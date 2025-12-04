Prelegere și lansare de carte FERICIREA ALTFEL - susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ. 4 decembrie 2025, ora 18:00, la Sala I. C. Brătianu din București
Asociația Neamul Strămoșesc în parteneriat cu Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” și cu Editura Cartea Actuală 3C, organizează în data de 4 decembrie 2025, ora 18:00, la Sala I.C.Brătianu din București o prelegere de neuitat: FERICIREA ALTFEL - susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ.
Prelegere și lansare de carte FERICIREA ALTFEL - susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ. 4 decembrie 2025, ora 18:00, la Sala I. C. Brătianu din București
