pe împrumuturi directe de la investitori – sunt concluziile cele mai recente analize VENEVO, platforma românească de finanțare participativă prin împrumuturi.
19:40
Popeyes a inaugurat ieri al doilea restaurant din Iași mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Iașiul este al treilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025. Deschiderea oficială a avut loc în zona food-court din cadrul ansamblului mixed-use Palas Iași.
Acum 6 ore
18:40
Noi benzinării pe autostrăzi: CNAIR concesionează șase spații de servicii pe A7, A1, A0 și DEx12. Vezi unde vor fi construite # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis astăzi către ANAP documentația pentru concesionarea unor spații de servicii pe 4 noi drumuri de mare viteză, informează miercuri Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
18:40
Președinția rusă susține că Putin a acceptat o parte dintre propunerile americane din planul de pace, a respins ca fiind inacceptabile altele, iar negocierile vor continua # Economica.net
Kremlinul a anunţat miercuri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat unele propuneri din planul de pace american pentru Ucraina şi le-a respins pe altele ca fiind inacceptabile, dar a contrazis ideea că ar fi respins planul în ansamblu şi a insistat că Rusia este pregătită să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori este nevoie pentru a ajunge la un acord, relatează agenţiile Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
18:40
ICI București și Codata Software Solutions au semnat un memorandum de cooperare în domeniile cercetării și inovării pentru transformarea digitală a României # Economica.net
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) anunță că a semnat un memorandum de cooperare cu Codata Software Solutions, una dintre cele mai importante companii românești specializată în soluții software integrate și infrastructuri digitale moderne, prin care este stabilit un cadru de colaborare în domeniile cercetării, inovației și dezvoltării de soluții digitale menite să sprijine procesul de transformare digitală al României.
18:40
Israelienii de la Econergy iau un credit de 40 mil. euro pentru parcul fotovoltaic de la Oradea, finalizat recent. Pun și o baterie # Economica.net
Econergy Renewable Energy, dezvoltator israelian implicat activ în regenerabil în România, a semnat un acord de finanțare de 40,5 milioane de euro cu UniCredit Bank pentru centrala sa solară de 87 MW din Oradea, în nord-vestul României.
18:40
Românii pot retrage acum numerar direct din magazine și restaurante. Cum funcționează # Economica.net
Danubius Exim, companie românească cu peste 30 de ani de experiență în tehnologii fiscale și de plată, lansează un serviciu care permite retragerea de numerar direct din magazinele și restaurantele dotate cu dispozitive BlueCash 50.
18:40
Disciplina financiară: De la economisirea inteligentă la urmărirea activelor pentru pensie # Economica.net
Stabilitatea financiară nu este un rezultat al norocului, ci o consecință directă a unei planificări riguroase și a unei discipline constante. Într-un mediu economic ca cel actual, managementul banilor necesită o abordare duală: pe de o parte, strategii eficiente de optimizare a cheltuielilor zilnice și, pe de altă parte, o viziune strategică asupra economiilor pe termen lung
18:40
Numărul dosarelor de insolvență din România, în creștere cu 46,5% în luna noiembrie – analiză RisCo # Economica.net
Numărul dosarelor de insolvenţă depuse de firmele din România a crescut cu 46,5% în noiembrie, faţă de acelaşi interval din anul anterior, conform unei platforme de analiză financiară, relatează Agerpres.
18:40
Zece tinere cercetătoare din România au primit burse în valoare totală de 100.000 euro # Economica.net
Zece tinere cercetătoare din domeniile Științele Vieții, Științele Fizice și Computer Sciences au primit din partea companiei L’Oréal România câte 10 burse, fiecare în valoare de 10.000 de euro.
18:40
Ericsson: 7,6 miliarde de euro ar putea fi adăugate în economia României prin tehnologia 5G # Economica.net
România riscă să piardă teren în cursa digitală globală, dar are în același timp o șansă reală de a realiza un avans tehnologic semnificativ, iar transformările aduse de 5G ar putea adăuga 7,6 miliarde de euro la economia României, potrivit unei analize a companiei suedeze Ericsson.
18:40
Bogdan Ivan: Am stabilizat SEN și am eliminat orice risc pentru oameni și industrie. Am decis să folosim capacităţile disponibile de la CE Oltenia şi Hidroelectrica, iar CET Paroşeni este pregătit să pornească # Economica.net
Sistemul Energetic Naţional (SEN) este stabilizat, toate instalaţiile Rafinăriei Petrobrazi funcţionează în regim normal, iar Grupul 6 Rovinari va fi repus în producţie, a anunţat, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.
16:50
Furnizorii de energie mai au de recuperat de la stat 7 miliarde de lei. În trei ani, Guvernul a luat de la companiile din energie 80 de miliarde # Economica.net
Sumele nedecontate furnizorilor de energie, în cadrul schemei de plafonare-compensare, se ridică în prezent la circa 7 miliarde lei, conform estimărilor venite din piaţă, a declarat, miercuri, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurenţiu Urluescu.
16:50
Madridul va acorda anul viitor ajutoare de aproape 1,3 miliarde de euro pentru susținerea pieței spaniole de mașini electrice # Economica.net
Guvernul spaniol va oferi anul viitor aproape 1,3 miliarde de euro pentru a sprijini piaţa de automobile electrice şi industria auto locală, în cadrul unui plan mai amplu ce vizează creşterea ponderii vehiculelor electrice produse în ţară la 95% în 2035, a declarat miercuri prim-ministrul Pedro Sanchez, informează Reuters, transmite Agerpres.
16:50
Uniunea Europeană a convenit miercuri să elimine treptat importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, ca parte a eforturilor de a depăși dependența de decenii a blocului comunitar de energia rusească.
16:50
ANAF anunță: Ținte realizate înainte de termen și accelerăm! Șanse să luăm miliardele din PNRR # Economica.net
Agenția Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) anunță că accelerează procedurile de îndeplinire a țintelor asumate prin PNRR, program vital pentru România, în condițiile în care trecem prin cea mai gravă cirză bugetară din ultimii cel puțin 15-16 ani.
Acum 8 ore
16:10
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că serele şi solariile nu vor fi impozitate şi pachetul legislativ care o conţine o astfel de prevedere va fi amendat, iar în legătură cu distrugerile produse de ciori reclamate de fermieri este nevoie de o discuţie cu Ministerul Mediului sau cu prim-ministrul.
16:10
Parcurile fotovoltaice au devenit a doua sursă de energie electrică a României, în termeni de putere instalată # Economica.net
Fotovoltaicul a depășit eolianul în termeni de putere instalată și a devenit a doua sursă de energie electrică a țării, conform datelor în timp real ale Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
16:10
Cale ferată România – Republica Moldova: Progres pe linia ferată transfrontalieră Zorleni Fălciu – Cantemir # Economica.net
CFR Infrastructură Iași anunță miercuri că la finalul lunii noiembrie a fost recepționată lucrarea de revopsire a podului feroviar peste Prut (deschiderea 2). Intervenția, realizată cu terți, marchează finalizarea revopsirii pentru toate cele 3 deschideri ale podului de cale ferată, explică cei de la Regionala Iași.
16:10
E oficial. România a cumpărat o corvetă din Turcia, de peste 200 de milioane de euro # Economica.net
Ministerul Apărării Naţionale a anunţat azi, 3 decembrie 2025, semnarea contractului pentru achiziţia unei corvete din clasa HISAR, din Turcia.
15:10
În ciuda dovezilor clare că plasticul inundă oceanele şi plajele şi se descompune în microplastic care intră în corpurile noastre, oamenii continuă să producă cantităţi din ce în ce mai mari, asftel că poluarea globală cu plastic va ajunge la 280 de milioane de tone pe an în 2040, adică echivalentul unei basculante în fiecare secundă, transmite Bloomberg.
15:10
Aurul se scumpește de la o lună la alta. Cele trei metode oficiale prin care poți cumpăra sau vinde. Ghid complet Tavex # Economica.net
Prețul aurului crește de la o lună la alta, chiar de la o zi la alta, stabilind recorduri istorice. Interesul este firesc, în condițiile în care aurul a fost mereu un activ de refugiu, adică o investiție pe care firmele și persoanele fizice o fac mai ales atunci când traversăm perioade de incertitudini economice și politice. Tocmai de aceea este important să știm cum se poate investi în aur. În mare, sunt trei metode.
15:10
Preţurile producţiei industriale (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 8%, în luna octombrie a acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
15:00
Ce spun patronii despre impozitarea muncii – studiu Deloitte realizat pentru Federaţia Concordia # Economica.net
Sistemul actual de impozitare a muncii prezintă vulnerabilităţi structurale semnificative, iar transformările economice majore au un impact profund asupra pieţei forţei de muncă, potrivit unui studiu realizat de Deloitte pentru Confederaţia Patronală Concordia.
15:00
Prețul de piață al gazelor naturale este mai mare decât prețul plafonat cu care vând producătorii gazele pentru clienții casnici, așa că, după liberalizarea de la 1 aprilie 2026, prețul final al gazelor pentru clienții casnici ar putea crește cu 5%.
Acum 12 ore
14:00
Globalworth reia investițiile în noi birouri: 45 de milioane de euro în cea de-a patra clădire a complexului Green Court # Economica.net
Dezvoltatorul Globalworth România a anunțat demararea construcției pentru cea de-a patra clădire din proiectul Green Court, amplasat în zona Aurel Vlaicu din București.
14:00
Ţările NATO promit că vor ajuta Ucraina cu arme cumpărate de la SUA, în valoare de peste 1 miliard de dolari # Economica.net
Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar suplimentar pentru Ucraina şi au cerut Moscovei să înceteze cu ameninţările şi să înceapă negocieri serioase cu Kievul, informează AFP.
14:00
Iulius a obținut o nouă finanțare sindicalizată, de peste 305 milioane de euro pentru clădiri din Palas Iași # Economica.net
Dezvoltatorul Iulius a anunțat că a obținut o nouă finanțare sindicalizată, de peste 305 milioane de euro. Refinanțarea este destinată unui portofoliu de clădiri multiple, cu funcțiuni distincte, parte a proiectului Palas Iași.
14:00
IKEA și-a anunțat clienții că renunță la un beneficiu IKEA Family după data de 31 decembrie 2025.
13:30
Softrans intră pe piața europeană a companiilor de închirieri locomotive noi produse de Softronic Craiova, anunță miercuri grupul de companii din Oltenia.
13:20
Taxă suplimentară din 2026 pentru producătorii de textile și încălțăminte. Cifrele care stârnesc îngrijorare # Economica.net
Producătorii de textile și încălțăminte, unul din sectoarele cu cea mai intensă utilizare a resurselor, vor avea parte de anul viitor de o taxă suplimentară pentru valorificarea deșeurilor, în contextul în care colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în UE de la 1 ianuarie 2025, scrie Termene.ro.
13:20
Producătorul italian de articole de lux Prada a finalizat preluarea rivalului Versace de la grupul american Capri Holdings, într-o tranzacţie în numerar evaluată la 1,375 miliarde dolari, care aduce laolaltă două dintre cele mai mari nume din sectorul de fashion din Italia, transmite AP.
13:20
Contract important pentru România. Trei tipuri de arme Beretta vor fi fabricate integral în ţara noastră # Economica.net
Producătorul italian de arme, Beretta, poartă negocieri pentru transfer complet de tehnologie în România, iar în acest sens a transmis oficial răspunsul la Cererea de Informaţii (RFI) lansată de Grupul de lucru SAFE condus de către şeful Cancelariei prim-ministrului României.
12:10
Venezuela denunţă „vânzarea forţaţă” de către justiţia americană a companiei petroliere Citgo # Economica.net
Venezuela a denunţat marţi autorizarea de către un tribunal din SUA a vânzării companiei sale petroliere Citgo, filiala americană a gigantului petrolier de stat venezuelean PDVSA, printr-un proces de licitaţie în beneficiul creditorilor acesteia, notează AFP.
12:10
Grupul aeronautic european Airbus a anunţat miercuri că a revizuit în scădere obiectivul privind livrările de avioane comerciale în acest an la aproximativ 790 de unităţi, citând recenta problemă de calitate a furnizorilor panourilor de fuselaj, care a afectat fluxul de livrare pentru gama A320, transmit DPA şi Reuters.
12:10
FEBRA a anunțat deschiderea a două noi unități de reciclare PET și sticlă în Brad, județul Hunedoara.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.