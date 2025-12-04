Legea privind combaterea extremismului, trimisă în Parlament pentru reexaminare de Nicușor Dan: Riscăm amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată
CaleaEuropeana, 4 decembrie 2025 20:20
Legea privind combaterea extremismului a fost trimisă la reexaminare de către președintele Nicușor Dan, acesta apreciind că actuala formă a actului normativ ar putea duce la "amplificarea tensiunilor". "Am transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului. Statul român are datoria de a acționa ferm împotriva urii, xenofobiei și […]
• • •
Acum 30 minute
20:20
Legea privind combaterea extremismului, trimisă în Parlament pentru reexaminare de Nicușor Dan: Riscăm amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată # CaleaEuropeana
Legea privind combaterea extremismului a fost trimisă la reexaminare de către președintele Nicușor Dan, acesta apreciind că actuala formă a actului normativ ar putea duce la "amplificarea tensiunilor". "Am transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului. Statul român are datoria de a acționa ferm împotriva urii, xenofobiei și […]
Acum 4 ore
18:00
ICI București susține educația digitală la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” prin probe VR și IoT, în cadrul Vianu SciTech – IT Treasure Hunt # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat astăzi, 4 decembrie 2025, la deschiderea evenimentului educațional Vianu SciTech, organizat de Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu" din București. În cadrul conferinței, elevi, profesori și părinți au descoperit direcțiile majore în care România avansează în domeniul digital și au aflat despre proiecte naționale […]
17:20
Ilie Bolojan: O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările UE să fie de acord cu soluțiile propuse # CaleaEuropeana
O pace durabilă nu poate fi concepută fără acordul Ucrainei și al statelor membre ale Uniunii Europene asupra soluțiilor propuse, a declarat joi prim-ministrul Ilie Bolojan. Șeful Executivului a făcut această precizare în cadrul conferinței de presă comune cu cancelarul austriac, Christian Stocker, atunci când a fost întrebat despre rolul Europei în gestionarea situației din […]
17:10
Comisia Europeană și Grupul BEI vor colabora pentru accelerarea finanțării și dezvoltării fabricilor gigant de IA # CaleaEuropeana
Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (Grupul BEI) și-au unit astăzi forțele pentru a face din Europa un continent lider în domeniul IA. Potrivit unui comunicat, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, președinta Grupului Băncii Europene de Investiții, Nadia Calvino, și directoarea generală adjunctă a Fondului European de Investiții, […]
17:00
Ilie Bolojan, la Viena: România și Austria “dau o nouă dinamică” cooperării. Investiții, energie, securitate și extinderea UE, în prim-planul discuțiilor cu cancelarul Stocker # CaleaEuropeana
Discuțiile avute cu cancelarul austriac, Christian Stocker, reflectă angajamentul atât al României, cât și al Austriei de a da o nouă dinamică dialogului politico-diplomatic și cooperării la nivelul celor două guverne, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan. „Am avut discuții consistente și ele reflectă angajamentul atât al României, cât și al Austriei de a da o […]
Acum 6 ore
16:30
Cancelarul Austriei îl asigură pe premierul Bolojan de susținerea Vienei pentru aderarea României la OCDE # CaleaEuropeana
Austria sprijină aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și România este un partener pe care Austria se poate bizui, a declarat, joi, cancelarul austriac, Christian Stocker. "România este un partener pe care ne putem bizui, având în vedere și relațiile noastre străvechi pe plan istoric, politic și economic. Pe noi ne […]
15:50
Grecia, Bulgaria și România își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii de transport # CaleaEuropeana
Europa de Sud-Est a făcut un pas important către o integrare regională mai profundă și o conectivitate sporită. Grecia, Bulgaria și România au semnat un memorandum de înțelegere pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport. „Angajamentul asumat de Grecia, Bulgaria și România reprezintă un pas decisiv în consolidarea celui mai strategic coridor […]
14:50
Nouă strategie a UE în materie de droguri și un Plan de Acțiune împotriva traficului de droguri pentru a proteja cetățenii și a perturba rețelele criminale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat joi o nouă Strategie a UE privind Drogurile și un Plan de Acțiune împotriva traficului de droguri, alături de reguli actualizate pentru monitorizarea și controlul precursorilor de droguri. Pachetul legislativ, anunțat anterior de președinta Ursula von der Leyen în obiectivele sale politice și integrat în strategia de securitate internă ProtectEU, propune […]
Acum 8 ore
14:40
Macron, Merz, Stubb și Rutte, între teama că SUA ar putea “trăda” Ucraina și “protejarea lui Volodimir”. Parisul și Berlinul neagă că liderii ar fi folosit aceste cuvinte într-un apel telefonic # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că Statele Unite ar putea fi pe punctul de a „trăda" Ucraina, potrivit unei transcrieri scurse a unei convorbiri telefonice între lideri europeni care discutau strategii pentru protejarea Kievului, dar negată de Palatul Élysée și de guvernul german. Detaliile apelului telefonic — care a avut loc luni și la […]
14:30
Actorul Victor Rebengiuc, laureat al premiului “România Europeană” acordat de ICDE. Distincția i-a fost înmânată de președintele Nicușor Dan # CaleaEuropeana
Actorul Victor Rebengiuc este laureatul din acest an al premiului "România Europeană", distincție anuală acordată de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică European (ICDE), premiul fiindu-i înmânat de președintele Nicușor Dan, laureat la ediția precedentă. În discursul de acordare a premiului, șeful statului a povestit că în timp ce își pregătea discursul a avut niște „reflecții […]
14:30
Friedrich Merz vrea ca statele UE să își asume, alături de Belgia, riscurile folosirii activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei # CaleaEuropeana
Cancelarul german, Friedrich Merz, afirmă că Belgia trebuie să primească garanții că riscurile asociate utilizării planificate a activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei vor fi împărțite echitabil între toate statele membre ale Uniunii Europene, transmite Reuters, citat de Agerpres. Într-un articol de opinie publicat miercuri de ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, Merz afirmă că fiecare […]
14:10
Marea Britanie și Norvegia semnează „un acord istoric” în domeniul apărării ce prevede „vânarea submarinelor rusești și protejarea infrastructurii critice” # CaleaEuropeana
Infrastructura critică a Regatului Unit va fi protejată de submarinele rusești printr-un acord de apărare unic în felul său, care prevede ca forțele navale britanice și norvegiene să opereze împreună în Atlanticul de Nord. Acordul este anunțat în contextul vizitei prim-ministrul norvegian Jonas Støre la Londra, unde s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer. Cei […]
13:00
Comisia Europeană prezintă o foaie de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, pregătite pentru viitor, într-o UE competitivă # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat Foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, un angajament ferm pentru îmbunătățirea calității locurilor de muncă și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate și adaptate pentru viitor în Europa. Potrivit unui comunicat, executivul european a lansat, de asemenea, o primă etapă de consultare cu privire la viitorul […]
13:00
Oana Țoiu participă la cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE de la Viena # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa la cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care va avea loc la Viena, în perioada 4–5 decembrie 2025. Potrivit unui comunicat de presă al MAE, evenimentul are loc într-un context de securitate europeană profund afectat de războiul de […]
13:00
PE pregătește terenul pentru negocierea regulamentului privind crearea credențialelor digitale de călătorie pentru a accelera trecerea frontierelor UE # CaleaEuropeana
Comisia pentru Libertăți Civile (LIBE) a Parlamentului European a adoptat, miercuri, propunerea de regulament privind crearea credențialelor digitale de călătorie, un sistem menit să reducă timpii de așteptare la frontierele externe ale UE și să eficientizeze controalele atât pentru călători, cât și pentru autorități. Mandatul de negociere urmează să fie anunțat în sesiunea plenară din […]
12:50
Nicușor Dan, convorbire „substanțială” cu omologul sud-coreean pe tema consolidării Parteneriatului Strategic bilateral # CaleaEuropeana
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri, într-o postare pe platforma X, că a avut o convorbire telefonică importantă cu președintele Republicii Coreea, Lee Jae Myung, în vederea consolidării Parteneriatului Strategic dintre cele două țări. „Îi mulțumesc președintelui Lee Jae Myung pentru apelul telefonic de azi dimineață, un pas excelent pentru dezvoltarea în continuare a […]
Acum 12 ore
12:00
Comisia Europeană lansează un pachet amplu menit să elimine barierele și să deblocheze întregul potențial al pieței unice a UE pentru servicii financiare # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat un pachet cuprinzător de măsuri menite să elimine barierele și să deblocheze întregul potențial al pieței unice a UE pentru servicii financiare, potrivit comunicatului oficial. Acest pachet este o componentă centrală a strategiei privind uniunea economiilor și a investițiilor, care vizează crearea unui sistem financiar mai integrat, mai eficient și mai competitiv, oferind […]
12:00
Marea Britanie și Germania sunt gata să „întărească Europa” împotriva amenințării unei noi agresiuni rusești, iar ambele națiuni „sunt alături” de Ucraina, subliniază regele Charles cu ocazia vizitei președintelui german # CaleaEuropeana
Marea Britanie și Germania sunt gata să „întărească Europa" împotriva amenințării unei noi agresiuni rusești, iar ambele națiuni „sunt alături" de Ucraina, a declarat regele Charles în timpul întâlnirii cu președintele german Frank-Walter Steinmeier, informează The Guardian. Vizita de stat, prima a unui președinte german în ultimii 27 de ani și a cincea din 1958, […]
11:40
Siegfried Mureșan: Republica Moldova devine din ce în ce mai atractivă pentru investiții, cooperare și prezență diplomatică # CaleaEuropeana
Republica Moldova devine din ce în ce mai atractivă pentru investiții, cooperare și prezență diplomatică, a declarat joi eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE (2028–2034) și președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova. „Tot mai multe state membre ale Uniunii Europene deschid ambasade la Chișinău: un […]
11:20
„Agresorul” Putin „nu vrea să ajungă la un acord”, acuză Keir Starmer: Vom continua să „exercităm presiuni” asupra Rusiei „în toate modurile posibile”, inclusiv prin sancțiuni # CaleaEuropeana
Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a acuzat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuțiile intense dintre reprezentanții SUA și președintele rus de la Kremlin, încheiate fără rezultat, anunță DPA și PA Media, conform Agerpres. În acest context, prim-ministrul britanic a anunțat că țara sa va […]
11:10
Comisia Europeană prezintă Agenda UE pentru orașe, o viziune strategică menită să consolideze politica de dezvoltare urbană și rolul orașelor în creșterea UE # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Agenda UE pentru orașe, cu scopul de a consolida politica de dezvoltare urbană și rolul orașelor în creșterea și dezvoltarea viitoare a Europei. Agenda UE pentru orașe oferă o viziune strategică pentru a capacita orașele în abordarea provocărilor locale, contribuind la îndeplinirea obiectivelor mai ample ale UE. Acesta oferă un […]
11:00
Ungaria sprijină eforturile lui Trump pentru pace în Ucraina și denunță „fanatismul războinic” european, spune șeful diplomației ungare # CaleaEuropeana
Ungaria își menține poziția de a nu oferi Ucrainei arme sau bani și sprijină deplin eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, a declarat miercuri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto. El a făcut aceste afirmații la Bruxelles, unde miniștrii de externe ai statelor NATO au anunțat noi contribuții financiare pentru […]
10:50
Criminalitate financiară: Rusia, inclusă pe lista UE a țărilor terțe cu grad ridicat de risc și deficiențe strategice în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a desemnat Rusia ca țară cu grad ridicat de risc, cu deficiențe strategice în cadrele sale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT), potrivit unui comunicat emis miercuri. La 8 iulie 2025, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2025/1393. Prin prezentul regulament, Comisia s-a angajat să finalizeze, până la sfârșitul anului 2025, […]
10:40
Macron îl curtează pe Xi pentru pace, reechilibrare economică și stabilitate geopolitică, în a patra sa vizită de stat în China: Să nu ne bazăm pe “supraviețuirea celui mai puternic” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron i-a solicitat liderului chinez Xi Jinping, în cadrul vizitei de stat pe care o efectuează în China, să coopereze mai strâns în domeniile geopoliticii, comerțului și mediului, în timp ce Uniunea Europeană caută sprijinul Chinei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, iar Beijingul urmărește victorii diplomatice în contextul tarifelor impuse […]
10:20
Cătălin Predoiu: MAI asigură un nivel de siguranță publică mult peste media europeană. Este unul dintre stâlpii de rezistență ai acestei țări # CaleaEuropeana
Orice țară se bizuie pe anumiți stâlpi de rezistență, iar România se bizuie pe Ministerul Afacerilor Interne, unul dintre stâlpii de rezistență ai acestei țări, a subliniat miercuri viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la evenimentul de acordare a plachetelor și emblemelor de onoare personalului MAI, cu ocazia Zilei Naționale a României. „Este o […]
10:20
Comisia Europeană a prezentat planul de acțiune pentru reducerea dependenței de China privind materiile prime critice: RESourceEU este un motor al suveranității noastre industriale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat astăzi Planul de acțiune RESourceEU pentru a accelera și amplifica eforturile sale de a asigura aprovizionarea UE cu materii prime critice, precum elementele din grupul pământurilor rare, cobaltul sau litiul. Bazându-se pe Legea privind materiile prime critice (CRMA), inițiativa oferă finanțare și instrumente concrete pentru a proteja industria de șocurile geopolitice […]
10:10
Nicușor Dan a discutat cu ambasadorii țărilor UE despre prioritățile României la nivel european: Securitate, apărare, competitivitate și păstrarea coeziunii și agriculturii ca piloni ai convergenței # CaleaEuropeana
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat miercuri, la Bucureşti, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene despre priorităţile României în domeniul securităţii, apărării şi integrării europene, reafirmând angajamentul ferm al ţării pentru parcursul pro-european. În cadrul întâlnirii, şeful statului a subliniat că România rămâne concentrată pe întărirea securităţii europene, în deplină complementaritate cu NATO. Nicuşor Dan a […]
Ieri
17:40
Nicușor Dan susține că raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat la finalul lunii ianuarie: Au apărut suficiente informații care să explice acea decizie # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor. "Ce este cert că s-a schimbat este conștientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic și persoană oarecum informată, vă spun […]
17:30
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Turcia și Bulgaria despre acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv despre eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reprezentat astăzi România la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, desfășurată la Bruxelles. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile s-au concentrat pe măsurile concrete necesare pentru a proteja cetățenii din statele aliate, în special pe cei de pe Flancul Estic, în contextul războiului de agresiune pe scară […] The post Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Turcia și Bulgaria despre acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv despre eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
România își întărește capacitatea de apărare la Marea Neagră prin achiziția, de la Turcia, a unei corvete ușoare din clasa HISAR # CaleaEuropeana
România și Turcia au semnat, miercuri, la sediul Ministerului Apărării Naționale, contractul interguvernamentul de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR de la Guvernul turc, informează un comunicat. „Intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret, un pas care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. Nu vorbim doar despre […] The post România își întărește capacitatea de apărare la Marea Neagră prin achiziția, de la Turcia, a unei corvete ușoare din clasa HISAR appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Bolojan și Orban au avut o “discuție pragmatică” la Budapesta pentru a consolida “interconexiunile electrice între România și Ungaria” # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-un mesaj pe X, că a avut “o discuție pragmatică” cu prim-ministrul Ungariei Viktor Orban despre necesitatea de a colabora pentru a consolida interconexiunile electrice între România și Ungaria și, în general, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria. Șeful Guvernului efectuează, miercuri şi joi, o vizită oficială la […] The post Bolojan și Orban au avut o “discuție pragmatică” la Budapesta pentru a consolida “interconexiunile electrice între România și Ungaria” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
MApN: Forțele Navale Române au neutralizat o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră # CaleaEuropeana
Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au executat miercuri, 3 decembrie, o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă, potrivit unui comunicat de presă al MApN. Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat […] The post MApN: Forțele Navale Române au neutralizat o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Comisia Europeană apreciază Chișinăul pentru progresele „vizibile în mod clar” în direcția reformelor: UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private # CaleaEuropeana
Progresele înregistrate pe calea reformelor sunt vizibile în mod clar și trebuie menținute pentru a atinge obiectivele ambițioase, a transmis, marți, guvernului de la Chișinău șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) din cadrul Comisiei Europene, Gert Jan Koopman. Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme a Republicii Moldova, pentru al […] The post Comisia Europeană apreciază Chișinăul pentru progresele „vizibile în mod clar” în direcția reformelor: UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat joi planul său de a consolida reziliența financiară a Ucrainei în contextul războiului rus. Textul cuprinde două soluții menite să vină în întâmpinarea nevoilor financiare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027: contractarea de împrumuturi de către UE și un împrumut pentru reparații, bazat pe activele rusești înghețate. Liderii țărilor membre UE se […] The post Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
“Ultima șansă a Occidentului” – apelul lui Stubb: Ordinea liberală este pe moarte. Vestul global și Estul global se luptă pentru inimile și mințile Sudului global, care va decide direcția noii ordini mondiale # CaleaEuropeana
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, avertizează că lumea a intrat într-un moment istoric decisiv și instabil, unul în care ordinea post-1945 se destramă, iar o nouă arhitectură globală prinde contur rapid. Într-un articol publicat marți în prestigioasa revistă Foreign Affairs, Stubb constată că Occidentul se află în fața ultimei șanse de a construi o nouă ordine […] The post “Ultima șansă a Occidentului” – apelul lui Stubb: Ordinea liberală este pe moarte. Vestul global și Estul global se luptă pentru inimile și mințile Sudului global, care va decide direcția noii ordini mondiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Ministrul turc de externe a discutat cu Mark Rutte despre siguranța în Marea Neagră după atacurile asupra unor nave rusești # CaleaEuropeana
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranța în Marea Neagră, a declarat o sursă din MAE turc, după ce Ankara și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atacurile asupra unor petroliere având legături cu Rusia, dintre care unele au fost revendicate de Ucraina, informează Reuters, […] The post Ministrul turc de externe a discutat cu Mark Rutte despre siguranța în Marea Neagră după atacurile asupra unor nave rusești appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe # CaleaEuropeana
România este un furnizor cheie de descurajare și apărare pe flancul estic, a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu, înainte de întâlnirea cu omologii săi din cadrul NATO, reuniți la Bruxelles pentru a discuta despre cele mai recente evoluții privind eforturile de pace în Ucraina și despre sprijinul acordat acestei țări care, timp de aproape […] The post Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Sprijin militar de peste 1 miliard de dolari pentru Ucraina, anunțat la reuniunea miniștrilor de externe din NATO. Aliații cer Rusiei să renunțe la amenințări și să intre în negocieri reale # CaleaEuropeana
Mai multe state membre NATO au anunțat miercuri noi angajamente militare în valoare de peste 1 miliard de dolari pentru Ucraina și au îndemnat Moscova să înceteze amenințările și retorica agresivă, cerând în schimb începerea unor negocieri serioase cu Kievul, relatează AFP, preluat de Agerpres. Reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles are […] The post Sprijin militar de peste 1 miliard de dolari pentru Ucraina, anunțat la reuniunea miniștrilor de externe din NATO. Aliații cer Rusiei să renunțe la amenințări și să intre în negocieri reale appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Ucraina și Franța au operaționalizat zeci de roboți „Colossus” pentru a întări reziliența țării în fața atacurilor cu drone # CaleaEuropeana
Shark Robotics, o întreprindere franceză de tip IMM și lider pe piața roboților pentru siguranța împotriva incendiilor, a organizat marți, 25 noiembrie, în Ucraina, o ceremonie împreună cu Serviciul de Urgență al Ucrainei (SESU) pentru a sărbători livrarea și punerea în funcțiune a 40 de roboți „Colossus” finanțați de Franța, se arată într-un comunicat de […] The post Ucraina și Franța au operaționalizat zeci de roboți „Colossus” pentru a întări reziliența țării în fața atacurilor cu drone appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Parteneriatul românesc ICI – Codata Software Solutions, în context global: cum se construiește, de fapt, o economie digitală competitivă # CaleaEuropeana
România începe să își alinieze infrastructura digitală la modelele economice ale statelor avansate, printr-un nou parteneriat strategic între sectorul public și mediul privat prin memorandumul semnat recent între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) și Codata Software Solutions și care indică o schimbare de paradigmă. Această schimbare de paradigmă presupune că România nu […] The post Parteneriatul românesc ICI – Codata Software Solutions, în context global: cum se construiește, de fapt, o economie digitală competitivă appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Shark Robotics, pompierii ucraineni (SESU) și autoritățile franceze au marcat operaționalizarea a 40 de roboți Colossus, livrați pentru a consolida reziliența Ucrainei în fața atacurilor cu drone # CaleaEuropeana
Shark Robotics, o întreprindere franceză de tip IMM și lider pe piața roboților pentru siguranța împotriva incendiilor, a organizat marți, 25 noiembrie, în Ucraina, o ceremonie împreună cu Serviciul de Urgență al Ucrainei (SESU) pentru a sărbători livrarea și punerea în funcțiune a 40 de roboți „Colossus” finanțați de Franța. Cyrille Kabbara, fondator și CEO […] The post Shark Robotics, pompierii ucraineni (SESU) și autoritățile franceze au marcat operaționalizarea a 40 de roboți Colossus, livrați pentru a consolida reziliența Ucrainei în fața atacurilor cu drone appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
UE lansează un program de 5 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și interferenței străine în țările Parteneriatului Estic # CaleaEuropeana
Un nou program regional în valoare de 5 milioane de euro, care vizează detectarea și combaterea manipulării informaționale străine, interferenței și dezinformării în regiunea Parteneriatului Estic (PaE), a fost lansat marți, la Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, informează Comisia Europeană. Programul va sprijini organizațiile societății civile și mass-media independente din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, […] The post UE lansează un program de 5 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și interferenței străine în țările Parteneriatului Estic appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Planul Comisiei Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina „nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre”, transmite Belgia: Nu este acceptabil să fim lăsați singuri să gestionăm riscurile # CaleaEuropeana
Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a declarat miercuri că planurile Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a susține un împrumut pentru Ucraina nu răspund preocupărilor Belgiei, fiind „cea mai proastă” dintre toate opțiunile, informează Deutsche Welle. „Schema împrumutului pentru reparații implică riscuri economice, financiare și juridice importante”, a afirmat el. El […] The post Planul Comisiei Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina „nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre”, transmite Belgia: Nu este acceptabil să fim lăsați singuri să gestionăm riscurile appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
„Este destul de evident” că Putin nu dorește pacea în Ucraina, avertizează miniștrii de externe ai NATO # CaleaEuropeana
Miniștrii de externe din țările europene membre NATO au transmis miercuri, la Bruxelles, un mesaj ferm la adresa Moscovei, subliniind că nu se întrevede nicio schimbare în atitudinea Kremlinului, relatează The Guardian. Întorși la Bruxelles, oficialii europeni și-au arătat tot mai puțiă toleranță față de Rusia, avertizând că evoluțiile de pe front arată că Putin […] The post „Este destul de evident” că Putin nu dorește pacea în Ucraina, avertizează miniștrii de externe ai NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
România, pe locul 3 în UE la implementarea fondurilor europene. Pîslaru: Am lansat și tabloul de bord al coeziunii. Fiecare proiect și euro cheltuit pot fi urmărite public # CaleaEuropeana
România se află în topul statelor membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește implementarea fondurilor de coeziune, potrivit datelor oficiale publicate marți de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, într-un mesaj pe Facebook în care subliniază progresele obținute în ultimele luni. Potrivit lui Pîslaru, „România se […] The post România, pe locul 3 în UE la implementarea fondurilor europene. Pîslaru: Am lansat și tabloul de bord al coeziunii. Fiecare proiect și euro cheltuit pot fi urmărite public appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat pentru simplificarea accesului fermierilor la produsele de protecție a plantelor # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL/PPE) a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a votat în plenul Parlamentului European pentru simplificarea procedurilor prin care fermierii pot accesa produse de protecție a plantelor, inclusiv alternative inovatoare la pesticidele clasice. Raportul adoptat reprezintă poziția Legislativului înaintea modificării regulamentului european privind aprobarea și introducerea pe piață a pesticidelor și […] The post Eurodeputatul Dan Motreanu a votat pentru simplificarea accesului fermierilor la produsele de protecție a plantelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
de Dan Cărbunaru Ridicată pe valurile istoriei zbuciumate ale acestei părți de lume, România a traversat cu bine cei 35 de ani de transformare dintr-o țară prizonieră a lagărului comunist în parte integrată a lumii occidentale, în care democrația și economia de piață, alături de respectarea drepturilor fundamentale ale omului sunt piloni de neclintit. Cum […] The post România submersibilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Bucharest Security Conference. Directorul general al ICI București: Contribuim prin dezvoltarea de soluții tehnologice avansate la creșterea rezilienței instituționale și la protejarea spațiului informațional # CaleaEuropeana
ICI București a participat în calitate de speaker la cea de-a noua ediție a Bucharest Security Conference (BSC), organizată de Școala Națională de Studii Politice și Administrative – SNSPA, în perioada 28–29 noiembrie 2025. Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit peste 200 de participanți – oficiali guvernamentali, lideri militari, diplomați, experți internaționali, parlamentari, […] The post Bucharest Security Conference. Directorul general al ICI București: Contribuim prin dezvoltarea de soluții tehnologice avansate la creșterea rezilienței instituționale și la protejarea spațiului informațional appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Rutte: Trebuie să ne asigurăm că pe durata negocierilor de pace, Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a face față rușilor # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bruxelles, că speră ca negocierile privind un posibil plan de pace pentru Ucraina să ducă la rezultate, însă Alianța trebuie să rămână pregătită să sprijine Kievul în continuare dacă procesul nu avansează suficient. „Discuțiile de pace sunt în curs, iar asta e bine, dar în […] The post Rutte: Trebuie să ne asigurăm că pe durata negocierilor de pace, Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a face față rușilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Riscurile din partea Rusiei la adresa R. Moldova vor crește, avertizează Maia Sandu: „Pericolul va continua atât timp cât războiul împotriva Ucrainei este în desfășurare” # CaleaEuropeana
Riscurile din partea Rusiei la adresa securității Republicii Moldova vor crește, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să se relaxeze, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate desfășurată marți la Chișinău, relatează Deschide.md, IPN și Radio Chișinău, potrivit Agerpres. Maia Sandu a afirmat că incidentele cu drone care survolează spațiul aerian […] The post Riscurile din partea Rusiei la adresa R. Moldova vor crește, avertizează Maia Sandu: „Pericolul va continua atât timp cât războiul împotriva Ucrainei este în desfășurare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
