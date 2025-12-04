Legea privind combaterea extremismului, trimisă în Parlament pentru reexaminare de Nicușor Dan: Riscăm amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată

11:40

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bruxelles, că speră ca negocierile privind un posibil plan de pace pentru Ucraina să ducă la rezultate, însă Alianța trebuie să rămână pregătită să sprijine Kievul în continuare dacă procesul nu avansează suficient. „Discuțiile de pace sunt în curs, iar asta e bine, dar în […]