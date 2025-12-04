ULTIMA ORĂ Val de concedieri în România. Aumovio, compania desprinsă din Continental, decide tăieri de personal
HotNews.ro, 4 decembrie 2025 07:20
Aumovio, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania – devenită independentă în acest an și listată pe bursă în septembrie – declanșează concedieri…
Acum 5 minute
07:50
Trump, prima reacție dupa discuția de 5 ore a emisarilor săi cu Putin: „Este nevoie de doi pentru a dansa tango” / Ce se întâmplă azi în Florida # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a dat asigurări miercuri că omologul său rus Vladimir Putin dorește „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul de la…
Acum 15 minute
07:40
Pensiile Europei se prăbușesc sub propria greutate. Singura țară care a schimbat regulile jocului # HotNews.ro
Prinse între problema demografică și necesitatea de a limita cheltuielile fiscale, la care se adaugă și o creștere economică modestă, guvernele UE văd nevoia urgentă de a reforma sistemele de pensii. Problema este însă că…
Acum o oră
07:20
ULTIMA ORĂ Val de concedieri în România. Aumovio, compania desprinsă din Continental, decide tăieri de personal
Aumovio, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania – devenită independentă în acest an și listată pe bursă în septembrie – declanșează concedieri…
07:10
VIDEO Minunea așteptată de Sărbători are 200 de kilometri neîntrerupți de autostradă în cea mai vitregită provincie istorică a României # HotNews.ro
S-a lansat o cursă contra-cronometru pentru deschiderea altor două tronsoane din Autostrada „Moldovei” până la final de an. Cum arată acum și unde e punctul critic, dar și ce spun observatorii independenți. Constructorul UMB lucrează…
07:10
INTERVIU. Orașul pentru care se bat 15 candidați. „Nu e nici capitala românească a mârlăniei, nici sâmburele din care ni s-a născut ţara” # HotNews.ro
Bucureştiul a avut mai mult de câştigat decât de pierdut în ultimii ani, consideră Radu Paraschivescu. Într-un interviu pentru publicul HotNews, scriitorul spune că ar schimba un singur lucru la acest oraș, „în rest, nimic”:…
07:00
DEZBATERE VIDEO Într-un moment în care candidatura lui e privită drept „orgoliu”, Cătălin Drulă s-a luat de piept cu studenții # HotNews.ro
Drulă spune că, dacă va fi ales primar, nu va pierde timpul și va lupta pentru două uniri majore: „Vreau să fie integrat într-un singur sistem transportul Metrorex, compania care gestionează metroul, cu STB, care…
Acum 8 ore
00:50
EXPLICATIV „Problema teritorială” în care s-au blocat negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Negocierile de marți dintre președintele rus Vladimir Putin și reprezentanții delegației americane nu au dus la niciun progres public în ceea ce privește un potențial acord de pace în Ucraina, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, sugerând…
00:20
SuperLiga: Căpitanul lui FCSB, mesaj pentru suporteri înaintea derby-ului cu Dinamo, după înfrângerea de la Arad # HotNews.ro
FCSB a fost învinsă de UTA Arad cu 3-0 în Cupa României, iar sâmbătă va primi vizita lui Dinamo, pe Arena Națională, în etapa a 19-a din SuperLiga. Alexandru Pantea, căpitanul lui FCSB în eșecul…
00:00
Ministrul Educației spune că directorii „de multe ori se tem să ducă tehnologia în școală”: „Nu e voie să o evităm, fiindcă pierdem avantaje competitive” # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri că „vom pierde avantaje competitive” dacă profesorii nu încep să utilizeze inteligența artificială în școală și „nu îi învățăm pe copii cum să o folosească”. „Mă tem ca…
Acum 12 ore
23:40
Atacuri „foarte înfricoșătoare”. Turcia reacționează, după ce Ucraina a început să lovească în Marea Neagră tancurile petroliere rusești # HotNews.ro
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a afirmat miercuri că atacurile „foarte înfricoșătoare” din ultimele zile din Marea Neagră asupra tancurilor petroliere care au legături cu Rusia amenință siguranța tuturor țărilor din regiune și că…
23:20
Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blat” cu Anca Alexandrescu. „Își dorește să câștige cu orice preț” # HotNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, susține că între liberalul Ciprian Ciucu și contracandidata lor susținută de AUR, Anca Alexandrescu, există „un blat clar”, iar „unul pe altul nu se atacă niciodată”. Întrebat despre…
23:10
Jared Isaacman, propus din nou de Trump la șefia NASA, promite că SUA vor ajunge pe Lună înaintea Chinei # HotNews.ro
Miliardarul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, desemnat de președintele Donald Trump să preia conducerea NASA, a reafirmat miercuri într-o audiere în Senatul american că dorește ca astronauții din Statele Unite să revină…
22:50
Rusia blochează accesul la o populară platformă de jocuri pentru copii, acuzând-o de „propagandă LGBT” și „hărțuire” a copiilor # HotNews.ro
Autoritățile ruse au blocat accesul la platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, acuzând-o că distribuie conținut extremist și „propagandă LGBT”, a relatat miercuri presa de stat, potrivit Reuters și AFP. Platforma, care le permite…
22:40
VIDEO Germania a desfășurat arma de 3,6 miliarde de euro, menită să contracareze rachetele balistice rusești precum Oreșnik: O „capacitate strategică, unică” # HotNews.ro
Germania a devenit miercuri prima țară europeană care a implementat sistemul de apărare aeriană Arrow, construit pentru a intercepta rachetele balistice cu rază medie de acțiune, precum Oreșnik din Rusia, în încercarea de a contracara…
22:10
George Simion susține că „singura șansă reală” de cădere a guvernului este să câștige Anca Alexandrescu la București / „Un spectacol înfiorător, groaznic, la multe trusturi de presă” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, a declarat miercuri la Realitatea Plus că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi depusă vineri și va intra la vot săptămâna viitoare. „Eu cred că acest guvern o…
22:00
Drulă respinge varianta de a-l înlocui pe Moșteanu la Ministerul Apărării, dacă pierde alegerile la Primăria Capitalei: „E cu totul exclus” # HotNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a fost întrebat miercuri seară, la Digi24, ce va face dacă va pierde alegerile, în contextul în care USR trebuie să numească un ministru al Apărării după demisia…
21:50
Rodica Stănoiu a murit. Fostul ministru al Justiției din Guvernul Năstase avea 86 de ani # HotNews.ro
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit miercuri, 3 decembrie, a anunțat site-ul Juridice.ro. Informația a fost confirmată pentru HotNews de doi foști lideri ai Partidului Social-Democrat. Ea avea 86 de ani. Rodica Stănoiu…
21:30
INTERVIU. Orașul pentru care se bat 15 candidați. „Bucureștiul este balcanismul occidentalizat și occidentul balcanizat, kitsch-ul și eleganța, spaimele și bucuriile” # HotNews.ro
Sunt povești ale Bucureștiului care ar merita cunoscute de mai multă lume, mai ales astăzi, când vorbim despre alegerea noului primar al orașului, spune scriitoarea Ioana Pârvulescu, într-un interviu pentru publicul HotNews. Cum descrie ea…
21:20
Cătălin Drulă, întrebat despre contrele cu Ciprian Ciucu din campanie: „Adversarul meu principal este «pesedismul». Unul dintre capete este la PNL București” # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, l-a criticat miercuri la Digi24 pe Ciprian Ciucu, contrancandidatul său de la PNL, și a spus că „să aplici practicile «pesediste» este o linie roșie”. Întrebat dacă adversarul…
21:10
Ministrul Sănătății, după vizita în spitalele afectate de criza apei: „Nu am transferat niciun pacient către București” / „Funcționăm sub alertă de sănătate publică în continuare” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a deplasat miercuri la cele cinci spitale prahovene afectate de lipsa alimentării cu apă și a declarat seara că „în momentul de față situația este, din punctul de vedere al sănătății…
21:00
Guvernul anunță ce măsuri de sprijin a luat pentru românii din Prahova și Dâmbovița afectați de criza apei / Peste 540.000 de litri de apă distribuiți în regim de urgență # HotNews.ro
Guvernul a prezentat miercuri seară un set de măsuri adoptate de instituțiile centrale și locale în contextul întreruperii alimentării cu apă pentru peste 100.000 de persoane din Prahova și Dâmbovița, aflate fără apă potabilă de…
20:40
Băluță spune că părinții lui aveau bani să cumpere cele 8 apartamente cu 480.000 de euro. Câți bani aveau, în realitate # HotNews.ro
Daniel Băluță a început să distribuie articole publicitare în care neagă informațiile din investigația legată de averea imobiliară a familiei sale, publicată de Snoop și Public Record. Ziariștii au luat fiecare afirmație a primarului și…
20:30
VIDEO Incendiu în mall-ul Promenada din Capitală. Aproximativ 1.100 de persoane evacuate # HotNews.ro
Pompierii au intervenit miercuri seară pentru stingerea unui incendiu care s-a produs în centrul comercial Promenada, aflat în Sectorul 2, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUB-IF). Incendiul a avut loc într-o cameră…
20:20
De ce nu crede Mircea Badea în sondajul care o arată pe Anca Alexandrescu în mare urcare # HotNews.ro
Sondajul AtlasIntel pentru HotNews a fost primul care a relevat că Anca Alexandrescu are șanse reale de a câștiga Primăria Capitalei, la alegerile de duminică 7 decembrie. În sondajul AtlasIntel, Daniel Băluță are 23,3% și…
20:10
Bugetul Ucrainei pe 2026, aprobat de Parlamentul de la Kiev. Unde va merge cea mai mare parte a banilor: „Prioritățile sunt clare” # HotNews.ro
Parlamentul Ucrainei a aprobat miercuri bugetul pentru anul 2026, planificând să aloce aproape o treime din produsul intern brut al țării pentru apărare, în contextul războiului cu Rusia, informează Reuters. Ucraina a fost zguduită de…
20:00
„Vizionar, suprarealist, bizar, dar totuși ancorat în amintirile Bucureștiului”. Financial Times, elogii pentru un roman scris de Mircea Cărtărescu # HotNews.ro
„O călătorie de vis prin România comunistă”, titrează reputatul ziar britanic Financial Times într-o recenzie a volumului „Orbitor. Aripa stângă”, scris de Mircea Cărtărescu în 1996. Recenzia a fost făcută pe traducerea în limba engleză…
19:50
Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute # HotNews.ro
Doi bărbați au fost puși sub acuzare în Croația, suspectați că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe țări europene, a anunțat miercuri procuratura, relatează AFP, conform Agerpres. Potrivit unor…
19:30
VIDEO Dronă găsită pe câmp și plimbată de un localnic cu remorca, într-un sat din Republica Moldova # HotNews.ro
Un bărbat din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a găsit o dronă pe un câmp din zonă și a urcat-o în remorca unui motocultor pentru a o aduce în localitate, potrivit primarului din localitate, Oleg Cernei,…
19:20
Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, susține că obiectivul grupării piteștene este clasarea pe un loc care să permită participarea în sezonul următor al competițiilor europene. Nou-promovata FC Argeș a impresionat în acest sezon și…
19:10
USR pregătește un proiect de combatere a propagandei comuniste. „Trebuie să facem ceva până să ne vedem copiii purtând tricouri cu Ceaușescu” # HotNews.ro
Un grup de parlamentari USR va iniția o propunere legislativă care va cuprinde instrumente de combatere a discursului și propagandei comuniste, potrivit anunțului făcut miercuri de senatorul Cristian Ghinea, citat de Agerpres. Ghinea a vorbit…
19:10
Cel mai nou sondaj pentru alegerile din București. CURS: Luptă umăr la umăr între locurile doi și trei / Ce loc ocupă Anca Alexandrescu # HotNews.ro
Cel mai nou sondaj de opinie privind cursa pentru Primăria Capitalei, realizat de CURS și publicat miercuri, 3 decembrie, cu doar câteva zile înainte de scrutinul de duminică, arată o cursă foarte strânsă între principalii…
19:10
Schimbări majore RCA, promulgate de Nicușor Dan: Răniții grav și rudele celor decedați în accidente cu polițe de la City și Euroins trebuie despăgubiți rapid. Dispare și plafonul de 500.000 de lei # HotNews.ro
Persoanele grav rănite sau rudele celor decedați în accidente auto produse de șoferi care au avut mașinile asigurate la City Insurance ori Euroins, societăți intrate ulterior în faliment, vor trebui să fie despăgubiți cu prioritate…
19:00
SuperLiga: Cluburile Rapid, Universitatea Cluj și Petrolul, amendate din cauza suporterilor # HotNews.ro
Cluburile Rapid București Universitatea Cluj şi Petrolul Ploiești au fost sancționate de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, ca urmare a incidentelor de la partidele din ultima perioadă. Cluburile au fost sancţionate din cauza suporterilor,…
19:00
Ministra Mediului ia în calcul desființarea operatorului de apă ESZ Prahova: „Ani de zile au cerut bani pentru fantasmagorii” # HotNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri, pentru Cotidianul.ro, că ia în calcul desființarea operatorului de apă ESZ din județul Prahova, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. Ministra de resort a acuzat…
Acum 24 ore
18:40
Povestea miliardarului care a trăit 70 de ani în aceeași casă, fără aer condiționat, într-un oraș „cald” al lumii # HotNews.ro
Omul de afaceri american Charlie Munger, care a murit în noiembrie 2023, cu circa o lună înainte de a împlini vârsta de 100 de ani, s-a diferențiat de cei mai mulți dintre miliardari, locuind aproape…
18:20
Londra afirmă că președintele rus nu este „serios în privința păcii” după discuțiile eșuate, de la Moscova, cu consilierii trimiși de Trump. Guvernul britanic a respins miercuri afirmația lui Vladimir Putin potrivit căreia Europa dorește…
18:00
Necrolog Audi România
18:00
NATO se confruntă cu „pericole reale și de durată”, avertizează Mark Rutte. Replica oficialului după amenințarea lansată de Vladimir Putin la adresa Europei # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, miercuri, după întâlnirea cu miniștrii apărării din statele membre ale alianței, că sprijinul pentru Ucraina „face o diferență reală pe teren”. Potrivit oficialului, două treimi dintre națiunile…
18:00
„Termenul aproximativ” oferit de Nicușor Dan pentru când va fi făcut public raportul despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut # HotNews.ro
Raportul privind anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat public, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor, a afirmat miercuri președintele Nicușor Dan. Șeful statului a adăugat că…
17:50
Cât de sigură este listarea CEC Bank pe bursă și ce spune Ministerul Finanțelor, unicul acționar al băncii # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor interpretează anunțul premierului Ilie Bolojan privind listarea CEC Bank pe bursă că fiind „o intenție generală”, „nu o decizie definitivă”, potrivit unui răspuns al instituției transmis la solicitarea HotNews. „Un element important este…
17:40
Un sondaj arată că marea majoritate a elvețienilor se opun acordului comercial negociat cu SUA: „Claritatea respingerii este remarcabilă” # HotNews.ro
O majoritate clară a rezidenților din Elveția sunt critici față de acordul comercial preliminar încheiat de țara lor cu Statele Unite, potrivit unui sondaj publicat miercuri care menționează elemente precum intrarea pe piață a puilor…
17:30
Prefectul din Prahova acuză Apele Române pentru criza de apă: „Nu au știut să comunice și au pornit lucrarea fără un plan de rezervă” # HotNews.ro
Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat, miercuri, într-o intervenție la Digi24, că vina pentru problema de furnizare a apei care afectează 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova o poartă Administrația Națională Apele…
17:20
Oana Țoiu, discuție cu omologii din Turcia și Bulgaria, despre recentele atacuri ucrainene din Marea Neagră # HotNews.ro
România, Turcia și Bulgaria au discutat miercuri despre recentele atacuri ucrainene cu drone din Marea Neagră, care au vizat tancuri petroliere ce se îndreptau spre Rusia, a declarat o sursă din Ministerul de externe de…
17:20
Gabriel Liiceanu mărturisește că s-a simțit inutil, dar acum este „fericit” pentru că a înțeles, după o viață întreagă, că face „ceva fără pereche pe lume”. Într-un text publicat acum de HotNews, scriitorul și filozoful…
17:20
Deși Programul Rabla încă nu a produs prea multe efecte în piața auto din România, situația s-a schimbat radical în ultima lună, pe fondul achizițiilor făcute de românii care s-au săturat să mai aștepte subvențiile…
17:10
ChatGPT a rămas în urma Gemini, produs de Google, motiv pentru care Sam Altman a trimis un mail intern prin care a cerut angajaților să crească calitatea ChatGPT pentru a putea ține pasul cu rivalii,…
17:10
Partidul lui Viktor Orbán, în dificultate înaintea alegerilor din Ungaria. Un amplu sondaj arată cine a părăsit Fidesz și cine votează pentru opoziția lui Péter Magyar # HotNews.ro
În rândul celor care spun că sunt hotărâți să voteze la scrutinul din aprilie 2026, partidul de opoziție Tisza are un avans de șase puncte procentuale în fața Fidesz, gruparea premierului Orbán, care a condus…
16:50
SUA reacționează după ce a fost împiedicat partidul sârbilor să se înscrie la alegerile din Kosovo. „Astfel de acțiuni subminează stabilitatea” # HotNews.ro
Ambasada americană la Priștina a acuzat partidul politic de la putere că subminează stabilitatea Kosovo, miercuri, din cauza unei tentative de a bloca participarea principalei formațiuni politice sârbe la viitoarele alegeri, transmite AFP. Membri ai…
16:50
VIDEO Confruntare violentă în Parlamentul de la Sofia, pe fundalul protestelor anti-corupție # HotNews.ro
Un schimb violent de replici a izbucnit miercuri în Parlamentul de la Sofia, în urma ceor mai mari proteste anti-corupție din Bulgaria din ultimii ani, scrie Novinite. Incidentul a avut loc pe un hol al…
16:50
Un bărbat arestat după ce a înghițit un ou Fabergé într-un magazin de bijuterii e „monitorizat constant” de poliție, care așteaptă ca dovada să apară # HotNews.ro
Un bărbat a fost inculpat pentru furt după ce ar fi înghițit un pandantiv în valoare de 19.300 de dolari într-un magazin de bijuterii din Noua Zeelandă, relatează revista People. Autoritățile au fost chemate la…
