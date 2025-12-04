Primarul Clujului Emil Boc anunță că Guvernul va aloca în decembrie „o sumă minimă” pentru exproprierile prevăzute la Centura Metropolitană
G4Media, 4 decembrie 2025 18:20
Chestionat asupra stadiului tronsonului II al Centurii Metropolitane, primarul Emil Boc a anunțat la ședința Consiliului Local din 4 decembrie că urmează ca Primăria să primească o sumă de la Guvern pentru exproprieri, după ce s-a solicitat acest lucru, informează ActualdeCluj.ro. Încă din vară oficialul clujean a anunțat că se va lucra etapizat având în
• • •
Acum 30 minute
18:20
Alegătorii își pot exercita dreptul de vot, duminică, doar la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință # G4Media
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a precizat, joi, într-un comunicat de presă, că, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, alegătorii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin
18:20
Primarul Clujului Emil Boc anunță că Guvernul va aloca în decembrie „o sumă minimă” pentru exproprierile prevăzute la Centura Metropolitană # G4Media
Chestionat asupra stadiului tronsonului II al Centurii Metropolitane, primarul Emil Boc a anunțat la ședința Consiliului Local din 4 decembrie că urmează ca Primăria să primească o sumă de la Guvern pentru exproprieri, după ce s-a solicitat acest lucru, informează ActualdeCluj.ro. Încă din vară oficialul clujean a anunțat că se va lucra etapizat având în
18:10
Săpături arheologice realizate în Turcia dezvăluie o perspectivă nouă asupra societăţii umane din Neolitic # G4Media
Pe un deal din sud-estul Turciei bătut de vânturi, noi descoperiri arheologice le-au oferit cercetătorilor posibilitatea unei incursiuni în timp cu peste 11.000 de ani în urmă, în perioada apariţiei primelor comunităţi umane, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cele mai recente descoperiri, printre care se află şi un chip din piatră cu
18:10
Prăjitură cu dovleac, kefir și glazură din Smântână Dolofană / O rețetă ușoară, cu ingrediente delicate, alese cu grijă # G4Media
Prăjitura cu dovleac, kefir și glazură din Smântână Dolofană este un desert care îmbină aromele sezonului rece cu textura catifelată a produselor lactate de calitate. Dovleacul, vedeta sezonului, aduce o dulceață discretă și o consistență umedă, naturală, care transformă orice prăjitură într-un desert reconfortant. Este bogat în betacaroten, fibre, antioxidanți și oferă un gust aparte
Acum o oră
18:00
Primăria Oradea a început inventarul tuturor parcărilor de domiciliu pe care le va integra într-un sistem digital transparent # G4Media
Primăria Oradea a sistat atribuirea către orădeni a locurilor de parcare de domiciliu libere. Toate parcările de la blocuri sunt în inventar, scrie ebihoreanul.ro. Angajații municipalității introduc într-o bază de date cele 27.652 locuri din teren, cu asociația de proprietari de care aparține fiecare, mașinile care le ocupă, deținătorii, datele de contact. „În martie 2026
17:50
VIDEO “Fiica secretă” a lui Putin, întrebată dacă susține invazia Rusiei în Ucraina: „Îmi pare foarte rău că se întâmplă acest lucru” # G4Media
O femeie despre care se crede că este fiica secretă a lui Vladimir Putin și-a cerut scuze pentru acțiunile liderului rus după ce a fost abordată pe străzile Parisului de un ziarist ucrainean, scrie The Telegraph. Luiza Rozova a spus că îi pare „foarte rău" pentru război, dar a insistat că nu are puterea să-l
17:50
Ministrul Sănătăţii anunţă că sunt 350 de pacienţi internaţi în total în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă / De două ori pe zi autorităţile sanitate iau probe de apă şi de pe suprafeţe # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, că în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă sunt internaţi în total 350 de pacienţi. Aceştia nu necesită intervenţii chirurgicale. De două ori pe zi autorităţile sanitate iau proble de apă şi de pe suprafeţe, iar ISU alimentează unităţile cu apă din cisterne, transmite
17:40
Ziarul american New York Times (NYT) a anunţat joi că a acţionat în judecată Pentagonul, după ce această instituţie a impus presei norme respinse de instituţiile din mass-media mainstream, care şi-au pierdut astfel acreditările la sediul Departamentului de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării, informează agenția de șțiri AFP, citată de Agerpres. Anunţate
17:40
Ucraina acuză Rusia că trimite copii ucraineni în „lagăre de reeducare” din Coreea de Nord # G4Media
Ucraina a acuzat joi Rusia că trimite în lagăre de „reeducare" din Coreea de Nord copii ucraineni „răpiţi" de Moscova în teritoriile ocupate de armata rusă, relatează AFP, conform News.ro. Avocatul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, a anunţat într-un comunicat că au apărut noi „informaţii" care indică existenţa unor lagăre în Coreea de Nord
17:40
Finlanda trebuie să repare nedreptăţile istorice comise împotriva poporului sami, a cerut joi comisia pentru adevăr şi reconciliere, în raportul remis premierului finlandez şi reprezentanţilor acestui popor autohton, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Comisia, mandatată în 2021, a cules numeroase mărturii de la circa 400 de indigeni sami şi de la o
17:40
Temperaturile în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord cresc de două ori mai rapid decât media globală, avertizează Organizaţia Meteorologică Mondială # G4Media
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord au înregistrat cel mai fierbinte an din istorie în 2024, după ce temperaturile au crescut în aceste regiuni de două ori mai rapid decât media globală a ultimelor decenii, a precizat într-un raport agenţia meteorologică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), informează agenția de știri Reuters. Valurile de caniculă din
Acum 2 ore
17:30
Bărbat de 34 de ani, din Ilfov, reținut sub acuzația de trafic de droguri / Ar fi inițiat și dezvoltat o întreagă cultură de canabis # G4Media
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală (DIICOT) au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 34 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2025, inculpatul a inițiat și dezvoltat o cultură de
17:20
Rafinăria Petrobrazi nu s-a oprit şi nici nu se va opri din lipsa alimentării cu apă, dau asigurări autorităţile din Prahova / Ce se întâmplă cu furnizarea apei pentru populaţie # G4Media
Rafinăria Petrobrazi nu s-a oprit şi nici nu se va opri din lipsa alimentării cu apă, dau asigurări, joi, autorităţile din Prahova. În ceea ce priveşte furnizarea apei pentru populaţie, precizează că, deşi a plecat din barajul Paltinu, apa nu a fost încă reintrodusă în sistemele Hidro Prahova şi nu va fi introdusă până când
17:10
FBI a arestat un bărbat suspectat că a amplasat bombe în ajunul revoltei din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu # G4Media
Autorităţile americane au arestat un bărbat suspectat că a plasat bombe artizanale în Washington în noaptea dinaintea asaltului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, când susţinătorii preşedintelui Donald Trump au intrat în sediul Congresului SUA pentru a împiedica certificarea victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020, au declarat joi doi oficiali informaţi
17:10
Să surprinzi spiritul cultural al unui an este o misiune complexă. Totuși, în fiecare an, Pantone Color Institute încearcă să facă exact acest lucru, alegând o nuanță care reflectă tendințele momentului. Pentru 2026, institutul mizează pe o nuanță de alb aerat, „Cloud Dancer", desemnată Culoarea Anului, scrie CNN. Considerat un reper global în materie de
17:10
Primele cărți le-am citit în franceză. Aveam 20 de ani, m-au cucerit erudiția și neliniștea eseurilor filosofico-politice. Hannah Arendt a întruchipat principiul responsabilității intelectuale. Predau de mulți ani cursuri despre totalitarism, demonism, revoluții, nihilism. Hannah Arendt este mereu prezentă în prelegerile mele. Cine a citit "Diavolul în istorie" știe cât de îndatorat îi sunt marii
17:00
Germania mută avioane de luptă în Polonia după recentele incursiuni ale Rusiei în spaţiul aerian NATO # G4Media
Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO, relatează joi agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Forţele aeriene germane au declarat că relocarea reprezintă o reacţie la
17:00
Două gazde ale Paddock Club-ului de la Formula 1 ne-au condus, pe mine și pe câțiva alți invitați, pe traseul principal al Marelui Premiu de la Las Vegas, pentru un tur complet al celor 3,8 mile de circuit. Era în jur de ora 17.00, iar orașul începea să se cufunde în întuneric, lăsând în urmă
17:00
Ministrul Mediului, la barajul Paltinu: Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni / Sperăm să nu se schimbe vremea # G4Media
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la Barajul Paltinu, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni apa să ajungă la oameni, transmite Agerpres. „Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea şi
16:50
Serbia trebuie să consolideze utilizarea limbilor minoritare, inclusiv româna, în educaţie, servicii publice şi mass-media, arată un raport al experților europeni # G4Media
Comitetul de Experţi al Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare a Consiliului Europei a publicat joi un nou raport în care evaluează modul în care Serbia a implementat recomandările de acţiune imediată formulate în 2023. Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Europei, raportul evidenţiază câteva iniţiative pozitive, precum introducerea „Manualului Naţional", un nou
16:40
Guvernul britanic amână pentru 2028 alegerile locale parţiale, invocând întârzierea reorganizării autorităţilor locale # G4Media
Scrutinul pentru alegerea noilor primari în patru circumscripţii din Anglia, programate iniţial pentru anul viitor în urma unei reorganizări administrative, vor fi amânate până în luna mai 2028, a anunţat guvernul laburist britanic, provocând critici din partea partidelor de opoziţie, relatează joi agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Alegerile pentru desemnare noilor primari în
Acum 4 ore
16:30
Remuneraţia administratorilor Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti a fost stabilită la 46.560 de lei brut/lună / Propunerea Fondului Proprietatea de a fi redusă la 19.885 de lei brut/lună, respinsă de Ministerul Transporturilor # G4Media
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a respins propunerea Fondului Proprietatea privind stabilirea remuneraţiei lunare brute fixe pentru administratorii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) la 19.885 lei, fiind aprobată suma de 46.560 lei, „profund disproporţionată în comparaţie cu alte consilii de administraţie de aeroporturi din România", se arată într-un comunicat al FP, remis joi Agerpres. „Franklin Templeton
16:30
Constructor al metroului din Cluj, compania turcă Gülermak dezaprobă „progresul lucrării de numai 2,3%”, anunțat de Primărie / Primarul Boc: „Am fost criticați pentru că am dat acest procent” # G4Media
Constructorul metroului din Cluj, consorțiul condus de compania turcă Gülermak, ar fi criticat Primăria după ce instituția a anunțat luna trecută un stadiu fizic al lucrărilor de numai 2,3%. Subiectul a fost discutat joi în ședința Consiliului Local, unde primarul Emil Boc a explicat de ce antreprenorul consideră această raportare nerelevantă, relatează ActualdeCluj.ro Potrivit edilului
16:20
O comisie de la Vatican a votat împotriva acceptării femeilor ca diaconi în Biserica Catolică # G4Media
O comisie de la Vatican a votat împotriva acceptării femeilor catolice la diaconat, menţinând neschimbată practica Bisericii Catolice de a avea un cler exclusiv masculin, potrivit unui raport trimis papei Leon al XIV-lea şi publicat joi, informează agenția de știri Reuters. Comisia, cu şapte voturi la unu, a spus că cercetarea istorică şi ancheta teologică
16:20
Hidrologul Daniel Diaconu, despre bazinul hidrografic Prahova–Doftana și criza asociată barajului Paltinu: România se apropie de pragul de stres hidric de 1700 mc/loc/an stabilit de ONU / Cazurile Praid și Cernavodă / Resursele de apă devin critice și necesită strategie, altfel apar crize # G4Media
România dispune anual de aproximativ 40 de miliarde metri cubi de apă dulce, transportați printr-o rețea hidrografică de peste 78.900 km. Raportată la populație, această resursă înseamnă circa 1.840 mc de apă/locuitor/an, echivalentul a 5 mc/loc/zi. Valoarea se situează foarte aproape de pragul stabilit de ONU pentru stres hidric, definit la 1.700 mc/loc/an. Datele au
16:10
Ucraina a acuzat joi Rusia că trimite copii ucraineni, „răpiţi" de Moscova în teritoriile ocupate de armata rusă, în tabere de „reeducare" în Coreea de Nord, transmite Agerpres. Ombudsmanul ucrainean Dmitro Lubineţ menţionează într-un comunicat joi noi „informaţii" despre existenţa unor tabere în Coreea de Nord, unde copii ucraineni ar fi supuşi – potrivit lui
16:10
Zborurile lui Putin către India au devenit cele mai urmărite evenimente aeriene în timp real # G4Media
Zborurile ruseşti RSD369 şi RSD221, care au decolat joi de la Moscova cu destinaţia New Delhi şi îl transportă pe preşedintele rus Vladimir Putin şi delegaţia sa în capitala Indiei, sunt cele mai urmărite evenimente aeriene din lume pe platforma Flightradar24, care monitorizează în timp real traficul aerian la nivel mondial, transmite agenția de știri
16:00
Tensiunea se mărește odată cu apropierea ultimei etape din Formula 1, iar Lando Norris și Oscar Piastri mărturisesc că nu au o strategie comună pentru cursa de pe
16:00
Un raport al Avocatului Poporului semnalează lipsa de reglementări ce privesc pensiile românilor care au muncit în străinătate # G4Media
Un raport al Avocatului Poporului semnalează că, în prezent, la Casa Naţională de Pensii Publice, nu există un cadru legal care să reglementeze la nivelul tuturor caselor teritoriale de pensii modul de soluţionare a cererilor privind recunoaşterea dreptului la pensie al cetăţenilor români care au efectuat stagii de muncă în străinătate, în special în statele […] © G4Media.ro.
15:50
Nouă persoane, printre care şi o avocată, arestate la Cluj sub acuzația de trafic internaţional de droguri de mare risc # G4Media
Nouă persoane, printre care şi o femeie avocat, au fost arestate pentru trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc, în urma unor percheziţii efectuate de poliţişti şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, a informat, joi, Poliţia Română, transmite Agerpres. „În urma celor 33 de percheziţii efectuate ieri, 3 decembrie, de către poliţiştii […] © G4Media.ro.
15:40
Putin a autorizat otrăvirea cu Noviciok a fostului spion rus Skripal în 2018, potrivit unei anchete britanice # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu agent neurotoxic Noviciok asupra ex-colonelului agenţiei de spionaj militare ruse GRU Serghei Skripal în 2018 într-un act „uimitor de imprudent” care a dus la moartea unei femei britanice nevinovate, concluzionează o anchetă independentă efectuată în Marea Britanie, potrivit agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. […] © G4Media.ro.
15:40
Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după percheziţiile din ancheta în care este suspectată de fraudă # G4Media
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă, informează publicația Politico, citată de News.ro. „În […] © G4Media.ro.
15:20
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric şi căldură, inclusiv în Odesa, ca urmare a atacurilor ruseşti # G4Media
Zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică şi încălzire în sudul Ucrainei după atacurile ruse din timpul nopţii asupra oraşului Herson şi asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa, au anunţat joi autorităţile locale şi compania de energie, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. Pe măsură ce se […] © G4Media.ro.
15:10
Anastasia Potapova, campioana en-titre de la Transylvania Open, a anunțat că nu va mai reprezenta Rusia în circuitul WTA începând din sezonul 2026. Aflată în prezent pe locul 51 în ierarhia mondială, Anastasia este campioana ultimei ediții de la Transylvania Open, turneu care are loc la Cluj-Napoca. În vârstă de 26 de ani, Potapova a […] © G4Media.ro.
15:10
O sută de persoane au fost arestate în Polonia în cadrul unei ample operaţiuni a poliţiei contra pedocriminalităţii # G4Media
Poliţia poloneză a anunţat joi că a arestat o sută de persoane suspectate de producere, distribuire sau posesie de conţinuturi pedocriminale, în cadrul unei vaste operaţiuni contra criminalităţii cibernetice pe întreg teritoriul ţării, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Printre cei arestaţi, toţi bărbaţi cu vârste între 18 şi 75 de ani, doi […] © G4Media.ro.
15:10
Autoritățile de la Dhaka vor să relaxeze regulile privind formarea sindicatelor la nivel de întreprindere, printr-un decret care reduce numărul minim de angajați necesari pentru a iniția o organizație sindicală. Propunerea a stârnit însă neliniște în industria textilă, unde mulți se tem că noile praguri ar putea declanșa un nou val de proteste, scrie Fashion […] © G4Media.ro.
15:10
EXCLUSIV Anca Alexandrescu, colaboratoarea borfașilor: Marii condamnați penal cu care a lucrat candidata AUR în cariera de consultant # G4Media
Anca Alexandrescu, candidata partidului extremist AUR la Primăria București, a colaborat de-a lungul timpului cu politicieni și oameni de afaceri condamnați penal: Adrian Năstase, Liviu Dragnea, Sorin Oprescu și Maricel Păcuraru. Unii dintre aceștia au avut probleme penale după ce au încheiat colaborarea cu Anca Alexandrescu, dar alții era urmăriți sau chiar condamnați când actuala […] © G4Media.ro.
15:00
Fritz: Cum se folosește PSD politic de suferința a sute de mii de oameni nu este doar cinic, ci mai ales tupeist / Pile și amante, umblați în avioane de lux în timp ce au lăsat de izbeliște infrastructura de apă! / Transmitem un semnal clar: nu abandonăm lupta # G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, acuză PSD că se folosește „cinic” și „mai ales tupeist” de suferința a sute de oameni, după ce instituțiile conduse de oameni „vai și-amar” de-ai lor, pile și amante, umblați în avioane de lux au lăsat de izbeliște infrastructura de apă. Dominic Fritz transmite că USR nu abandonează lupta. „Au pus […] © G4Media.ro.
14:50
BREAKING Înalta Curte vrea din nou să sesizeze Curtea Constituțională pe legea privind pensiile speciale # G4Media
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convovat pentru mâine, 5 decembrie, la ora 12, Secțiile Unite ale instanței supreme pentru a analiza oportunitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. Iată integral textul convocatorului: „În conformitate cu dispozițiile art. 10 pct.2 lit,a) […] © G4Media.ro.
14:50
STENOGRAME Der Spiegel publică conținutul unei discuții telefonice între mai mulți lideri europeni, printre care Merz și Macron / Premierul Finlandei: „Nu trebuie să lăsăm Ucraina și pe Volodimir singuri cu acești băieți” # G4Media
Șefii de stat și de guvern europeni par să nutrească o profundă neîncredere față de Statele Unite în negocierile de pace cu Rusia și Ucraina. Potrivit informațiilor obținute de SPIEGEL, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință telefonică confidențială cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți politicieni europeni de rang înalt, […] © G4Media.ro.
14:50
Alte trei reţineri în cazul elevei de liceu din Roşiori de Vede scoasă cu forța din sala de clasă și bătută de colege # G4Media
Alte trei persoane au fost reţinute în cazul elevei de la un liceu din Roşiori de Vede care a fost scoasă din sala de clasă şi bătută de mai multe fete, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman, transmite Agerpres. Eleva a fost scoasă cu forţa din clasă de o colegă, dusă pe o […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:30
Începe implementarea celei mai mari investiții publice derulate la nivel local în România! Primarul Daniel Băluță a semnat ordinul de începere a lucrărilor de extindere a magistralei de metrou M4 # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat astăzi, 4 decembrie a.c., ordinul de începere a lucrărilor de proiectare și de execuție pentru cel mai mare proiect de infrastructurădin istoria Capitalei, finanțat din bani europeni și derulat de o autoritate locală – extindereamagistralei M4. Această investiție în dezvoltarea infrastructurii de transport de mare capacitate este, totodată, […] © G4Media.ro.
14:10
Dr. Oana Neagu, medic primar anatomie patologică OncoTeam Diagnostic : „Mă aștept să fie declasificate unele tumori pediatrice care acum sunt considerate agresive” # G4Media
Medicii constată o creștere semnificativă a numărului cancerelor pediatrice în ultimii ani, iar cauzele nu se cunosc. În schimb, au apărut markeri tumorali care pot indica eventuale mutații genetice și care ghidează oncologul în alegerea unui tratament țintit, explică dr. Oana Neagu, medic primar anatomie patologie la OncoTeam Diagnostic,parte a grupului MedLife, un laborator de […] © G4Media.ro.
14:10
Când s-au servit langustine la prânz, a devenit clar că ceva nu mersese bine. Liderii Uniunii Europene au sosit pe 23 octombrie la un summit în Bruxelles, udat de ploaie, pentru a-l întâmpina pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu un cadou de care avea mare nevoie: un împrumut uriaș de aproximativ 140 de miliarde de […] © G4Media.ro.
14:10
Lucrările de modernizare la Aeroportul Otopeni au fost recepţionate / A fost construită o nouă cale de rulare a aeronavelor, a fost extinsă platforma nr. 2 de îmbarcare-debarcare a pasagerilor şi a fost mărită capacitatea de parcare a aeronavelor cu 28 de poziţii # G4Media
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care administrează cele două aeroporturi ale Capitalei, anunţă că au fost recepţionate lucrările de modernizare, pe o suprafaţă totală de 500.000 mp, prevăzute în proiectul de creştere a capacităţii operaţionale a Aeroportului Henri Coandă şi de optimizare a condiţiilor de operare a aeronavelor. A fost construită o nouă cale de […] © G4Media.ro.
14:10
Bolojan, despre dezastrul de la Paltinu: Cei care sunt responsabili pentru astfel de evenimente trebuie să răspundă și asta se va întâmpla în zilele următoare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă la Viena, că cei care sunt responsabili pentru dezastrul de la barajul Paltinu trebuie să răspundă, iar „asta se va întâmpla în zilele următoare”. Premierul a fost întrebat dacă ministra Mediului, Diana Buzoianu, ar trebui să facă un pas în spate, așa cum a cerut PSD. […] © G4Media.ro.
14:00
Conturile Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti, blocate în urma demersurilor Administraţiei Bazinale de Apă ABA Buzău-Ialomiţa / Regia a acumulat penalităţi în valoare de aproape 10 milioane de euro pentru că a administrat o staţie de epurare veche # G4Media
Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti (RASP) Ploieşti, instituţie aflată în subordinea autorităţilor locale din municipiu, are conturile blocate, după ce a fost sancţionată pentru că a folosit o staţie de epurare veche de jumătate de secol, pentru care, în primă fază, fusese emisă autorizaţie de funcţionare ca pentru o staţie de epurare modernă, iar […] © G4Media.ro.
14:00
Uniunea Europeană a alocat anul trecut peste 403 miliarde de euro pentru cercetare şi dezvoltare, potrivit Eurostat # G4Media
Uniunea Europeană a alocat anul trecut 403,1 miliarde de euro pentru cercetare şi dezvoltare (R&D), cu 3,6% mai mult decât în anul precedent (389,2 miliarde de euro) şi cu 62,2% mai mult decât în 2014 (248,6 miliarde de euro), conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), transmite Agerpres. Intensitatea R&D, definită drept […] © G4Media.ro.
13:50
Donald Trump graţiază un congresmen democrat acuzat de luare de mită şi spălare de bani: „Henry, nu te cunosc, dar poţi dormi liniştit în această seară, coşmarul tău s-a terminat în sfârşit!” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că l-a graţiat pe un congresmen democrat din Texas, Henry Cuellar, acuzat că a acceptat aproximativ 600.000 de dolari mită pentru a apăra interesele unei bănci mexicane şi ale unei companii publice azere între 2014 şi 2021, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de News.ro. „Anunţ […] © G4Media.ro.
13:50
Nicușor Dan: „Pădurea spânzuraților” e un film pe care nu mai am curajul să-l văd a doua oară / Trăim timpuri în care sunt puse în discuție multe dintre repere și avem nevoie acută de modele. Fără discuție, Victor Rebengiuc este un model # G4Media
Președintele Nicușor Dan a mărturisit, joi, că „Pădurea Spânzuraților” este un film pe care nu mai are curajul să-l vadă a doua oară pentru că emoția pe care a trăit-o când l-a văzut a fost așa de puternică încât îi este teamă că văzându-l la doua oară o să strice în interiorul său. Președintele a subliniat […] © G4Media.ro.
