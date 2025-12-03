Ceremonia de deschidere a celei de-a 32-a ediţii a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România
3 decembrie 2025
Emisiunea „Prietenii de la Radio” – Realizator: Daniela Mihai – Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de deschide astăzi, la Romexpo. Surprindem atmosfera în direct de la Cătălin Cîrnu. Bună ziua, Cătălin. Reporter: Cătălin Cîrnu – Bună ziua! Bună ziua, doamnelor şi domnilor, şi bine aţi venit în regatul cărţilor. (…) Reporter: Iată-ne în regatul […]

Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa va reîncepe de luni, 8 decembrie, a dat asigurări ministrul Mediului, Diana Buzoianu # Rador
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa va reîncepe de luni, 8 decembrie, a dat asigurări astăzi ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Sistemul energetic naţional este stabilizat şi nu există nici un risc pentru populaţie sau industrie, spune la rândul său ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El a precizat că pentru a suplini producţia oprită […]
Ediția bucureșteană a Târgului de carte Gaudeamus Radio România şi-a deschis porţile. Inițiat și organizat de Societatea Română de Radiodifuziune (Radio România), singura instituție mass-media din lume care și-a asumat misiunea de a susține în această manieră piața națională de carte, Târgul de carte GAUDEAMUS Radio România are loc, între 3 și 7 decembrie, în […]
Compania ByteDance, proprietara TikTok, va investi peste 37 de miliarde de dolari într-un centru de date în Brazilia # Rador
Compania-mamă a TikTok (ByteDance) a anunțat că va investi peste 37 de miliarde de dolari pentru construcția unui centru de date în Brazilia, acesta fiind primul său astfel de proiect în America Latină. Șefa Departamentului de politici publice pentru TikTok în Brazilia, Monica Guise, a declarat că proiectul, aflat în apropierea portului industrial Pecém, va […]
Aeroportul lituanian din Vilnius a anunțat, miercuri, că a oprit operațiunile din cauza unor presupuse baloane aflate în spațiul său aerian, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de astfel de incidente din ultimele luni. Aeroportul, situat la aproximativ 30 de kilometri de Belarus, a fost închis de peste zece ori de la începutul lunii […]
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate dintr-un mall de pe Calea Floreasca din capitală, unde a izbucnit un incendiu cu degajări de fum la un transformator din interiorul unei camere tehnice de la subsol. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov, în prezent se lucrează la ventilarea spațiilor. La fața locului au […]
Ursula von der Leyen a prezentat planuri privind acordarea unui împrumut Ucrainei în sumă de peste 100 de miliarde de dolari # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat planuri privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a acorda un împrumut Ucrainei în sumă de peste 100 de miliarde de dolari în următorii doi ani. Schema privind acordarea acestui împrumut prevede utilizarea unor puteri de urgență, așa că nu ar necesita aprobarea tuturor celor 27 de […]
Pană de curent în Havana și zone din vestul Cubei în urma unei avarii la rețeua de electricitate # Rador
Capitala Cubei, Havana, și mare parte din vestul insulei sunt cufundate în întuneric, după o avarie parțială a rețelei electrice. Criza energetică din țară, ce durează de mai multă vreme, a atins săptămâna aceasta un minim istoric, în contextul în care sistemele cubaneze învechite de generare de electricitate au dificultăți în a asigura consumul de […]
Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru de două zile în Austria la invitația cancelarului Christian Stoker. Potrivit reporterului RRA, Petruța Obrejan, vizita a început în urmă cu o oră, cu o recepție oferită de Ambasada României din Viena, cu prilejul Zilei Naționale a țării noastre, unde alături de cei doi premieri au […]
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi-a asumat rolul de emisar al UE în vizita pe care a început-o în China # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi-a asumat rolul de emisar al Uniunii Europene în vizita de trei zile pe care a început-o astăzi în China. Pe agendă figurează pacea în Ucraina, dar şi echilibrarea balanţei investiţiilor şi a relaţiilor comerciale ale europenilor cu China, după cum transmite corespondenta RRA Daniela Coman. Reporter: […]
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO # Rador
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reprezentat astăzi România la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, desfășurată la Bruxelles. Discuțiile s-au concentrat pe măsurile concrete necesare pentru a proteja cetățenii din statele aliate, în special pe cei de pe Flancul Estic, în contextul războiului de agresiune pe scară largă inițiat de Rusia împotriva […]
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți, transmite Președinția. Shoayb Casoo, ambasadorul agreat al Republicii Africa de Sud Tigran H. Galstyan, ambasadorul agreat al Republicii Armenia Angela Marianna Vigliotta […]
PSD susţine că există argumente pentru demiterea ministrului mediului ca urmare a crizei de la Paltinu, întrucât ea a fost atenţionată că există riscul apariţiei unei situaţii de urgenţă. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, spune că Diana Buzoianu nu a gestionat corespunzător informaţiile, iar din opoziţie AUR cere demisia ministrului mediului pentru că a ignorat avertismentele […]
În pofida atacului ucrainean, aprovizionarea cu petrol a Ungariei se desfăşoară în siguranţă (Viktor Orbán) # Rador
Premierul Viktor Orbán a subliniat pe pagina sa de socializare că oleoductul Prietenia funcționează fără probleme în direcția Ungariei, în pofida atacurilor ucrainene. Premierul a precizat că aprovizionarea cu petrol se desfăşoară în siguranţă. Premierul a reacţionat miercuri după-amiază, pe pagina sa oficială de Facebook, la informaţia privind lansarea unui nou atac asupra conductei de […]
Doi poliţişti de la Penitenciarul Jilava au fost reţinuţi de DIICOT sub acuzaţia că vindeau droguri deţinuţilor # Rador
Doi poliţişti care lucrează la Penitenciarul Jilava au fost reţinuţi de DIICOT sub acuzaţia că vindeau droguri deţinuţilor şi le furnizau telefoane mobile. Potrivit procurorilor, cei doi agenţi de poliţie fac parte dintr-o reţea de traficanţi de droguri formată din şase persoane. Cei doi poliţişti vor fi duşi, astăzi, la Tribunalul Bucureşti, alături de doi […]
Mediul de afaceri reclamă o presiune suplimentară în această perioadă asupra agenților economici din partea ANAF # Rador
Majorarea impozitului pe dividende, eliminarea unor facilităţi fiscale şi modificarea regimului microîntreprinderilor exercită o presiune suplimentară asupra bugetelor antreprenorilor – susţin reprezentanţii mediului de afaceri. Ei caută soluţii pentru a se adapta noilor termene de plată, iar reprezentanţii patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România atrag atenţia asupra intensificării controalelor ANAF. Corespondentul RRA, Gabriel Sava, […]
Bolivia a anunțat eliminarea vizelor pentru vizitatorii din Statele Unite, Israel, Coreea de Sud, Africa de Sud, Letonia, Estonia și România, o măsură care vizează promovarea turismului și generarea de noi surse de venit pentru economia națională. „Acesta este un prim pas care va fi urmat de alții pentru a ne asigura că informațiile privind […]
UE propune utilizarea activelor rusești înghețate și împrumuturi pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei # Rador
Miercuri, Comisia Europeană a prezentat două propuneri: împrumuturi și utilizarea activelor îngheţate ale Băncii Centrale ruse pentru a ajuta la acoperirea nevoilor de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027. Executivul UE a transmis că setul său de cinci propuneri legislative include un „împrumut pentru reparații” bazat pe active rusești aflate în mare parte în Belgia […]
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut demisia guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov, în urma protestelor de masă de săptămâna aceasta împotriva proiectului de buget pentru 2026. Guvernul a retras proiectul marți, în urma demonstrațiilor la nivel național împotriva creșterilor de impozite planificate pentru finanțarea unor cheltuieli mai mari. Este primul buget elaborat în […]
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că este incorect formulată declarația potrivit căreia Vladimir Putin ar fi respins planul de pace al SUA, în cadrul unei întâlniri cu trimişii prezidențiali americani Steve Witkoff și Jared Kushner. ‘Cert este faptul că un astfel de schimb direct de opinii a avut […]
Este imposibil ca Ungaria să accepte și să pună în aplicare o decizie a Uniunii Europene privind eliminarea treptată a importurilor de energie din Rusia, deoarece aşa ceva pune în pericol securitatea energetică a țării, a declarat miercuri ministrul ungar de externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Dl Szijjarto a mai spus că Ungaria și Slovacia […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat desfășurarea unor negocieri importante la Bruxelles între delegația ucraineană și consilierii pentru securitate națională ai liderilor UE, cu scopul de a întări securitatea ţării. Într-un mesaj postat pe Telegram, Zelenski a menţionat că secretarul Consiliului de Securitate şi Apărare Naţională şi şeful delegaţiei ucrainene la negocieri, Rustem Umierov, l-a […]
Ministrul turc de externe a discutat cu secretarul general al NATO despre securitatea în zona Mării Negre # Rador
Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranța în zona Mării Negre, a declarat o sursă din Ministerul de Externe turc, după ce Ankara și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu atacurile asupra unor petroliere legate de Rusia, unele dintre aceste atacuri fiind asumate de […]
Parlamentul bulgar a respins propunerea preşedintelui de organizare a unui referendum naţional privind introducerea monedei euro # Rador
Parlamentul de la Sofia a respins propunerea preşedintelui Rumen Radev privind organizarea unui referendum naţional cu întrebarea: „Sunteţi de acord ca Bulgaria să introducă moneda europeană euro în 2026?” Propunerea a fost respinsă cu 81 de voturi pentru, 135 – împotrivă şi trei abţineri. După vot, preşedintele legislativului a anunţat că decizia Adunării Naţionale va […]
Ursula von der Leyen: „Europa intră într-o nouă eră a independenței energetice față de Rusia” # Rador
Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu pentru eliminarea treptată a importurilor de gaz rusesc până în 2027. Rusia și-a finanțat campania din Ucraina prin exporturile de combustibili fosili, iar țările europene au rămas o piață importantă, în ciuda reducerii semnificative a dependenței de energia rusească. Președinta Comisiei Europene, Ursula von […]
Geneva 1920: apare Curtea Permanentă de Justiție Internațională primul pas spre o justiție mondială # Rador
Introducere La finalul Primului Război Mondial, omenirea căuta mecanisme solide pentru prevenirea unor noi conflicte devastatoare. Liga Națiunilor, înființată în 1919 prin Tratatul de la Versailles, își propunea nu doar menținerea păcii, ci și crearea unor instituții juridice internaționale capabile să soluționeze litigii dintre state prin mijloace pașnice. Ideea unei instanțe internaționale nu era nouă, […]
Celebra violoncelistă Anne Gastinel (Franța), deținătoare a premiului „Victoire de la Musique” și artistă aplaudată pe toate marile scene europene, este invitata specială a Orchestrei de Cameră Radio în concertul prezentat miercuri, 10 decembrie 2025 (de la 19.00). Anne Gastinel cântă pe un instrument de colecție: un violoncel Testore din 1690. Vă veți bucura la […]
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație joi, 4 decembrie a.c., emisiunea de mărci poștale „BUCURIILE IERNII”. Componentele emisiunii, două mărci poștale și un plic „prima zi” ilustrează în imaginile lor atmosfera caracteristică lunii decembrie, o lună în care anotimpul zăpezilor, vacanțele școlarilor și așteptarea darurilor se reunesc într-o trăire în care optimismul și bucuriile […]
Campanie pentru susținerea nevoilor urgente ale vârstnicilor din România 3,8 milioane de vârstnici numără populația rezidentă de peste 65 ani a României în 2025 1 din 3 seniori locuiesc singuri, expuși riscului de sărăcie și izolare 6.000 de persoane vârstnice vor fi sprijinite prin proiectele sociale ale Fundației 3 decembrie 2025 Sub […]
Mediul internațional al începutului anilor ’70 În anii ’70, România urmărea o politică externă independentă față de Moscova, care îi adusese lui Nicolae Ceaușescu o imagine favorabilă în Occident. Refuzul participării la invadarea Cehoslovaciei (1968), criticile publice la adresa URSS și o diplomatie activă în lumea a treia transformaseră România într-un interlocutor interesant pentru Statele […]
Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a susţinut că declaraţiile anti-ruse ale NATO împotriva Rusiei reprezintă o tentativă de a încerca perturbarea negocierilor de pace. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe a subliniat, de asemenea, că Europa de Vest își distruge propriile afaceri de dragul militarismului. Declarațiile anti-ruse […]
Partidul „Renaştere” introduce referendumul privind menţinerea leva pe ordinea de zi a Parlamentului Bulgariei # Rador
În prima săptămână a fiecărei luni, grupurile parlamentare au dreptul să introducă pe ordinea de zi a Adunării Naţionale a Bulgariei un punct obligatoriu de dezbatere. În baza Regulamentului privind organizarea activităţii Adunării Naţionale, grupul parlamentar al partidului „Renaştere” a propus includerea referendumului privind menţinerea monedei naţionale leva ca prim punct obligatoriu pe ordinea de […]
Ministrul britanic de externe îi solicită președintelui Putin să participe la discuțiile de pace NATO # Rador
Sosind la o reuniune a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) la Bruxelles, ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, i-a cerut liderului rus să participe la negocierile de pace. „Până acum, tot ce am văzut din partea președintelui Putin a fost o încercare de a escalada războiul. De aceea, președintele Putin ar trebui să pună […]
Miniștrii de externe din statele aliate se reunesc miercuri la sediul NATO din Bruxelles. În deschiderea reuniunii, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că alianţa se „confruntă cu pericole reale şi de durată”, în condiţiile în care Rusia a „încălcat de mai multe ori” spaţiul aerian al NATO şi „a trimis nave-spion în […]
Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, a fost acuzată oficial de fraudă în achiziții, corupție şi conflict de interese (EPPO) # Rador
Fosta şefă a diplomaţiei Uniunii Europene, Federica Mogherini, împreună cu alte două persoane, au fost acuzate oficial de fraudă în achiziții și corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional, a anunțat miercuri Parchetul European (EPPO). Cele trei persoane au fost reținute marți, în cadrul unei anchete legate de fraude în interiorul UE și au […]
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută și apoi eliberată în Belgia într-un dosar de corupție # Rador
Federica Mogherini, reținută marți după-amiază în Belgia în cadrul anchetei privind licitația pentru un proiect de creare a unui curs postuniversitar finanțat de UE pentru tineri diplomați la Colegiul European din Bruges, unde fostul Înalt Reprezentant al UE pentru Politică Externă era rector, a fost eliberată. Agenția de știri AGI relatează că Mogherini a fost […]
Jurnalistul american Alex Raufoglu a anunţat, miercuri, anularea întâlnirii pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urma să o aibă, la Bruxelles, cu delegația americană formată din trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner. „Conform surselor, întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată. Zelenski se întoarce acasă” – a scris Raufoglu pe X. […]
Autoritățile din Malaezia au anunțat că operațiunea de căutare a zborului Malaysia Airlines MH370 va fi reluată pe 30 decembrie. Aeronava a dispărut acum 11 ani, în timp ce se afla pe ruta către Beijing, având la bord aproape 240 de persoane. Pierderea avionului a declanșat cea mai amplă operațiune de căutare din istorie, dar […]
Administrația Trump suspendă aplicațiile de imigrație din 19 țări aflate sub interdicție de călătorie # Rador
Administrația Trump a suspendat toate cererile de imigrație depuse de persoane din 19 țări care se află deja sub interdicție de călătorie. Printre țările afectate se numără Afganistan și Somalia. Un imigrant afgan ar fi împușcat săptămâna trecută doi membri ai Gărzii Naționale în Washington, iar Trezoreria SUA investighează acuzații conform cărora fonduri publice din […]
La un an după tentativa de lovitură de stat din Coreea de Sud, președintele în funcție, Lee Jae Myung, a avertizat că mai sunt multe de făcut pentru a se asigura că un astfel de eveniment nu se va repeta. Într-un discurs național susținut la aniversarea de un an, acesta a declarat că investigația privind […]
Coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” va depune o moţiune de cenzură împotriva cabinetului Jeliazkov # Rador
Coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB) va depune, vineri, o moţiune de cenzură împotriva cabinetului condus de premierul bulgar, Rosen Jeliazkov. Anunţul a fost făcut într-un video pe Facebook de liderul „Continuăm Schimbarea”, Asen Vasilev. Acesta a adăugat că săptămâna viitoare, când vor avea loc dezbaterile în plen pe această temă, se va desfăşura un protest […]
Ministrul sănătăţii cere DSP Prahova să nu ridice restricţiile impuse în furnizarea apei de la Barajul Paltinu până când nu este conformă # Rador
Ministrul sănătăţii cere Direcţiei de Sănătate Publică Prahova să nu ridice restricţiile impuse în furnizarea apei care vine din Barajul Paltinu până când aceasta nu este conformă. Alexandru Rogobete atrage atenţia că dacă nu se ţine cont de acest lucru, există riscul unui incident epidemiologic fără precedent. Peste 100.000 de oameni din oraşe şi comune […]
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Preşedintele Nicuşor Dan participă la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditaţi în România – ora 12:25, la Hotel Intercontinental Athenee Palace – Senat * ora 10:00 – Lucrări în plenul Senatului (la sediul Senatului și online) Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi vot […]
La Complexul Expoziţional Romexpo din Bucureşti începe a 32-a ediţie a Târgului de Carte „Gaudeamus Radio România” # Rador
Cea de-a 32-a ediţie a Târgului de Carte „Gaudeamus Radio România” se deschide astăzi, la Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo din Capitală. Un adevărat regal literar şi numeroase surprize îi aşteaptă, până la sfârşitul săptămânii, pe cei care vor trece pragul târgului. Reporter: Vin la eveniment peste 180 de participanți, toate editurile prestigioase din […]
Oul de Iarnă al Romanovilor, familia imperială rusă, considerat una dintre cele mai fine piese create de bijutierul Fabergé, a fost vândut marți la Londra pentru aproape 22,9 milioane de lire sterline (26 de milioane de euro), a anunțat Christie’s. Astfel se stabilește „un nou record mondial pentru o operă Fabergé”, a declarat Margo Oganesian, […]
Misterul înconjoară sănătatea lui Michael Schumacher de la gravul accident de schi din 2013. Fostul pilot nu a fost văzut în public, iar familia sa îi ține secret tratamentul. Conform informațiilor din „Bild”, doar o mână de persoane sunt autorizate să o vadă pe vedeta Formulei 1 (F1). Nouă, mai exact. Michael Schumacher locuiește acum […]
