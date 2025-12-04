CUM SE FACE #11. De ce eșuează campaniile antidrog din România?
Recorder.ro, 4 decembrie 2025 18:50
La ce ar trebui să fii atent ca părinte și cum se face, pe bune, prevenția consumului de substanțe în rândul tinerilor sunt două dintre temele discutate de Elena Calistru și Melania Medeleanu în acest episod al podcastului „Cum se face”. Articolul CUM SE FACE #11. De ce eșuează campaniile antidrog din România? apare prima dată în Recorder.
Acum 30 minute
18:50
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Hidroelectrica a dat curent fără factură, de aproape 2 milioane de euro, pentru pile de partid și instituții religioase # Recorder.ro
Hidroelectrica a furnizat ani de zile energie electrică unor societăți comerciale și instituții religioase fără să încaseze niciun leu. Curentul pleca de la Hidro, existau contracte, dar nu se tăiau Articolul Hidroelectrica a dat curent fără factură, de aproape 2 milioane de euro, pentru pile de partid și instituții religioase apare prima dată în Recorder.
21 noiembrie 2025
20:00
În acest episod total neconstituțional, Mihai Radu ajunge în pădurile montane, acolo unde criminalii trăiesc liberi ca pasărea cerului. Articolul Ce ne enervează #44 – Colecționarul de tragedii apare prima dată în Recorder.
20 noiembrie 2025
18:20
De la începutul anului, au avut loc peste 50 de femicide. Articolul CUM SE FACE #10. Cum putem ajuta o victimă a violenței domestice? apare prima dată în Recorder.
14 noiembrie 2025
20:10
Politicieni, artiști, oameni de cultură sau ai Bisericii continuă și astăzi să rostogolească propaganda la un secol de la apariția celei mai sângeroase mișcări extremiste și antisemite din România. De Articolul PODCAST. De ce revine discursul legionar în spațiul public românesc? apare prima dată în Recorder.
11 noiembrie 2025
11:50
Doctrina tăcerii. Pentru influență politică și bani publici, Biserica Adventistă tolerează în mijlocul ei un bărbat acuzat de abuz sexual de mai multe femei # Recorder.ro
Opt femei adventiste au declarat pentru Recorder că Daniel Țecu (60 de ani), influent personaj în lumea adventistă din România și din diaspora spaniolă, le-a agresat sexual, le-a violat, le-a hărțuit sau le-a atins fără consimțământul lor. Una dintre ele a spus că a fost agresată când avea 11-12 ani. Faptele reclamate de femei se întind pe o perioadă lungă de timp, de la mijlocul anilor ‘90 până în 2023. Articolul Doctrina tăcerii. Pentru influență politică și bani publici, Biserica Adventistă tolerează în mijlocul ei un bărbat acuzat de abuz sexual de mai multe femei apare prima dată în Recorder.
7 noiembrie 2025
19:10
În acest episod, dăm nas în nas cu Grindeanu radicalizat. Zici că acum a văzut pentru prima oară România. Articolul Ce ne enervează #43 – Brand de trădători apare prima dată în Recorder.
19:00
6 noiembrie 2025
18:50
CUM SE FACE #9. Atenție, cade tencuiala! Cum poate fi salvat patrimoniul cultural al României? # Recorder.ro
În România, peste 800 de monumente de patrimoniu stau să se prăbușească sub ochii indiferenți ai autorităților și din cauza nepăsării oamenilor. Articolul CUM SE FACE #9. Atenție, cade tencuiala! Cum poate fi salvat patrimoniul cultural al României? apare prima dată în Recorder.
4 noiembrie 2025
11:20
Cum a ajuns petiția cetățeanului Podaru la conducerea Poliției Române Viorel Podaru este un mic om de afaceri din Târgoviște care deține, împreună cu soția sa, Lenuța Podaru, un restaurant și mai multe depozite de legume în județ. Din anul 2023, cei doi soți se află în proces de divorț și într-o continuă stare conflictuală, deseori fiind nevoie de intervenția Poliției pentru aplanarea certurilor. După un astfel de incident, în seara zilei de 14 decembrie 2023, supărat că primise ordin de protecție provizoriu prin care Poliția Târgoviște îi interzicea să se apropie de soția sa, omul de afaceri Viorel Podaru Articolul Instituții cu regim preferențial pentru ruda consilierei lui Predoiu apare prima dată în Recorder.
