Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Cancan.ro, 3 decembrie 2025 22:50
Un ordin de protecție cu accente de telenovelă lovește scena muzicii populare: interpreta Vasilica Tătaru a ajuns în fața judecătorilor după ce un bărbat care se autointitula „milionar, prieten cu politicieni și oameni din SRI” […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
23:10
În cadrul unei emisiuni la care a fost invitat recent, Nicolae Guță a făcut un anunț exclusiv. Cântărețul a dezvăluit că, împreună cu soția sa, Cristina, își dorește încă un copil și iau în calcul […]
Acum 10 minute
23:00
Denise Rifai, pregătește lista cu 40 de întrebări! Ce seară pentru Dan Alexa: cu 3 femei la masă + vizită surpriză de la fosta soție! # Cancan.ro
Dan Alexa are o viață socială mai mult decât activă! CANCAN.RO l-a surprins la Trattoria Il Calcio împreună cu… Denise Rifai, stai jos, să nu-ți vină rău… trei femei! Avem imagini întrucâtva interesante, mai ales […]
Acum 30 minute
22:50
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera # Cancan.ro
Un ordin de protecție cu accente de telenovelă lovește scena muzicii populare: interpreta Vasilica Tătaru a ajuns în fața judecătorilor după ce un bărbat care se autointitula „milionar, prieten cu politicieni și oameni din SRI” […]
22:40
Mihaela Rădulescu, emoționată până la lacrimi la aproape 5 luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Gestul făcut de Andi Moisescu și Andreea Esca # Cancan.ro
Nu este un secret pentru nimeni faptul că ultima perioadă a fost extrem de dificilă pentru Mihaela Rădulescu. Au trecut numai patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner, iar aceasta este în continuare măcinată […]
Acum o oră
22:30
Mihaela Rădulescu, emoționată până la lacrimi la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Gestul făcut de Andi Moisescu și Andreea Esca # Cancan.ro
Nu este un secret pentru nimeni faptul că ultima perioadă a fost extrem de dificilă pentru Mihaela Rădulescu. Au trecut numai patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner, iar aceasta este în continuare măcinată […]
Acum 2 ore
22:10
Iubita lui Florin Ristei, Yasmin Awad, a apărut la emisiunea „Chefi la cuțite”. Tânăra are 32 de ani, s-a născut în Palestina, dar trăiește de mulți ani în România. Ea a povestit despre copilăria sa […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 4 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Ianis și Elena Hagi sunt în culmea fericirii. În luna august a acestui an au devenit părinți, iar acum lumea lor se învârte în jurul lui Giorgios. Recent, Elena a postat câteva fotografii cu tabloul […]
21:30
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume # Cancan.ro
Lucy Guo a intrat în atenția publicului după ce Forbes a anunțat că, la doar 30 de ani, a devenit cea mai tânără miliardară din lume. Tânăra antreprenoare a reușit să depășească chiar și celebrități […]
Acum 4 ore
21:10
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari # Cancan.ro
După un divorț intens mediatizat și acuzații de infidelitate, Miley Cyrus își găsește din nou fericirea. Artista în vârstă de 33 de ani a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, muzicianul Maxx Morando, cel […]
21:00
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO # Cancan.ro
Judecătoarea Curții Constituționale, Iulia Scântei, a fost una dintre cele mai vizibile figuri ale tribunei oficiale la parada de 1 decembrie. Cu o ținută foarte colorată pentru asemenea ocazii, jachetă galbenă, jeans, încălțăminte sport și […]
21:00
Pompierii din București acționează acum la Promenada Mall, pe Calea Floreasca, unde a fost semnalat un incendiu. Focul nu are flăcări vizibile, dar din subsolul clădirii iese fum gros. Sursa este un transformator aflat într-o […]
20:30
Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase (2000-2004), a murit, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani.
20:20
Momente de panică la unul dintre târgurile de Crăciun organizate în Capitală. Un incendiu a izbucnit la una dintre căsuțele de lemn. Alarma a fost dată imediat, iar jandarmii prezenți au încercat să lichideze focul […]
20:10
Horoscop 4 decembrie 2025. Află care este zodia care are parte de o ceartă în familie! Berbec (21 martie – 20 aprilie) Ai parte de susținere și încurajări. Cineva te vede ca lider și îți […]
20:00
Cine este și cum arată soția lui Adrian Pleșca. Cristina și Artan erau căsătoriți de 36 de ani # Cancan.ro
Lumea muzicală românească este în doliu după ce Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit. Acesta a fost una dintre cele mai marcante figuri ale rockului românesc […]
19:50
Sebastian Felecanu, avocatul care și-a aruncat iubita gravidă de la etajul 6, condamnat definitiv! Câți ani va sta în spatele gratiilor # Cancan.ro
Un avocat din Iași a fost condamnat definitiv la închisoare pentru uciderea iubitei sale însărcinate. Tragedia s-a petrecut în urmă cu patru ani, când tânăra Monica Cioată a fost aruncată de la balconul locuinței în […]
19:30
Scandalul momentului în România! Cântăreață cunoscută, hărțuită de un ”milionar cu relații sus puse” # Cancan.ro
O artistă cunoscută din România trăiește un adevărat coșmar după ce un bărbat care se recomandă drept „milionar”, cu influență în serviciile secrete și politică, a făcut o obsesie pentru ea. După ce a fost […]
Acum 6 ore
19:10
Puțini știu care este numele real al artistei INNA, una dintre cele mai iubite cântărețe din România, cu un succes fulminant atât pe plan național, cât și internațional. De la Turcia și până în Statele […]
19:10
Este doliu în cadrul ISU Timișoara. Reprezentanții instituției au anunțat trecerea în neființă a unui fost pompier. Din păcate, acesta s-a stins din viață mult prea devreme. Familia și apropiații sunt distruși de durere și […]
19:00
O zi bună se încheie cu o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Ion și Maria. Ea își […]
18:50
Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt. Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară # Cancan.ro
Moartea Roxanei Moise, fosta concurentă Exatlon și handbalistă, a îndurerat pe toată lumea. Prietenii, colegii de handbal și apropiații sunt copleșiți de durere și nu le vină să creadă că un om atât de jovial […]
18:50
Cine este bruneta cu care Bogdan Vlădău s-a afișat în Peru. Seamănă izbitor cu fosta soție! | EXCLUSIV # Cancan.ro
Bogdan Vlădău a aprins imaginația fanilor după ce a apărut la brațul unei brunete superbe, care seamănă izbitor cu fosta sa soție, doar că în variantă brunetă. CANCAN.RO a aflat cine este misterioasa domnișoară. Bogdan […]
18:40
Fosta handbalistă de la Oltchim Râmnicu Vâlcea, Roxana Moise, cunoscută și pentru energia sa din prima ediție a competiției Exatlon România, s-a stins din viață la doar 39 de ani, după ce a dus o […]
18:30
România, lovită de anticiclon! Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion, potrivit șefei ANM # Cancan.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru luna decembrie. Prima lună de iarnă vine cu temperaturi anormale, iar anticilonul pune stăpânire pe România. Potrivit celei mai recente actualizări ANM, începutul de iarnă […]
18:20
O zi bună se încheie cu o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Ion și Maria. Ea își […]
18:10
Cele 3 zodii care primesc ajutor divin de Crăciun și Revelion. Acești nativi scapă de problemele financiare! # Cancan.ro
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar atmosfera magică a lunii decembrie începe deja să se simtă. Pentru unii nativi, această perioadă vine cu un plus de noroc, susținere divină și surprize neașteptate. Universul pare […]
17:50
O veste cutremurătoare a lovit lumea magistraturii. Ramona Mornăilă, judecătoare respectată a Curții de Apel Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 49 de ani. Tragedia s-a produs la numai două zile după ce […]
17:40
Marea absentă de la Cotroceni. Motivul pentru care Delia a spus “pas” invitației lui Nicușor Dan # Cancan.ro
Delia Matache a fost marea absentă dintre vedetele prezente la recepția dată de președintele țării, la Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale. Artista devenise virală la învestirea lui Nicușor Dan. Asta după ce a fost filmată […]
17:40
Împăcarea momentului! Au depus actele de divorț, dar au plecat împreună în vacanță cu fiul lor # Cancan.ro
Deși în urmă cu doar o lună anunțau divorțul. Dragoș Săvulescu și Angela Martini pare că și-au găsit din nou drumul unul spre altul. De curând, cei doi au plecat împreună într-o vacanță, iar mulți […]
17:20
Adevărata cauză a morții lui Andrei Perneș. Sora lui rupe tăcerea, la 9 luni de la tragedie: ”Nu a fost suicid!” # Cancan.ro
Andrei Perneș, fost concurent al emisiunii „Mireasa”, și-a pierdut viața într-un accident rutier produs pe 19 februarie 2025, în localitatea Bunești, județul Cluj. Tânărul, în vârstă de 28 de ani, urma să împlinească 29 de […]
17:20
Cine este femeia cu care Artan trebuia să se întâlnească în ziua în care a murit: „Pe la 5-6, am aflat că a făcut un AVC” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Scandalul de hărțuire în care a fost implicat Artan, în ultimele luni de viață, i-ar fi grăbit sfârșitul. Elena Sandu, prietena de suflet a artistului, a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre cum l-au afectat […]
17:20
Plafonarea și compensarea prețurilor la gaze naturale a fost aprobată până pe 31 martie 2026. Până atunci, statul va mai acorda cei 50 de lei ajutor pentru românii cu venituri mici. Situația se schimbă începând […]
Acum 8 ore
17:10
Ca în niciun an, în București au fost organizate o mulțime de târguri de Crăciun. ”Tărâmul de Gheață” din parcul Lumea Copiilor, sector 4, le-a pregătit vizitatorilor o experiență panoramică unică, patinuar în aer liber, […]
16:50
Când și unde va fi înmormântat Adrian Pleșca. Gestul făcut de foștii colegi în memoria lui Artan # Cancan.ro
Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, s-a stins din viață în data de 2 decembrie. Artistul a murit la vârsta de 64 de ani. Acum cei care l-au […]
16:40
Investigațiile în dosarul lui Emil Gânj, aflat încă pe lista persoanelor urmărite la nivel național pentru uciderea fostei sale partenere, scot la iveală aspecte tot mai alarmante. Surse din anchetă arată că în telefonul suspectului […]
16:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Eugen Teodorovici. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:20
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! A fost arestat preventiv pentru 30 de zile: ce acuzații i se aduc # Cancan.ro
Adrian Corduneanu va petrece sărbătorile de iarnă în spatele gratiilor. Liderul interlopilor ieșeni s-a predat singur la poliție, pe data de 28 noiembrie, după ce a fost acuzat că a bătut crunt un bărbat din […]
15:50
O nouă cercetare răspunde la eterna întrebare: când e momentul să-i dai copilului un smartphone? – Răspunsul e: mult mai târziu decât credeai. „Un copil de 12 ani e total diferit de unul de 16” […]
15:40
Complicată este viața lui Pescobar, dar și mai complicate sunt femeile din jurul lui! Așa cum știm, în urmă cu câteva săptămâni, Lavinia Stoica, managerul de la Taverna Racilor a anunțat că a încheiat colaborarea […]
15:20
Cu ocazia zilei Naționale a României, un bărbat a doborât orice record în materie de comenzi de mâncare online. Bucureșteanul a sărbătorit 1 Decembrie cu preparate tradițională în valoare de 1.900 de lei. Ce a […]
Acum 12 ore
15:10
Transportată la morgă în loc de Urgențe: drama unei femei de 54 de ani care încă era vie! # Cancan.ro
Momente de coșmar pentru familia unei femei în vârstă de 54 de ani din Marea Britanie. După ce a avut o criză epileptică în casă, femeia a fost dusă la spital, însă, în loc să […]
15:10
Cum să arăți că ești bogată fără să dai un ban: cine sunt influencerițele care au ajuns spaima hotelurilor de lux! # Cancan.ro
Rețelele sociale s-au umplut în ultimii ani de influenceri care, din dorința de a demonstra că își permit, postează fotografii de la tot felul de evenimente desfășurate în hoteluri de lux. Persoane din interiorul acestor […]
15:10
Noua țeapă care face ravagii pe internet! Cum folosesc escrocii ChatGPT ca să ia bani grei pe iluzii # Cancan.ro
S-au dus vremurile când bunicile citeau în cafea sau ghiceau în bob și ghioc. Astăzi, tehnologia a „furat” și practicile vrăjitorești, lăsând la îndemâna oricui, cu sau fără „har”, puterea de a „prezice viitorul”! Și […]
15:00
Sfârșitul prematur și fulgerător al Roxanei Moise a îndurerat întreaga comunitate. Fosta războinică de la Exatlon România se lupta de ceva ani cu o forma de cancer agresivă, boală care i-a adus sfârșitul. Soacra sportivei […]
15:00
Loredana Chivu și Sorin Nicolescu s-au despărțit. Ce a dus la ruptura definitivă: „Nu eram fericiți” # Cancan.ro
Loredana Chivu este singură, din nou! După o relație marcată de suișuri și coborâșuri cu Sorin Nicolescu, cei doi și-au spus „Adio!”. Ruptura pare definitivă, mai ales că ea a confirmat și a vorbit deja […]
14:20
Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea # Cancan.ro
Lumea muzicii este în doliu după moartea fulgerătoare a lui Artanu, care s-a stins ieri în urma unui accident vascular cerebral. Surse CANCAN.RO dezvăluie însă că, în ultima vreme, artistul ar fi purtat o luptă […]
14:20
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam # Cancan.ro
Vremea dă semne mici de îmbunătățire astăzi, 3 decembrie 2025, dar cerul se menține noros în continuare. De asemenea, anumite zone vor fi marcate de ploi slabe sau burniță. Află mai multe în articol! Iarna […]
14:10
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik # Cancan.ro
Brandul Adina Buzatu a intrat într-o nouă etapă și a prezentat zilele trecute, mai precis în 26 Noiembrie, la magazinul din Băneasa Shopping City, noua sa identitate vizuală. Transformarea este semnată de designerul român de […]
14:00
În această perioadă, odată cu răcirea vremii, copiii și bătrânii sunt extrem de vulnerabili în fața frigului. Medicii avertizează că sezonul gripelor și virozelor este oficial deschis. Adrian Marinescu, managerul al Institutului de boli infecțioase […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.